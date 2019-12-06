 "Вы очень нам нужны, и государство будет делать все, чтобы вы это чувствовали", - Зеленский поздравил военнослужащих с Днем ВСУ. ВИДЕО

"Дорогие наши защитники! Все, кто отважно защищает Родину на суше, воде и в воздухе. Те, кто сейчас стоит на страже нашей безопасности, и те, кто отдал жизнь за Украину. Ежедневно, а особенно сегодня, в День Вооруженных сил, каждый украинец от всего сердца говорит вам: "Спасибо!". За вашу доблесть, храбрость и выдержку. За наши мирные города, села, спокойный сон и мирное небо", – сказал президент в видеопоздравлении, передает Цензор.НЕТ.
Зеленский отметил, что 5 лет назад украинская армия многого не имела, но выстояла, потому что имели волю и непобедимый дух.
"Сегодня мы намного сильнее. Мы закалены, опытны и так же несокрушимы. И сегодня весь цивилизованный мир видит, что мы действительно стремимся к миру. Мы не хотим каждый день терять самых лучших. И мы обязательно вернем наших людей и наши территории. Донбасс - это Украина. Луганск - это Украина. Крым - это Украина", - заявил президент Украины.
Он также подчеркнул, что нельзя забывать о том, что бывает, когда страна не заботится о своей армии и оказывается не готовой защищать свои государственные интересы.
"Именно поэтому, после достижения долгожданного мира, мощные украинские войска останутся нашим приоритетом. Вы знаете, насколько высоким является уровень доверия к армии среди украинцев. Вы очень нам нужны, и государство будет делать все, чтобы вы это чувствовали. Чувствовали во всем: в условиях, в вооружении, достойном обеспечении вас и ваших семей", - отметил Зеленский.
Президент поздравил военнослужащих с праздником и пожелал: "Пусть, несмотря на сложность боевых задач, ваши родные и близкие получают от вас такое желанное смс-сообщение: "Со мной все хорошо, со мной все в порядке!" Возвращайтесь живыми!", - сказал Зеленский.
Зачем нам чтение по бумажке неискренних поздравлений армии и волонтеров, если оборонный заказ за первый год твоего правления провален? Зачем нам заявления об уважении тобой ветеранов и павших героев, если ты позволяешь руководить собой всем, кому не лень? Не лень людям Коломойского, не лень людям из-за поребрика, не лень местным коллаборантам. Прекращены или заторможены процессы восстановления и ремонта военной техники, сворачиваются программы в сфере обеспечения армии, 42% оборонного бюджета на закупки не освоено, "яма" в отношении разработок для оборонной сферы на 47% (по данным В. Бадрака, Украинский институт исследований безопасности). Провал по обеспечению средствами связи, средствами автоматизации, охране военных объектов. Ухудшение системы питания армейцев, задержки, провоцирующие потерю половины 2020 года для обеспечения ВСУ. Вот она, прямая обязанность президента страны под названием Украина! Имеющей такую форму правления, как парламентско-президентская.
То есть, на мой взгляд, наша новая власть ведет себя так, будто война уже окончена, а российские войска, кураторы, гумконвои и пропагандисты уже убрались с нашей территории. Мы армию сознательно сейчас ослабляем? Вот назойливая мысль, что не дает покоя. Сознательно и намеренно? И разве это не носит признаки государственной измены на самом высшем уровне?
Хорошо, не веришь в военную нашу победу - просто ГОВОРИ. Говори о Донбассе. Говори о Крыме, черт возьми! Не переставай говорить на всех площадках, подпитывай финансированием украинские фильмы, книги, проекты. Вон, пример потерянной страны, совсем рядом - Лукашенко я сама считала хитрым гусем, способным как-то выживать под колпаком у России. Но он молодежь Беларуси воспитал россиянами! А мы тут хотя и имеем поколение тупых куриц, смеющихся над похоронами героев войны, мальчиков-"я не при делах", но все еще имеем шанс. Имеем. Не можешь выиграть войну силой - удержи нацию на плаву, хотя бы хитростью. Не пуская сюда российских всяких "вороваек" с концертами, российские сериалы и книги. Поддержи своих. Сделай хотя бы это, и тогда ты проедешь этот маршрут на трамвае относительно безболезненно, сделав хотя бы что-то. Если уж так боишься смотреть в глаза войне…
В общем, да. Вопрос риторический…
"Совпадєніє? Нє думаю!"
а тебя запенят, в опу.....................
Телеканал "Звезда" @zvezdanews
Порошенко и Тимошенко созвали украинцев на Майдан перед нормандским саммитом:
во сколько трансляция на прямом?
обязательно посмотрю