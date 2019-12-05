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 Политика Украины
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Все про:армия (7592) Зеленский (3865) ВСУ (400)

 После достижения мира армия не перестанет быть приоритетом: сильное войско делает позицию государства увереннее, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что украинцы сегодня больше всего доверяют армии, которая защитила независимость страны после начала войны на Донбассе и оккупации Крыма Российской Федерацией.

"Сегодня украинцы доверяют армии больше, чем любому другому органу или институции Украины. И это справедливо, логично и абсолютно заслуженно. Ведь именно вы защищаете нашу независимость после войны на востоке Украины и аннексии Крыма Россией", - сказал он, выступая в четверг на торжественном собрании по случаю 28-летия Вооруженных сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский заявил, что в Украине никогда не забудут страшную цену, которую пришлось заплатить для защиты суверенитета страны. "Это тысячи раненых и тысячи погибших наших воинов, наших героев, которые отдали свою жизнь за Украину, за каждого из нас", - отметил он.

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"К сожалению, мы имеем горький опыт и знаем, что может быть, когда страна не готова защищать свои государственные интересы. Именно поэтому после достижения долгожданного мира армия не перестанет быть нашим приоритетом, так как это залог нашего дальнейшего развития, нашей независимости, права на самостоятельный выбор нашего собственного пути, по которому движется Украина", - подчеркнул Зеленский.

"Весь мир видит, что мы действительно хотим мира. Мы обязательно вернем наших людей и наши территории. И сейчас мы достигаем этого дипломатическим путем. Но сильное войско делает позицию любого государства увереннее", - заявил он.

Он пообещал, что армия и в дальнейшем будет усиливать свою боеспособность и будет реформироваться в соответствии со стандартами НАТО.

"Мы не стоим на месте, мы укрепляем нашу боеспособность и мастерство, мы стараемся не на словах, не на плакатах, а на деле приближать наше войско к стандартам НАТО. Это касается полноценного реформирования всех сфер обороны, военного управления, логистики, подготовки вооружения и самое главное - достойного обеспечения вас и ваших семей", - обратился глава государства к военнослужащим.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Ось чому в цій #бучій армії служить ніхто не хоче - дивіться на безліч паперової хєрні, ліса на це йдуть", - военнослужащий ВСУ показывает горы журналов учета, которые должен вести офицер. ВИДЕО

День Вооруженных сил Украины отмечается ежегодно 6 декабря.

Источник: https://censor.net.ua/v3163571
 
   
 Топ комментарии
 
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что украинцы сегодня больше всего доверяют армии...

Ты ж, наверное, поэтому ездил в Золотое перед военными понты колотить.. После достижения мира армия не перестанет быть приоритетом: сильное войско делает позицию государства увереннее, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5321
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я вижу как зелёная чума втаптывает в говно армию
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После достижения мира армия не перестанет быть приоритетом.

Вова, протри глаза... это не мир, а перемирие. Крым где? Не может быть мира с путинской Россией.
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Совет форумчанПравила форума
 
там так и указанно - Зеленский участвовал в отмывании денег ?
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Не порть зраду!!Після досягнення миру армія не перестане бути пріоритетом: сильне військо робить позицію держави впевненішою, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8470
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После достижения мира армия не перестанет быть приоритетом.

Вова, протри глаза... это не мир, а перемирие. Крым где? Не может быть мира с путинской Россией.
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угу, точно так як у справі Свинарчуків вказаний Пеця. Один в один!
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З армії виженуть патріотів, фінансування переправлять на реінтеграцію. А розповідати високії словеса -це рояльна хитрість.
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с вашим даром "видения" будущего нужно было к Порошенко устроится перед выборами.
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интересно шо ты видел (нюхал)когда шмарклю выбирал?
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ну точно не ел пороха .овно как ты ...
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Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что украинцы сегодня больше всего доверяют армии...

Ты ж, наверное, поэтому ездил в Золотое перед военными понты колотить.. После достижения мира армия не перестанет быть приоритетом: сильное войско делает позицию государства увереннее, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5321
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а ты где понты не колотишь ?
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всё дуркуешь ?
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а ты у быгля на ответах секретуткой ?
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на на вафлении зеленого тебя а не на ответах у когото ,если не заметил есть хороший окулист за недорого
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нда, зелений баран все-таки тупо впевнений, що досягне миру, поки живий казлостан. ну-ну, якими областями пожертвуєш, шмаркля?
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то мы им пожертвуем,йому мама не казала не п-ди більше ніж важиш,а він не важить взагалі
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я вижу как зелёная чума втаптывает в говно армию
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Патамушта він її боїться, а вона його ненавидить.
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Ага, а голосование на выборах показало обратную ситуацию - пороху воровство в армии военные не простили. Несмотря на все лоббирование выборов порохом.
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Ой-вей, армія гола-боса-голодна!!! Уся надєжда на Зелінського...
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Его скорбное лицо не вызывает чувства безопасности .
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А каково воякам слушать этого писарчука
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Они слушают народ . Президент - лицо временное .
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пишут что прямо сейчас титушки Бени (папа блазня)прессуют нац.банк Украины пытаясь довести Украину до дефолта...




Mikhail Golub

@golub

·56 мин

Оранжевые жилетки Коломойского под зданием НБУ
Після досягнення миру армія не перестане бути пріоритетом: сильне військо робить позицію держави впевненішою, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1653
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Спроба зняти Смолія і команду через органи влади не пройшла, бо в МВФ одразу сказали, що цього не зрозуміють, тому створюється фон нібито нарід проти них аби влада могла сказити: вони не можуть залишатися оскільки нарід так хоче.
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война с кацапами не закончится никогда, не стоит зели расслаблять булки
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А после того как учителя будут получать по 4000 долл, воспитатели в детсаду станут получать по 5000!
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блін... ще чотири року слухати цього дебіла! Після досягнення миру армія не перестане бути пріоритетом: сильне військо робить позицію держави впевненішою, - Зеленський - Цензор.НЕТ 637
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Я не можу витримати 5 секунд цього маразму Після досягнення миру армія не перестане бути пріоритетом: сильне військо робить позицію держави впевненішою, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1779
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особисто я впевнений що він піде на другий термін незважаючи на свою обіцянку. Ними вже вчинено стільки, а буде ще більше, що не сісти можливо буде лише якщо утримаються при владі.
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Може блаЗЄнський з'явится нарешті за повісткою? пріоритетник чортів
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это какой самостоятельный выбор пути вещает моника,
проводя выборы на оккупированных территориях???
зебилы, вам нравится зеленкина росссса???
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а тебе какое дело ? ты к Украине как не имел отношения так и не имеешь ….. а по поводу росы, так за тобой и не успеешь .
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я просто радуюсь за мелкоросов... онЕ пАбИдили нату и ес...
моторола не дожил.. какая жалость..
ниче - новые моторолы мелкороссов будут юзать в г+г....
это которые гулаг + голодомор ))))
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какие то скудные у тебя интересы в жизни … Хотя кто ты и кто Зеленский …
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те есть твоя зеленка не радуется за подданных )))
но ты вре равно его в жопу целуешь...
твой интерес совсем не скудный
он толстый жирный и лоснящийся ))))
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А об этом в минске договаривались про твоем любимом соевом короле. Чем недоволен?
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зеленкины короли и прочие кумиры это твое хобии...
у меня нет королей...
кроме одной королевы.... моей..)))
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Пошло на йух, чмо зелёное! Крым и Донбасс ещё не вернули, а у этого новорослика уже мир.
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Что Бубочка и Ко за Крым даже заикнуться бояться. Главное земельную реформу продвинуть,. Все за народ думают
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какой хитрый жидок,говорит о мире но не говорит шо он будет русским
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Угу. С сентября порохоботы вопят о зраде и капитуляции, но вот что-то нету и не предвидется
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Не хвилюйся, Новокитай Зєля і не зрадить.
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Я эти сказки про зОхват НРК территорий рашки с года так 2007 слышу. А воз и ныне там. Сами киты в удивлении хлопают раскосыми глазами от таких баек
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Обещалось: "Если после разведения войск что-то пойдет не так, ВСУ вернутся на прежние позиции.."

"На линии разграничения в Петровском демонтируют блиндажи, - ГСЧС. ФОТОрепортаж."

https://censor.net.ua/news/3161145/na_linii_razgranicheniya_v_petrovskom_demontiruyut_blindaji_gschs_fotoreportaj


Зачем зе-командующий спешит разбирать блиндажи и куда вернутся бойцы в случае необходимости, в земляной окоп?



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потому что ОБСЕ фиксирует одинаковые дейцствия противоположной стороны . Бегом на сайт ОБСЕ.
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знаешь,я не доктор но у тебя проблемы с головой
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У пацанчика приоритет = Лига смеха и красный нос
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"После достижения мира" каким вы его себе представляете не будет ни армии ни Украины
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Дурачек мля.... Какое достижение мира? Ты окупацию называешь миром?
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Слова, та справи зеленого лайна-запроданця...
У 2019 році відбувся безпрецедентний провал оборонного замовлення

по лінії Генерального штабу не витрачено майже половину з 4,5 млрд гривень, які пропонувалося на цей рік. Найбільш провальні статті стосуються ремонту озброєнь, військової техніки, забезпечення живучості, забезпечення засобами зв'язку, засобами автоматизації та навіть такої чутливої сфери як охорона військових об'єктів", - сказав він.
Також він повідомив, що не менш негативна картина спостерігається за статтями із закупівлі озброєнь, військової техніки та дослідно-конструкторських робіт.
"Щодо закупівель маємо "яму" в 42% невитрачених ресурсів. За сферою розробок, тобто науково-дослідних і конструкторських робіт, є ще більша "яма" - 47%. Йдеться про втілення нових технологій в оборонній сфері
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Но ничего, у Зеленского есть судьи, которые умеют делать заказы ...
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Если росийская окупация у нас уже называется дистигнутым миром то сами окупанты называются миротворцами? Приходите такой в больнизу а вам Зелупа врач говорит, смиритесь с болезнью.
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Смотрю я на вас и думаю: Не дай бог, вы , своими необдуманными действиями:Призывами к хаосу и беспорядкам, приведёте страну к внутреннему, гражданскому противостоянию.Это может закончиться, очень плачевно для вас.Подумайте о последствиях ваших действий.Не будите лихо...

Після досягнення миру армія не перестане бути пріоритетом: сильне військо робить позицію держави впевненішою, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5262
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Хоч не називайте це зелене лайно президентом. Можно просто. Зеленський, чи краще, блазень. Яке воно президент?
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