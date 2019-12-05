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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3865) Яценюк (7791)

 Сделайте выводы из Будапештского меморандума. Не приедьте из Нормандии с новым "Будапештом", - Яценюк-Зеленскому. ВИДЕО

Сегодня исполняется 25 лет с момента подписания Будапештского меморандума. Из этого документа следует сделать выводы: "Прошу Президента Украины сделать эти выводы и не приехать из Нормандии с новым" Будапештом ", - подчеркнул дважды премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии" Народный фронт "Арсений Яценюк 5 декабря, открывая форум молодых лидеров по безопасности, который проходит во Львове.

Как сообщили в пресс-службе НФ,  Арсений Яценюк отметил, что во время Нормандской встречи "приоритет номер один для президента - занять четкую, однозначную государственную национальную независимую позицию": "Позицию, которая не позволит никому трактовать ее на немецком, или английском, или на русском, или на французском. А позицию, изложенную на украинском и имеющую одну неоспоримую трактовку. Проявить силу. С этого начинаются каждые переговоры".


В этой позиции, подчеркнул лидер "Народного фронта", компонент безопасности - это номер один. Арсений Яценюк подчеркнул, что выборы на временно оккупированных территориях невозможны в присутствии российских войск: "Это русские солдаты будут избирать представителей от Украины? Какие выборы, если ни одна украинская политическая партия и украинские медиа, Украинская Центральная избирательная комиссия, украинское Министерство юстиции, украинское Министерство внутренних дел, украинская Национальная полиция, украинская Государственная пограничная служба не имеют доступа к этим территориям? "

"Это какое-то ноу-хау - называть демократическими выборы под охраной российских военных", - добавил он.

Арсений Яценюк также подчеркнул, что основополагающей идеей Минских договоренностей было полноценное прекращения огня: "Этого еще не произошло. Необходимо прекращение огня, разведение войск, вывод российских вооруженных формирований с территории Украины. И здесь не может быть другой дискуссии ".

Относительно обмена пленными он отметил: "Украинские пленные - это заложники. А те, кто здесь, - это русские бандиты. Эти дефиниции надо очень корректно говорить. Когда меняют Цемаха на Сенцова, Сенцов - это пленный и это герой, а Цемах - это международный преступник. Не надо смешивать понятия ".

Лидер "Народного фронта" также отметил важность начала процесса передачи контроля над границей, будет ли привлечена специальная Мониторинговая миссия, или ОБСЕ, или миротворческая миссия: "Когда граница открыта, когда россияне чувствуют себя на украинской суверенной территории, как у себя дома , мы никогда не восстановим территориальную целостность ".

"И обязательно президент должен отметить необходимость возвращения Крыма и еще раз настоять на незаконной аннексии Крыма, как было отмечено в резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций", - подчеркнул Арсений Яценюк.


Первый региональный форум молодых лидеров по вопросам безопасности проводится во Львове Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину". Он является своеобразным продолжением Форума в Киеве, который проходит уже семь лет подряд.

Тема нынешнего форума - "Международная коалиция в поддержку Украины: как защитить и усилить единство". Он проходит накануне встречи лидеров Украины, Франции, Германии и России, которая запланирована на 9 декабря 2019 в Париже. В центре разговора - российская агрессия против Украины и война в Донбассе.

Мероприятие проводится при поддержке Посольства Канады в Украине. К участникам Форума обратилась новоназначенный посол Канады в Украине Лариса Галадза. Форум стал первым мероприятием, в котором посол приняла участие после назначения на пост.

Источник: https://censor.net.ua/v3163622
 
   
 Топ комментарии
 
Если они уже готовят изменения в конституцию, о каких выводах из Будапештского меморандума идет речь ??? Или может Российская сторона вместо втюхивания прямых переговоров с лидерами ордло пошла на какие-то уступки ??? Там будет обычная сдача интересов Украины, которую нам потом разжуют в русле, что другого выхода небыло…
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И также,как Чемберлен 81 год назад заявит:"Я привез вам мир".Но вместо мира мы получим сперва позор и потом войну.
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Еще один гавно советчик. Строитель мега забора. Чем \та мартышка теперь занимается.
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Один из главных коррупционеров и воров Яценюк раздаёт советы...

Какая только мразь не повылазила, что бы похайпить.
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Ніяких бутапешгських, тільки хардкор! Ну на крайняк акт о капітуляції України.
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На крайняк - Яценяк, а на крайнюк - Яценюк. Куля в лоба - і вперед!
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Так йому й пиши. Навіщо мені пишеш, віза моя потрібна? - не питання, поставлю. Зробіть висновки з Будапештського меморандуму. Не приїдьте з Нормандії з новим "Будапештом", - Яценюк - Зеленському - Цензор.НЕТ 584
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го"но, давно стенку с рабицы не строил от танков?
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Стену строили не от танков, а от блуждающих засранцев, лайно ты собачье.
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Если они уже готовят изменения в конституцию, о каких выводах из Будапештского меморандума идет речь ??? Или может Российская сторона вместо втюхивания прямых переговоров с лидерами ордло пошла на какие-то уступки ??? Там будет обычная сдача интересов Украины, которую нам потом разжуют в русле, что другого выхода небыло…
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Ну да, для тебе гниль зеленая, мониканелох самый лучший **********, правда? Зад помыл, побрил, приготовился с моникой встречать твоих руцких хозяев? Стань сразу в позу и не забудь раздвинуть булки! Не утруждай твоих хозяев!
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Тут крім шидівських покидьків,більш ніхто не має права голосу,ми точно в Україні панове???
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Зеля привезёт не "Будапешт", а "Мюнхен".
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Учитывая, что Украину в Париже будет представлять кацапский шпион Ермак ЗЕчемберлен привезет с Парижа мирную капитуляцию....все знают что было потом😠
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И также,как Чемберлен 81 год назад заявит:"Я привез вам мир".Но вместо мира мы получим сперва позор и потом войну.
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К сожалению, да. Если зелёную банду никто вовремя не остановит
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боюсь уже и назначены сроки октябрь 2020года
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Будапештский меморандум был навязан Украине Соединенными Штатами
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І взагалі, війну розпочала НАТА в угоду бандерам.
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Какая разница ? Есть подписанты, гарантирующие территориальную целостность Украины. Один из подписантов подтёрся этим Меморандумом.
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да нихрена там не было гарантировано. Пустая бумажка, а не полноценный договор. Лохонулся Кучма по полной программе
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Неважно. Там стоят подписи Президентов. Под эти подписи Украина отказалась от ЯО.
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а "пакт молотова-риббентропа" не хо? Он же "посредине" поехал договариваться
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Смотрю я на этот цирк-шапито уже пол года, и скажу так, - главное, что бы этот шут гороховый из Парижа с ЙОЛКОЙ не приехал. Но видя его природную тупость, в его понимании, что такое ЙОЛКА, сильно сомневаюсь.
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На гиляку продажную тварюгу Яценю!
Проверьте его щета!!
откуда бабло идет?
Подсказ - бело-сине-червона
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Судя по твоему бело-сине-червоному флажку,ты спонсор Яценюка.
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одне недолуге дає пораду іншому.
а ще кажуть, що усі "богоізбранці" розумні))
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Це быльше Макрона та Меркель стосуеться: 1938№2
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//// (везде знаки))))))
В Париже сегодня проходит общенациональная забастовка.
Акция связана с пенсионной реформой, что заберет у транспортников привилегии раннего выхода на пенсию - 55 лет. Эта реформа коснется работников и других отраслей. Поэтому кульминацией сегодня станет шествие профсоюзов, к которой должны присоединиться тысячи протестующих и, возможно, даже «желтые жилеты». Если власть не пойдет на уступки, забастовка продлится до конца недели
200-километровые пробки в этот день сформировались на въезде в Париж. Да и самим городом передвигаться фактически невозможно: 14 из 16 веток метро не работают вообще. Школы в Париже тоже закрыты.Лувр откроется позже, а Эйфелева башня просит туристов отложить визиты...
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Только высокий ж\бетонный збор между россией и Украиной способен принести мир украине на многие десятилетия вперёд! Проживём длого и счастливо и бес дохлого донбасса и крыма. А когда здохнет путин, снова вернёмся к решению этого вопроса.
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Іди - жуй морквину, клоун.................. Зробіть висновки з Будапештського меморандуму. Не приїдьте з Нормандії з новим "Будапештом", - Яценюк - Зеленському - Цензор.НЕТ 3608
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Вот кролику с алкашом, американская пиписька больше по вкусу была, стране не очень.
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а тебе руцкая грязная жопа нравится, а им твоя. Сгинь отселява, тварь кремлевская.
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Мовчав би вже, муджахед гідності...
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У Арсения новая фамилия Яценюк-Зеленскому
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