 Рада минутой молчания почтила память погибшей на пожаре в одесском колледже студентки Бабенко. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Я думаю, все знают о трагедии, которая произошла в Одессе. Погиб один человек, к сожалению, четырнадцать человек находятся непонятно где, скорее всего, под завалами. Это трагедия для государства, трагедия для родителей и близких. Думаю, что тут слова излишни. Прошу почтить память минутой молчания, и будем надеяться, что будет чудо", - заявил Разумков, открывая заседание Верховной Рады в четверг.
Напомним, 4 декабря в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г. Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар.
Позже в ГСЧС сообщили, что пожар в Одесском колледже локализован на площади в 4 тыс. кв. м, 9-10 человек до сих пор не выходят на связь.
5 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что в пожаре погибла 16-летняя Ксения Бабенко, 14 человек пропали без вести, 27 госпитализированы.
Если нет, то почему?
Почему ВР не объявляет тогда минуту молчания по каждому погибшему украинцу?
Чем студентка (земля ей пухом) лучше других граждан?
Зателефонуйте і запитайте чому.
Це показуха чистої вони і мені гидко...
Скільки від нещасних випадків гине українців щодня, щогодини? Якщо за кожним хвилину мовчання у ВР, то коли вона працюватиме? А якщо ні, то чим цей випадок відрізняється від решти.
Втім, за новим планом ЗЄкоманди, Рада збирається лише для підняття рук "За". Отже може собі дозволити й помовчати.