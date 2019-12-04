 Нардепа от ОПЗЖ Киву застали за просмотром пикантного ролика в сессионном зале Рады. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео обнародовало редакция TK Media в YouTube.

На ролике, который просматривал народный депутат, мужчина занимается жимом штанги, когда другой мужчина снимает портки и садится ему голой пятой точкой на лицо.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Сексопатология в форме садизма": Кива превратил Медведчука во Фредди Крюгера. ФОТО

Напомним, ранее сеть попали кадры, в которых нардеп из ОПЗЖ Илья Кива трогает себя за гениталии после переписки с моделью.