 "#б твою мать, вызывай нах#й милицию!" - задержание уклониста от воинской службы сотрудниками херсонского военкомата. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ХерсонDaily, на обнародованных кадрах видно, как в почтовое отделение, где он работал, пришли военные, призывник пытался связаться с начальником, чтобы объяснить ситуацию. Сотрудники военкомата не стали дожидаться, пока он решит рабочие вопросы, и буквально выволокли его на улицу, где посадили в свой автомобиль и увезли.
И.о. замначальника Новотроицкого отделения Нацполиции Евгений Басов рассказал, что работник почты ранее дважды получал отсрочку от призыва - сначала из-за учебы в вузе, а потом после рождения ребенка. Сейчас ему 26 лет, а для отсрочки оснований уже нет.
При этом Басов отметил, что призывник не отказывался общаться с военными, но попросил их подождать, пока он вызовет начальника, и тот закроет почтовое отделение.
"Ведь он отвечает за его имущество. А офицеры ничего и слышать не хотели: начали хватать его за руки и за шиворот, оставив четко видимые ссадины, и в конце концов вытащили на улицу. Где напуганный призывник громко завопил: "Люди! Помогите!", - рассказал полицейский.
В итоге потерпевший прошел судебно-медицинскую экспертизу, которая показала наличие телесных повреждений в результате действий военных.
По данному факту начато уголовное расследование.
"Я не мог не спросить у районного военного комиссара, почему он и его подчиненные действовали так жестко. И услышал сокрушенное признание: "Переборщили", - добавил Басов.
Відколи це на запити депутатів відповідає прес-служба?
Значить це прес-реліз, у який скопіювали відповідь на депутатськи запит Бригинця і інших...
Я розумію, що від повісток таким чином ховалися тисячі, але ж вони і в президенти не йшли...А от віце-спікер Ради свободівець Кошулинський пішов не ховався від повістки, пішов у армію і відслужив простим артилеристом в АТО! І тому він був достойнішим кандидатом в президенти, ніж Зе!
переборщили? ага...
"Я не ЛОХ! Мне 42 года! У меня ответственность перед 73% страны!"
"До сих пор воины живут в палатках".