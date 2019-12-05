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Все про:ВР (24097) Нацполиция (10505) похищение (1307) помощник депутата (15)

 Задержаны двое злоумышленников, планировавших похищение помощницы нардепа, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Работники Нацполиции предотвратили похищение женщины-помощника народного депутата Украины. Злоумышленники, которые четко спланировали похищение с целью вымогательства выкупа в размере 500 000 долларов США, задержаны. В рамках уголовного производства проводятся следственные действия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление коммуникации Национальной полиции Украины.

В ноябре 2019 правоохранители получили оперативную информацию о деятельности преступной группы, которая на территории города Киева готовит похищение человека с целью получения вознаграждения. Следователи Главного следственного управления начали уголовное производство по ч. 3 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 189 (покушение на вымогательство) Уголовного кодекса Украины, а затем вместе с сотрудниками уголовного розыска и оперативных служб начали документирование их преступной деятельности.

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4 декабря 2019 г., в Киеве сотрудники Главного следственного управления, Департамента уголовного розыска при участии бойцов КОРДа под процессуальным руководством Генеральной прокуратуры Украины задержали злоумышленников, которые планировали похищение женщины с применением насилия.

При осмотре у них изъяли молоток, нож, два шприца с веществом, похожим на наркотическое, и боевую гранату. Задержанные - двое ранее судимых жителей разных областей Украины, в возрасте 31 и 47 лет. Досудебным расследованием установлено, что фигуранты тщательно готовились к преступлению: изучили территорию вблизи места работы потерпевшей, ее график и даже подготовили место для дальнейшего содержания после похищения.

Задержаны двое злоумышленников, планировавших похищение помощницы нардепа, - Нацполиция 01
Задержаны двое злоумышленников, планировавших похищение помощницы нардепа, - Нацполиция 02
Задержаны двое злоумышленников, планировавших похищение помощницы нардепа, - Нацполиция 03
Задержаны двое злоумышленников, планировавших похищение помощницы нардепа, - Нацполиция 04
Задержаны двое злоумышленников, планировавших похищение помощницы нардепа, - Нацполиция 05
Задержаны двое злоумышленников, планировавших похищение помощницы нардепа, - Нацполиция 06
Задержаны двое злоумышленников, планировавших похищение помощницы нардепа, - Нацполиция 07

Злоумышленники задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении им подозрению в совершении преступления. Согласно санкции статьи, им грозит от 5-ти до 10-ти лет лишения свободы. В настоящее время проводятся следственные действия.

Источник: https://censor.net.ua/v3163661
 
 
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Помощник депутата от «Слуги народа» был осужден за убийство начальника милиции!



Скандалы с депутатами от «Слуги народа» стали будничным явлением. Обозреватель выяснил, что помощником нардепа Анны Бондарь стал человек, осужденный к 14 годам за убийство участкового на Киевщине, но каким-то невероятным образом реабилитированный сразу после Революции Достоинства как политзаключенный.

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Якщо читаєш новини і не бачиш якоїсь нової дичини від СН - треба себе ущипнути.
Можливо, ти ще спиш.
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Ольгиский ты спалился. Это Виталий Запорожец , Народный Герой.
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...навіть яременко більше 100$ за "помощницу" не платить ...вони що окуїли ...пів ляма ...
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теж звернув увагу... чим так вона допомогала депутату, щоби той пів ляма за неї віддав?
Цікаво, що то за депутат із зайвими півляма...
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Зелёные помощники в цене.Видать большие деньжата крутятся!
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решили по лёгкому срубить бабла , но судьба злодейка срубила их по жизни . Два дебила это сила .
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