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 Россия, а не Украина вмешивалась в выборы США в 2016 году, - замгоссекретаря Хейл. ВИДЕО

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл во вторник в сенатском комитете по международным отношениям решительно опроверг теорию о том, что в выборы 2016 года вмешивалась Украина.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

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Когда сенатор-демократ Роберт Менендес спросил Хейла, есть ли у него доказательства украинского вмешательства, дипломат ответил: "Нет".

Отрицательный ответ он дал и на вопрос о том, было ли российское вмешательство в выборы "фальсификацией", как часто говорит президент Дональд Трамп.

"По оценкам разведывательного сообщества, российский президент Владимир Путин распорядился вести кампанию влияния в 2016 году, нацеленную на наши президентские выборы", - сказал Хейл, выступая в сенатском комитете по международным отношениям.

По его словам, у него нет оснований сомневаться в достоверности показаний бывшей сотрудницы Совета по национальной безопасности Фионы Хилл, которая сказала, что теория об украинском вмешательстве - пропаганда, распространяемая Россией.

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Источник: https://censor.net.ua/v3163267
 
 
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Да, Московия вмешивалась, вне всяких сомнений.
Но делали они это не только сами, а и через свою фсбшную сеть, в том числе и в Украине.
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