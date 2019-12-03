 "Единоросса" из Крыма Кучерявого, приехавшего оформить украинский загранпаспорт, задержали на КПВВ "Каланчак", - СМИ. ВИДЕО

Как сообщили источники ATR, его задержали около 10 утра по дороге из Херсона в Крым, передает Цензор.НЕТ.
Игорь Кучерявый известен тем, что активно поддерживал оккупацию Крыма и является членом партии "Единая Россия". Во время оккупации полуострова он организовывал так называемые "отряды самообороны" и "блокпосты" в Севастополе. Минобороны страны-оккупанта наградило его медалью "За возвращение Крыма".
Как сообщила заместитель командира гражданского формирования "Аскер" Эвелина Арифова, Кучерявый приехал на материковую часть Украины, чтобы получить украинский загранпаспорт.
"По предварительными данным, получал украинский загранпаспорт. Во время прохождения паспортного контроля его задержала СБУ, так как он - член партии "Единая Россия", активный участник "русской весны". На данный момент его допрашивают. Впоследствии его увезут в Херсон, так как там состоится суд", - рассказала Арифова.
Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років
Он лично ей сказав?)))
Источник: https://censor.net.ua/v3163255