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 Политика Украины
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Все про:ВР (24097) Одесса (5771) пожар (3789) Разумков Дмитрий (320)

 Рада минутой молчания почтила память погибшей на пожаре в одесском колледже студентки Бабенко. ВИДЕО

Верховная Рада почтила минутой молчания память студентки, погибшей на пожаре в Одесском колледже права и экономики, Ксении Бабенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Я думаю, все знают о трагедии, которая произошла в Одессе. Погиб один человек, к сожалению, четырнадцать человек находятся непонятно где, скорее всего, под завалами. Это трагедия для государства, трагедия для родителей и близких. Думаю, что тут слова излишни. Прошу почтить память минутой молчания, и будем надеяться, что будет чудо", - заявил Разумков, открывая заседание Верховной Рады в четверг.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пожар в Одессе: погибла 16-летняя Ксения Бабенко, 14 человек пропали без вести, 27 госпитализированы, - Зеленский

Напомним, 4 декабря в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г. Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар.

Позже в ГСЧС сообщили, что пожар в Одесском колледже локализован на площади в 4 тыс. кв. м, 9-10 человек до сих пор не выходят на связь.

5 декабря президент Владимир Зеленский сообщил, что в пожаре погибла 16-летняя Ксения Бабенко, 14 человек пропали без вести, 27 госпитализированы.

Источник: https://censor.net.ua/v3163568
 
 
 Топ комментарии
 
Здуріти можна. Просто сюр якийсь. Шкода дитини звісно, але в нас кожен день гинуть люди на фронті, в госпіталях від поранень що не лікують бо нема медикаментів і т.д.
Це показуха чистої вони і мені гидко...
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а погибших недавно, защищавших Украину подполковников почтила?
Если нет, то почему?
Почему ВР не объявляет тогда минуту молчания по каждому погибшему украинцу?
Чем студентка (земля ей пухом) лучше других граждан?
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а погибших недавно, защищавших Украину подполковников почтила?
Если нет, то почему?
Почему ВР не объявляет тогда минуту молчания по каждому погибшему украинцу?
Чем студентка (земля ей пухом) лучше других граждан?
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Здуріти можна. Просто сюр якийсь. Шкода дитини звісно, але в нас кожен день гинуть люди на фронті, в госпіталях від поранень що не лікують бо нема медикаментів і т.д.
Це показуха чистої вони і мені гидко...
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Народ по Украине горит десятками КАЖДУЮ неделю.
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Не, давайте молчать с утра до вечера.
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Пожар в коледже - это спецоперация по информационному прикрытию провала другой спецоперации - расстрел депутата Соболева. Вмешался Случай, и вместо бизнесмена погиб ребенок. А по замыслу - должен быть ликвидирован "бизнесмен-сепаратист" "мстителем-добровольцем". Ну а далее в ход пустили бы Нац. дружины, Азов и ПС с призывами - освободить "героя АТО" , и все протесты против Капитуляции и против продажи Земли во время войны, были бы информационно заглушены клоунами Билецкого и Яроша.
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Шоу, зажди шоу, з будь чого шоу. Дебіл-шоу - нове амплуа української влади.
Скільки від нещасних випадків гине українців щодня, щогодини? Якщо за кожним хвилину мовчання у ВР, то коли вона працюватиме? А якщо ні, то чим цей випадок відрізняється від решти.

Втім, за новим планом ЗЄкоманди, Рада збирається лише для підняття рук "За". Отже може собі дозволити й помовчати.
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Вообще работа пожарных у меня вызвала чувство неудовлетворения.Не всё сделано для мгновенной локализации пожара,недостаточное количество лестниц,машин,личного состава.А самое главное- полное отсутствие пены.На всевозможных шоу её полно,а на пожаре 0.Штаб тушения работал отвратительно.Можно было задействовать и резервы морского порта.Что пионерлагерь,что дом профсоюзов.Везде провалы пожарного начальства.
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