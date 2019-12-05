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 Политика Украины, Общество
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 "Шестой год вы верите нам и непрестанно помогаете", - бойцы ВСУ и добровольцы с передовой передали поздравления с Международным днем волонтера. ВИДЕО

В Международный день волонтеров бойцы ВСУ и добровольцы с передовой передали поздравления украинским волонтерам, которые помогаю противостоять российской оккупации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский воины записали специальное видеообращение.

"Шестой год вы верите нам и непрестанно помогаете, что позволяет нам двигаться вперед. Спасибо за теплые вещи, транспорт, чай и сладости, запчасти и медикаменты", - говорят бойцы.

Видео Михаил Ухман

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Источник: https://censor.net.ua/v3163588
 
   
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ну було би вас, наші Герої, довелося би годувати чужу армію. Слава Україні! Героям СЛАВА!!!!
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Низкий поклон вам всем - воинам, добровольцам и волонтерам свободной Украины!!!!!
Слава Украине!!! Смерть - путину-*****!!!!
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А цей час.Военный комиссар Ивано-Франковской области Владимир Ярмошук на оперативном совещании у главы Ивано-Франковской ОГА Дениса Шмыгаля заявил, что осенняя призывная кампания продвигается с большим трудом. По его словам, в области насчитывается 25 тысяч мужчин призывного возраста, но военкомы не могут выполнить план по призыву всего 460 человек. "Пока что выполнили план на 37%. Это просто смешно, что из 25 тысяч юношей призывного возраста на Прикарпатье мы не можем призвать 460 человек. Мы вызвали четыре тысячи, из них более двух тысяч просто не появились. Вынуждены ездить по домам, вытаскивать их, ловить. А полиция не слишком хочет нам помогать. Все игнорируют, никто не хочет идти", - пожаловался он. По словам военкома, такая ситуация и в соседних областях - Львовской, Волынской и других. Призыв фактически сорван, констатировал Ярмошук.
Доходит до абсурда. Во Львове соседи призывника избили военнослужащего Сиховского районного военного комиссариата, который принес повестку призывнику, не являющемуся в военкомат. Призывник открыл двери, военком сказал, что проводит его на медкомиссию и надо взять с собой личные вещи, но парень пошел на хитрость. Он позвонил своему другу, живущему этажом выше, и тот вместе с еще одним соседом избили военкома. Сам призывник закрылся в квартире и угрожал офицеру из окна.
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***
По Киеву гуляет молодежь,
Майдан опять шумит, а двух шагах
Чиновничья зажравшаяся вошь
Сбивает пешехода, "на рогах"
Гоня в своем поршѐ, как на пожар.
Сто миллионов гривен - как с куста,
Гуляй, чувак, украденное - дар.
Гуляй, как будто с чистого листа.

Здесь славный Днепр и ранняя весна,
Монтируют тарзанки на мостах,
И офисы в строительных лесах…
Скрывают недоверие и страх.
Отсюда вечно сонный волонтёр,
Надев камок, на Марик гонит бус.
Забыв на время сложный разговор
С женой. Ему важней доставить груз.

Здесь платят все за тысячи свечей,
Которые у избранных горят,
И важное за кучей мелочей
Привычно не улавливает взгляд.
Тут винегрет из судеб, слов и снов,
Просеянный сквозь решето постов…
Открой… и посмотри в свое окно -
В стране идет война, а не гибридное АТО.

Автор: Позывной КЕП, 2015
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Огромная благодарность и низкий поклон волонтерам.........
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Спасибо Вам ребята! А волонтерам само собой огромное спасибо!
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ложка дегтя в бочку меда, очень символично ... в этот день!

"Шостий рік ви вірите в нас і невпинно допомагаєте", - бійці ЗСУ і добровольці з передової передали привітання з Міжнародним днем ​​волонтера - Цензор.НЕТ 778



"На день волонтера Командование операции объединенных сил решило волонтерам сделать подарок - войскам предписано вернуть избыточные волонтерские машины назад. Ага.

Прекратить. Оптимизировать. Вернуть. Так и написано. Распоряжение Р-6791, за подписью генерал-майора Танцюры.

Они упали. С дуба. Высокого. И ударились головой." ©
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Волонтерам приготуватися: ЗЄплісняві не сподобається така шана від ВСУ.
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