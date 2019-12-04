 Макрон, Трюдо и Джонсон осмеяли Трампа, тот обиделся и со скандалом покинул саммит НАТО. ВИДЕО

Видео, на котором Макрон, Трюдо и Джонсон обсуждают Трампа у него за спиной, опубликовал телеканал CBC, информирует Цензор.НЕТ. Беседа состоялась накануне вечером во время приема в Букингемском дворце.

"Никто не называет имени Дональда Трампа, но, похоже, они обсуждают его длительную импровизированную пресс-конференцию ранее в этот день", - сказано в подписи к ролику.

"Так вот почему вы опоздали?" - сказал Джонсон, обратившись к Макрону.

"Он опоздал, потому что его импровизированная пресс-конференция длилась 40 минут... О, да, да, да. Он объявил..." - сказал премьер Канады Джастин Трюдо.

После этого реплику произносит Макрон, который стоит спиной к камере и его слов не слышно.

"Вы только наблюдали, как у его команды отпала челюсть", - добавил позже Трюдо.

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Трамп после публикации видео отменил запланированные пресс-конференции и сократил свое участие в в саммите НАТО, сообщает The Independent.

"Ну, он двуличный. Честно говоря, Трюдо хороший парень, я считаю его очень приятным парнем. Но вы знаете правду, что я позвонил ему из-за того, что он не платит 2% ( прим. часть ВВП стран Альянса, которая выделяется для НАТО), и я думаю, что он не очень рад этому", - прокомментировал ролик Трамп.