 Зеленский анонсировал запуск госпрограммы "Возвращайся и оставайся", кредиты в 1,5 млн грн для развития своего бизнеса. ВИДЕО

Об этом он рассказал в своем видеообращении на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы запускаем новую государственную программу "Возвращайся и оставайся". Первый этап: доступные кредиты для собственного дела. Для тех, кто хочет начать или расширить собственный бизнес", - рассказал глава государства.
Согласно программе, предоставляется кредит на сумму 1,5 млн грн на 5 лет.
"5% для действующего или нового бизнеса, который создаст минимум 2 рабочих места. 7% для нового или действующего бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новый рабочие места. Но если вы нанимаете нового работника, за кожного ставка будет снижаться на 0,5%. И 9% для тех, кто уже работает, имеет выручку от 25 до 50 млн и хочет расширить собственное дело", - заявил Зеленский.
"Если вы давно хотели открыть собственную кофейню, автосервис, барбершоп или же расширить свой магазинчик, сыроварню, производство мебели, любое дело, пожалуйста, возвращайтесь и оставайтесь. Давайте строить успешную и процветающую Украину", - подытожил Зеленский.
из твоего, в том числе, кармана
То несіть заштрик, 10 кубів евтаназії.
Кассовыми аппаратами, поборами, рейдерами ...
честно вести бизнес (без мохнатой лапы, без подмазанных связей, без крыши и одноклассников-одногрупников-кумовьев в разных структурах..очень тяжело...не реально...)
а еще и кредит... и тревожное "завтра", неустойчивое "сегодня" и неизвестное "послезавтра" ...какой кредит???... какая кофейня?
Держи себя в руках.
Над тобой не ржут только Зебобики и ленивые......
А решать кому давать а кому не давать будут чинуши! ну значит ждем толпы талантливых жен детей бабушек мам от чиновников!!
Ситуация критическая
https://youtu.be/8f3kDhB0Qk4
А то стремно как то кредит брать,а вдруг дела попрут в гору?потом проблем не оберешься...
А ми вас податками задушим. Бо треба ж репарації Бені, пенсії в Ізраіль та ОРДЛО... А ще й квартал збитковий, а зарплатню платити треба... То ж вертайтесь та лишайтесь...
По факту: Таможня в жопе. Насчитали лишний таможенный сбор на 23400 грн с машины (Пошлину и НДС считали с розничной цены в Украине и плевать что экспортная без НДС.). На то что будем жаловаться. "Ой вы думаете я выговора боюсь? А в суд вы не пойдете судебные издержки и срок рассмотрения обойдутся вам куда дороже или возвращайтесь назад в Польшу или платите."
Ограбили склад. Полицейский тупо в глаза говорит (Ты сколько мне за возврат товара даешь?). Они мне платят больше чем ты.
В больнице если денег не заплатил мест нет, лекарств нет.
Уровень образования в школах ниже плинтуса. Учителей нет. В ближайших 3х школах за год уволилось 90 учителей. На данный момент ребенка в Школу некуда отправить. Даже самая захудалая школа в районе за прием ребенка в 4й класс. Просит взятку от 5000 гривен. Со словами вам ничего мы не обязаны. Ну и что что у Вас приписка. Она распространяется только на прием в первый класс.