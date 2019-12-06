EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  11601  71
Материалы по теме:
Все про:война (3698) Бутусов Юрий (1936) Сухаревский Вадим (8) Своя война (16)

 СВОЯ ВОЙНА: комбат 503 ОБМП Сухаревский: "Первый вопрос от пленного: "Откуда вы взялись? Нам сказали, что армии в Украине нет". ВИДЕО

Вадим Сухаревский - заслуженный герой, командир 503-го батальона морской пехоты, в первой части интервью рассказал как 13 апреля 2014 года в бою под Славянском впервые в войне украинские военные открыли огонь по врагу, о боях за Семеновку, а также об обороне Луганского аэропорта и трагической гибели экипажа и десантников в сбитом российско-оккупационными войсками самолете Ил-76 14 июня 2014 года.

Сегодня Вадим Сухаревский - герой нового выпуска проекта Цензор.НЕТ "Своя война".

Подписывайтесь на Youtube-канал Юрия Бутусова

01.40 - Вадим Сухаревский "визитка"
03.50 - О своем первом бое и что этому предшествовало
10.05 – "На лету высадились люди, которые начали стрелять"
13.45 - Как ослушался приказа и открыл огонь на поражение в защиту Украины
14.45 - Почему Вадим Сухаревский нарушил приказ
15.40 - "В Ираке я считал позором нашей армии боязнь офицерского состава принимать решения"
18.00 - О первой команде стрелять: Очевидцы говорят, был мат, но, в общем, это было в стиле "Что ты на меня смотришь? Стреляй"
19.10 – "Противники действовали очень профессионально и были очень круто экипированы"
20.20 – "Первый наш пленный думал, что в Украине нет армии: "Откуда вы здесь взялись? Нам сказали, что вас нет"
22.00 - Что происходило накануне боя 24 апреля под Славянском
29.30 - О перебежчике Ярославе Анике: "В академии мы смотрели на него с досадой за Вооруженные силы"
36.35 - О бое 5 мая под Семёновкой
43.00 – "Были частые обстрелы и два полных окружения"
43. 30 - "В домашнем музее есть прошитая в решето тельняшка, которая сохла на командном пункте. В ней я возвращался в 2004-м из Ирака"
44.30 - "За то время, что мы были на блокпосту, у нас было четыре дня без обстрелов"
45.00 - О десантировании в Луганский аэропорт
49.00 - О том, какие силы были в Луганском аэропорту и невероятном спасении от засады, которая сбила ИЛ-76 с украинскими бойцами
51.42 – "Нашли место падения сбитого ИЛ-76, заняли круговую оборону, взяли мешки и начали собирать то, что осталось от ребят"
53.50 - О настроении бойцов после крушения ИЛ-76: "Мы были одержимы местью"

Вадим Сухаревский стал первым офицером ВСУ, приказавшим открыть огонь по российским наемникам, это произошло 13 апреля 2014 года в боях за освобождение Славянска. Сухаревский открыл огонь вопреки приказу "не стрелять", который дал ему его командир бригады полковник Копачинский, и тем самым спас сотрудников СБУ, которых атаковали террористы. Такие действия полностью в характере Сухаревского - это агрессивный, самостоятельный и независимый в суждениях командир, один из лучших военных лидеров новой украинской армии. Вадим был ранен под Луганском в августе 2014-го, когда с группой бойцов пошел в разведку и столкнулся с дозором российских десантников почти в упор. Сухаревский отстрелялся удачно, но его также зацепило осколком: его спасла нагрудная бронеплита, принявшая в себя две пули.

Источник: https://censor.net.ua/v3163790
 
   
 Топ комментарии
 
Майдан зірвав Хуйлу всі плани по захопленню України.
 показать весь комментарий
 
На таких офіцерах ще тримаються ЗСУ, але багато там ще і держиморди.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Анекдот:
Идут два кацапа по тёмному переулку, навстречу им прохожий...
Один другому:
- "Давай ему наваляем!"
Второй:
- "Давай!... не, подожди, смотри какой здоровый. Вдруг он нам наваляет?"
Первый, недоумевая:
-"А нам-то за что?!!!"
 показать весь комментарий
 
 
Майдан зірвав ***** всі плани по захопленню України.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
да, и передал ее Пете пятому и ко, на разграбление
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
и пецины тоже - не проканало - печалька
 показать весь комментарий
 
Не засмучуйся, проканаЄт у коломИйського з блаЗЄнським
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Я с уважением отношусь к защитникам территориальной целостности Украины, но давайте без откровенных сказок. Там же не идиоты какие то на той стороне. Да там разведка такая, что знают все, везде сидят российские шпионы, которых до сих пор не вылущили. Нельзя делать из противника клоунов, это ни к чему хорошему не приведет. Противника надо оценивать объективно.
 показать весь комментарий
 
Шо ты мелешь?, кто говорит об идиотах???
Наловили алкашей, дали им стволы и сказали, - идите, там никого нету!
 показать весь комментарий
 
 
Разные были и есть. Есть хорошие профи,а есть лапти которым нужно растолковать картинки на "мухе". Те,которые верили "армии Украины нет" и "у хохлов одна винтовка на троих" давно кончились. БОльшая часть, совсем кончилась.
 показать весь комментарий
 
 
Але в нас багато ще і своїх тупих гнид--в яких Петя все розікрав. Все по методичках написаних в фсб.
 показать весь комментарий
 
 
Так дивлячись ТВ,як "интер" наприклад,саме ці думки і закладалися в недорозвинене напорозуміня між вухами!
 показать весь комментарий
 
 
Это самокритика или Вы на передовой?
 показать весь комментарий
 
 
А я за отвод войск ВСУ до законных границ Украины.
 показать весь комментарий
 
 
В принципі да, ти ж не пишишеш динирійською мовою.
 показать весь комментарий
 
 
Мне уже надоело показывать прикидывающимся шлангами истории десантников Козловых из расеи. Гугл у вас еще не прикрыли? Поищите, на НТВ была передача о нем.
 показать весь комментарий
 
 
Просто звичайний тупий москаль, в якого дві програми тб.
 показать весь комментарий
 
 
Значит найдете. Если не хватит способностей, обращайтесь, помогу.
 показать весь комментарий
 
какой смысл договариваться с марионеткой? если уж и говорить - то с кукловодом, который собственно управляет ее ртом, движениями - всем.
СВОЯ ВОЙНА: комбат 503 ОБМП Сухаревский: "Первый вопрос от пленного: "Откуда вы взялись? Нам сказали, что армии в Украине нет" - Цензор.НЕТ 7726
 показать весь комментарий
 
 
Если Зеля не хочет войти в историю наравне с другими дегенератами, которых вспоминают и проклинают как предателей Украины, то не должен идти на поводу у пуйла.
Воевать есть кому, а я буду помогать как и раньше, хотя бы материально.
 показать весь комментарий
 
 
Пішли вони в дупу, паркан з ними і хай з Газпрому сосуть.
 показать весь комментарий
 
А зачем с тобой договариваться ? Все равно без куратора в кацапии вы лугандонцы никаких решений не принимаете
 показать весь комментарий
 
Нет никаких днр-лнр. Есть ОРДЛО, временно оккупированные РФией. С РФией по этому поводу и имеет смысл о чем-то договариваться, а не с ее марионетками из коллаборационистов, которые не решают ничего.
 показать весь комментарий
 
 
Отводить войска до западной границы Украины?
 показать весь комментарий
 
зачем? там и так Украина. До восточной. Включая Тузлу.
 показать весь комментарий
 
 
Их главарь сам клеит из себя шута. Почти за 100 км от границы повязали его десантников, а оно выпучив зеньки рассказывает "Они заблудились".
Они дегенераты? Крутых раша-десантников не смогли обучить ориентироваться на местности, читать буквы на дорожных указателях с названиями населенных пунктов, отличать русский язык от украинского?
 показать весь комментарий
 
 
Диниряка просто не в курсі, скільки росвояк сидить в Україні, за 2000 перевалило.
 показать весь комментарий
 
 
Остальные - ипотечные в несвежем виде.
 показать весь комментарий
 
 
пара сотен в сумме, в числе которых с десяток офицеров, каких два пограничника?

ну и главное доказательство присутствия РФ на Донбассе которое и не скрывается - финансирование Лугандона. Как "бюджетников", так и "армии новороссии".

Как только финансирование прекратится, вся капитуляция сепаров Лугандона займет пару месяцев. Причем свалят сами.
 показать весь комментарий
 
 
Закончится за 10 дней так как многие итак на стрёме а если ещё и деньгу не дадут то побегут как тараканы будем мы и потом несколько лет выколупывать из щелей.
 показать весь комментарий
 
Ты,лапоть,шо нибудь кроме раша тв смотриш? Хоть DW на крайняк?
 показать весь комментарий
 
 
Какие нафиг 2 пограничника? В августе 14го было взято в плен 2 группы российских десантников в Донецкой области, затем - в бою были взяты в плен 2 офицера ГРУ РФ, майор-снабженец ВС РФ и тд.
 показать весь комментарий
 
 
Даже если только два (а это совсем не так ), то это не достаточное доказательство?
 показать весь комментарий
 
Правильно. И обязательно учитывать, что противник может напасть не только с востока и юга, но и с севера. Это объективно.
 показать весь комментарий
 
 
Как сказал наш Лукашенко, мы если к вам приедем, то только на тракторе
 показать весь комментарий
 
только Лукашенко забыл сказать что на территории Беларуси сейчас дислоцируются части армии РФ примерно от 20 до 50 тыс голов.
 показать весь комментарий
 
 
Может то он может,только НЕ сможет. Поголовья не хватит.
 показать весь комментарий
 
Звісно неможна, але історія свідчить що якщо десь можна всратись, москалі займуть перші три місця завжди.
 показать весь комментарий
 
 
добавлю: общался летом в Турции с кацапом из Новосиба... там у них воинская часть - эти твари брали отпуск на 1-1,5 года и ехали воевать в Украину! целенаправленно, за бабло, зарабатывали при этом на 2 квартиры примерно. Вот такие ОНИЖЕБРАТЬЯ! и все об этом там знают. это у них норма, получается, укропов стрелять! мрази!!!!!!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
 
 
На таких офіцерах ще тримаються ЗСУ, але багато там ще і держиморди.
 показать весь комментарий
 
 
Вася! "Агрессивный, независимый в суждениях командир..." - боюсь, нет у него будущего в ВСУ, особенно сейчас, в часы зеленого шапито. С удовольствием ошибусь! Да, и с праздником всех!!
 показать весь комментарий
 
мужик рассказал как он вышел из ЛА? оттуда выходили двумя путями - был еще один рейс, уже после сбитого - удачный. И последние уходили по тылам противника, это около 20 км вокруг Луганска в сторону Счастья.
кстати, и второй вылет и отход ан тылам планировал тот самый Назаров, на которого повесили всех собак.
 показать весь комментарий
 
 
про несбитый третий рейс есть ссылка посмотреть? а то болтология получается
 показать весь комментарий
 
...а блаЗЄнських капітулянтів не менше СВОЯ ВІЙНА: комбат 503 ОБМП Сухаревський: "Перше питання від полоненого:"Звідки ви взялися? Нам сказали, що армії в Україні немає" - Цензор.НЕТ 9900
 показать весь комментарий
 
 
А ХТО дав полковнику Копачинському команду "Не стріляти!"??! В квітні 2014р.
 показать весь комментарий
 
Завжди відносивя з повагою до п.Бутусова і до В.Сухаревського, тим більше. Тому ніяк не можу второпати чому відеоінтервю проведене російською мовою.Це,що хлопці,ви уявляєте собі,що ви так виглядаєте більш солідними і інтелігентними поліглотами. Дивно!Ось і думаю тепер,чи правильним було моє відношення до вас
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх