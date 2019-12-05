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 Политика Украины
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 В Одессе состоялась церемония присвоения наименования новому артиллерийскому бронекатеру ВМС Украины. ВИДЕО

Сегодня, 5 декабря, в Одессе состоялась церемония присвоения названия новопостроенному для Военно-Морских Сил Украины малому бронированному артиллерийскому катеру. Катер проекта 58155 получил название "Костополь".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-службу Министерства обороны.

Мероприятие проходило при участия представителей Командования ВМС ВС Украины, городского головы города Костополь, представителей ПАО "Завод "Кузница на Рыбальском", ветеранов, волонтеров и личного состава экипажей кораблей.

"Накануне Дня Вооруженных Сил Украины мы присваиваем наименование очередном новом малом бронированном артиллерийском катера, который после завершения испытаний войдет в состав ВМС ВС Украины. Это название украинского города, где родился и вырос наш побратим - морской пехотинец Алексей Кондратюк, который погиб в бою 17 марта 2017 в районе с. Водяное Донецкой области. "Костополь" - так будет именоваться седьмой бронированный артиллерийский катер, который продолжит дело "Верного всегда" героя, морского пехотинца - защищать Родину с морского направления", - отметил командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко.

В Одессе состоялась церемония присвоения наименования новому артиллерийскому бронекатеру ВМС Украины 01

Смотрите: Патрульные катера Island прошли ходовые испытания в Одессе и готовы к вооружению. ФОТОрепортаж

Уже в ближайшее время на малый бронированный артиллерийский катер "Костополь" ждет ряд государственных испытаний, по результатам которых, он будет включен в состав Военно-Морских Сил ВС Украины.

Также Воронченко выразил свою благодарность волонтерам и общественным активистам за поддержку и помощь в развитии ВМС Украины и в знак благодарности наградил их грамотами и почетными наградами. Награды получили также военнослужащие ВМС ВС Украины, которые проявили высокий профессионализм при выполнении задач по назначению.

В Одессе состоялась церемония присвоения наименования новому артиллерийскому бронекатеру ВМС Украины 02

Также читайте: Мы обсудили с Путиным возврат всего, что было на кораблях, - Зеленский

Источник: https://censor.net.ua/v3163740
 
 
 Топ комментарии
 
толку мало от "малых" "бронекатеров" - деньги на ветер!
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Мне только одному показалась на этом фото ржавчина на этом новопостроеном бронекатере.
В Одессе состоялась церемония присвоения наименования новому артиллерийскому бронекатеру ВМС Украины - Цензор.НЕТ 3894
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Лишних кораблей, конечно, не бывает, но такие катера ничем нам не помогут в борьбе против РФ.
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толку мало от "малых" "бронекатеров" - деньги на ветер!
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КАКОЙ??? можно на самолет поставить!
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господи да не позорьтесь бронекатеру присваивать какое то имя. Это было при пети
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цей човенне какойто там задрипаный крейсер, эсминец или авианосец, а целый шароварный линкор, в бою значащий гораздо боле, нежели две жалкие пиндосские ауг
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Лишнехромосомный, потому твой ***** засекретил потери в "мирное" время, что шаровары тут ни при чём?
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по моему главная потеря щас и здесь це ты - сначала научись свистеть и тока потом играй на флейте
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шо, парниковые пускашь?
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вася это резиновая лодка только для ловли рыбы на пруду
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Зеб, если ты не слышал о москитном флоте о том, что авианосец по Днепру не пустят, т.к. у каждого свои задачи, то продолжай играть на флейте с лишнехромосомным.
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слышь лахта ты хочешь на река днепр устраивать боевые действия тогда ПНХ
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Малорос, изучи русский язык, а то вы за него боретесь, но них не понимаете его.
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Лишнехромосомный, я же тебе подсказал - изучай русский язык, чтобы выглядеть хотя-бы малороссом.
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Мне только одному показалась на этом фото ржавчина на этом новопостроеном бронекатере.
В Одессе состоялась церемония присвоения наименования новому артиллерийскому бронекатеру ВМС Украины - Цензор.НЕТ 3894
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Тоже хотив написать, що вин дуже потрепаный для новову)))
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Лишних кораблей, конечно, не бывает, но такие катера ничем нам не помогут в борьбе против РФ.
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Колись Хрущов заявив що тепер будемо воювати ракетами, що літаки вже не потрібні і похерив авіацію.
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не проще ли было назвать его череповцом? В Одессе состоялась церемония присвоения наименования новому артиллерийскому бронекатеру ВМС Украины - Цензор.НЕТ 3115
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Кто скажет чем примечательна фотка с этими будущими руснявыми самотопами?
В Одесі відбулася церемонія присвоєння найменування новому артилерійському бронекатеру ВМС України - Цензор.НЕТ 9065
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не полинився и погуглил картинку:

"В понедельник, 25 ноября, стало известно, что «Адмиралтейские верфи» передали Военно-морскому флоту России подводную лодку проекта 636.3 «Петропавловск-Камчатский». Судно построили для Тихоокеанского флота. Оно стало первым из шести заказанных кораблей."
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