 Поставить крест на законе об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО нельзя, он является частью Минских соглашений,- Потураев. ВИДЕО

Об этом в эфире 1+1 рассказал народный депутат из фракции "Слуга народа" Никита Потураев, информирует Цензор.НЕТ.
"Времени на подготовку нового закона про особенности местного самоуправления в ОРДЛО нет. К сожалению, этот закон является неотъемлимой частью Минских соглашений. Они были подписаны в сложных условиях, после тяжелого военного поражения нашей армии под Дебальцево. Поставить крест на законе невозможно, это создаст угрозу для Минских соглашений, которые признаны всеми нашими друзьями и союзниками, от США до европейских стран.
Поэтому необходимо продлить действие действующего закона об особенностях самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который принимала предыдущая Рада. А в следующем году, как и обещал Зеленский, внесут новый закон, согласно тем договоренностям, которые будут достигнуты на саммите в Париже", - сообщил нардеп.
Той же закон писала злачинна влада "клятих бариг"...
Вони сцяться сказати це прямо?
а у ка, зебилятки, какие там у нас еще на сегодня мемы?
а сейчас аж в жопе зачесалось его выполнять
Но можно крест поставить на самих Минских соглашениях... Что они дают Украине?? НИЧЕГО!!! То что и есть нужного все равно путин выполнять не будет.
идет "размягчение" зелехтората перед 9 декабря, все проколы и предательства будут
списаны на "минские" (а куда деться?) - а зачит барыгу.
а вот приобретений не будет точно....
зачем она ето сделала? - каждый будет искать свой ответ,
но я свой точно не найду, скрепы у меня не хватает понять...
https://graniru.org/opinion/portnikov/m.277998.html?fbclid=IwAR1_5cDgLh-0DNpKLW4TMrfoqlPKPU8sz_Ya8R1cRH-_SC8hLa7xVrgTtrg
То тебе кацапи в методичці надурили.
а он все равно себя не жалея, героически борется за сдачу Украины *****...