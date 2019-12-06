 СВОЯ ВОЙНА: комбат 503 ОБМП Сухаревский: "Первый вопрос от пленного: "Откуда вы взялись? Нам сказали, что армии в Украине нет". ВИДЕО

Сегодня Вадим Сухаревский - герой нового выпуска проекта Цензор.НЕТ "Своя война".

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01.40 - Вадим Сухаревский "визитка"

03.50 - О своем первом бое и что этому предшествовало

10.05 – "На лету высадились люди, которые начали стрелять"

13.45 - Как ослушался приказа и открыл огонь на поражение в защиту Украины

14.45 - Почему Вадим Сухаревский нарушил приказ

15.40 - "В Ираке я считал позором нашей армии боязнь офицерского состава принимать решения"

18.00 - О первой команде стрелять: Очевидцы говорят, был мат, но, в общем, это было в стиле "Что ты на меня смотришь? Стреляй"

19.10 – "Противники действовали очень профессионально и были очень круто экипированы"

20.20 – "Первый наш пленный думал, что в Украине нет армии: "Откуда вы здесь взялись? Нам сказали, что вас нет"

22.00 - Что происходило накануне боя 24 апреля под Славянском

29.30 - О перебежчике Ярославе Анике: "В академии мы смотрели на него с досадой за Вооруженные силы"

36.35 - О бое 5 мая под Семёновкой

43.00 – "Были частые обстрелы и два полных окружения"

43. 30 - "В домашнем музее есть прошитая в решето тельняшка, которая сохла на командном пункте. В ней я возвращался в 2004-м из Ирака"

44.30 - "За то время, что мы были на блокпосту, у нас было четыре дня без обстрелов"

45.00 - О десантировании в Луганский аэропорт

49.00 - О том, какие силы были в Луганском аэропорту и невероятном спасении от засады, которая сбила ИЛ-76 с украинскими бойцами

51.42 – "Нашли место падения сбитого ИЛ-76, заняли круговую оборону, взяли мешки и начали собирать то, что осталось от ребят"

53.50 - О настроении бойцов после крушения ИЛ-76: "Мы были одержимы местью"

Вадим Сухаревский стал первым офицером ВСУ, приказавшим открыть огонь по российским наемникам, это произошло 13 апреля 2014 года в боях за освобождение Славянска. Сухаревский открыл огонь вопреки приказу "не стрелять", который дал ему его командир бригады полковник Копачинский, и тем самым спас сотрудников СБУ, которых атаковали террористы. Такие действия полностью в характере Сухаревского - это агрессивный, самостоятельный и независимый в суждениях командир, один из лучших военных лидеров новой украинской армии. Вадим был ранен под Луганском в августе 2014-го, когда с группой бойцов пошел в разведку и столкнулся с дозором российских десантников почти в упор. Сухаревский отстрелялся удачно, но его также зацепило осколком: его спасла нагрудная бронеплита, принявшая в себя две пули.