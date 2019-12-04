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 Курьезы
  2006  43
Все про:ВР (24084) курьез (3985) порнография (151) Кива (120)

 Нардепа от ОПЗЖ Киву застали за просмотром пикантного ролика в сессионном зале Рады. ВИДЕО

Скандально известного нардепа от ОПЗЖ Илью Киву застали за просмотром весьма пикантного ролика в сессионном зале Рады.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео обнародовало редакция TK Media в YouTube.

На ролике, который просматривал народный депутат, мужчина занимается жимом штанги, когда другой мужчина снимает портки и садится ему голой пятой точкой на лицо.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Сексопатология в форме садизма": Кива превратил Медведчука во Фредди Крюгера. ФОТО

Напомним, ранее сеть попали кадры, в которых нардеп из ОПЗЖ Илья Кива трогает себя за гениталии после переписки с моделью.

Источник: https://censor.net.ua/v3163342
 
 
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Ну что зебилы, довольны новыми лицами ?

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Он же на пороха работал. - Грудью становился на возвращение Саакашвили. - Теперь дрочит.Видишь какие у вас друзья ? ))
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на какой именно должности он работал на Пороха хоть один день ?
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Здесь на должность не смотри. А смотри кому выгодно. - Цицерон.
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Выгодно тебе.

А Пороху чем этот аваковский протеже выгоден ?
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Как-то двусмысленно прозвучало в статье о ролике, в котором на лицо одному дятлу садится голой жопой другой
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Ты ид-т!!!! И это факт!!
Кива у оппорыгов!!! Причем здесь Зе?
Обратись к психологу.... у тебя явно какая то мания насчет Зе!!!
То что тебя юзик поматросил и бросил не значит что во ВСЕХ косяках виноват Зе и его клоуны!
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Так Кива это член медведчуковской партии "за життя"
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так а при чем зебилы если вы отаке понабирали в Раду?
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Хорошо хоть этот диб-л не передергивал при этом!
Уже достижение!!!!
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Что делал этот извращенец при потрохе?
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Рюзьге свинка заработать пришла. А ху-ху не хо-хо?
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а он хоть один день был в подчинении у Порошенко ?
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Это просто откровенный дебил! Медицинский факт-дэбилы отличаются гиперсексуальностью.
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Та це більше спостерігається в хворих на шизофренію
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****, туда нужно заехать на бульдозере и всю тусовку без разбора сгрести в психбольницу. А там уже каждого - к конкретному специалисту.
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Дно від ківи, вчерговий раз. Отака х...я малята...навибирали...
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Та Ківа там серед тих Слуг Диявола, целомудрєнноє дітя....
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Ківа не на своєму місці.
Театр блазнів, не для нього.
Його амплуа жоскій сєкс.
Сільной рукой.
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итить колотить... это ж надо таких долбо...**** понавыбирать... животные
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если так пойдёт дальше то журналистам либо запретят производить фото/видео съёмку в раде, либо очень ограничат их возможности.
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к этому все и идет
чтоб срамоту не выносить на весь мир...
*****! позорище позорное!
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и у этого слуги тоже есть свои прихыльники!
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На месте штангиста должен был быть Кива а сверху Медведчук
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сборище извращенцев и сперматоксикозов. таких еще не было, новые лица
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Кива - это установленный наркоман, извращенец и шизоид. У него реально кукушка отбита и справка есть.
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одні збоченці. цими недоумками дітей лякати почнуть
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Похоже , что у него в голове одна епля , что он в РАДЕ делает ?
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Мы ананисты парни плечистые!
не соблазнишь нас сиськой месистой!
не заманишь нас девственной плевой-
устанет правая, продолжим левой!
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"...мужчина занимается жимом штанги, когда другой мужчина снимает портки и садится ему голой пятой точкой на лицо" - ти диви, Ківа не просто банальний мужлан-мастурбатор!
Виявляється, він гурман, що знається на витончених збоченнях!
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як був він мудаком, так й залишився
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