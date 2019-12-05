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 Политика Украины
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Все про:ВР (24097) драка (1758) Бужанский (8) Верещук (41) Лерос Гео (4)

 "Просила бы без матов". - "Нех#й делать": обнародована переписка в чате "слуг народа", из-за которой подрались Лерос и Бужанский. ВИДЕО+ФОТО

Поводом для сегодняшней драки в стенах Верховной Рады между нардепами от "Слуги народа" Гео Леросом и Максимом Бужанским стала переписка во внутреннем чате фракции. А именно грубая лексика в адрес нардепа от "СН" Ирины Верещук со стороны Лероса.

Указанную переписку в чате "Sluga Speakers" удалось зафиксировать в зале заседаний ВР изданию #Буквы, передает Цензор.НЕТ.

В ней нардепы обсуждали законопроекты, которые сегодня стоят в повестке дня. Параллельно шел обмен репликами между Верещук и Леросом.

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Так, судя по фото, Ирина Верещук призвала Лероса не использовать мат при общении.

"Если позволите, то просила бы без матов писать, господин Гео, а посмеемся завтра вместе, ок?" – написала Верещук.

Ответ Лероса был достаточно лаконичен и выглядит следующим образом: ""Нех#й делать".

Тогда Верещук вновь попыталась призвать Лероса к корректному общению и извинениям.

"Надеюсь, вы найдете время извиниться за маты, а остальное – все обсудим спокойно и взвешенно, если вы на такое способны. С уважением", – отметила Верещук в переписке.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Прекратите драку!" - нардепы от "Слуги народа" Бужанский и Лерос устроили потасовку за колонной сессионного зала. ВИДЕО

В ответ Лерос дал понять, что извиняться не намерен. "У меня плотный график, лет через 8 давай", – написал он.

Просила бы без матов. - Нех#й делать: обнародована переписка в чате слуг народа, из-за которой подрались Лерос и Бужанский 01
Просила бы без матов. - Нех#й делать: обнародована переписка в чате слуг народа, из-за которой подрались Лерос и Бужанский 02

Ранее в ходе сегодняшнего заседания Рады нардепы от "Слуги народа" Бужанский и Лерос устроили потасовку за колонной сессионного зала. Позже стало известно, что нардепы подрались в Раде из-за Верещук. По ее словам, Лерос грубо выразился в ее адрес, и Бужанский попросил его извиниться.

Лерос, в свою очередь, заявил, что он никого не оскорблял и попросил Верещук указать конкретно, "что я написал и что адресовал ей и, если там будет какое-то оскорбление, адресованное ей конкретно, то я извинюсь". 

Источник: https://censor.net.ua/v3163667
 
 
 Топ комментарии
 
Цікаво, хто цю шалупєнь, завів у приміщення законодавчого органу України?
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О, у кацапів ;бабушки Пукина;, а у нас ;бабушки Зеленсково;.
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Цікаво, хто цю шалупєнь, завів у приміщення законодавчого органу України?
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О, у кацапів ;бабушки Пукина;, а у нас ;бабушки Зеленсково;.
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то есть русский флаг сзади этих шмар не смущает?
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Ні. За Зеленського- кацапи, вата і сєпари.
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Треба їм назву якусь вигадати, наприклад: ЗЕленушки-ЗЕлохушки.
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Наши бабы любят такое"Просила бы без матов". - "Нех#й делать": обнародована переписка в чате "слуг народа", из-за которой подрались Лерос и Бужанский - Цензор.НЕТ 8824
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Он там шото прячет...или памперс, или бутылочка!
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Хочеш сказати що у Порошенка чоловіче достоінство більше ніж весь Зеленський?
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Він ним вміє стукати на піаніно "собачий вальс"?..Якщо так,то треба було його лишити...
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Хочу сказати, шо пляшку якось не так треба ховати
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Збоченець . Только про и думаешь , как бы "подудеть " в петрову "дудку ". "Просила би без матів". - "Нех#й робити": оприлюднено листування в чаті "Слуг народу", через яке побилися Лерос і Бужанський - Цензор.НЕТ 9129 .
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Вертів Петро на дудці всіх піаністів у купі з велосипедістами - конєшно ето в смьіслє пєрєносном.
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Ну, чего хочет женщина - того хочет Бог.
У кого насморк? Насморкайте каждой этой женщине по зеленой сопле.
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Кроме как переделать русские картинки, ни на что не способен?
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Зате суть передана правильно - більша половина виборців хоче дитину від свого кумира, включаючи і чоловіків. "Просила бы без матов". - "Нех#й делать": обнародована переписка в чате "слуг народа", из-за которой подрались Лерос и Бужанский - Цензор.НЕТ 7736
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Хочу такого, как Путин? "Просила бы без матов". - "Нех#й делать": обнародована переписка в чате "слуг народа", из-за которой подрались Лерос и Бужанский - Цензор.НЕТ 3751 Холуистые сучки.
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Какое всё-таки гнусное название для партии - "слуга народа". Тупое и бессмысленное. Тупее даже названия "партии регионов".
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Назвали в честь Сраліна. Це ж його крилатий вислів- ;Дєпутат- слуга народа;.
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Слуга народа

Выражение восходит к эпохе античности. Древнегреческий оратор и публицист Сократ (436-338 до н. э.) в своем сочинении «Ареопагетик» (ок. 354 до н. э.) писал: «Народ должен назначать представителей власти, (...) а люди, располагающие достаточным досугом, должны посвятить себя заботам об общественных делах как слуги народа» (перевод К. М. Колобовой).
Популярным это выражение стало благодаря И. В. Сталину (1878- 1953), который на предвыборном собрании в Большом театре (11 декабря 1937 г.) сказал: «Депутат должен знать, что он слуга народа». Позже это выражение неоднократно использовалось на предвыборных плакатах советского времени.
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Тю, е*ать-пердеть, без матов так без матов, е*анись они об колено в трип*здиную бл*доскважину через пятый х*й семиз@лупного х*екрыла.
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Ой-ой, видаляйте, вас забанять, а нам буде сумно.
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слабенько, батенька, "таких не берут в космонавты депутаты", до дубинского, радуцкого и портнова вам еще "пердеть и пердеть"...
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А ПОЧЕМУ У НЕГО ЭСТОНСКИЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНА? (+372)
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У них у всех под мессенджеры иностранные номера, чтобы симку нельзя было подделать.
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Ну що,зе-біомаса,задоволені своїм вибором?
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Ипучий случай - скажуть зєлєбоби, - вони такі ж як ми!!!
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Цікаво! Номер теж на євробляхах - естонських!
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в очередной раз, вроде бы, интеллигентный на вид, современный и продвинутый "слуга народа" оказывается обыкновенным быдланом с черным ртом и босяцкими замашками.
Это вас, суки мрачные, такими делают ксива нардепа и 5000$ в конверте?!
Или бабло и власть просто обнажают вашу сущность?
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Був український поет Гео Шкурупій, який писав українською вірші. І є ЗЕлене "нєдоразумєніє", яке пише московитською московитське матюччя.
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Как на Цензоре , матюги - табу , а в Раде значит можно н...й делать . Радуцкий , теперь этот Лерос . И никто не банит , на три дня . .
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Лерос молодец..
Посмотрите переписку у джокера в телеграме
Там Лерос послал. За то что она на ньюсван ходит

Кстати тот же Лерос сказал про депута Шевченко месяц назад:
Депутат (тот что матрешка) Шевченко подставляет Президента, когда выносит свою ватную риторику в публичную плоскость. Его с радостью приглашают на каналы, где он извергает свой сепарский бред, натягивая его на всю партию. Не в защиту Европейской Солидарности, он как раз своими высказываниями даёт почву для критики оппонентов всей политической силы. Это его одинокое мнение, мнение ущербного и травмированного российской пропагандой человека, который либо делает это по задаче Москвы, либо от своей недоумковатости.

Понятно, что сепару Бужанскому не нравится Лерос. И он пошел бить ему морду.. за проукраинскую позицию.

Так что Леросу реально респект!
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Лерос доказал, что он из народа. Плоть от плоти. Свой в доску, то есть в "смарт". Пишет прямо, без экивоков. Видно, что слава Ляшко ему покоя не дает. Далеко пойдет Лерос. Если СН не остановит.
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Олег, вынеси козла - Олег, Олег... Недава Бужанский! - Вынеси козла! Ну ничего не меняется "Просила би без матів". - "Нех#й робити": оприлюднено листування в чаті "Слуг народу", через яке побилися Лерос і Бужанський - Цензор.НЕТ 6065
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в Эстонии был, у него там график на 8 лет, а она к нему прецепилась с каким-то законом
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А Скалецкая на Радуцкого в свое время за такое-же не обиделась... Как говорил Ляшко, "Лерус ты что то не то делаешь", а то Верещук понравилось-бы... "Просила би без матів". - "Нех#й робити": оприлюднено листування в чаті "Слуг народу", через яке побилися Лерос і Бужанський - Цензор.НЕТ 9216
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Ахаха достойные люди управляют страной.
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Дожилися! От кого понавибирали?
Від Чорновола чи там Лук'яненка ми ніколи навіть слова "дупа" не чули! А тут слуги народу матюкаються один лєпше іншого...
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..а Кива тем временем. тихо нестора своего лохматил...
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