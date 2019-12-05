 "Просила бы без матов". - "Нех#й делать": обнародована переписка в чате "слуг народа", из-за которой подрались Лерос и Бужанский. ВИДЕО+ФОТО

Указанную переписку в чате "Sluga Speakers" удалось зафиксировать в зале заседаний ВР изданию #Буквы, передает Цензор.НЕТ.
В ней нардепы обсуждали законопроекты, которые сегодня стоят в повестке дня. Параллельно шел обмен репликами между Верещук и Леросом.
Так, судя по фото, Ирина Верещук призвала Лероса не использовать мат при общении.
"Если позволите, то просила бы без матов писать, господин Гео, а посмеемся завтра вместе, ок?" – написала Верещук.
Ответ Лероса был достаточно лаконичен и выглядит следующим образом: ""Нех#й делать".
Тогда Верещук вновь попыталась призвать Лероса к корректному общению и извинениям.
"Надеюсь, вы найдете время извиниться за маты, а остальное – все обсудим спокойно и взвешенно, если вы на такое способны. С уважением", – отметила Верещук в переписке.
В ответ Лерос дал понять, что извиняться не намерен. "У меня плотный график, лет через 8 давай", – написал он.
Ранее в ходе сегодняшнего заседания Рады нардепы от "Слуги народа" Бужанский и Лерос устроили потасовку за колонной сессионного зала. Позже стало известно, что нардепы подрались в Раде из-за Верещук. По ее словам, Лерос грубо выразился в ее адрес, и Бужанский попросил его извиниться.
Лерос, в свою очередь, заявил, что он никого не оскорблял и попросил Верещук указать конкретно, "что я написал и что адресовал ей и, если там будет какое-то оскорбление, адресованное ей конкретно, то я извинюсь".
У кого насморк? Насморкайте каждой этой женщине по зеленой сопле.
Выражение восходит к эпохе античности. Древнегреческий оратор и публицист Сократ (436-338 до н. э.) в своем сочинении «Ареопагетик» (ок. 354 до н. э.) писал: «Народ должен назначать представителей власти, (...) а люди, располагающие достаточным досугом, должны посвятить себя заботам об общественных делах как слуги народа» (перевод К. М. Колобовой).
Популярным это выражение стало благодаря И. В. Сталину (1878- 1953), который на предвыборном собрании в Большом театре (11 декабря 1937 г.) сказал: «Депутат должен знать, что он слуга народа». Позже это выражение неоднократно использовалось на предвыборных плакатах советского времени.
космонавтыдепутаты", до дубинского, радуцкого и портнова вам еще "пердеть и пердеть"...
Это вас, суки мрачные, такими делают ксива нардепа и 5000$ в конверте?!
Или бабло и власть просто обнажают вашу сущность?
Посмотрите переписку у джокера в телеграме
Там Лерос послал. За то что она на ньюсван ходит
Кстати тот же Лерос сказал про депута Шевченко месяц назад:
Депутат (тот что матрешка) Шевченко подставляет Президента, когда выносит свою ватную риторику в публичную плоскость. Его с радостью приглашают на каналы, где он извергает свой сепарский бред, натягивая его на всю партию. Не в защиту Европейской Солидарности, он как раз своими высказываниями даёт почву для критики оппонентов всей политической силы. Это его одинокое мнение, мнение ущербного и травмированного российской пропагандой человека, который либо делает это по задаче Москвы, либо от своей недоумковатости.
Понятно, что сепару Бужанскому не нравится Лерос. И он пошел бить ему морду.. за проукраинскую позицию.
Так что Леросу реально респект!
Від Чорновола чи там Лук'яненка ми ніколи навіть слова "дупа" не чули! А тут слуги народу матюкаються один лєпше іншого...