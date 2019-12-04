 "Спецоперация века... А вот и Труба... Для прикрытия выхода использовали бус и "танцы" с зонтами", - закрытая вечеринка на годовщину работы ГБР в ресторане Киева. ВИДЕО

Видео с вечеринки директора Государственного бюро расследований Романа Трубы засняли журналисты программы Bihus.info, сообщает Цензор.НЕТ.
Празднование состоялось в дорогом итальянском ресторане Vero Vero 29 ноября, через 10 дней после того, как в интернет попали аудиозаписи, сделанные в кабинете Трубы. На них мужчина с голосом как у директора ГБР согласовывает свои действия с Офисом президента.
По данным журналистов, отмечали годовщину создания Бюро. В ресторан прибыли сам Роман Труба, его первая заместительница Ольга Варченко, сотрудники львовского теруправления ГБР.
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Когда участники празднования заметили у ресторана журналистов, они вызвали полицию. После этого сотрудники Bihus.info через пресс-службу попросили Романа Трубу прокомментировать происходящее.
Праздник пошел на убыль. Его участники покидали ресторан под прикрытием служебного микроавтобуса, который пригоняли как минимум дважды. Кроме того, в сухую ясную погоду посетителей ресторана провожали от дверей заведения до автомобилей люди с зонтиками, закрывавшие их от телекамеры.
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Назначать будет Зе согласного нового, зеленого закона.
https://www.facebook.com/sokyra.party/videos/2441371959443755/
Кому интересны прощальные гастроли Трубы, которую уже сдали в металлолом?
Схеми: корупція в деталях
Дружина редактора українського шоу «Ліга сміху» й колишнього «КВН»-щика Андрія Чивуріна через низку офшорних компаній інвестує в туристичний бізнес в анексованому Криму всупереч санкціям ЄС та України.
"Як дружина одного з головних гумористів України розвиває туристичний бізнес, порушуючи санкції ЄС і України."
https://www.radiosvoboda.org/a/krymskyj-arxiv-rozsliduvannia-1-1/30305177.html
У Трубы шашни были не только с Портновым, но и с Богданом и его замом Смирновым.
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...а єто мама, которая любіт скорость, на мазераті в сопровождєніі тєхнічєской служби...
Мудрый и простой нарид решил на выборах что еврейская мафия с Тель-Авива лучше винницкой...
Но если у винницкой были хоть какие то сантименты к этому нариду.., то сейчас фсе...., сейчас слуги чужого народа научат вас Родину любить...
Пристегнитесь...
А потім прийшов Труба - і почалася розпуста.
повторить мне не трудно.
Хотя и Зеленка с Портновым - не Янык. Такша и масштаб их шестерок помельче.
повторить мне не трудно.
Дело в возможностях - Труба тырит миллионами(допускаю), а Вася тырит металл на заводе. Поставь Васю Трубой, а Трубу Васей, то все точно так же будет. Разве Вася будет тырить чуть больше миллионов, а Труба чуть больше металла.
дай тупому владу - і "живые позавидуют мёртвым"
зебилы, вы, дебилы, не зря старались - долбо.бы банкуют, жрите, не подавитесь