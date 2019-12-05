EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, Общество
  16177  117
Все про:депутат (2785) драка (1758) парламент (885)

 "Прекратите драку!" - нардепы от "Слуги народа" Бужанский и Лерос устроили потасовку за колонной сессионного зала. ВИДЕО

Народные депутаты от "Слуги народа" Максим Бужанский и Гео Лерос устроили потасовку за колонной сессионного зала.

Как сообщает Цензор.НЕТ, спикер парламента Дмитрий Разумков был вынужден прервать заседание и призвать конфликтующих депутатов к спокойстви.

"Уважаемые коллеги, успокойтесь. Прекратите в зале драку", - обратился Разумков к нардепам.

"В свое время я дала прогноз, что первая драка в сессионном зале будет между слугами. Только что, Максим Бужанский напал на своего коллегу по фракции Гео Лероса. Он забежал в сектор "Европейской солидарности", затянул его за колонну и на шим депутатам пришлось останавливать драку и выгонять хулигана из нашего сектора", - пишет о конфликте нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко на своей странице в соцсети.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Нардеп Беленюк показал, что делать депутатам, когда хватают за рубашку и называют "скотинякой". ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3163580
 
 
 Топ комментарии
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
топлю против воришки Свинарчука.))) А этот Зе уже успел накрасть? Или просто бе-бе-бе?))


 показать весь комментарий
 
Если бы Разумков не сказал, никто б не узнал о драке.
 показать весь комментарий
 
 
Ох уж эти колонны в сессионном зале! Может их(колонны) пора убрать? Ну, что бы не отвлекали депутатов трудиться на благо страны и народа.
 показать весь комментарий
 
два дыбила это сила)))
в данном случае это уродливые слуги)
 показать весь комментарий
 
 
Жизнь в стае зеленых мартышек невозможна без такого.
 показать весь комментарий
 
 
це не садочок, це класична українська школа. Усе: і драка, і збіговисько, і увесь зал устав, щоб хоч і з місця, но поглазєть.
 показать весь комментарий
 
Это они за пакетик Миши Добкина так сражаись?
 показать весь комментарий
 
Надеюсь слуги сами себя передавят.Пачкаться не придеться.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх