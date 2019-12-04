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 Политика Украины, Общество
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Все про:армия (7587) призыв (516) Херсон (614) военкомат (186)

 "#б твою мать, вызывай нах#й милицию!" - задержание уклониста от воинской службы сотрудниками херсонского военкомата. ВИДЕО

В сети обнародовали видео, на котором сотрудники херсонского военного комиссариата силой забрали с собой мужчину прямо с его рабочего места. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ХерсонDaily, на обнародованных кадрах видно, как в почтовое отделение, где он работал, пришли военные, призывник пытался связаться с начальником, чтобы объяснить ситуацию. Сотрудники военкомата не стали дожидаться, пока он решит рабочие вопросы, и буквально выволокли его на улицу, где посадили в свой автомобиль и увезли.

И.о. замначальника Новотроицкого отделения Нацполиции Евгений Басов рассказал, что работник почты ранее дважды получал отсрочку от призыва - сначала из-за учебы в вузе, а потом после рождения ребенка. Сейчас ему 26 лет, а для отсрочки оснований уже нет.

При этом Басов отметил, что призывник не отказывался общаться с военными, но попросил их подождать, пока он вызовет начальника, и тот закроет почтовое отделение.

"Ведь он отвечает за его имущество. А офицеры ничего и слышать не хотели: начали хватать его за руки и за шиворот, оставив четко видимые ссадины, и в конце концов вытащили на улицу. Где напуганный призывник громко завопил: "Люди! Помогите!", - рассказал полицейский.

В итоге потерпевший прошел судебно-медицинскую экспертизу, которая показала наличие телесных повреждений в результате действий военных.

По данному факту начато уголовное расследование.

"Я не мог не спросить у районного военного комиссара, почему он и его подчиненные действовали так жестко. И услышал сокрушенное признание: "Переборщили", - добавил Басов.

Источник: https://censor.net.ua/v3163343
 
 
 Топ комментарии
 
зеля обещал контрактную армию . (перед выборами)
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Та зеля хитрожопый уклонист, его голыми руками не возьмёшь.
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Зе ху*ло совсем уже поехало? Военкомы не имеют никакого права силой забирать людей, военкомат максимум может вручить повестку, и то её не обязаны подписывать "#б твою мать, вызывай нах#й милицию!", - задержание уклониста от воинской службы сотрудниками херсонского военкомата - Цензор.НЕТ 1093
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Какой уклонист? Что вы себе позволяете. Завтра вы и Президента уклонистом назовете?
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на цьому папірцеві немає ні дати, ні печатки, на підпису відповідальної особи. Тобто, це фейк, а не документ.
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ФЕЙК - це 73% у твого клоуна - моніка янелоха на виборах!!!
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Читати вмієте? Це прес-реліз, там внизу написано прес-служба... Тобто це копія для преси, на ній і не має бути печатка. Бумагу з печаткою мали дати тільки депутатам, які запит робили!
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А де та "бумага, яку дали тільки депутатам"? Як на неі подивитись?
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На копії мають бути все перераховані атрибути. Це просто папірець з текстом.
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Да это порохоботов не волнует - лишь бы высрать что-нибудь эдакое в сторону оппонентов. Липецкая фабрика троллей в действии)
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А зеботи, я так бачу, взагалі мізки включати не хочуть... там внизу написано: прес-служба Міноборони.
Відколи це на запити депутатів відповідає прес-служба?

Значить це прес-реліз, у який скопіювали відповідь на депутатськи запит Бригинця і інших...
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пацаны,повестка должна быть под подпись,только после этого ты уклонист если не пришел
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пацаны, в семидневный срок надо на учёт в военкоман становиться на новом фактическом месте жительства. Так в Законе написано. Зеленский этот закон нарушил, не став на учёт по фактическому месту жительства.
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Так, але мова не про кримінальну відповідальність, а про моральну. Людина, яка в час війни не з'явилась по повістці, не має жодного морального права бути верховним головнокомандуючим!
Я розумію, що від повісток таким чином ховалися тисячі, але ж вони і в президенти не йшли...А от віце-спікер Ради свободівець Кошулинський пішов не ховався від повістки, пішов у армію і відслужив простим артилеристом в АТО! І тому він був достойнішим кандидатом в президенти, ніж Зе!
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зеля обещал контрактную армию . (перед выборами)
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Так стріляти цих придурків потрібно із воєнкомату... І бітами вітати.. Просто замість доброго дня
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надо было-бы так четырежды уклониста со сцены стянуть...
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В ответ уклонист кричал:
"Я не ЛОХ! Мне 42 года! У меня ответственность перед 73% страны!"

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Это милосердно обошлись. В горячке могли слегка попинать
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уставшего от войны ! изверги "#б твою мать, вызывай нах#й милицию!", - задержание уклониста от воинской службы сотрудниками херсонского военкомата - Цензор.НЕТ 4713 нечего рускай мир когда придет то он по настоящему узнает что такое призыв и служба
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"Большинство воинских частей после возвращения из зоны Операции Объединенных сил меняются на две трети. То есть, средства, потраченные на их подготовку, неэффективны - из-за неуверенности в будущем. Сейчас нужно прекратить любые разговоры о пересмотре социального и пенсионного обеспечения военнослужащих, которые отторгаются желание служить"

"До сих пор воины живут в палатках".
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Где были эти ребята во время акции "Ні капітуляції!"???
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Самый легкий способ разогнать акцию "ни капитуляции" - прийти в военной форме и представится военкоматом. В течении двух минут все разбегутся "#об твою мать, викликай нах#й міліцію!", - затримання ухильника від військової служби співробітниками херсонського військкомату - Цензор.НЕТ 3820
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В следующий так и сделай, только памперсы не забудь одеть.
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Мочились под себя? Бо там можно было выгрести от воевавших ветеранов?
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К воевавшим вопросов не имею, они имеют право! Но там было процентов 90 вообще левых тел!!!!
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мужику еще один год потянуть до 27 лет и всё ... призывной возраст закончился.
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И это происходит в стране, где первое лицо - уклонист
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Бедный хлопец, на почте много не платят, так что пойдет служить. Здесь в Чехии родители зарабатывают шоб детей откупить от службы, таксы все знают. Да и сами призывники тут скрываются. Вот как с такими победить Мордор?
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нелоху зато можно не служить, бо он не лох а этот лох
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Ага, так это порохнявого свынарчука скрутили, ясненько!)))
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Все правильно делали, так ему и надо. Совсем при Порошенко расслабились. Сейчас всем уклонистам Зеля покажет как Родину любить надо! Он вам не лох!
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Вот нафига было его ломать, если надо было вызвать его начальника и решить ситуацию?
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Дикари... картинку для унитазТВ сделали и вообще не нормально все это.
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Ты смотри как соевое свинарчуковское быстро переобулось!!! А служить кто будет?! Вы же сволота против перемирия! Вы же падали за армию!! Чи вжэ забулы? А мне вот чуйка подсказывает что эти военкомы из секты сывочолого гетьмана. У вас у соевых уже ПГМ в последней стадии (Порошенко Головного Мозга)
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Оператор судя по общению только вышел с зоны
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