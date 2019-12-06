EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  219  10
Все про:армия (7595) война (3698) Донбасс (20112) волонтеры (1952) добровольцы (667) День Вооруженных сил Украины (4)

 "Хлопці, тримайтеся до кінця і ні кроку назад", - волонтеры и добровольцы поздравили своих побратимов-армейцев с Днем ВСУ. ВИДЕО

Волонтеры и добровольцы, которые находятся на Донбассе, поздравили украинских армейцев с Днем ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, для своих побратимов они записали праздничное видеообращение.

"Поздравляем вас с вашим празником. Ребята, держитесь до конца и ни шагу назад. Мы с вами рядом с 2014 года. Желаем здоровья, сил и мирного неба над головой", - говорится в обращении.

Видео Михаил Ухман.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Вы очень нам нужны, и государство будет делать все, чтобы вы это чувствовали", - Зеленский поздравил военнослужащих с Днем ВСУ. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3163816
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Донеччани скаржаться, що таких потужних залпів не чули з 2014 року. За їх словами, в Авдіївці на промзоні були сильні бої:
«Донецк Что это было около двух ночи? Ну не салют же… Грохот стоял такой, как в четырнадцатом году, но не более получаса»;
«Мы уже отвыкли от тяжеляка, от того, чтобы зимой спать по очереди с открытыми окнами, ожидая обстрелов. А тут спали и вдруг тяжеляк. Стираем штаны»;
«Авдеевская промка - жесточайший замес».
 показать весь комментарий
 
Да уже назад сделали не один шаг, а целых 2-3км. И все ради того чтобы Зелупа через три дня стал на колени перед ****** и отсосал ему
 показать весь комментарий
 
 
Дайте їм почитати соціологію українського наріду.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх