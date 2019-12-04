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 Политика Украины
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Все про:ВР (24097) кнопкодавство (46) Оппозиционная платформа - За життя (19)

 "Он вышел в кулуары, а я ему помог немного", - депутат ОПЗЖ Кальцев признался в кнопкодавстве за коллегу по фракции Пономарева. ВИДЕО

Депутат "Оппозиционной платформы - "За жизнь" Владимир Кальцев признал, что кнопкодавил 3 декабря.

"Был маленький грешок", - сказал он в комментарии проекту Радіо Свобода "Ньюзрум", передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, руководство фракции "Оппозиционной платформы - "За жизнь" сделало ему замечание, что "так не надо делать", а он в ответ извинился перед ними.

В то же время Кальцев отказался уточнить, сколько раз именно он давил кнопку другого депутата.

Как зафиксировало движение "Честно", во время пленарного дня 3 декабря Владимир Кальцев 9 раз кнопкодавил за своего соседа - еще одного депутата ОПЗЖ Александра Пономарева: восемь раз во время голосования за поправки к закону о Государственном бюро расследований и один раз во время вечерней регистрации.

"Он вышел в кулуары, а я ему помог немного", - пояснил Кальцев.

На вопрос о том, есть ли между ним и Пономаревым договоренность голосовать друг за друга в случае чьего-то отсутствия, Кальцев ответил: "Да нет, не договаривались".

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Как зафиксировало движение "Честно", Александр Пономарев голосовал за Владимира Кальцева 14 ноября.

В то же время сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - "За жизнь" Юрий Бойко утверждает, что не знает о фактах кнопкодавства коллег.

"Правда? Я не видел. Я плохо отношусь (к кнопкодавству. - Ред.). Мы обязательно разберемся, потому что я впервые слышу, что у нас кто-то кнопкодавит", - отметил он.

На вопрос о том, готовы ли во фракции наказывать кнопкодавов, Бойко ответил: "Видели, как кнопкодавила фракция "Слуги народа", но я что-то не видел, чтобы их привлекли к ответственности". Он также пообещал, подобно нардепам от СН, пожертвовать зарплаты на социальные нужды.

Напомним, первый случай кнопкодавства в Верховной Раде нового созыва произошел 3 сентября. В кнопкодавстве уличили нардепа от "Слуги народа", мажоритарщика из округа №156 в Ривненской области Сергея Литвиненко.

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12 сентбря ктивисты движения "Честно" зафиксировали неперсональное голосование со стороны представительницы фракции партии "Слуга народа" Елены Копанчук.

Позже на кнопкодавстве в Верховной Раде этого созыва ловили депутата от ОПЗЖ Василия Нимченко.

Источник: https://censor.net.ua/v3163508
 
 
 Топ комментарии
 
не знаю как кому, а мне уже настолько похеру что происходит в этой раде что даже уже не интересно и не смешно.
единственно я не понимаю - как же там чувствуют себя вменяемые нормальные люди среди всего этого сброда
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все просто. сегодня зебобики планировали принять закон по которому боевики получали статус УБД. и только благодаря ЕС это не прошло. теперь я надеюсь понятно кто вменяемый а кто дебил?
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Какая неожиданность - таможня снизила отчисления в бюджет ещё на 15%.
О чем это говорит ? В Украину стали ввозить меньше товаров для продажи ?
Нет. Просто таможня стала больше воровать то, что при "барыге" шло в бюджет. Теперь таможня самая честная
"Он вышел в кулуары, а я ему помог немного", - депутат ОПЗЖ Кальцев признался в кнопкодавстве за коллегу по фракции Пономарева - Цензор.НЕТ 3607
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Совет форумчанПравила форума
 
не знаю как кому, а мне уже настолько похеру что происходит в этой раде что даже уже не интересно и не смешно.
единственно я не понимаю - как же там чувствуют себя вменяемые нормальные люди среди всего этого сброда
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все просто. сегодня зебобики планировали принять закон по которому боевики получали статус УБД. и только благодаря ЕС это не прошло. теперь я надеюсь понятно кто вменяемый а кто дебил?
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Какая неожиданность - таможня снизила отчисления в бюджет ещё на 15%.
О чем это говорит ? В Украину стали ввозить меньше товаров для продажи ?
Нет. Просто таможня стала больше воровать то, что при "барыге" шло в бюджет. Теперь таможня самая честная
"Он вышел в кулуары, а я ему помог немного", - депутат ОПЗЖ Кальцев признался в кнопкодавстве за коллегу по фракции Пономарева - Цензор.НЕТ 3607
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Конечно, же пэтя и ирка геращенко. Какой другой ответ вы ждёте от платного порохобота
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Сброд это ПЕСыки и ОПЗЖисты, я угадал. "Он вышел в кулуары, а я ему помог немного", - депутат ОПЗЖ Кальцев признался в кнопкодавстве за коллегу по фракции Пономарева - Цензор.НЕТ 3173
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Это новая какая-то фишка на форуме?
Вытаскиваю из спама - никакой реакции у кнопки "Он вышел в кулуары, а я ему помог немного", - депутат ОПЗЖ Кальцев признался в кнопкодавстве за коллегу по фракции Пономарева - Цензор.НЕТ 1593
Или это порохоботы беспрерывно тискают эту кнопку, похлеще депутанов в Раде? "Он вышел в кулуары, а я ему помог немного", - депутат ОПЗЖ Кальцев признался в кнопкодавстве за коллегу по фракции Пономарева - Цензор.НЕТ 1593
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******* депутати повеселитися! А от якщо кожнопу кнопкодаву після кнопкодавлення палець відрубувати? Весело буде,правда ж?
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Да, подтверждаю. Что не всегда удаётся расспамить нормальных (антисоевых).
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но это криминал, а именно: фальсификация документов
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Не плутай трактор з грейдером, невіглас. "Он вышел в кулуары, а я ему помог немного", - депутат ОПЗЖ Кальцев признался в кнопкодавстве за коллегу по фракции Пономарева - Цензор.НЕТ 5823
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Зато огнетушителем, как педалика в прошлый раз, не достанут. )
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Теперь он может с чистой совестью и яички немного помять
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Кнопкодавство є злочином. Тепер ми побачимо як відреагує ВР на цей злочин.
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А чего ты при режиме мародера все это время молчал.
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А чому ти мовчав? І взагалі моє мовчання чи не мовчання не стосується цього злочину.
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Та ты сам написал, что это "злочин". У тебя что старческий маразм, выпей бояры, попустит.
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Звичайно, що це злочин. Але ти мовчиш.
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это он оправдался за 1н раз, а за все остальные?
коллеги страдают недержанием? Адын только херой с крепким пузырем?
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а вообще понятно стает название фракции - СН, "Собственные Нужды"
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Видосик - как Лёха Гончаренко "порвал" сегодня слуг ,и их закон о рынке земли . Даже сами слуги аплодировали ему стоя ( в конце видео ) . "Он вышел в кулуары, а я ему помог немного", - депутат ОПЗЖ Кальцев признался в кнопкодавстве за коллегу по фракции Пономарева - Цензор.НЕТ 2526 .https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=m1PTt_ETAc8&fbclid=IwAR1kMwC45Z9AS_Z3xr7ZC-C09na8KPkh63xzytprdC2Cmg4eF_Z42P5KHUc&app=desktop
Крутой малый .!! "Он вышел в кулуары, а я ему помог немного", - депутат ОПЗЖ Кальцев признался в кнопкодавстве за коллегу по фракции Пономарева - Цензор.НЕТ 8757 .
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І під моїм коментарем ця пика з'явилася🐸
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Этот кальцев - редкая гадина. Несколько раз выдвигался в мэры Запорожья и его всякий раз не избирали. Занимал теплые места - вицегубернатором был и секретарем горсовета. Возглавлял городскую ПР. Нахватался городской земли, как ***** блох. Кроме офиса своей компании "Александр" гордится магазином бытовой техники "Добрыня". Несколько участков ждут своего часа (хочет втюхать в субаренду, но дураков нет). Нынешние его художества - вырубка сквера (более 2 га, 600 деревьев) в самом центре города. там он обещал построить огромный торгово-развлекательный центр. Землю "пробил" через горсовет в аренду на 49 лет своей кипрской компании. Этот кальцев - редкая гадина. Жадный и лживый.
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Насправді все було трохи не так. Депутат від "Опа Жопа" цього разу кнопкодавив за свого бойфренда і відомого соціал-онаніста Ківу, коли той вийшов в сортир переглянути останні новини партійного життя та зустріч вождя з однопартєйцамі. А за одне і трохи розім'яти свого "друга" 😃
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Нужно поступать как поляки - за кнопкодавство гнать в шею.
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