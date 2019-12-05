 "Шестой год вы верите нам и непрестанно помогаете", - бойцы ВСУ и добровольцы с передовой передали поздравления с Международным днем волонтера. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский воины записали специальное видеообращение.

"Шестой год вы верите нам и непрестанно помогаете, что позволяет нам двигаться вперед. Спасибо за теплые вещи, транспорт, чай и сладости, запчасти и медикаменты", - говорят бойцы.

Видео Михаил Ухман

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