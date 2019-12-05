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 Политика Украины
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Все про:Донбасс (20112) минские соглашения (2694) нормандская четверка (838) Ермак Андрей (47) Формула Штайнмайера (170)

 Полный текст выступления Ермака в Лондоне. ВИДЕО

Помощник президента Андрей Ермак на конференции в Лондоне рассказал, с чем Украина едет на встречу в "нормандском формате" в Париже и на что готова ради возвращения контроля за оккупированным Донбассом.

По словам Ермака, Украина выполнила свои обязательства по разведению сил и средств и при этом полностью контролирует ситуацию в точках, в которых это разведение произошло, информирует Цензор.НЕТ. Силы и средства развели в рамках подготовки к саммиту в "нормандском формате", на котором нашу позицию будут поддерживать Франция и Германия.

Альтернативы Минским соглашениям в качестве площадки для переговоров нет, и выборы на Донбассе состоятся, но только по украинским законам и при условии, что наши силы будут контролировать границу с РФ.

Украина готова внести изменения в Конституцию и предоставить отдельным районам Донецкой и Луганской областей особые полномочия. Но это произойдет только в рамках децентрализации. Федерализация - неприемлема, и Украина никогда на это не пойдет. Автономных республик не будет.

Выборы должны состояться одновременно на всей территории Украины. Это может произойти 31 октября 2020 года. Проведение выборов возможно только по законам Украины и только в случае, если наша страна будет полностью контролировать границу с РФ.

Если остановить войну дипломатическим путем не выйдет, придется "строить стену" на границе с Донбассом. В этом случае Украина задействует опыт Израиля.

Издание "Европейская правда" публикует полный текст его выступления.

О "нормандском саммите": прекращение огня, обмен пленными, Минские соглашения

Осталось всего три дня до "нормандского саммита" – важнейшего события в международной политике Украины в этом году.

В Париже в числе первых будут два вопроса: немедленное прекращение огня и обмен пленными.

Поэтому, как минимум, мы ожидаем от этой встречи договоренности о прекращении огня, продолжении обмена пленными и четких сигналах о движении к выполнению Минских договоренностей.

Также мы хотим изменить формулу представительства территорий в Минске, в Трехсторонней контактной группе.

С чем наша команда поедет в Париж?

О разведении сил и средств: мы контролируем ситуацию

Прежде всего, Украина полностью выполнила все предпосылки для встречи лидеров, согласованные в сентябре. Произошло разведение в трех местах: это Станица Луганская, Петровское и Золотое, причем сегодня все эти три места полностью контролируются украинскими властями. Сделано все, чтобы и наши военные, и граждане, проживающие в этих местах, чувствовали себя в безопасности. И если с той стороны будут происходить какие-то нарушения, чтобы украинская армия была в состоянии мгновенно ответить на них.

О международной поддержке: Германия и Франция - за нас

Мы посетили эти места вместе с послами Германии, Франции, Великобритании и США. Лидеры Франции и Германии имеют полное представление, что происходило и что происходит сегодня в местах разведения. Международная поддержка наших партнеров является одним из важнейших элементов успеха мирного урегулирования на Донбассе. Несмотря на множество публикаций, разговоров, сплетен, мы едем в Париж, чувствуя полную поддержку со стороны наших партнеров по нормандскому формату, а также США, Великобритании, ЕС, Канады и многих других наших партнеров.

Последние несколько недель мы проводим постоянные ежедневные консультации, встречи с нашими партнерами. Сегодня будет телефонный разговор между президентом Зеленским и президентом Макроном. Я откровенно могу вам сказать, я не чувствую каких-либо колебаний или отступлений от поддержки Украины в нормандском формате ни со стороны Германии, ни со стороны Франции. У нас с ними полностью согласованная позиция.

О снятии санкций с России

И, забегая вперед, могу сказать, что вопрос о снятии санкций с РФ не может рассматриваться до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

О Минских договоренностях: другой платформы для переговоров нет

Минские договоренности – далеко не безупречны. У меня очень много вопросов к Минским соглашениям. Но это единственный существующий документ и единственная платформа, на которой можно вести переговоры. Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы их выполнить.

Но конечно, поскольку Минским договоренностям уже пять лет, некоторые положения сегодня нуждаются в обновлении.

О выборах на оккупированных территориях: только по нашим законам и при контроле Украины над границей

Важнейшим этапом "Минска" мы считаем проведение местных выборов на территориях, которые сегодня не подконтрольны Украины. Да, мы хотим провести выборы одновременно по всей территории Украины, 31 октября следующего года. Но есть очень большое количество условий для проведения этих выборов и для того, чтобы сегодня украинский ЦИК признал эти выборы.

Эти выборы должны состояться исключительно в соответствии с украинским законодательством. А это значит, что на территориях, на которых проходят выборы, не могут находиться любые иностранные военные или другие нелегальные с точки зрения украинского законодательства вооруженные группы.

Также в соответствии с украинским законодательством на день проведения выборов контроль за государственной границей должен быть за украинским правительством.

Безусловно, при подготовке выборов необходимо, чтобы кто-то охранял и обеспечивал безопасность на этой территории и имел возможность допустить наблюдателей, украинские политические партии, украинские медиа. Могу вас заверить, что это обязательно будет происходить при участии ОБСЕ. Для этого мы уже говорим с ОБСЕ о расширении ее мандата.

Все это будет обсуждаться в Париже.

Важно, что законность этих выборов должна быть подтверждена двумя институтам – украинским ЦИК и (миссией по наблюдению за выборами БДИПЧ) ОБСЕ. ЦИК должен подтвердить, потому что мы проводим выборы по украинскому законодательству, а ОБСЕ – потому что фраза об этом есть в формуле Штайнмайера.

Об изменениях в Конституции: децентрализация, а не федерализация

Украина готова выполнить пункт Минских договоренностей, который предусматривает проведение конституционной реформы, в основе которой лежит децентрализация.

Прежде всего, хочу отметить: мы отвергаем любые разговоры о федерализации. Мы никогда на это не пойдем.

Речь идет о децентрализации, в результате которой местная власть получит больше полномочий. В дополнение к этому, отдельные районы Донецкой и Луганской областей могут получить дополнительные полномочия, которые, повторю, не будут означать ни федерализацию, ни какие-то автономные республики.

О готовности общества принять взгляд президента на реинтеграцию Донбасса

Мы надеемся, общество поймет, что мы должны объединяться, даже если у нас – разные мнения. Потому что это – вопрос жизни наших граждан. Поэтому я считаю, что все патриотически настроенные граждане должны поддержать в этом вопросе президента и его команду.

Об "особом статусе" Донбасса: все зависит от встречи в нормандском формате

Что такое "особый статус Донбасса" или особенности местного самоуправления?

Вы знаете, что в Украине действует закон об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, который прекращает действие 31 декабря этого года. Президент Украины готов по результатам саммита в Париже (я подчеркиваю, по результатам, то есть это будет зависеть от результатов этого саммита!) внести на рассмотрение парламента законопроект о продлении действия этого закона.

После этого, уже в 2020 году, мы готовы предложить изменения в этот закон. В первую очередь, среди этих изменений будет имплементация формулы Штайнмайера.

Это означает, что в восемь часов вечера дня выборов закон об особенностях местного самоуправления, так называемый "особый статус", вступает в силу на временной основе, которая переходит в постоянную после того, как законность выборов подтвердят ЦИК и ОБСЕ.

Об амнистии боевиков: решит парламент

Согласно "Минску", парламент должен принять закон об амнистии. И если мы, как я надеюсь, будем двигаться по пути выполнения Минских договоренностей, то будем готовить этот законопроект. Будет открытая дискуссия с обществом, а затем и в парламенте.

О стене на границе с Донбассом: задействуем опыт Израиля

Украина сделает все от нас зависящее для прекращения войны и достижения мира дипломатическим путем.

Но у нас, безусловно, есть и "план Б".

Если мы не увидим готовности со стороны РФ идти к миру, выполнять Минские договоренности – что ж, тогда будем буквально, а не фигурально, строить стену и жить с этим дальше. Задействуем опыт Израиля.

Я не буду проговаривать этот "план Б" в деталях, потому что мы все же едем в Париж с желанием договориться. Но мы не будем ждать годами. Есть четко определенный срок, который мы даем и себе, и другой стороне переговорного процесса, чтобы договориться. Но если это не удастся, будем рассматривать "план Б".

О представителях Донбасса в Минске: там должны быть делегаты от переселенцев

Хочу поделиться с вами идеей, с которой мы тоже едем в Париж. Мы хотим изменить формулу представительства территорий в Трехсторонней контактной группе.

Как вы знаете, в Минске в ТКГ присутствуют Россия, Украина и ОБСЕ, но также есть так называемые "эксперты", которые представляют территории (ОРДЛО. – Ред.). И вы знаете, что в Минских договоренностях практически по каждому пункту есть упоминание о том, что их исполнение должно быть согласовано с "представителями территорий".

Все эти годы почему-то "представителями территорий" были представители никем не признанных организаций. Мы считаем, что это несправедливо. Хочу напомнить, что до войны на этих территориях проживало более 6 миллионов человек. Сегодня – только 1,5 миллиона.

Поэтому предлагаем следующую идею: у нас есть 9 районов в Луганской области и 9 районов в Донецкой области. И было бы логично иметь по одному представителю, то есть 18 человек, от "той части", и 18 человек, которых назначим мы.

Многие люди уехали от войны и проживают сегодня на территории, подконтрольной Украине. И мы предлагаем, чтобы представителями территорий были люди, которые имеют связь с этими районами – у них есть прописка в одном из тех 18 районов, есть какая-то недвижимость, какой-то бизнес, то есть юридическое подтверждение, что они могут представлять эти районы.

И мы хотим, чтобы это были люди, к которым прислушиваются, которые имеют солидную репутацию – спортсмены, деятели культуры. Эти 36 выберут шесть человек, трех от Донецкой и трех от Луганской области.

И именно они станут "представителями территорий".

Если мы согласуем это, то это будет революционное решение, которое кардинально изменит расклад.

Источник: https://censor.net.ua/v3163729
 
 
 Топ комментарии
 
А пенделя этому Ермаку надо дать чтоб до Ростова за два часа своим ходом "ОРДЛО могут получить больше полномочий", - полный текст выступления Ермака в Лондоне - Цензор.НЕТ 9417
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от гнида така, вже в них зебілов більше повноважень кацапам хочуть дати, так потрошке лайно вбрасують....
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А пенделя этому Ермаку надо дать чтоб до Ростова за два часа своим ходом "ОРДЛО могут получить больше полномочий", - полный текст выступления Ермака в Лондоне - Цензор.НЕТ 9417
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Путина затолкали в жопу. Не плохой уровень украинской внешней политики. Не то, что делал этот понтарь Порошенко, корча из себя врага Путина, напоказ. Молодец, Зеленский! Прижал таки мацково-кремлевского нациста!
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Слишком пафосно, но в целом верною Наконец кто-то начал действовать для возвращения Донбасса, а не просто бить себя в грудь какой он патриот.
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"и выборы на Донбассе состоятся, но только по украинским законам и при условии, что наши силы будут контролировать границу с РФ."
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Жёстко!
Порохоботам тяжело будет найти здесь зраду!
Хотя, от них что угодно можно ожидать "ОРДЛО можуть отримати більше повноважень", - повний текст виступу Єрмака в Лондоні - Цензор.НЕТ 5628
Они вместо обсуждения статьи, набросились на Злого
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Вот эти полномочия, которые они собираются давать ОРДЛО за нашими спинами и развалят страну. Когда Галичина, Бессарабия, Закарпатье и др. объявят себя республиками, то особенно и противопоставить будет нечего. Можно будет только порадоваться за них.
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Никогда такого не будет.
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гнида

Дядя Анкл

@Vjt3M71hyLgqUCg

Знаете как говорят Луганске про мост в Станице Луганской ? Спасибо Леонид Ивановичу Пасечнику , за мост . Скажите что мол мост делали украинские рабочие за Украинские деньги , это верно , но делали то они это потому что Украина осознала вину перед ЛНР и теперь возмещает ущерб
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Дядя Анкл

@Vjt3M71hyLgqUCg

Ну их понят можно , давайте посмотрим чьи флаги над мостом , кто пользуется мостом , чьи солдаты стоять по обе стороны моста . Так что да это мост ЛНР , и платим за это как всегда мы Украинцы . Зачем это было делать мне так и не мог ни кто объяснить , ибо объяснение тут одно ЛОХИ
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И мы хотим, чтобы это были люди, к которым прислушиваются, которые имеют солидную репутацию - спортсмены, деятели культуры. Эти 36 выберут шесть человек, трех от Донецкой и трех от Луганской области. И именно они станут "представителями территорий"."Спортсмен"- Юзик, "деятель культуры"- Сивохо. Осталось выбрать третьего. На Лубянке подскажут. "ОРДЛО могут получить больше полномочий", - полный текст выступления Ермака в Лондоне - Цензор.НЕТ 6820
Источник: https://censor.net.ua/v3163729
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та одать им стока незалэжности, скока унесут, а там посмотрим
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Выборы должны состояться одновременно на всей территории Украины. Это может произойти 31 октября 2020 года какие выборы с какой кстати чем они особые от других что так захотел ботоксный? какие даты одновременно если там боевики и они контролируют границу-децентрализация по Ермаку это тот же особ статус но он озвучил чтоб не так кидались громкое слово если вдруг даже представим что границу возьмем нужен срок минимум 5 лет при Украине только тогда возможны выборы а так это статья 111 гос измена https://lawbook.online/ugolovnyiy-kodeks-ukrainyi/statya-111-gosudarstvennaya.html
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речь идет о ВЫПОЛНЕНИИ "минских" соглашений! А КТО ПОДПИСЫВАЛ МИНСКИЕ "СОГЛАШЕНИЯ"? ПОРОХОБОТЫ! ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ????
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В минских соглашениях такой х***ни нету пускай не п***т. К тому же в минских соглашениях особый статус даунбаса на временной основе а не на постоянной как пропихивает нам ***** со Штанмаером.
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почитай петины "минские соглашения"!!!!
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В 2016 году Петя высказывался позитивно о формуле Штайнмайера.
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Больше полномочий? А за что им такие полномочия, они что особенные? За то что убивали, пытали и насиловали украинцев? Ето типа как кадыровцы на Рашке будет у нас? Может вы пойдете нах*** со своим даунбасом и не разжигайте гражданскую войну в Укарине. Как минимум половина облрад Украины проголосовала против передачи даунбасу особого статуса.
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Треба, щоб Донбас знову годував всю Україну! Хоча при курсі 8 грн за долар Донецька область отримувала з бюджету на 35 млрд грн більше, ніж давала у бюджет. Виходить, що вони не кормільці🐸
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даже в етом, абсолютно неприемлемом для Украины сценарии есть белое пятно - пункт 3.
никуда кацапня с ордло не уйдет и ничего Украине не отдаст, не для того они туда вперлись.
нелоха разведут на все пункты тут и сомнений нет.
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Рождаев малядец "ОРДЛО можуть отримати більше повноважень", - повний текст виступу Єрмака в Лондоні - Цензор.НЕТ 3119
А Зеркаль в курсе того, что она это говорила? "ОРДЛО можуть отримати більше повноважень", - повний текст виступу Єрмака в Лондоні - Цензор.НЕТ 3119
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Тепер дивіться уважно. Президент України, обраний на виборах не вирішу нічого, не говорить нічого, не має власних думок, лише інколи транслює чужі. Державою керує якийсь колект вний Зєлєнскій, який складається з у яких Єрмаків, Богдані і ще невідомо кого. Ці люди незаконно перебрали на себе повноваження, які можливо отримати лише на виборах. Зєлєнскій швидше за все усунутий від прийняття рішень, ізольований і контролюється невідомо ким у антиконституційний спосіб. Тобто є лише ширмою узурпаторів. Що це, як не ант конст туційний державний переворот? А два автобуси охорони швидше за все викоримюсьовуються не для охорони Зєлєнского, а для контролю над ним, щоб не втік.
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порохнявая гнида! прослушал эфир Зеркаль на НВ - я на месте Зеркаль, набил бы тебе рожу, что б не распространял НАГЛУЮ БРЕХНЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Повний текст виступу Єрмака в Лондоні - Цензор.НЕТ 7923 https://nv.ua/radio/time-to-answer/intervyu-nv-s-elenoy-zerkal-smotret-i-slushat-onlayn-novosti-ukrainy-50057142.html
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Почему мы почти 30 лет только и слышим об исключительности лугандона? Самый депрессивный, завистливый, жадный и бандитский. Почему им опять надо давать какую то исключительность? Большинство из них пригнали туда после голодомора, и мы знаем кого туда пригнали. ПРи овоще везде было засилье даунецких, все будет данбас,-кричали они и грабили. Теперь, при ваЗЕлине, везде засилье лугандонских. Опять ждать грабижей?
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Треба тоді і Галичині надати додаткових повноважень!
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Как с веками меняется цена предательства от 30 серебряников до целой страны.
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Украина готова внести изменения в Конституцию и предоставить отдельным районам Донецкой и Луганской областей особые полномочия.Источник: https://censor.net.ua/v3163729

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Що значить асобиє палнамочія атдєльним районам? Що це за палнамочія? Там будуть великі зарплати не буде податків,чи люди з тих територій будуть вищого сорту і наділені надможливостями і правами? Полный текст выступления Ермака в Лондоне - Цензор.НЕТ 8077 Поясніть,зебіли? Шо *** за 18 биків от "той части"?, шуфрич мертведчук ахмєтов бойко рабінович мураєв і т.п. лайно? Що за та часть? Це -Україна і ніяких совкодрочерів от той часті не може бути! а краще-тимчасово забор і через декілька років з півтора ляма вати там нічого не лишиться
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однозначно - паркан і нехай щастить за пенсіями....
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Кто такое этот Ермак, что дает пресс конференции?
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Вопрос правильный- ответ известен. Он один из кураторов Зеленского. От РФ. Есть и другие кураторы- Богдан от Коломойского, например.
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...як ці брехливі НЕЛОХИ дістали своїм циркомПолный текст выступления Ермака в Лондоне - Цензор.НЕТ 467
В Станице Луганской на подконтрольном Киеву берегу находятся представители террористического бандформирования «ЛНР», которые несколько месяцев назад перешли мост. Без оружия, но в российском камуфляже они делают замечания людям, переходящим через мост. Об этом сообщает BBC News Украина.
Согласно Минским договоренностям, линия разграничения тут проходит через середину реки Северский Донец, а соответственно - и через середину моста.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/344977-zanjali_chastj_ukrainskoj_territorii_boeviki_uhe_razgulivajut_po_stanitse_luganskoj

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Если Украина еще останется независимой страной после правления Зеленых- буду сильно удивлен. Хотя, может дегенеративному населению все равно?
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Почему помощник выступает на конференции в Лондоне? Неужели должностные обязанности помощника включают и такие функции? Народ Украины выбирал его как представителя своей страны для решения вопросов внешней политики, подписания документов? Может не нужно всенародного избрания Президента, ведь у нас все президенты, кому это позволяет Кремль.
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а пэпастый по каким обязанностям разъезжает трубить по миру?
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Израильский вариант - СТЕНЫ, нам не очень то подходит, более рациональным был бы вариант между Южной и Северной Кореями, и желательно такой же на границе не только с ОРДЛО , но и с оккупированными Крымом, Приднестровьем, страной агрессором, ну если придется то и с его "союзной провинцией- единого государства" ( без ворот и щелей) Какая разница если везде на нас от туда смотрят рашен реваншисты через прицел.
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это прикол, я даже текст выступления Хрущева в ООН не читал)))кто это чмо?
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Какая нахер стена??? это наша территория! Россия только и хочет, чтобы Украина или особый статус (по сути независимый статус) дала или стену, чтобы тоже Донбасс независимый стал. Если это территория Украины, то Украина за нее должна воевать, пока всех русских захватчиков не уничтожит! А если это не Украины территория, то Украина признает ее захваченной РФ и утраченной и завтра РФ уже будет в Харьков ломиться и в Одессу и т.д. Ермак говорит 2 плана РФ и оба Украину не устраивают и оба устраивают Россию потому что РФ победитель получается, а Украина проигрывает и белый флаг поднимает. Это позор! Этот Ермак уже все в мире знают, что он супер агент России! Почему он представляет интересы Украины??? эти власти, это предатели и брехуны! Медведев заявил, что Зеленский хочет Украину к РФ присоединить, но ему мешают нацисты и он не знает, как от них отбиться. То бишь Зеленский врет националистам и патриотам и ведет шаг за шагом Украину в кровожадную пасть России.
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"то есть 18 человек, от "той части"

Визнання колаборантських сил де-юре і де-факто.
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Эта власть говорит одно, а делает другое про российское! Они обманщики!
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Про які вибори за українськими законами йдеться, коли навіть на контрольованих територіях, у Бахмуті днями побили хлопця за українську мову, зараз в комі: "А на нармальном языке ты не можешь?" Які можуть бути вибори в таких умовах? Хто там буде спостерігачами та членами комісії, як там можна агітувати, де візьмуться кандидати від патріотичних сил? Це тупо легітимізація колаборантів через вибори, кидок перш за все патріотичних донбасівців, які хто втік, а кого й вбили чи на підвали і назад вони за таких умов не повернуться.
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Хто такий цей єрмак? Чому висловлюється від імені України? Яку відповідальність він понесе за маніпуляції, "формулу штайнмаєра" та інше фсбешне лайно?
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Особый статус - это начало развала Украины! Они уничтожить хотят Украины и воссоединиться со своей русской мафией!
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