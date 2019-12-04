 Зеленский о нормандской встрече: "Хочу действий со сроками". ВИДЕО (обновлено)

Об этом сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на совместном с премьер-министром Королевства Швеция Стефаном Левеном брифинге.
"По поводу коммюнике. Оно обсуждалось еще в сентябре представителями всех сторон. Прошло время, многое изменилось. На повестке дня будут те вопросы, которые в коммюнике, но я жду более развернутых ответов. Потому что ответы - это просто слова. Я хочу действий со сроками. Поэтому я не знаю, удастся нам или нет", - сообщил он.
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Ранее сообщалось, что на координационном совещании в Офисе президента утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
9 декабря в Париже запланирован саммит лидеров нормандской четверки: Украины, Германии, Франции и России.
Во время саммита состоится первая встреча президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина.
Встреча пройдет в официальной резиденции президента Франции Елисейском дворце.
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что во время встречи в нормандском формате поднимет вопрос о прекращении огня на Донбассе.
первый месяц отводите войска до днепра)
второй месяц убираетесь из киева)
Скільки йому рочків?
От КОГО ты хочешь этой самой "конкретики"?
Или уже забыл, что это ТЫ САМ проводишь эту встречу?!!
тузикюзих грелку
А слово "могу" но знает?