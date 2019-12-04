 "Он вышел в кулуары, а я ему помог немного", - депутат ОПЗЖ Кальцев признался в кнопкодавстве за коллегу по фракции Пономарева. ВИДЕО

"Был маленький грешок", - сказал он в комментарии проекту Радіо Свобода "Ньюзрум", передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, руководство фракции "Оппозиционной платформы - "За жизнь" сделало ему замечание, что "так не надо делать", а он в ответ извинился перед ними.

В то же время Кальцев отказался уточнить, сколько раз именно он давил кнопку другого депутата.

Как зафиксировало движение "Честно", во время пленарного дня 3 декабря Владимир Кальцев 9 раз кнопкодавил за своего соседа - еще одного депутата ОПЗЖ Александра Пономарева: восемь раз во время голосования за поправки к закону о Государственном бюро расследований и один раз во время вечерней регистрации.

"Он вышел в кулуары, а я ему помог немного", - пояснил Кальцев.

На вопрос о том, есть ли между ним и Пономаревым договоренность голосовать друг за друга в случае чьего-то отсутствия, Кальцев ответил: "Да нет, не договаривались".

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Как зафиксировало движение "Честно", Александр Пономарев голосовал за Владимира Кальцева 14 ноября.

В то же время сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - "За жизнь" Юрий Бойко утверждает, что не знает о фактах кнопкодавства коллег.

"Правда? Я не видел. Я плохо отношусь (к кнопкодавству. - Ред.). Мы обязательно разберемся, потому что я впервые слышу, что у нас кто-то кнопкодавит", - отметил он.

На вопрос о том, готовы ли во фракции наказывать кнопкодавов, Бойко ответил: "Видели, как кнопкодавила фракция "Слуги народа", но я что-то не видел, чтобы их привлекли к ответственности". Он также пообещал, подобно нардепам от СН, пожертвовать зарплаты на социальные нужды.

Напомним, первый случай кнопкодавства в Верховной Раде нового созыва произошел 3 сентября. В кнопкодавстве уличили нардепа от "Слуги народа", мажоритарщика из округа №156 в Ривненской области Сергея Литвиненко.

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12 сентбря ктивисты движения "Честно" зафиксировали неперсональное голосование со стороны представительницы фракции партии "Слуга народа" Елены Копанчук.

Позже на кнопкодавстве в Верховной Раде этого созыва ловили депутата от ОПЗЖ Василия Нимченко.