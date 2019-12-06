 "Хлопці, тримайтеся до кінця і ні кроку назад", - волонтеры и добровольцы поздравили своих побратимов-армейцев с Днем ВСУ. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, для своих побратимов они записали праздничное видеообращение.

"Поздравляем вас с вашим празником. Ребята, держитесь до конца и ни шагу назад. Мы с вами рядом с 2014 года. Желаем здоровья, сил и мирного неба над головой", - говорится в обращении.

Видео Михаил Ухман.

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