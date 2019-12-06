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 Государство, которое не заботится о своей армии, никто не будет уважать, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что государство сделает все для поддержки и развития Вооруженных сил Украины.

"Государство, которое не поддерживает и не заботится о своей армии, никто никогда не будет уважать. Поэтому мы сделаем все, чтобы воплотить в жизнь такие очень необходимые изменения для Вооруженных сил Украины. Будем не словами, а делами приближать их к стандартам НАТО", - сказал он, выступая в пятницу перед военнослужащими ООС в городе Часов Яр Донецкой по случаю Дня ВСУ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Зеленский указал, что украинская армия должна укреплять свою подготовку и боеспособность.

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"Все вы должны ощутить, насколько нужны государству и каждому украинцу. У нас очень много работы, немало трудностей, но мы обязательно все преодолеем. Потому что на нашей стороне самое главное - правда, а значит и победа будет на нашей стороне", - отметил он.

Президент отметил, что шестой год длится аннексия Крыма Российской Федерацией и война на востоке Украины.

"К сожалению, за свою свободу Украина ежедневно платит жизнями и здоровьем лучших сыновей и дочерей. Мы склоняем головы перед настоящими героями, которые отдали свои жизни за наше мирное будущее, за мирное будущее Украины", - подчеркнул он.

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Зеленский обратил внимание на то, что Украина добивается мира на Донбассе дипломатическим путем, но вести переговоры всегда легче и увереннее, когда за спиной ощущается сила украинской армии.

Источник: https://censor.net.ua/v3163841
 
 
 Топ комментарии
 
і скасували нову систему харчування ЗСУ.
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Государство, которое не заботится о своей армии, никто не будет уважать, - Зеленский

Государя, который не заботится о своей армии... ваще... никто не будет уважать

Государство, которое не заботится о своей армии, никто не будет уважать, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3465
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Мляяяять, заботливый то какой. Налоги в Украине не платит и от армии косил, как только мог, токо шо не через дурку, а тут такие речи. Государство, которое не заботится о своей армии, никто не будет уважать, - Зеленский - Цензор.НЕТ 550
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Еще один диванный полководец советы раздает
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Сколько бы нам ни твердили извне и сколько бы раз сами мы ни чувствовали, что будущность наша много зависит от качества внутреннего строя жизни, но живой, чисто реальный инстинкт подсказывает нам при этом всегда, что важнее-то всего оборона страны и организация ее военных сил. -




Дмитрий Менделеев
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«Тот, кто не любит свою страну, ничего любить не может»
Байрон
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А еще Зеля рассказал, как он сам уважает армию и как он пошел служить по первой же повестке.
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