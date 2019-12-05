 Офицеры давали взятки врачам $4-5 тыс. для заключения о гипертонии или остеохондрозе, полученных при защите родины. Потом государство им выплачивало 440-560 тыс, - Корчинская. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, сожет с выступлении Корчинской размещен на сервисе You tube.

По словам Корчинской говорит о разветвленной системе взяточничества в системе военной медицины. Особенно это заметно при предоставлении инвалидности воинам.

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