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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Госпогранслужба (3548) Единая Россия (239) задержание (5563) Крым (22138) КПВВ (77)

 "Единоросса" из Крыма Кучерявого, приехавшего оформить украинский загранпаспорт, задержали на КПВВ "Каланчак", - СМИ. ВИДЕО

Во вторник, 3 декабря, на КПВВ "Каланчак" на админгранице с Крымом задержан член партии "Единая Россия", который активно поддерживал оккупацию полуострова, Игорь Кучерявый.

Как сообщили источники ATR, его задержали около 10 утра по дороге из Херсона в Крым, передает Цензор.НЕТ.

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Игорь Кучерявый известен тем, что активно поддерживал оккупацию Крыма и является членом партии "Единая Россия". Во время оккупации полуострова он организовывал так называемые "отряды самообороны" и "блокпосты" в Севастополе. Минобороны страны-оккупанта наградило его медалью "За возвращение Крыма".

Как сообщила заместитель командира гражданского формирования "Аскер" Эвелина Арифова, Кучерявый приехал на материковую часть Украины, чтобы получить украинский загранпаспорт.

"По предварительными данным, получал украинский загранпаспорт. Во время прохождения паспортного контроля его задержала СБУ, так как он - член партии "Единая Россия", активный участник "русской весны". На данный момент его допрашивают. Впоследствии его увезут в Херсон, так как там состоится суд", - рассказала Арифова.

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Источник: https://censor.net.ua/v3163255
 
   
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карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років
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Зажлобил денег, сейчас при зебиле крымчанам начали выдавать за взятки паспорты и без личного присутствия
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лезут за биометрией к проклятым хохлам))
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каждый рускомирец это лицемерный пес и тварь . все они прекрасно понимали и знали с самого начала . ну потому шо тварь .она будет за совок и рашку всегда .и пока они живы нам покоя не будет .
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Специально поехал....хочет быть "мученником в бандеровских застенках"...потом телевидение, Скабеева, Соловьев, партийный рост....если доживет... "Единоросса" из Крыма Кучерявого, приехавшего оформить украинский загранпаспорт, задержали на КПВВ "Каланчак", - СМИ - Цензор.НЕТ 3114
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"русским мир" это форма морального скотства, циничной лжи и агресивного мракобесия.
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Как сообщила заместитель командира гражданского формирования "Аскер" Эвелина Арифова, Кучерявый приехал на материковую часть Украины, чтобы получить украинский загранпаспорт.

Он лично ей сказав?)))
Источник: https://censor.net.ua/v3163255
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