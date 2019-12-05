 Задержаны двое злоумышленников, планировавших похищение помощницы нардепа, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

В ноябре 2019 правоохранители получили оперативную информацию о деятельности преступной группы, которая на территории города Киева готовит похищение человека с целью получения вознаграждения. Следователи Главного следственного управления начали уголовное производство по ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 189 (покушение на вымогательство) Уголовного кодекса Украины, а затем вместе с сотрудниками уголовного розыска и оперативных служб начали документирование их преступной деятельности.

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4 декабря 2019 г., в Киеве сотрудники Главного следственного управления, Департамента уголовного розыска при участии бойцов КОРДа под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины задержали злоумышленников, которые планировали похищение женщины с применением насилия.

При осмотре у них изъяли молоток, нож, два шприца с веществом, похожим на наркотическое, и боевую гранату. Задержанные - двое ранее судимых жителей разных областей Украины, в возрасте 31 и 47 лет. Досудебным расследованием установлено, что фигуранты тщательно готовились к преступлению: изучили территорию вблизи места работы потерпевшей, ее график и даже подготовили место для дальнейшего содержания после похищения.















Злоумышленники задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении им подозрению в совершении преступления. Согласно санкции статьи, им грозит от 5-ти до 10-ти лет лишения свободы. В настоящее время проводятся следственные действия.