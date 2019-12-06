 Поставить крест на законе об особенностях местного самоуправления в ОРДЛО нельзя, он является частью Минских соглашений,- Потураев. ВИДЕО

Об этом в эфире 1+1 рассказал народный депутат из фракции "Слуга народа" Никита Потураев, информирует Цензор.НЕТ.

"Времени на подготовку нового закона про особенности местного самоуправления в ОРДЛО нет. К сожалению, этот закон является неотъемлимой частью Минских соглашений. Они были подписаны в сложных условиях, после тяжелого военного поражения нашей армии под Дебальцево. Поставить крест на законе невозможно, это создаст угрозу для Минских соглашений, которые признаны всеми нашими друзьями и союзниками, от США до европейских стран.

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Поэтому необходимо продлить действие действующего закона об особенностях самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который принимала предыдущая Рада. А в следующем году, как и обещал Зеленский, внесут новый закон, согласно тем договоренностям, которые будут достигнуты на саммите в Париже", - сообщил нардеп.