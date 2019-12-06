EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  1987  24
Все про:вор в законе (210) Нацполиция (10511) Харьков (4510)

 Полиция задержала вора в законе Миндию Гальского, прибывшего из РФ с целью установить влияние на Харьковщине. ВИДЕО

5 декабря правоохранители задержали в Харькове вора в законе по кличке Миндия Гальский.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Миндия Гальский прибыл в Харьков из России и планировал встретиться с криминальными элементами, чтобы восстановить свое влияние и определиться с направлениями будущей "деятельности". Полицейские, установив его местонахождение и задержали. Теперь Миграционная служба будет обращаться в суд с просьбой о его принудительном выдворение за пределы Украины с запретом въезда.

Миндия Гальский является так называемым крестным отцом вора в законе, известного как Тенго Гальский (Питерский). Тенго был задержан 14 ноября на трассе Киев - Чоп.

Смотрите также: Правоохранители задержали в Киеве вора в законе по кличке Дато Сфан. ВИДЕО

2 декабря президент Владимир Зеленский подал в Раду законопроект об уголовной ответственности воров в законе.

Источник: https://censor.net.ua/v3163800
 
 
 Топ комментарии
 
Будет. Нужно скорее принимать закон против воров-в-законе. Вроде как Зеля законопроект уже в Раду внес - если примут в нормальной редакции - будет отлично - в таком случае их не выдворять, а сажать будут.
 показать весь комментарий
 
С приходом зебила кацапские бандиты в Украине чувствуют себя как дома Полиция задержала вора в законе Миндию Гальского, прибывшего из РФ с целью установить влияние на Харьковщине - Цензор.НЕТ 615
 показать весь комментарий
 
а шо так скромно - Миндий Гальский??? уже б Октавиан Август, или Юлий Цезарь.... Поліція затримала злодія в законі Міндію Гальського, який прибув з РФ з метою встановити вплив на Харківщині - Цензор.НЕТ 3211
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
С приходом зебила кацапские бандиты в Украине чувствуют себя как дома Полиция задержала вора в законе Миндию Гальского, прибывшего из РФ с целью установить влияние на Харьковщине - Цензор.НЕТ 615
 показать весь комментарий
 
 
Подобные новости периодически печатают на Цензоре с 2014го года как минимум.
Топорно работаешь, ботоферма.
 показать весь комментарий
 
 
С приходом зебила у тебя уже и не стоит...вот че гады творять -то
 показать весь комментарий
 
 
С приходом таких как Вы, засрали весь интернет.
 показать весь комментарий
 
 
Я в этих кругах не вращаюсь....
Но была инфа, что все наши вору в законе лежат под рашкой!
И в 14 м была сходка в Москве по поводу войны.
 показать весь комментарий
 
 
Неправда.
Многие украинские авторитеты, помогают ВСУ.
 показать весь комментарий
 
через неделю снова будет здесь с такой дырявой границей
 показать весь комментарий
 
Будет. Нужно скорее принимать закон против воров-в-законе. Вроде как Зеля законопроект уже в Раду внес - если примут в нормальной редакции - будет отлично - в таком случае их не выдворять, а сажать будут.
 показать весь комментарий
 
 
Против "воров в законе" есть простые и ясные средства. Непарламентские.
 показать весь комментарий
 
 
Это противозаконные методы - для их реализации должна быть чуть ли не диктатура и энтузиасты в органах. У нас такое малореально. Потому закон о криминальной ответственности воров-в-законе - тоже нормальный вариант.
 показать весь комментарий
 
Вы действительно столь наивны что верите что Аваков работает на Украину, а не в своих бизнес интересах ?
 показать весь комментарий
 
В этом нет никаких противоречий - так и Аваков работает одновременно и на Украину, и на свои бизнес-интересы, и Сеня с Петей также работали, и большинство из нынешних тоже так работают.
 показать весь комментарий
 
а шо так скромно - Миндий Гальский??? уже б Октавиан Август, или Юлий Цезарь.... Поліція затримала злодія в законі Міндію Гальського, який прибув з РФ з метою встановити вплив на Харківщині - Цензор.НЕТ 3211
 показать весь комментарий
 
 
Лукашенко в своё время решил проблему "воров в законе" простым и надёжным методом: точечной канонизацией.
 показать весь комментарий
 
В Ростове-на-Дону избили вора «в законе» Миндию Гальского.
Миндию жестоко избили, а потом отняли самое дорогое - воровское имя. Поліція затримала злодія в законі Міндію Гальського, який прибув з РФ з метою встановити вплив на Харківщині - Цензор.НЕТ 9056

26.09.2016
 показать весь комментарий
 
Лукашенко как-то сказал "и где они теперь, эти Щавлики ?..."
 показать весь комментарий
 
есть простое дешевое средство против этих авторитетов. Опустить и снять на видео. кадры для этих целей легко найти у бобиков-песыков
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх