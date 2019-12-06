EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  292  20
Все про:армия (7595) Зеленский (3882) поздравление (779) День Вооруженных сил Украины (4) ВСУ (401)

 "Вы очень нам нужны, и государство будет делать все, чтобы вы это чувствовали", - Зеленский поздравил военнослужащих с Днем ВСУ. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил военнослужащих с Днем Вооруженных сил Украины.

"Дорогие наши защитники! Все, кто отважно защищает Родину на суше, воде и в воздухе. Те, кто сейчас стоит на страже нашей безопасности, и те, кто отдал жизнь за Украину. Ежедневно, а особенно сегодня, в День Вооруженных сил, каждый украинец от всего сердца говорит вам: "Спасибо!". За вашу доблесть, храбрость и выдержку. За наши мирные города, села, спокойный сон и мирное небо", – сказал президент в видеопоздравлении, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский отметил, что 5 лет назад украинская армия многого не имела, но выстояла, потому что имели волю и непобедимый дух.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Мирное небо над головами украинцев вне зоны ООС - это заслуга исключительно ваша", - Загороднюк поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ВСУ

"Сегодня мы намного сильнее. Мы закалены, опытны и так же несокрушимы. И сегодня весь цивилизованный мир видит, что мы действительно стремимся к миру. Мы не хотим каждый день терять самых лучших. И мы обязательно вернем наших людей и наши территории. Донбасс - это Украина. Луганск - это Украина. Крым - это Украина", - заявил президент Украины.

Он также подчеркнул, что нельзя забывать о том, что бывает, когда страна не заботится о своей армии и оказывается не готовой защищать свои государственные интересы.

"Именно поэтому, после достижения долгожданного мира, мощные украинские войска останутся нашим приоритетом. Вы знаете, насколько высоким является уровень доверия к армии среди украинцев. Вы очень нам нужны, и государство будет делать все, чтобы вы это чувствовали. Чувствовали во всем: в условиях, в вооружении, достойном обеспечении вас и ваших семей", - отметил Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: После достижения мира армия не перестанет быть приоритетом: сильное войско делает позицию государства увереннее, - Зеленский. ВИДЕО

Президент поздравил военнослужащих с праздником и пожелал: "Пусть, несмотря на сложность боевых задач, ваши родные и близкие получают от вас такое желанное смс-сообщение: "Со мной все хорошо, со мной все в порядке!" Возвращайтесь живыми!", - сказал Зеленский.

Источник: https://censor.net.ua/v3163777
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Если ты говоришь о территориальной целостности Украины, но твои поступки носят иной характер - значит, ты этот вопрос отодвигаешь к тем, кто будет разгребать это после тебя. Потому что боишься видеть эту войну. Потому что война эта кем-то начата, и она не окончена, а ты попросту боишься посмотреть ей в лицо и увидеть ее полные крови и цинизма глаза, с отображающимся в них триколором. Ты похож на пассажира, заскочившего на подножку едущего трамвая и готового спрыгнуть при первой возможности. И тут вопрос следующий: вы, такие модные, приходите на пост президента, чтобы что-то делать для страны или чтобы просто удерживать падающий рейтинг? Ты или балабол, или займешь свое достойное место в истории? И я сейчас не только Украину имею ввиду.
Зачем нам чтение по бумажке неискренних поздравлений армии и волонтеров, если оборонный заказ за первый год твоего правления провален? Зачем нам заявления об уважении тобой ветеранов и павших героев, если ты позволяешь руководить собой всем, кому не лень? Не лень людям Коломойского, не лень людям из-за поребрика, не лень местным коллаборантам. Прекращены или заторможены процессы восстановления и ремонта военной техники, сворачиваются программы в сфере обеспечения армии, 42% оборонного бюджета на закупки не освоено, "яма" в отношении разработок для оборонной сферы на 47% (по данным В. Бадрака, Украинский институт исследований безопасности). Провал по обеспечению средствами связи, средствами автоматизации, охране военных объектов. Ухудшение системы питания армейцев, задержки, провоцирующие потерю половины 2020 года для обеспечения ВСУ. Вот она, прямая обязанность президента страны под названием Украина! Имеющей такую форму правления, как парламентско-президентская.
То есть, на мой взгляд, наша новая власть ведет себя так, будто война уже окончена, а российские войска, кураторы, гумконвои и пропагандисты уже убрались с нашей территории. Мы армию сознательно сейчас ослабляем? Вот назойливая мысль, что не дает покоя. Сознательно и намеренно? И разве это не носит признаки государственной измены на самом высшем уровне?
Хорошо, не веришь в военную нашу победу - просто ГОВОРИ. Говори о Донбассе. Говори о Крыме, черт возьми! Не переставай говорить на всех площадках, подпитывай финансированием украинские фильмы, книги, проекты. Вон, пример потерянной страны, совсем рядом - Лукашенко я сама считала хитрым гусем, способным как-то выживать под колпаком у России. Но он молодежь Беларуси воспитал россиянами! А мы тут хотя и имеем поколение тупых куриц, смеющихся над похоронами героев войны, мальчиков-"я не при делах", но все еще имеем шанс. Имеем. Не можешь выиграть войну силой - удержи нацию на плаву, хотя бы хитростью. Не пуская сюда российских всяких "вороваек" с концертами, российские сериалы и книги. Поддержи своих. Сделай хотя бы это, и тогда ты проедешь этот маршрут на трамвае относительно безболезненно, сделав хотя бы что-то. Если уж так боишься смотреть в глаза войне…
В общем, да. Вопрос риторический…
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Это знаменитый копипастер - порохобот кадровый.
 показать весь комментарий
 
Дивна річ- більшість критики чинного президента лунає російською.
"Совпадєніє? Нє думаю!"
 показать весь комментарий
 
 
да, да, скоты, у нас преследуют за русский язык..............
а тебя запенят, в опу.....................
 показать весь комментарий
 
так до Моники малоросской лучше доходит.
 показать весь комментарий
 
 
Закономірність:теперішній прєзік,та все його оточення -суцільно російськомовні,і це не совпадєніє.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
"Вы очень нам нужны, и государство будет делать все, чтобы вы это чувствовали", - Зеленский поздравил военнослужащих с Днем ВСУ - Цензор.НЕТ 8856Телеканал "Звезда"‏ @zvezdanews
"Вы очень нам нужны, и государство будет делать все, чтобы вы это чувствовали", - Зеленский поздравил военнослужащих с Днем ВСУ - Цензор.НЕТ 8856 Телеканал "Звезда" @zvezdanews

Порошенко и Тимошенко созвали украинцев на Майдан перед нормандским саммитом:
"Вы очень нам нужны, и государство будет делать все, чтобы вы это чувствовали", - Зеленский поздравил военнослужащих с Днем ВСУ - Цензор.НЕТ 4583
 показать весь комментарий
 
Ну так путча в декабре не буде! А от в грудні.......
 показать весь комментарий
 
 
и Пэця прийде?
во сколько трансляция на прямом?
обязательно посмотрю
 показать весь комментарий
 
ты уже не стесняешься писать, что ты против Украины? похвально.
 показать весь комментарий
 
Вовік! Дірявий ти чмирь! Роби амністію атовцям, ушльопок! Вже пів року ти мнеш щось там в штанях, а хлопці продовжують задурно маринуватися по буцегарням! Бо їх судили за цивільним законодавством, а не за законами військового часу! Добровольців саджали за те, що вони були присутніми на Донбасі з незареєстрованою, автоматичною зброєю. А торнадівці досиджують вже п'ятий рік, бо винайшли контробанду зброєю Порошенка і Матіоса до сєпарів. Ти хочеш разом з ними бути притягнутим до відповідальності? Як спільник?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх