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Все про:Одесса (5757) парковка (236) пожар (3775)

 Припаркованный автомобиль мешал тушить пожар в одесском колледже: его оттащили неравнодушные граждане. ВИДЕО

При ликвидации масштабного пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса спасателям мешал припаркованный автомобиль, который помогли оттащить простые прохожие.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. информирует Цензор.НЕТ.

"И еще раз о вреде, который наносят припаркованные авто граждан в местах, куда в случае чрезвычайного происшествия должна подъехать пожарно-спасательная техника... Спасибо тем неравнодушным, кто помогал расчистить место для пожарных машин возле Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса", - говорится в комментарии к фото.

Припаркованный автомобиль мешал тушить пожар в одесском колледже: его оттащили неравнодушные граждане 01

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Напомним, 4 декабря в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г. Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар.

В результате пожара скончалась одна из преподователей колледжа.

Площадь возгорания колледжа увеличилась до 3 тыс. кв. м.

Источник: https://censor.net.ua/v3163399
 
 
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Блин, взять бы и предьявить по полной, этому отмороженному владельцу.

Но не при Зеленском. Я понимаю.
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