 Апелляционная палата Антикоррупционного суда отменила Садовому залог и отпустила под личное обязательство. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Садовый подал апелляцию на избрание ему залога в размере 1 млн 56 тыс. грн

Так, ВАКС отменил залог в 1 млн 56 тыс. 550 грн и применена новая мера пресечения - личное обязательство до 20 января 2020 года.

Садовый должен прибывать к прокурорам и следователям по каждому требованию, а также воздерживаться от общения со свидетелями уголовного производства.

В случае, если Садовый не будет выполнять обязательства, на него могут наложить штраф от 525 до 4,2 тыс. грн.

Контролировать выполнение личных обязательств будут детективы Национального антикоррупционного бюро.

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Одновременно суд отказал в удовлетворении требований Специализированной антикоррупционной прокуратуры относительно увеличения до 50 млн грн залога Садовому.

Напомним, 21 ноября представители Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) вручили Садовому уведомление о подозрении в злоупотреблении служебным положением в деле продажи участка земли под индустриальный парк от 2015 года. "Во время расследования установлено и подтверждено выводами экспертов и специалистов, что более 23,49 га земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского горсовета в нарушение требований действующего законодательства по заниженной цене как земли промышленности", - указано в сообщении САП.

Также в прокуратуре установили, что проданный участок не принадлежит городу Львову, а Рясне-Русскому сельсовету Яворовского района Львовской области как земля сельскохозяйственного назначения.

По данным САП, чиновникам инкриминируется преступление по ч.2 ст. 28 ч.2 ст. 364 (организация злоупотребления и злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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Сам Садовый заявил: "В любой цивилизованной стране мира молятся, привлекают инвестора, а у нас бьют.

27 ноября суд определил Садовому залог в размере 1 млн 56 тыс. грн.