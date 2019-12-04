EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  549  20
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (3852) Париж (341) Донбасс (20087) нормандская четверка (831)

 Зеленский о нормандской встрече: "Хочу действий со сроками". ВИДЕО (обновлено)

Президент Украины Владимир Зеленский хотел бы по итогам нормандской встречи не только коммюнике, а и больше конкретики по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на совместном с премьер-министром Королевства Швеция Стефаном Левеном брифинге.

"По поводу коммюнике. Оно обсуждалось еще в сентябре представителями всех сторон. Прошло время, многое изменилось. На повестке дня будут те вопросы, которые в коммюнике, но я жду более развернутых ответов. Потому что ответы - это просто слова. Я хочу действий со сроками. Поэтому я не знаю, удастся нам или нет", - сообщил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Количество сценариев на столе у Путина в разы превышает наши ожидания", - Зеркаль о предстоящей нормандской встрече

Ранее сообщалось, что на координационном совещании в Офисе президента утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

9 декабря в Париже запланирован саммит лидеров нормандской четверки: Украины, Германии, Франции и России.

Во время саммита состоится первая встреча президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Встреча пройдет в официальной резиденции президента Франции Елисейском дворце.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что во время встречи в нормандском формате поднимет вопрос о прекращении огня на Донбассе.

Источник: https://censor.net.ua/v3163354
 
 
 Топ комментарии
 
Конкретика ? Сильная армия - сильная страна . А для этого нужен президент с железными яйцами .
 показать весь комментарий
 
Тыпил, мля.
От КОГО ты хочешь этой самой "конкретики"?
Или уже забыл, что это ТЫ САМ проводишь эту встречу?!!
Зеленский о нормандской встрече: По итогам хотелось бы не только коммюнике, но и больше конкретики по урегулированию ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 1981
 показать весь комментарий
 
нет,блин, нужен кто-то зеленый и откосивший от армии в колпачке с бубенчиками, мамыриммина бубочка. правда?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Конкретика ? Сильная армия - сильная страна . А для этого нужен президент с железными яйцами .
 показать весь комментарий
 
 
нет,блин, нужен кто-то зеленый и откосивший от армии в колпачке с бубенчиками, мамыриммина бубочка. правда?
 показать весь комментарий
 
 
Не, мля, простуженный зеленый попугайчик...
 показать весь комментарий
 
 
ему путин и выдаст сроки
первый месяц отводите войска до днепра)
второй месяц убираетесь из киева)
 показать весь комментарий
 
 
Ох і сленг у пацанчика...

Скільки йому рочків?
 показать весь комментарий
 
 
Тыпил, мля.
От КОГО ты хочешь этой самой "конкретики"?
Или уже забыл, что это ТЫ САМ проводишь эту встречу?!!

 показать весь комментарий
 
 
так смотришь на это и понимаешь как хйло в предвкушении разорвать это как тузик юзих грелку Зеленский о нормандской встрече: По итогам хотелось бы не только коммюнике, но и больше конкретики по урегулированию ситуации на Донбассе - Цензор.НЕТ 6939
 показать весь комментарий
 
 
Цікаво б задати Зеленському запитання: ;Хто розв'язав війну на Донбасі?;
 показать весь комментарий
 
 
зачем ему можно бабломоскому игарьвалеричу а он четко сказал внутренний гражданский конфликт не больше не меньше
 показать весь комментарий
 
И как это чудо-юдо избрали президентом?
 показать весь комментарий
 
 
Та... Хотіли по приколу, а вийшло здуру...
 показать весь комментарий
 
 
24 или 48 часов путину подумать даст?, вот где главная интрига!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Не сцы! Срок тебе сделают, пожизненный, в "Калифорнии".
 показать весь комментарий
 
Ну это же элементарно. "Нужно просто перестать стрелять" (С)
 показать весь комментарий
 
 
та не переживай, на действия по легализации руцького мира тебе самому срок поставят
 показать весь комментарий
 
 
бери верку сердючку или макса галкина в помощники и украина обгонит китай и сша
 показать весь комментарий
 
 
Хочу ... Хочуу.. Вяликий хочуха,тля!
А слово "могу" но знает?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх