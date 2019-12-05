 В Одессе состоялась церемония присвоения наименования новому артиллерийскому бронекатеру ВМС Украины. ВИДЕО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-службу Министерства обороны.
Мероприятие проходило при участия представителей Командования ВМС ВС Украины, городского головы города Костополь, представителей ПАО "Завод "Кузница на Рыбальском", ветеранов, волонтеров и личного состава экипажей кораблей.
"Накануне Дня Вооруженных Сил Украины мы присваиваем наименование очередном новом малом бронированном артиллерийском катера, который после завершения испытаний войдет в состав ВМС ВС Украины. Это название украинского города, где родился и вырос наш побратим - морской пехотинец Алексей Кондратюк, который погиб в бою 17 марта 2017 в районе с. Водяное Донецкой области. "Костополь" - так будет именоваться седьмой бронированный артиллерийский катер, который продолжит дело "Верного всегда" героя, морского пехотинца - защищать Родину с морского направления", - отметил командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко.
Уже в ближайшее время на малый бронированный артиллерийский катер "Костополь" ждет ряд государственных испытаний, по результатам которых, он будет включен в состав Военно-Морских Сил ВС Украины.
Также Воронченко выразил свою благодарность волонтерам и общественным активистам за поддержку и помощь в развитии ВМС Украины и в знак благодарности наградил их грамотами и почетными наградами. Награды получили также военнослужащие ВМС ВС Украины, которые проявили высокий профессионализм при выполнении задач по назначению.
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