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 Во Львове проходит форум молодых лидеров по безопасности "Международная коалиция в поддержку Украины: как защитить и усилить единство". ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Сегодня, 5 декабря, во Львове проходит первый региональный форум молодых лидеров, организованный Фондом Арсения Яценюка "Відкрий Україну".

Тема Форума - "Международная коалиция в поддержку Украины: как защитить и усилить единство", сообщает Цензор.НЕТ.

"Форум проходит накануне встречи лидеров Украины, Франции, Германии и России, которая запланирована на 9 декабря 2019 г. в Париже. В центре разговора - российская агрессия против Украины и война на Донбассе. Это первая региональная встреча, которая является своеобразным продолжением Форума по безопасности для молодежи, который традиционно проводится в Киеве. Семь лет подряд, более 500 заявок ежегодно - это стало стимулом развивать интеллектуальные дискуссии в регионах Украины", - рассказали организаторы форума.

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Мероприятие проводится при поддержке Посольства Канады в Украине.

Участники форума - 100 молодых лидеров из западных областей Украины, которые стали победителями отборочного конкурса.

Участие в форуме также примут Чрезвычайный и полномочный посол Канады в Украине Лариса Галадза, эксперты из Грузии, Канады, Польши, США, Украины, Франции.

Форум начнется в 10.00.

Выступление Арсения Яценюка запланировано в 10.30.

Во Львове проходит форум молодых лидеров по безопасности Международная коалиция в поддержку Украины: как защитить и усилить единство 01

Источник: https://censor.net.ua/v3163555
 
 
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