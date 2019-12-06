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Все про:Казахстан (410) протест (4574) флешмоб (120) Токаев (8)

 "Вибачте за нього", - казахстанский художник Ахмедьяров пришел к посольству Украины в Нур-Султане просить прощения за слова Токаева о Крыме. ВИДЕО

Казахстанский художник Асхат Ахмедьяров 5 декабря вышел к зданию посольства Украины в Нур-Султане с плакатом с надписью на украинском языке: "Вибачте за нього" ("Простите за него") — и рисунком с изображением головы осла, напоминающей президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Журналистам Ахмедьяров сказал, что пришел просить прощения у народа Украины за недавние слова президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о Крыме, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Азаттык.

Асхату Ахмедьярову не позволили развернуть плакат у стен посольства. Практически сразу его схватили сотрудники специализированной службы охраны, которые вырвали из его рук плакат. Вышедшие представители посольства попросили собравшихся у посольства отойти от входа. Они отказались комментировать произошедшее.

Прибывший к месту патруль не стал задерживать Ахмедьярова. Он уехал на своей машине. Плакат ему не вернули. Полиция с заявлениями не выступила.

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Изображение осла, напоминающего президента Казахстана Токаева, на плакате Ахмедьярова, по всей видимости, является отсылкой к заявлению главы меджлиса крымско-татарского народа Рефата Чубарова, который, комментируя слова Токаева о том, что "аннексия — это слишком тяжелое слово применительно к Крыму", употребил крымско-татарскую пословицу "Dedelerımız söyler edı: eşekten at olmaz..." ("Наши деды говорили: осёл не станет конём...").

"Сегодня мне не дали провести одиночный пикет перед посольством Украины. Вот этот плакат сорвали у меня с рук полицаи. Надпись на украинском выражает моё (наше)не удобство за президента Токаева, и переводится:"Извините за него". Выходит что президент от имени народа КЗ может в интервью немецкому изданию не признать анексии Крыма путинской Россией, это возмутительно! Я своим действом попытался отрицать это мнение, и прошу прощение за него у украинского народа (на плакате Токаев ассоциируется мной с серым ослом)", - заявил Ахмедьяров.

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Вместе с тем, пользователи социальных сетей запустили флешмоб после высказываний президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о Крыме. В Instagram и Twitter публикуют фото плаката с головой осла, с которым накануне вышел на пикет в Нур-Султане казахстанский художник Асхат Ахмедьяров, чтобы попросить прощения у народа Украины. Также пользователи ставят хештег "#вибачтезанього"​, именно эта надпись была на плакате Ахмедьярова.

Вибачте за нього, - казахстанский художник Ахмедьяров пришел к посольству Украины в Нур-Султане просить прощения за слова Токаева о Крыме 01
Вибачте за нього, - казахстанский художник Ахмедьяров пришел к посольству Украины в Нур-Султане просить прощения за слова Токаева о Крыме 02
Вибачте за нього, - казахстанский художник Ахмедьяров пришел к посольству Украины в Нур-Султане просить прощения за слова Токаева о Крыме 03
Вибачте за нього, - казахстанский художник Ахмедьяров пришел к посольству Украины в Нур-Султане просить прощения за слова Токаева о Крыме 04

Источник: https://censor.net.ua/v3163875
 
   
 Топ комментарии
 
Всё как в Мордоре и Беларуси,одиночный пикет хранит опасность для окружающих или это запрещено?Зебилы хотите так жить или это ещё не "хуже не будет" ?
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Всё как в Мордоре и Беларуси,одиночный пикет хранит опасность для окружающих или это запрещено?Зебилы хотите так жить или это ещё не "хуже не будет" ?
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Замість того щоб підтримати презедента ви висловлюєте негатив і вводите його в дипресію! Як він зможе вести перемовини з кгбістом і лояльними до нього Макроном і Меркель? "Вибачте за нього", - казахстанский художник Ахмедьяров пришел к посольству Украины в Нур-Султане просить прощения за слова Токаева о Крыме - Цензор.НЕТ 7941
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казахи як не крути але змушують місцевих урусов вчити казахську.. інакше кирдик з роботою
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в наши времена у некоторых людей есть совесть..., это дорогого стоит...
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Хороший ты человек, понимающий что к чему. Молодец! Успехов тебе!
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Наверно они следят за этим художником. "Вибачте за нього", - казахстанський художник Ахмедьяров прийшов до посольства України в Нур-Султані просити вибачення за слова Токаєва про Крим - Цензор.НЕТ 1751
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Він міг їм сам зателефонувати. Це нормально в такій країні.
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Ні. Дивіться люди на казахську "демократію". Адже США точно не допоможуть. Сумніваюся, що він на це розраховував.
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А может просто он у них на зарплате, как это обычно бывает.
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Цікаво, нащо американцям всім платити зарплату коли вони могли ту ж московію купити в 90-і роки зі скидкою?
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Да, это они прогадали. Они подумали что уже ее уничтожили. Самонадеянность.
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Нащо редактор ЦН перекладає надписи на плакаті, написані українською? Хтось не зрозуміє?
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Коли вже у Цензорі новини будуть публікуватись українскою мовою, раніше, ніж російською...
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А це редакційна полытика, продовжувати обрусачення українців.
Вони навіть ті новини, які появляються українською перекладають собачою мовою і публікують раніше, а український оригінал - за пів години!
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Мне так нравится это 2:02 для кого-то возможно уважаемый президент.
А разве не может быть президент просто - президент, и без надуманных глаголов-титулов?
Рабство глубоко под коркой многих постсовковых стран и у нас к сожалению тоже таких много. (но на сегодня уже меньше - только 55%). "Вибачте за нього", - казахстанський художник Ахмедьяров прийшов до посольства України в Нур-Султані просити вибачення за слова Токаєва про Крим - Цензор.НЕТ 9321
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Ну вот, есть же люди адекватные, которым не насрать....
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Как всегда, резкий диссонанс - президент полное гамно и простой народ.....
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Ішак казахський.
Правильно намалювали.
Чудова ілюстрація ватяного дибілізму.
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"Вибачте за нього", - казахстанський художник Ахмедьяров прийшов до посольства України в Нур-Султані просити вибачення за слова Токаєва про Крим - Цензор.НЕТ 1859
на месте нашего посольства я бы купил эту картину
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А мог ведь просто промолчать, да... Но, - нет!
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Жаль, лучше бы народ Казахстана выбрал себе президентом казахского художника Асхата Ахмедьярова, вместо кремлёвского осла - холуя Касым-Жомарта Токаева.
Да и несмотря на то что Касым-Жомарта Токаева чужой нам художник и Казах, он несравнимо лучше чем даже наш экс- клоун....резидент -капитулянт который очень похож на казахского осла - кремлёвского холуя Токаева ...
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Слишком все прямолинейно и идеализированно. Но, казахам нужна пока именно такой политик-перевертыш как этот осел, потому что только этот прогиб дает Казахстану время на обретение экономически независимого и сильного государства. Которое со временем сможет таки послать кремлядей на путина.
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Дякуємо. Сильно. Сподіваемось все буде у нього гаразд.
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Казахстан еще проснется, это первые ласточки. Скоро у рашки под брюхом будет очень бо-бо. Китайцы подольют масла в огонь.
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А президен то Казахстану й справді такий як на сатиричному шаржі його зобразив Асхат Ахмедьяров! Дуже вдалий ... портрет.
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Вчинок справжнього Мужика! Моя повага ! Казах відреагував на слова лизоблюда токаєва. а що там наше МЗС, мовчать? Ще ніякої команди не поступило, як відреагувати?
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