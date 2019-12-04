 Макрон, Трюдо и Джонсон осмеяли Трампа, тот обиделся и со скандалом покинул саммит НАТО. ВИДЕО

Видео, на котором Макрон, Трюдо и Джонсон обсуждают Трампа у него за спиной, опубликовал телеканал CBC, информирует Цензор.НЕТ. Беседа состоялась накануне вечером во время приема в Букингемском дворце.
"Никто не называет имени Дональда Трампа, но, похоже, они обсуждают его длительную импровизированную пресс-конференцию ранее в этот день", - сказано в подписи к ролику.
"Так вот почему вы опоздали?" - сказал Джонсон, обратившись к Макрону.
"Он опоздал, потому что его импровизированная пресс-конференция длилась 40 минут... О, да, да, да. Он объявил..." - сказал премьер Канады Джастин Трюдо.
После этого реплику произносит Макрон, который стоит спиной к камере и его слов не слышно.
"Вы только наблюдали, как у его команды отпала челюсть", - добавил позже Трюдо.
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Трамп после публикации видео отменил запланированные пресс-конференции и сократил свое участие в в саммите НАТО, сообщает The Independent.
"Ну, он двуличный. Честно говоря, Трюдо хороший парень, я считаю его очень приятным парнем. Но вы знаете правду, что я позвонил ему из-за того, что он не платит 2% ( прим. часть ВВП стран Альянса, которая выделяется для НАТО), и я думаю, что он не очень рад этому", - прокомментировал ролик Трамп.
Так шо вешайтесь, порохоорки.
та и хорошо что то трамп был - вот зе!лох бы вообще не только на пианино сыграл, но и на стол нагадил бы - "бо не лох, мне 42 года!"
Ох уж этот Трюдо, то Меланья с ним заигрывает, то он против Трампа интриги за его спиной плетёт. )))
Не въехал где там оскорбление...
Или было что то еще, или Трамп слетел окончательно с катушек....
RoksolanaToday&Крым25% @KrimRt 6 часов назад
Ялта
Росиюшка купала права у ЗЕбобона и снимает сериал свой про слугу наРОТа РФ
Это т.н. двойник нашей Моники
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Уроженец Узбекистана Умид Исабаев
Не исключено,что именно ОН будет гидрантом РФ по той же схеме,по которой враги развели охлос Украины
Тогда все понятно
нам сраных 0.5млрд. и то с какими муками выдать пообещали.(сравни вашу страну и эту)
У Парижі не повертайся спиною до Меркель і Макрона.
Это они смеются над прессконференцией в 40 минут? Что они понимают в прессконференциях? У нас есть рекордсмен по пустопорожней болтовне.
Вообще, когда ржут с президента такой сверхдержавы... Это плохой знак. Обидно и за них, и за нас.
Они уже с Овоща наржались, а теперь впали в ступор)
Мы еще Бойко выберем, шоп они там обосрались от смешков.
\\\\\\\\Марат | Грудень 3, 2019 at 21:34 | Відповіcти
https://www.newyorker.com/magazine/2016/07/25/donald-trumps-ghostwriter-tells-all
Тут статья-воспоминание от человека, который писал Трампу якобы его "Искуство Сделки".
Весьма очевидные выводы: Трамп- attention-baiter. Ему нужно внимание окружающих его людей. Это патологический лжец, социопат и финансовый неудачник. Всему своему ложному "успеху в бизнесе" он обязан отцу, который купил ему отель, а потом дал 7.5 миллионов долларов на открытие казино.
Трамп, в отличии от Обамы, двух Бушей и Рейгана, которые любили читать книги(да, даже Буш-младший(!)) за всю свою жизнь не прочитал и 10 книг. Интеллект Трампа на довольно низком уровне, как и его концентрация. Например, чтобы узнать больше информации о Трампе, Тони Шварц был вынужден просить помощи в прослушке рабочего телефона Трампа. По одной простой причине- Трамп не мог отвечать на вопросы больше часа подряд. Там же вскрылась и одна черта характера Трампа- он лжец. И лжет А) Дабы получить внимание людей Б)Просто потому, что он привык лгать. Для него не существует понятия моральных сдержек правды и принципа.
В конце статьи Тони Шварц намекает что, скорее всего, Трамп даже и не читал якобы "свою автобиографию".
В статье много интересного. Прочитайте, не пожалеете
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ибо из того что есть...ну под настроение...можно и не обратить внимание...на таком то уровне...получилось что не они облажались, а он неуравновешенный..
Совсем рамсы попутали забыли кто их кормит