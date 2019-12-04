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Все про:Одесса (5757) пожар (3775) ГСЧС (2354)

 Пожар в Одесском колледже локализован на площади в 4 тыс. кв. м, 9-10 человек до сих пор не выходят на связь, - ГСЧС. ВИДЕО

Пожар в здании учебного корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса локализован на площади 4 тыс. кв.м.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"В 14:18 пожар локализован на площади 4000 кв.м", - говорится в сообщении.

Как сообщила спикер ГСЧС в Одесской области Ольга Сафронова, работы по ликвидации пожара продолжаются.

"На данный момент количество пострадавших - 20 человек. 7 из них - сотрудники ГСЧС. Информация о погибших остается неизменной".

По ее словам, около 9-10 людей до сих пор не выходят на связь. Среди них и ученики, и руководство колледжа.

Напомним, 4 декабря в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г. Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар.

В результате пожара скончалась одна из преподователей колледжа.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания колледжа увеличилась до 3 тыс. кв. м.

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Источник: https://censor.net.ua/v3163405
 
 
 Топ комментарии
 
В одесских пабликах пишут, что крыша уже рухнула, да и верхний этаж уже непригоден, даже стены. Зданию гаплык, увы.
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Хорошее было здание,это "бельгийка".Видимо ещё дореволюционной постройки.
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Помста за 2 травня? Взагалі, чому та Одеса така вогненебезпечна? Вати забагато?
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Сначала 3 тыши, потом 4...
Хорошо, хоть локализовали не на площади всей Одессы...)
Что начало гореть, пусть догорает...
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В одесских пабликах пишут, что крыша уже рухнула, да и верхний этаж уже непригоден, даже стены. Зданию гаплык, увы.
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там в этих домах перекрытия деревянные, горят шо ппц.. и огонь очень быстро по этажах расходится
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Это что за 4000*4000? Это где такие колледжи есть?
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Хорошее было здание,это "бельгийка".Видимо ещё дореволюционной постройки.
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Помста за 2 травня? Взагалі, чому та Одеса така вогненебезпечна? Вати забагато?
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Ваты много, как следствие мэр и власть в городе ворье.
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А сколько было истерик и проклятий в адрес центральной власти в комментах после пожара в Одесском лагере .............
А ведь там было меньше пострадавших.
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