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 За рубежом
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Все про:Трюдо Джастин (116) Трамп (2670) Джонсон_Борис (136) Макрон (350)

 Макрон, Трюдо и Джонсон осмеяли Трампа, тот обиделся и со скандалом покинул саммит НАТО. ВИДЕО

Лидеры Франции, Великобритании и Канады в частной беседе позволили себе насмешки над президентом США Дональдом Трампом. Их подслушали и засняли журналисты. Когда Трамп узнал об этом, он назвал Трюдо "двуличным" и спешно покинул саммит НАТО, отменив пресс-конференцию.

Видео, на котором Макрон, Трюдо и Джонсон обсуждают Трампа у него за спиной, опубликовал телеканал CBC, информирует Цензор.НЕТ. Беседа состоялась накануне вечером во время приема в Букингемском дворце.

"Никто не называет имени Дональда Трампа, но, похоже, они обсуждают его длительную импровизированную пресс-конференцию ранее в этот день", - сказано в подписи к ролику.

"Так вот почему вы опоздали?" - сказал Джонсон, обратившись к Макрону.

"Он опоздал, потому что его импровизированная пресс-конференция длилась 40 минут... О, да, да, да. Он объявил..." - сказал премьер Канады Джастин Трюдо.

После этого реплику произносит Макрон, который стоит спиной к камере и его слов не слышно.

"Вы только наблюдали, как у его команды отпала челюсть", - добавил позже Трюдо.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Бред блогера, который пытается что-то доказать, когда нет никаких доказательств", - в Белом доме прореагировали на отчет об импичменте Трампа

Трамп после публикации видео отменил запланированные пресс-конференции и сократил свое участие в в саммите НАТО, сообщает The Independent.

"Ну, он двуличный. Честно говоря, Трюдо хороший парень, я считаю его очень приятным парнем. Но вы знаете правду, что я позвонил ему из-за того, что он не платит 2% ( прим. часть ВВП стран Альянса, которая выделяется для НАТО), и я думаю, что он не очень рад этому", - прокомментировал ролик Трамп.

Источник: https://censor.net.ua/v3163467
 
 
 Топ комментарии
 
А що там такого вони наговорили? Просто розповідали свіжі анекдоти про Моніку і Трампа . І більше нічого.. 😃
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Американский бубочка обиделся....
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За тупость и самолюбование его "козявят")))
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А що там такого вони наговорили? Просто розповідали свіжі анекдоти про Моніку і Трампа . І більше нічого.. 😃
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Почему все люди не так выглядят? Ржач какой)
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Ага, когда зеленая сопля в рот потечет оборжешься. Хотя, похоже, что 73% это устраивает...
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я тоже вчера офигел! думаю ...ой нет! лучше не напишу что подумал))))
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Рамка траурная, по нашим понятиям.... значит Зе долго жить будет. Проверено.
Так шо вешайтесь, порохоорки.
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Да. В тюрмі добре жити.Макарони дають. Клоуну сподобається, бо за державну зраду сидіти довго.
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Что другому пожелаешь то себе получишь.
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Ого, сколько дохрена получат обсиратели Пороха!!!
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Епоха ворів і клоунів.............. Має завжди сумні наслідки для всіх.......
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эпоха диктаторов лучше? все это белый шум, очнись!
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ну, над рыжим клоуном и посмеялись.. а то что он обиделся и сбежал - только опустило трампа. Макрон, Трюдо и Джонсон осмеяли Трампа, тот обиделся и со скандалом покинул саммит НАТО - Цензор.НЕТ 3870
та и хорошо что то трамп был - вот зе!лох бы вообще не только на пианино сыграл, но и на стол нагадил бы - "бо не лох, мне 42 года!"
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Не подходи ко мне, я обиделся! Макрон, Трюдо и Джонсон осмеяли Трампа, тот обиделся и со скандалом покинул саммит НАТО - Цензор.НЕТ 6572
Ох уж этот Трюдо, то Меланья с ним заигрывает, то он против Трампа интриги за его спиной плетёт. )))
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Ну и чего тут обижаться ,на правду нельзя обижаться ,ведь и сам Трамп прекрасно понимает ,что он дурачок ... Макрон, Трюдо и Джонсон осмеяли Трампа, тот обиделся и со скандалом покинул саммит НАТО - Цензор.НЕТ 2950
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Кто же тогда Макрон и Трюдо, если они по сравнению с Трампом именно что дурачки?
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Макарон и Трюмо они добрые,безвредные а Трамп дурачок сеющий зло и хаус а это опасно .
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И еще таблеточки помогают убежать от реальности ))
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с фигали трамп понимает,что он дурачек...вот зебоба совсем не понимает,шо он дурак и кретин и что с него даже не стесняясь ржет весь Мир,для которого он моника,которая любит дупу трампа -еще и угрожать пытается:"если бы на моем месте был какой то дурак..."
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на самом деле заботы одни и те же...агрессивно бездумное большинство выбирает презиков "паприколу"
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Ми їх турботи просто не зрозуміємо.
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если это все, то на что там обижаться?
Не въехал где там оскорбление...
Или было что то еще, или Трамп слетел окончательно с катушек....
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У Трампа нервы сдают чы шо? Все таки импичмент крайне неприятная вещь...
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клоуназм шагаєт по планєтє

RoksolanaToday&Крым25%‏ @KrimRt 6 часов назад

Ялта
Росиюшка купала права у ЗЕбобона и снимает сериал свой про слугу наРОТа РФ
Это т.н. двойник нашей Моники
Куплен на Али-Экспресс,со скидкой
Уроженец Узбекистана Умид Исабаев
Не исключено,что именно ОН будет гидрантом РФ по той же схеме,по которой враги развели охлос Украины

Макрон, Трюдо и Джонсон осмеяли Трампа, тот обиделся и со скандалом покинул саммит НАТО - Цензор.НЕТ 7375
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Ну сміх та й годі, образився він. Когось це мені нагадує. Той тоже ображається та грозиться піти, коли журналісти задають незручні питання
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Макарон это который путенский холуй
Тогда все понятно
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Джонсон от Трампа не далеко убежал.
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Трамп позор Америки. За время правления Трампа, США потеряли авторитет в глазах десятков стран. Меньше нужно было сосаться с Ыном, ****** и Асадом.
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Это да, потерять авторитет можно только напомнив либерастикам что пора платить ))
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Главное шо вам 5млрд. в год на стрелячки дают. Че, "либерастики" грозились отобрать? Или просто не платить вам, а вместо этого платить нам? Макрон, Трюдо и Джонсон осмеяли Трампа, тот обиделся и со скандалом покинул саммит НАТО - Цензор.НЕТ 9144
нам сраных 0.5млрд. и то с какими муками выдать пообещали.(сравни вашу страну и эту)
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А ты посмотри что США получает за эти 5 миллиардов. И сравни это с теми кто просто просит деньги. И сразу станет ясно.
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Зебіл, ти зрозумів?
У Парижі не повертайся спиною до Меркель і Макрона.
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Ты вже вписуєшся за *********** дружків?
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А кращих там не буде - Петро вже не президент.
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Порохоботы и кремлеботы это одна контора, забыл?
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"Никто не называет имени Дональда Трампа, но, похоже, они обсуждают его длительную импровизированную пресс-конференцию ранее в этот день"
Это они смеются над прессконференцией в 40 минут? Что они понимают в прессконференциях? У нас есть рекордсмен по пустопорожней болтовне.
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"обидчивость" - свойство чисто женской психики ))==> женское бессознательное трампушкарика так и прёт, так и прёт ))
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дворцові інтриги... ну Трамп їм припомне...на мою думку журналістів треба труханути,скоріш за все без рогатого втручання не обійшлося...
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Там и без демократов перед выборами не обошлось...
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Мы в этом с американцами, как оказалось, очень похожи. Сейчас с нашего преза ржут, ну и, соответственно...

Вообще, когда ржут с президента такой сверхдержавы... Это плохой знак. Обидно и за них, и за нас.
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Обидно и за них, и за нас.\\\\\\\\\

Они уже с Овоща наржались, а теперь впали в ступор)
Мы еще Бойко выберем, шоп они там обосрались от смешков.
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Трамп звісно дурник, але й інші лоханулись.
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Вот тебе "сдержки и противовесы", вот тебе демократия и справедливость и прочее говно, чем они в своих фильмах кормили совков.

\\\\\\\\Марат | Грудень 3, 2019 at 21:34 | Відповіcти

https://www.newyorker.com/magazine/2016/07/25/donald-trumps-ghostwriter-tells-all
Тут статья-воспоминание от человека, который писал Трампу якобы его "Искуство Сделки".
Весьма очевидные выводы: Трамп- attention-baiter. Ему нужно внимание окружающих его людей. Это патологический лжец, социопат и финансовый неудачник. Всему своему ложному "успеху в бизнесе" он обязан отцу, который купил ему отель, а потом дал 7.5 миллионов долларов на открытие казино.
Трамп, в отличии от Обамы, двух Бушей и Рейгана, которые любили читать книги(да, даже Буш-младший(!)) за всю свою жизнь не прочитал и 10 книг. Интеллект Трампа на довольно низком уровне, как и его концентрация. Например, чтобы узнать больше информации о Трампе, Тони Шварц был вынужден просить помощи в прослушке рабочего телефона Трампа. По одной простой причине- Трамп не мог отвечать на вопросы больше часа подряд. Там же вскрылась и одна черта характера Трампа- он лжец. И лжет А) Дабы получить внимание людей Б)Просто потому, что он привык лгать. Для него не существует понятия моральных сдержек правды и принципа.
В конце статьи Тони Шварц намекает что, скорее всего, Трамп даже и не читал якобы "свою автобиографию".
В статье много интересного. Прочитайте, не пожалеете
\\\\\\\\
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Писець ти розумний, а монгольскою нема?
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Шановний пане буков, вчи англійську, років 20 вона буде актуальною. А от потім нам усім прийдеться вчити китайську...
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Піздно вже, не впевнений що протяну ще 20, а транслейтом не читабельно виходить, це я для Павла, так на побутовому рівні ще щось можу, а от політичні статті не потяну.
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Не нравится демократия и справедливость, да ********? Говном это называешь? А у тебя кто бог? Кто твой кумир книго-чтец, Легитимный видимо?
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тут теж цікаво, чому Трамп нерівно дихає до ху*ла - https://www.svoboda.org/a/30276029.html
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Взято оттуда же, и кого-то мне Трамп здесь напоминает. То ли Сивохо, то ли его менее толстого кореша по КВН.
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Типичный Гэтьман с булавою, не? Говорят ПГМ не лечится (Порошенко Головного Мозга) но ты пытайся!
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Ты глянь- узнал своего "героя". Это оно за Бубочку обиделось. Ту, которая Моника Янелох. Макрон, Трюдо и Джонсон осмеяли Трампа, тот обиделся и со скандалом покинул саммит НАТО - Цензор.НЕТ 965
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Трамп прожил столько лет и так и не узнал что он фрик? Или просто не знал что над фриками, как и над клоунами, все обычно смеються.
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С Пуйлом, кстати, заигрывают и Макрон и Трамп... Здесь нет ответа на вопрос, ху из ху.
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нам наверное не все сказали?
ибо из того что есть...ну под настроение...можно и не обратить внимание...на таком то уровне...получилось что не они облажались, а он неуравновешенный..
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бггг))))представляю как они над моникой кретинской ржут
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ну ...подход нужен к такому тщеславному поцу
Макрон, Трюдо и Джонсон осмеяли Трампа, тот обиделся и со скандалом покинул саммит НАТО - Цензор.НЕТ 4151
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В следующий раз Украине надо назначать на пост президента США более адекватного сабжа...)
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нееет,если у нас полный идиот,то и амерам лучшего не подарим
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Иди лутше научи своего клоуна говорить внятно, как для начала. АТо задолбал рваными отрывками гнусавить
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Нарываются евросексуалы на санкции - вот френчи уже отгребают за цифровой налог еа Гугл
Совсем рамсы попутали забыли кто их кормит
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Союзники путіна обсміяли Трампа за його підтримку України.
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Дай угадаю. Ты голосоал за ЗЕкловуна, и ты ЗЕбил???
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