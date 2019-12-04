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Все про:Труба (232) ГБР (771)

 "Спецоперация века... А вот и Труба... Для прикрытия выхода использовали бус и "танцы" с зонтами", - закрытая вечеринка на годовщину работы ГБР в ресторане Киева. ВИДЕО

Когда сотрудники Государственного бюро расследований заметили, что у ресторана дежурит пресса, они вызвали полицию, а после покинули заведение под прикрытием служебного микроавтобуса.

Видео с вечеринки директора Государственного бюро расследований Романа Трубы засняли журналисты программы Bihus.info, сообщает Цензор.НЕТ.

Празднование состоялось в дорогом итальянском ресторане Vero Vero 29 ноября, через 10 дней после того, как в интернет попали аудиозаписи, сделанные в кабинете Трубы. На них мужчина с голосом как у директора ГБР согласовывает свои действия с Офисом президента.

По данным журналистов, отмечали годовщину создания Бюро. В ресторан прибыли сам Роман Труба, его первая заместительница Ольга Варченко, сотрудники львовского теруправления ГБР.

Слушайте на Цензор.НЕТ: "У нас что, адекватных дел нет?" - Труба обсуждает со следователем Корецким производства относительно Порошенко. АУДИО

Когда участники празднования заметили у ресторана журналистов, они вызвали полицию. После этого сотрудники Bihus.info через пресс-службу попросили Романа Трубу прокомментировать происходящее.

Праздник пошел на убыль. Его участники покидали ресторан под прикрытием служебного микроавтобуса, который пригоняли как минимум дважды. Кроме того, в сухую ясную погоду посетителей ресторана провожали от дверей заведения до автомобилей люди с зонтиками, закрывавшие их от телекамеры.

Также на Цензор.НЕТ: "Быстро, нах#й, закрывайте это дело бл#дское": Труба обсуждает с главой патронатной службы ГБР Удовиченко дело против нефтяных интересов Коломойского. АУДИО

Источник: https://censor.net.ua/v3163326
 
   
 Топ комментарии
 
Труба .... "Спецоперация века... А вот и Труба... Для прикрытия выхода использовали бус и "танцы" с зонтами", - закрытая вечеринка на годовщину работы ГБР в ресторане Киева - Цензор.НЕТ 3798 Кто ещё верит в выборы ? (слабоумных не спрашиваю)
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Труба .... "Спецоперация века... А вот и Труба... Для прикрытия выхода использовали бус и "танцы" с зонтами", - закрытая вечеринка на годовщину работы ГБР в ресторане Киева - Цензор.НЕТ 3798 Кто ещё верит в выборы ? (слабоумных не спрашиваю)
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Відсотків 30% з тих 73,22% саме того й бажали.
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"Всякая демократия в нашей стране чревата лишь одним - диктатурой мелких лавочников" (с)
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ГЫБЫРЫ 95)) я не знаю чем занимается эта кАнтора, но харчуются по итальянски и такси у них бесплатное "Спецоперація століття ... А ось і Труба ... Для прикриття виходу використовували бус і "танці" з парасольками", - закрита вечірка на річницю роботи ДБР в ресторані Києва - Цензор.НЕТ 966 зелебобики возрадуйтесь....дебилы ***))
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Трубу назначил Порошенко
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Подписал решение ОТБОРОЧНОЙ комиссии.
Назначать будет Зе согласного нового, зеленого закона.
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А шо ж Порошенко так насрал в розовые панталоны Монике Зеленски она так с полными штанами уже полгода ходит?
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Ожидайте Альфу в 6:30 утра, за Вами выехали. "Спецоперація століття ... А ось і Труба ... Для прикриття виходу використовували бус і "танці" з парасольками", - закрита вечірка на річницю роботи ДБР в ресторані Києва - Цензор.НЕТ 6575
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Керівник ДБР Роман Труба та суддя Печерського суду Білоцерківець, який посадив в тюрму генерала Марченка, ходять у один і той самий бордель



https://www.facebook.com/sokyra.party/videos/2441371959443755/

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В одном и том же и для того же - вымещать свои комплексы шестерок на проститутках.
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Бигус и Ко решили изобразить из себя независимых расследователей?
Кому интересны прощальные гастроли Трубы, которую уже сдали в металлолом?
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Мастер-класс для придворного Бигуса.


Схеми: корупція в деталях

Дружина редактора українського шоу «Ліга сміху» й колишнього «КВН»-щика Андрія Чивуріна через низку офшорних компаній інвестує в туристичний бізнес в анексованому Криму всупереч санкціям ЄС та України.

"Як дружина одного з головних гумористів України розвиває туристичний бізнес, порушуючи санкції ЄС і України."


https://www.radiosvoboda.org/a/krymskyj-arxiv-rozsliduvannia-1-1/30305177.html
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а посадки? а ответственность зе? а кто за шашни с портовым ответит?
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Никто. Будут и дальше рассказывать какая Труба гнилая и как честный и справедливый преЗедент его выгнал.
У Трубы шашни были не только с Портновым, но и с Богданом и его замом Смирновым.
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"...все говорят, что пробка из-за кортежа президента..."
===
...а єто мама, которая любіт скорость, на мазераті в сопровождєніі тєхнічєской служби...
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Порошенковские воровские гниды.
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Может еще Пылыпа Орлыка? Не? Зепримат?
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совсем как при Порошенко... "Спецоперация века... А вот и Труба... Для прикрытия выхода использовали бус и "танцы" с зонтами", - закрытая вечеринка на годовщину работы ГБР в ресторане Киева - Цензор.НЕТ 3953
Мудрый и простой нарид решил на выборах что еврейская мафия с Тель-Авива лучше винницкой...
Но если у винницкой были хоть какие то сантименты к этому нариду.., то сейчас фсе...., сейчас слуги чужого народа научат вас Родину любить...
Пристегнитесь...
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Ну эти журналисты, не дадут оторваться по полной программе. Все делают для панов, а разок гульнуть не дают.
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С таким бы размахом работали, как отмечают праздники, используя свое служебное положение и автотранспорт, за который платит народ Украины...
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Как крысы с корабля,чи шо? За год работы можно и отчитаться перед налогоплательщиками о результатах своей деятельности.Если результата нет-всю зарплату+содержание шайки бездельников вернуть взад,в бюджет государства!А по другому никак.
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ГБРЫ молодцы)) посадили пару тысяч военных, а теперь и отметить можно)) клоун из казны угощает)) не свои пропивать)) а зелебобики помычат немножко им не привыкать.
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Спочатку були gang bang, "гусениця", "голандський штурвал", фельчинг, букаке, "снежки" та стадо гусей.
А потім прийшов Труба - і почалася розпуста.
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Точно! Зате не забув про фельчинг - там ще гірше "Спецоперація століття ... А ось і Труба ... Для прикриття виходу використовували бус і "танці" з парасольками", - закрита вечірка на річницю роботи ДБР в ресторані Києва - Цензор.НЕТ 5121
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****** позорники! 70% их "работы" это СЗЧшники-доходяги.кто забылся о службе,кто забил,кто-забухал,и эта дбр доблестно заводит дела на нерадивую солдатню...
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Порошенковские воровские гниды.

повторить мне не трудно.
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а генделык для лохов выбрали "Спецоперація століття ... А ось і Труба ... Для прикриття виходу використовували бус і "танці" з парасольками", - закрита вечірка на річницю роботи ДБР в ресторані Києва - Цензор.НЕТ 8688 нет размаха нет никакого романтизму !
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Закрывай давай на.уй ето дело против Коломойши, который не имеет влияния на Зелупу и айда в кабак и по шалавам за денежки зеприматов безмозглых...
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Даааа... При Яныке его вертухаи гуляли поширше, погромче и посмелее.

Хотя и Зеленка с Портновым - не Янык. Такша и масштаб их шестерок помельче.
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а я бы с трубы все зарплаты (а они наверное неслабые) взыскал, потому как эти ребя за время существования конторы всеравно ничего не сделали! где досягнення а труба? где громкие дела с посадками? сколько державного бабла (за счет пенсионеров и работяг Украины) потрачено впустую? !!! блин и сколько у нас подобных контор где только щеки надувают. представляю как на этом корпоративе в кабаке в тостах диферамбы друг другу и начальнику трубе пели.....
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Порошенковские воровские гниды.

повторить мне не трудно.
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а воры изи каломыйского типа ангелы? да Джеймс? повторять мне приятно!
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Вопросы грязного порохобота меня не интересуют,пнх.
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ну иди лижи и соси... зельц это любит! негрязный ты наш....
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Грязнословие порохобота меня тоже не интересует,пнх.
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Та до лампочки вже. Мене ця зелена влада не здивує вже навіть якщо Зеленський із Сівохой повстромляють собі в дупи прапори РФ і бігатимуть по Хрещатику без штанів рачки.
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Вот по-честному? А кто бы на их месте немножечко бы не наживался?
Дело в возможностях - Труба тырит миллионами(допускаю), а Вася тырит металл на заводе. Поставь Васю Трубой, а Трубу Васей, то все точно так же будет. Разве Вася будет тырить чуть больше миллионов, а Труба чуть больше металла.
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вот поэтому бэня тебя никто и никуда не поставит. потому что ты вор , а остальные гои - лохи!
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"вася" крастиме, звісно, але це не означає, що про це не треба говорити і не треба "васю" садити за порушення закону.
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Ось такі наші люди...Їм підсунули Трубу - вони на нього і гавкають...А Холодніцького чи Рябошапку не підсунули - вони і не гавкають...При цьому ні хрєна ніхто і не думає...Чи то зомбі,чи просто тупі - незрозуміло...
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жлобство жлобів.. свято щурів..
дай тупому владу - і "живые позавидуют мёртвым"
зебилы, вы, дебилы, не зря старались - долбо.бы банкуют, жрите, не подавитесь
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