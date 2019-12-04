 Нардепа от ОПЗЖ Киву застали за просмотром пикантного ролика в сессионном зале Рады. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео обнародовало редакция TK Media в YouTube.
На ролике, который просматривал народный депутат, мужчина занимается жимом штанги, когда другой мужчина снимает портки и садится ему голой пятой точкой на лицо.
Напомним, ранее сеть попали кадры, в которых нардеп из ОПЗЖ Илья Кива трогает себя за гениталии после переписки с моделью.
А Пороху чем этот аваковский протеже выгоден ?
Кива у оппорыгов!!! Причем здесь Зе?
Обратись к психологу.... у тебя явно какая то мания насчет Зе!!!
То что тебя юзик поматросил и бросил не значит что во ВСЕХ косяках виноват Зе и его клоуны!
Уже достижение!!!!
Театр блазнів, не для нього.
Його амплуа жоскій сєкс.
Сільной рукой.
чтоб срамоту не выносить на весь мир...
*****! позорище позорное!
не соблазнишь нас сиськой месистой!
не заманишь нас девственной плевой-
устанет правая, продолжим левой!
Виявляється, він гурман, що знається на витончених збоченнях!