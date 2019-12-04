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 Пожар в Одесском колледже: полиция открыла уголовное производство. ВИДЕО

По факту пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса полицейские начали уголовное производство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 4 декабря в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г. Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар.

В результате пожара скончалась одна из преподователей колледжа.

Позже в ГСЧС сообщили, что пожар в Одесском колледже локализован на площади в 4 тыс. кв. м, 9-10 человек до сих пор не выходят на связь.

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Источник: https://censor.net.ua/v3163448
 
 
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Там в центре половина зданий в обветшалом и аварийном состоянии. Всегда удивлялся, курортный город, порт, таможня, насколько нужно быть жадными и глупыми, что бы довести город до такого состояния, и это ведь не марсиане, родные одесские власти...
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