 После достижения мира армия не перестанет быть приоритетом: сильное войско делает позицию государства увереннее, - Зеленский. ВИДЕО

"Сегодня украинцы доверяют армии больше, чем любому другому органу или институции Украины. И это справедливо, логично и абсолютно заслуженно. Ведь именно вы защищаете нашу независимость после войны на востоке Украины и аннексии Крыма Россией", - сказал он, выступая в четверг на торжественном собрании по случаю 28-летия Вооруженных сил Украины, передает Цензор.НЕТ.
Зеленский заявил, что в Украине никогда не забудут страшную цену, которую пришлось заплатить для защиты суверенитета страны. "Это тысячи раненых и тысячи погибших наших воинов, наших героев, которые отдали свою жизнь за Украину, за каждого из нас", - отметил он.
"К сожалению, мы имеем горький опыт и знаем, что может быть, когда страна не готова защищать свои государственные интересы. Именно поэтому после достижения долгожданного мира армия не перестанет быть нашим приоритетом, так как это залог нашего дальнейшего развития, нашей независимости, права на самостоятельный выбор нашего собственного пути, по которому движется Украина", - подчеркнул Зеленский.
"Весь мир видит, что мы действительно хотим мира. Мы обязательно вернем наших людей и наши территории. И сейчас мы достигаем этого дипломатическим путем. Но сильное войско делает позицию любого государства увереннее", - заявил он.
Он пообещал, что армия и в дальнейшем будет усиливать свою боеспособность и будет реформироваться в соответствии со стандартами НАТО.
"Мы не стоим на месте, мы укрепляем нашу боеспособность и мастерство, мы стараемся не на словах, не на плакатах, а на деле приближать наше войско к стандартам НАТО. Это касается полноценного реформирования всех сфер обороны, военного управления, логистики, подготовки вооружения и самое главное - достойного обеспечения вас и ваших семей", - обратился глава государства к военнослужащим.
День Вооруженных сил Украины отмечается ежегодно 6 декабря.
Вова, протри глаза... это не мир, а перемирие. Крым где? Не может быть мира с путинской Россией.
Ты ж, наверное, поэтому ездил в Золотое перед военными понты колотить..
Mikhail Golub
@golub
·56 мин
Оранжевые жилетки Коломойского под зданием НБУ
проводя выборы на оккупированных территориях???
зебилы, вам нравится зеленкина росссса???
моторола не дожил.. какая жалость..
ниче - новые моторолы мелкороссов будут юзать в г+г....
это которые гулаг + голодомор ))))
но ты вре равно его в жопу целуешь...
твой интерес совсем не скудный
он толстый жирный и лоснящийся ))))
у меня нет королей...
кроме одной королевы.... моей..)))
"На линии разграничения в Петровском демонтируют блиндажи, - ГСЧС. ФОТОрепортаж."
https://censor.net.ua/news/3161145/na_linii_razgranicheniya_v_petrovskom_demontiruyut_blindaji_gschs_fotoreportaj
Зачем зе-командующий спешит разбирать блиндажи и куда вернутся бойцы в случае необходимости, в земляной окоп?
У 2019 році відбувся безпрецедентний провал оборонного замовлення
по лінії Генерального штабу не витрачено майже половину з 4,5 млрд гривень, які пропонувалося на цей рік. Найбільш провальні статті стосуються ремонту озброєнь, військової техніки, забезпечення живучості, забезпечення засобами зв'язку, засобами автоматизації та навіть такої чутливої сфери як охорона військових об'єктів", - сказав він.
Також він повідомив, що не менш негативна картина спостерігається за статтями із закупівлі озброєнь, військової техніки та дослідно-конструкторських робіт.
"Щодо закупівель маємо "яму" в 42% невитрачених ресурсів. За сферою розробок, тобто науково-дослідних і конструкторських робіт, є ще більша "яма" - 47%. Йдеться про втілення нових технологій в оборонній сфері
Зелупаврач говорит, смиритесь с болезнью.
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