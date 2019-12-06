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 Политика Украины
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Все про:Донбасс (20112) минские соглашения (2694) деоккупация (382) Потураев (26)

 Поставить крест на законе об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО нельзя, он является частью Минских соглашений,- Потураев. ВИДЕО

Поставить крест на законе про "особый статус" Донбасса нельзя, поскольку он является неотъемлемой частью Минских соглашений.

Об этом в эфире 1+1 рассказал народный депутат из фракции "Слуга народа" Никита Потураев, информирует Цензор.НЕТ.

"Времени на подготовку нового закона про особенности местного самоуправления в ОРДЛО нет. К сожалению, этот закон является неотъемлимой частью Минских соглашений. Они были подписаны в сложных условиях, после тяжелого военного поражения нашей армии под Дебальцево. Поставить крест на законе невозможно, это создаст угрозу для Минских соглашений, которые признаны всеми нашими друзьями и союзниками, от США до европейских стран. 

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Поэтому необходимо продлить действие действующего закона об особенностях самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который принимала предыдущая Рада. А в следующем году, как и обещал Зеленский, внесут новый закон, согласно тем договоренностям, которые будут достигнуты на саммите в Париже", - сообщил нардеп.

Источник: https://censor.net.ua/v3163744
 
 
 Топ комментарии
 
Не звизди, в "порошенковском" законе об особом статусе есть приписка, что местное самоуправление невозможно без вывода незаконных вооруженных формирований...
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Крест поставить вот так сразу, может быть и нельзя, но саботировать можно. А что мы видим? Зе-команда вприпрыжку бежит его выполнять впереди паровоза, предвосхищая все желания Путина в неудержимом желании угодить ему как можно больше и даже с перевыполнением плана.
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Статус зачумленої території буде саме то.
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А шо з турборежимом?
Той же закон писала злачинна влада "клятих бариг"...
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Крест поставить вот так сразу, может быть и нельзя, но саботировать можно. А что мы видим? Зе-команда вприпрыжку бежит его выполнять впереди паровоза, предвосхищая все желания Путина в неудержимом желании угодить ему как можно больше и даже с перевыполнением плана.
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«Они были подписаны в сложных условиях, после тяжелого военного поражения нашей армии ОТ АРМИИ РОССИИ под Дебальцево Источник: https://censor.net.ua/v3163744»

Вони сцяться сказати це прямо?
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ничаво нипалучицо у Украины без ордло!...бубочка нагнул Мертветчука перед встречей с ******!...
а у ка, зебилятки, какие там у нас еще на сегодня мемы?
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Ну-ка, пецики, расскажите почему раньше этот закон был перемогой, а теперь зрада зрадная. Поставить крест на законе об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО нельзя, он является частью Минских соглашений,- Потураев - Цензор.НЕТ 892
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потому что раньше никто и не собирался его выполнять,

а сейчас аж в жопе зачесалось его выполнять
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Лахта, в "петином" законе местное самоуправление невозможно.
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Лахта, будь внимательней, уже осталось мало дебилов, которые верят на слово и инфантильным "аргументам".
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Хрюша, не переживай так, врядли они станут с тобой конкурировать за пецины подачки. Кстати, на Майдан пойдешь?
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Этот закон и раньше был зрадой, потому Порошенко и не пошел на его реализацию, но вы, твари зелёные, аж ссытесь от желания услужить *****.
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Может Украине будет проще поставить крест на самом Потураеве и его сюзерене ?
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Не звизди, в "порошенковском" законе об особом статусе есть приписка, что местное самоуправление невозможно без вывода незаконных вооруженных формирований...
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Поставить крест на законе об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО нельзя, он является частью Минских соглашений,..

Но можно крест поставить на самих Минских соглашениях... Что они дают Украине?? НИЧЕГО!!! То что и есть нужного все равно путин выполнять не будет.
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Зачем на Минских ставить крест, если к их выполнению Кацапией привязаны санкции против Кацапии ?
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а можно делать так как было раньше? вроде есть но исполнять его нет никакой возможности по обьективным причинам.
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ты уже умный человек.
идет "размягчение" зелехтората перед 9 декабря, все проколы и предательства будут
списаны на "минские" (а куда деться?) - а зачит барыгу.
а вот приобретений не будет точно....
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Украина проиграла 21 апреля.
зачем она ето сделала? - каждый будет искать свой ответ,
но я свой точно не найду, скрепы у меня не хватает понять...
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,,Путин отправляется в Париж, чтобы принять капитуляцию зарвавшегося телевизионного комика, возомнившего себя ровней товарищам из КГБ и посмевшего добиваться встречи с "собирателем земель". Задача Макрона - давить на комика, объяснять ему, как устроена жизнь, и всем своим видом демонстрировать, что лучших предложений Украина уже не получит. А госпоже Меркель лучше бы просто помолчать и не мешать Путину. Вот, собственно, и вся мизансцена."-

https://graniru.org/opinion/portnikov/m.277998.html?fbclid=IwAR1_5cDgLh-0DNpKLW4TMrfoqlPKPU8sz_Ya8R1cRH-_SC8hLa7xVrgTtrg
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І за особливий статус і за мінський договорняк з формулою швайнмаєра подякуємо Мародеру. Зелений карлик успішно імплементує ці "перемоги" Пораженка
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та не було ніякої формули штайнмайера в Мінському протоколі.

То тебе кацапи в методичці надурили.
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Тварь, твої руки по лікті в крові патріотів. Це ти привів росіян до влади.
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давай 2й куплет про папереников, которые шмаркле руки связали,
а он все равно себя не жалея, героически борется за сдачу Украины *****...
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да уж, "наградил" трипером украинцев "сивочелый гетьман" в виде "минских соглашений"!
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ты об себе на мосту в станице не холодно а Поставить крест на законе об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО нельзя, он является частью Минских соглашений,- Потураев - Цензор.НЕТ 1564 vad
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мамуля ордловская, аккуратнее, вы теряете инстинкт самосохранения жителя дамбаса на Цензоре Поставить крест на законе об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО нельзя, он является частью Минских соглашений,- Потураев - Цензор.НЕТ 8027
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Лузерам (оппозиционерам) из Евросолидарности очень обидно что адекватные действия и единственно правильные решения по возвращению оккупированных РФ территорий Украины принимают не они, поэтому им мало просто унизить и оскорбить представителя новой, уверенной в своих силах и пользующейся высоким доверием у общества, власти, им важно, как в совковых традициях - сожрать человека живьем.
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высокое доверие это у вовки а гена давай зажигай как твой предко шамкаючи вставной шелюстью на парт активе Поставить крест на законе об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО нельзя, он является частью Минских соглашений,- Потураев - Цензор.НЕТ 4270
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Что с тобой, тебя побили негодяи у винно-водочного?! Прости своих обидчиков. Ты же знаешь пароль,Ты видишь ориентир, Ты же веришь, что с похмелья, Спасет тебя кефир!)
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геша полёт фантазии свой оставь хомякам которых я отымел всместе с тобой ещё во времена Фидо и впреде в армию там стрелять не надо так что ты пригодишся в отряде членограй имени моцного вовки воеваки из 95 го квартала Поставить крест на законе об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО нельзя, он является частью Минских соглашений,- Потураев - Цензор.НЕТ 8007
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Никакого "тяжелого поражения под Дебальцего" не было. Был отвод войск - трудный, были ошибки, были потери... Но ВСУ уничтожили в 3-4 раза больше россиян и их пособников, чем сами потеряли. Потому что почему-то орки там решили повоевать по-жуковски: "бабы нарожают". В стратегическом плане также отвод войск оправдался: новая линия обороны т.н. Светлодарская дуга более удобна для активных оборонительных действий и построения многоэшелонных укреплений, чем старый Дебальцевский выступ. Поэтому, это подлость - аппелировать цитатами с рашаТВ народным депутатам. Так только предатели информацию подают.
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Потураев,шо ты тут дурочку врубаешь?!Любые показания,а в данном случае Минские угоды,выбитые под давлением в данном случае Рашкой, не признаёт ни один суд.В том числе Гаагский Поставить крест на законе об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО нельзя, он является частью Минских соглашений,- Потураев - Цензор.НЕТ 8635
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