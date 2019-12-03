 "Единоросса" из Крыма Кучерявого, приехавшего оформить украинский загранпаспорт, задержали на КПВВ "Каланчак", - СМИ. ВИДЕО

Как сообщили источники ATR, его задержали около 10 утра по дороге из Херсона в Крым, передает Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Онищенко задержали в Германии. Решается вопрос его экстрадиции, - САП

Игорь Кучерявый известен тем, что активно поддерживал оккупацию Крыма и является членом партии "Единая Россия". Во время оккупации полуострова он организовывал так называемые "отряды самообороны" и "блокпосты" в Севастополе. Минобороны страны-оккупанта наградило его медалью "За возвращение Крыма".

Как сообщила заместитель командира гражданского формирования "Аскер" Эвелина Арифова, Кучерявый приехал на материковую часть Украины, чтобы получить украинский загранпаспорт.

"По предварительными данным, получал украинский загранпаспорт. Во время прохождения паспортного контроля его задержала СБУ, так как он - член партии "Единая Россия", активный участник "русской весны". На данный момент его допрашивают. Впоследствии его увезут в Херсон, так как там состоится суд", - рассказала Арифова.

Также читайте: Экс-депутат Госдумы РФ и экс-комиссар пропутинского движения "Наши" Шлегель стал немецким гражданином, - "Южногерманская газета"