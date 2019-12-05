 "Шестой год вы верите нам и непрестанно помогаете", - бойцы ВСУ и добровольцы с передовой передали поздравления с Международным днем волонтера. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский воины записали специальное видеообращение.
"Шестой год вы верите нам и непрестанно помогаете, что позволяет нам двигаться вперед. Спасибо за теплые вещи, транспорт, чай и сладости, запчасти и медикаменты", - говорят бойцы.
Видео Михаил Ухман
Слава Украине!!! Смерть - путину-*****!!!!
Доходит до абсурда. Во Львове соседи призывника избили военнослужащего Сиховского районного военного комиссариата, который принес повестку призывнику, не являющемуся в военкомат. Призывник открыл двери, военком сказал, что проводит его на медкомиссию и надо взять с собой личные вещи, но парень пошел на хитрость. Он позвонил своему другу, живущему этажом выше, и тот вместе с еще одним соседом избили военкома. Сам призывник закрылся в квартире и угрожал офицеру из окна.
По Киеву гуляет молодежь,
Майдан опять шумит, а двух шагах
Чиновничья зажравшаяся вошь
Сбивает пешехода, "на рогах"
Гоня в своем поршѐ, как на пожар.
Сто миллионов гривен - как с куста,
Гуляй, чувак, украденное - дар.
Гуляй, как будто с чистого листа.
Здесь славный Днепр и ранняя весна,
Монтируют тарзанки на мостах,
И офисы в строительных лесах…
Скрывают недоверие и страх.
Отсюда вечно сонный волонтёр,
Надев камок, на Марик гонит бус.
Забыв на время сложный разговор
С женой. Ему важней доставить груз.
Здесь платят все за тысячи свечей,
Которые у избранных горят,
И важное за кучей мелочей
Привычно не улавливает взгляд.
Тут винегрет из судеб, слов и снов,
Просеянный сквозь решето постов…
Открой… и посмотри в свое окно -
В стране идет война, а не гибридное АТО.
Автор: Позывной КЕП, 2015
"На день волонтера Командование операции объединенных сил решило волонтерам сделать подарок - войскам предписано вернуть избыточные волонтерские машины назад. Ага.
Прекратить. Оптимизировать. Вернуть. Так и написано. Распоряжение Р-6791, за подписью генерал-майора Танцюры.
Они упали. С дуба. Высокого. И ударились головой." ©