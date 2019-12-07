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 Политика Украины, Общество
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Все про:Кравчук (874) протест (4575) Батькивщина (1833) Голос партия (111) Европейская Солидарность (183)

 "Вы не помогаете Украине, а мешаете", - Кравчук раскритиковал призыв "Евросолидарности", "Батькивщины" и "Голоса" выйти на Майдан. ВИДЕО

Первый президент Украины Леонид Кравчук не поддерживает представителей фракций "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос", которые призвали украинцев выйти на Майдан 8 декабря.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире Свободы слова с Савиком Шустером.

"Вы не помогаете Украине, а мешаете Украине... Тут работает не интерес - помочь Украине, а ненависть к тому, что они ("Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос". - Ред.) не при власти", - сказал Кравчук.

"Если вы хотите помочь процессу - то против кого этот протест? … Если вы хотите объединиться, то пишите документы, объединяющие. А вы пишете документы, которые разъединяют, и говорите, что украинский народ хочет выразить свою волю", - сказал Кравчук.

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Он подчеркнул, что когда канцлер Германии Ангела Меркель или президент Франции Эммануэль Макрона едут на переговоры, люди не выступают против, а наоборот их поддерживают.

"Есть президент, ему поручено, избранный народом, он подписывает. Если он приедет и предаст, тогда вы выходите, я сам проголосую против, чтобы его от власти отстранить", - добавил экс-президент.

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Со своей стороны, лидер фракции Голос Святослав Вакарчук, который был одним из подписантов документа с призывом выйти на акцию 8 декабря подчеркнул, что считает выход на Майдан "выявлением гражданской позиции".

"Не зря люди хотят выйти и сказать свою позицию, не после, заранее, не веря, а к тому, чтобы показать эти "красные линии" и поддержать в каком-то смысле (Президента. - Ред.)", - отметил Вакарчук.

Источник: https://censor.net.ua/v3164000
 
   
 Топ комментарии
 
старое коммунистическое чмо вылезло из под дивана. Чувак, тебе черти прогулы пишут, а ты все по студиям скачешь
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А Кравчук у свій час дуже Україні допоміг. Так допоміг, що досі допомогу відчутно.
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ця стара сволота невідчувае ніякого сорому ні пред нацією, ні перед нащадками. За гроші готовий виступати будь де і будь на якому каналі.
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можно выдавить из себя раба,

но никогда нельзя соскрести с себя коммуниста
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