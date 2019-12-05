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Все про:коррупция (7586) врачи (654) Корчинская (27) инвалидность (15)

 Офицеры давали взятки врачам $4-5 тыс. для заключения о гипертонии или остеохондрозе, полученных при защите родины. Потом государство им выплачивало 440-560 тыс, - Корчинская. ВИДЕО

Волонтер, общественный деятель, депутат 8-го созыва Оксана Корчинская вместе с пострадавшим от взяточничества в системе военной медицины десантником Петром Олексюком рассказали о коррупции при выдаче групп инвалидности военным.

Как передает Цензор.НЕТ, сожет с выступлении Корчинской размещен на сервисе You tube.

По словам Корчинской говорит о разветвленной системе взяточничества в системе военной медицины. Особенно это заметно при предоставлении инвалидности воинам. 

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Суд перенес на 4 месяца заседание по делу врачей Наумова и Чернявского, вымогавших у ветерана Олексюка $1,5 тыс. за установление инвалидности. Это неуважение к бойцу АТО, - Маси Найем. ФОТО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд оставил под арестом врача-мошенника Наумова, бравшего взятки за предоставление инвалидности ветеранам войн с РФ, - нардеп Луценко

Источник: https://censor.net.ua/v3163736
 
 
 Топ комментарии
 
если ты не в курсе, то Супрун уже давно не при делах, а разрушать войсковую медицину активно начали именно в последние несколько месяцев...
А о простонародье лучше вообще помолчать - простота хуже воровства..., - чем проще, тем тупее... Офицеры давали взятки врачам $4-5 тыс. для заключения о гипертонии или остеохондрозе, полученных при защите родины. Потом государство им выплачивало 440-560 тыс, - Корчинская - Цензор.НЕТ 4101
Возьми амебу к примеру...
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Без грошей,інвалідність навіть безногому не дадуть,всі лікарі там цілковита мафія.
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Супрун уже три месяца как в отставке. Что новый кабинет зебуинов сделал для прекращения поборов?
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а шо на это скажет некая супрун, в простонародье - "доктор смерть"???????
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если ты не в курсе, то Супрун уже давно не при делах, а разрушать войсковую медицину активно начали именно в последние несколько месяцев...
А о простонародье лучше вообще помолчать - простота хуже воровства..., - чем проще, тем тупее... Офицеры давали взятки врачам $4-5 тыс. для заключения о гипертонии или остеохондрозе, полученных при защите родины. Потом государство им выплачивало 440-560 тыс, - Корчинская - Цензор.НЕТ 4101
Возьми амебу к примеру...
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"Супрун уже давно не при делах"___________ три месяца, порохобот!
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Если министр здравоохранения юрист по образованию, если премьер правовед, а президент клоун, то хоть три месяца, хоть три года. Разницы никакой. А реакция должна быть мгновенной. СБУ, ГБР, САП, МВД. Где их реакция по заявлению гражданина Украины?
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"Если министр здравоохранения юрист по образованию"______________почему то вспомнил, юру луценка...известный "юрист" был в "уряде профессионалов"))))))))))))) Офіцери давали хабарі лікарям $4-5 тис. для висновку про гіпертонію або остеохондроз, отримані під час захисту батьківщини. Потім держава їм виплачувала 440-560 тис, - Корчинська - Цензор.НЕТ 5172
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Супрун уже три месяца как в отставке. Что новый кабинет зебуинов сделал для прекращения поборов?
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Я спокоен как удав. И про поборы в МОЗ знаю с детства. Только:
1. При совке реальные бабки брали стоматологи и гинекологи. Остальные конфеты да коньяк. Санитаркам и медсестрам рубль или трояк. и все.
2. Зачем мне сравнение с совком. Там жизнь военнослужащего не стоила и гроша. Примеров масса.
3. Хай поднял твой кореш vad. У вас во всем виноваты папередники
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ты меня не правильно понял, я не ровняю с СССР, я написал со времен СССР... в СССР довольно неплохо карали, а вот с 90-х почалось...
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Рылом не вышел, чтобы лично задавать вопросы ни "марадеру" ни "зебилу". Но не сомневайся, и Петины косяки называл косяками. Для меня нет кумиров.
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У вас во всем виноваты папередники________а у вас наступники!
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Притчу про "три письма" знаешь? Рекомендую. Там нет ни слова про наступников
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Дебилоидное,смерть - это зеленая мразота,которая сейчас на верхушке И не полимают это только клинические дебилы
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в простонародье - єто у шария? Єто ж и рос пропаганда ее так называли.
к нам русский брат пришел сюда))
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мне не интересно как у "шария" и "рос пропаганда" а ты, я смотрю - интересуешься??!!
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vad: а шо на это скажет некая супрун, в простонародье - "доктор смерть"
Нє в "простонародьє", а просто в зебільє.
За зебланів відповідає Радуцький:

Офіцери давали хабарі лікарям $4-5 тис. для висновку про гіпертонію або остеохондроз, отримані під час захисту батьківщини. Потім держава їм виплачувала 440-560 тис, - Корчинська - Цензор.НЕТ 5160
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Без грошей,інвалідність навіть безногому не дадуть,всі лікарі там цілковита мафія.
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Та да. Когда ампутантов гоняют на ВТЭК по тостоянно - это лютый трешак. Они реально ждут чуда?
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Всегда так было. Не будет никакого шухера.
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Что Зоряну выносить будете Офицеры давали взятки врачам $4-5 тыс. для заключения о гипертонии или остеохондрозе, полученных при защите родины. Потом государство им выплачивало 440-560 тыс, - Корчинская - Цензор.НЕТ 7047? Одну, или вместе с Гончаруком Офицеры давали взятки врачам $4-5 тыс. для заключения о гипертонии или остеохондрозе, полученных при защите родины. Потом государство им выплачивало 440-560 тыс, - Корчинская - Цензор.НЕТ 9078 ?
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Гипертонию можно заработать и сидя в кабинете. Важно другое. Кто большее зло? Знаем мы этих "бескорыстных" эскулапов.
Офицеры давали взятки врачам $4-5 тыс. для заключения о гипертонии или остеохондрозе, полученных при защите родины. Потом государство им выплачивало 440-560 тыс, - Корчинская - Цензор.НЕТ 8787
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05.12.19 20:08 Путин не перестал видеть Порошенко главным врагом в Украине, - Газета Выборча. Об этом пишет польское издание "Газета Выборча", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Обозреватель.
"Путин не перестал видеть Порошенко главным врагом в Украине. Наказывая бывшего президента "за коррупцию", он фактически будет заключен за защиту Украины от российской агрессии. Чтобы показать украинцам цену, которую каждый из них заплатит за сопротивление против России", - отмечает издание. Источник: https://censor.net.ua/n3163722»
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റഷ്യയാണ് ശത്രു

Малая́лам (несклоняемое[1]; самоназв. മലയാളം) - дравидийский язык, распространённый на юго-западе Индии (в основном среди народа малаяли) и состоящий в тесном родстве с тамильским языком; один из 23 официальных языков страны. На малаялам говорят свыше 35 миллионов человек (малаяли) - прежде всего, в индийском штате Керала.
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റഷ്യയാണ് ശത്രു - рашка враг (в переводе).
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І саме за це ти його заспамив, Єлажєв? Для тебе рашка друг?
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Где я его спамил, от бояры вообще мозги вытекли.
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Та я знаю. Як відновлюєшся після інсульту? Нога ще терпла?
Я тобі вже писав- не пий. Як лікар раджу.
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А, ну значить завтра в тебе, як ти кажеш, ;тяпніца;. Бухай, мені до лампочки.

Брешу. Смерті переселенців з Сибіру в хати вимерлих від Голодомору українців мене радують.
Бери літруху, Єлажєв.
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Украинцы - нация взяточников. Ничем, в этом отношении, от кацапов не отличающаяся. Из 10 негодующих - 7 или 8 (а может 9) поступили бы точно также в схожей ситуации.
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Такие же дела проворачивали в свое время и "афганцы", и "чернобыльцы".
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ну так всегда, при выходе на пенсию делается......
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такое сплош и рядом. родину защищают ради родины или ради денег? уберите все выплаты. душу й тило ми положим за свою свободу или за бабло?????????
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Остеохондроз практически у всех есть. Сакские грязи очень помогают.
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так это не только у военных..и с регрессами так же.. на производстве 60-70 тыс гр как с куста.. за ежемесячный регресс в 4 тыс грн.но там система аж до Киева идет..Типа отлежать надо в больнице для вида..Вот только после 2014 разовые выплаты маленькие..не отбивают сразу затраты....как раньше
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Он чому мого друга, котрий отримав важке поранення в АТО почали так тягати...Нога ледве працює, а інвалідність знімають.
Не хвилюйтеся, тепер пенсії отримають ось такі, типу Валы Гетьманчук. До речі, документи на отримання групи в Україні вона вже здала.
Офіцери давали хабарі лікарям $4-5 тис. для висновку про гіпертонію або остеохондроз, отримані під час захисту батьківщини. Потім держава їм виплачувала 440-560 тис, - Корчинська - Цензор.НЕТ 4624
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В магазині автомата. Давай адресу і паспортні дані.
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свинособака записывай ул фрунзе 103 приходи и запишись на прием к психиатру.Чертила балабольская еще раз повторяю где доказательства?БОТ!!!
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Нє, Славік. Я б попісяв на її труп.
А ти?
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Ты же выше в описании так за эту тварь переживаешь, при чем здесь я.
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Єлажев, ;тяпніца; завтра. Ти сьогодні почав?
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теперь начинаешь понимать чем истинная европа отличается от настоящей
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я уже много раз про это писал. Знакомый, военный, абсолютно здоровый чувак, сделал себе инвалидность по гипертонии, уволился из МО, расслужебил служебную квартиру и теперь курит бамбук. Получает пенсию, не платит коммуналку и живет в уже своей неслужебной квартире.

И он, и врачи очень довольны Офіцери давали хабарі лікарям $4-5 тис. для висновку про гіпертонію або остеохондроз, отримані під час захисту батьківщини. Потім держава їм виплачувала 440-560 тис, - Корчинська - Цензор.НЕТ 6870
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