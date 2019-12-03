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 Политика Украины, Общество
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Все про:бизнес (1238) Зеленский (3836) кредит (2135)

 Зеленский анонсировал запуск госпрограммы "Возвращайся и оставайся", кредиты в 1,5 млн грн для развития своего бизнеса. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский объявил запуск новой государственной программы для тех, "кто хочет вернуться в Украину" и тех, кто собирается работать за рубежом.

Об этом он рассказал в своем видеообращении на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы запускаем новую государственную программу "Возвращайся и оставайся". Первый этап: доступные кредиты для собственного дела. Для тех, кто хочет начать или расширить собственный бизнес", - рассказал глава государства.

Согласно программе, предоставляется кредит на сумму 1,5 млн грн на 5 лет. 

"5% для действующего или нового бизнеса, который создаст минимум 2 рабочих места. 7% для нового или действующего бизнеса с выручкой до 25 млн грн, который не создает новый рабочие места. Но если вы нанимаете нового работника, за кожного ставка будет снижаться на 0,5%. И 9% для тех, кто уже работает, имеет выручку от 25 до 50 млн и хочет расширить собственное дело", - заявил Зеленский.

"Если вы давно хотели открыть собственную кофейню, автосервис, барбершоп или же расширить свой магазинчик, сыроварню, производство мебели, любое дело, пожалуйста, возвращайтесь и оставайтесь. Давайте строить успешную и процветающую Украину", - подытожил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел телефонный разговор с главой Еврокомиссии фон дер Ляйен и пригласил ее посетить Украину

Источник: https://censor.net.ua/v3163176
 
 
 Топ комментарии
 
Спасибо, тут оже один с Израиля вернулся и остался. Как раз сейчас бизнес расширяет...
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Открывайте бизнес, а мы вас потом ...
Кассовыми аппаратами, поборами, рейдерами ...
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Совет форумчанПравила форума
 
на квартиры таких ставок нет, на молодежные кредиты коррупционные очереди, бойцы АТО своего не могут получить!!! а тут что за дурость, откуда бабки на такие ставки? Или это мокша даст после Нормандии и Зеля уже что-то знает.? Чую он сильно хочет вернуться после Нормандии )))
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Спасибо, тут оже один с Израиля вернулся и остался. Как раз сейчас бизнес расширяет...
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зараз вся шидота з ісраєля назад попре Зеленский анонсировал запуск госпрограммы "Возвращайся и оставайся", кредиты в 1,5 млн грн для развития своего бизнеса - Цензор.НЕТ 8486
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А он что, уже получил кредит в 1,5 млн гривен?
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он получил гораздо больший кредит, безвозвратный ))))
из твоего, в том числе, кармана
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если ты имеешь отношение к украине или росии, то и из твоего
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Оставайся, здесь тебя всегда ждут налоговая и Прокуратура.
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Или приезжай! Тебя встретит таможня и бориспольские менты...
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Всякие балалайки уже пакуют чемоданы.
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ні, в НІмеччині, їм за анал платять більше Зеленский анонсировал запуск госпрограммы "Возвращайся и оставайся", кредиты в 1,5 млн грн для развития своего бизнеса - Цензор.НЕТ 7826
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хвора, ой хвора .... билетик ей купить что ли?
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Якщо це не сарказм, то...
То несіть заштрик, 10 кубів евтаназії.
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Так мужики. Вофкє Сцикуну більше не наливати! 😕
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А обеспечение по кредиту...залог...кто будет обеспечивать？ ты или Беня？
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сума у півтора мільйона це так трусами торгувати на ринку. або для шури балаганова
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Открывайте бизнес, а мы вас потом ...
Кассовыми аппаратами, поборами, рейдерами ...
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ЗЕ просто озвучил бенину замануху, просто охлосу стало не хватать для обслуживания олигархата😄
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привязать кредитом? а потом задушить бизнес и ввести в долги - превратить в раба???
честно вести бизнес (без мохнатой лапы, без подмазанных связей, без крыши и одноклассников-одногрупников-кумовьев в разных структурах..очень тяжело...не реально...)
а еще и кредит... и тревожное "завтра", неустойчивое "сегодня" и неизвестное "послезавтра" ...какой кредит???... какая кофейня?
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Нєужелі Ляшко?..Він,щоб понравіться може остатню сорочку порвать..
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Сейчас Донецк с Луганском подтянутся за кредитами.
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Только тупые хохлы могут батрачит на евреев ! Умные украинцы как я будут работать и жить в Датском Королевстве !
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можу сказати у відповідь - тільки тупі хохли можуть змінити батьківщину за кусок хліба, а розумні українці залишаться в Україні і наведуть порядок з шидами на власній землі
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хотелось бы но реальность говорит о другом! это когда тебе 10 лет можно мечты говорить в слух а когда тебе за 30 то лучше отталкиватся от реальности а не от детских фантазий!
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как говорится посмотри правде в глаза! кто президент кто премьер а кто банкир! и где у них всех так сказать семьи дети и сбережения и чьи интересы они реально защищают и будут защищать!!
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те люди которые могли бы снести ( активные Украинцы готовые на жертвы и действия) они уезжают в ЕС и устраиваются там и перевозят туда семьи! А к твоему сведению пенсионеры не бастуют просто потому что им уже все равно в своем большинстве они так сказать готовятся к загробной жизни и поэтому им пофигу что тут творится!
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активні українці захищають державу на сході..... а в ЄС, на постійно, виїжджають безхребетні хахли
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т.е. человека которому хватило мозгов упорства и желания выучить профессию язык пройти все процедуры легализации в ЕС ты считаешь безхребетным! НУ НУ НУ! тогда тем более тебе и таким как ты ничего не светит!!
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Вова, когда ты пообщаешься с Дядей Герой, тебя несет...…..
Держи себя в руках.

Над тобой не ржут только Зебобики и ленивые......
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ДА ДА ДА
А решать кому давать а кому не давать будут чинуши! ну значит ждем толпы талантливых жен детей бабушек мам от чиновников!!
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Так и есть. Например *теплые кредиты* которыми так хвастается власть, распоряжаются чинуши и банкиры кому давать, на что, на какой товар, а кому не давать и берут около 3-5% от кредита. Плюс еще продавец конечно же закладывает ето в сумму товара. Плюс еще обслуживание кредита и другое. В результате получается получается еще дороже чем взять без кредита. Да еще беготни по банкам с бумажками и справками.
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Было бы смешно, если бы не было так грустно Зеленський анонсував запуск держпрограми "Повертайся і залишайся", кредити в 1,5 млн грн для розвитку свого бізнесу - Цензор.НЕТ 4109
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Очередное разводилово типо *зеленыхтарифов* и*теплыхкредитов*... Вместо того чтобы снизить налоги для всех и поставить народ в одинаковых условиях, власти продолжают махинации с банками и кредитами обирая население еще больше.
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Оксана Корчинская - Зе команда уничтожает украинскую армию в тылу медицину.
Ситуация критическая

https://youtu.be/8f3kDhB0Qk4

Зеленський анонсував запуск держпрограми "Повертайся і залишайся", кредити в 1,5 млн грн для розвитку свого бізнесу - Цензор.НЕТ 8865
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По и ху ! Вы за это и голосовали! Кушайте на здоровье.
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Вот же идиот! ЗЕбыл рассказать, что для получения 1, 5 млн, нужно обеспечение (залог) на 5 млн. С каждым днем поражаюсь все больше глубине тупости этих жидализаторов, впечатление, что они все уже живут в смартфоне. Опутите их, на землю грешную.
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По этому поводу вспоминаю программу Кучмы квартиры от государства под низкие проценты для молодых семей! у нас в районе дети племянники внуки всех чиновников пополучали себе по 2 а то и по 3 квартиры под эту госпрограмму!!
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А потом придут решайлы от Зели и все отожмут, а собаков их прикроет, а не согласных найдут мертвыми.
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дадим вам кредит проценты по кредиту и РРО вместе с налоговым инспектором и как говорится вкалывайте на повышенные тарифы!!
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А потім прийде дядя Беня і забере увесь бізнес. Вован, іди нах зі своїми цікавими ідеями!
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Нужно защитить бизнес,с рейдерством покончить.
А то стремно как то кредит брать,а вдруг дела попрут в гору?потом проблем не оберешься...
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Бояться нечего - не попрут! Так что, берите!
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Банки дають під двадцять п"ять,а держава хоче давати під п"ять відсотків?..Хіба Зєля не розуміє,що банки через підставних тут же вигребуть всю суму ту що за п"ять і будуть далі давати під високі відсотки?..Розуміє,він же не ідіот,отже маємо справу з черговою аферою по перетворенню державних коштів в приватні,які банки у виді відкатів повернуть...кому?..
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ну как я и писал выше у нас скоро появятся очень талантливые дети и жены чиновников! которые построят супер бизнеса буквально за полгода!
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Как раз хватит, чтобы изменить целевое назначение земельного участка под бизнес. Зеленський анонсував запуск держпрограми "Повертайся і залишайся", кредити в 1,5 млн грн для розвитку свого бізнесу - Цензор.НЕТ 9115
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Не...еще хватит электросетям за выделенную мощность заплатить...половину.😀
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пожалуйста, возвращайтесь и оставайтесь.Источник: https://censor.net.ua/v3163176

А ми вас податками задушим. Бо треба ж репарації Бені, пенсії в Ізраіль та ОРДЛО... А ще й квартал збитковий, а зарплатню платити треба... То ж вертайтесь та лишайтесь...
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Мы загоним Вас в Кредит, обложим налогами. К вам будут приезжать, полиция, СБУ, прокуратура, налоговая. На вас будут наезжать бандиты. Мы ничего вам не гарантируем. Возвращайтесь в Украину. Ага. Разогнались все.
По факту: Таможня в жопе. Насчитали лишний таможенный сбор на 23400 грн с машины (Пошлину и НДС считали с розничной цены в Украине и плевать что экспортная без НДС.). На то что будем жаловаться. "Ой вы думаете я выговора боюсь? А в суд вы не пойдете судебные издержки и срок рассмотрения обойдутся вам куда дороже или возвращайтесь назад в Польшу или платите."
Ограбили склад. Полицейский тупо в глаза говорит (Ты сколько мне за возврат товара даешь?). Они мне платят больше чем ты.
В больнице если денег не заплатил мест нет, лекарств нет.
Уровень образования в школах ниже плинтуса. Учителей нет. В ближайших 3х школах за год уволилось 90 учителей. На данный момент ребенка в Школу некуда отправить. Даже самая захудалая школа в районе за прием ребенка в 4й класс. Просит взятку от 5000 гривен. Со словами вам ничего мы не обязаны. Ну и что что у Вас приписка. Она распространяется только на прием в первый класс.
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Ну, на РРО и штрафы хватит, а что же на бизнес!?
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Так вот чего не хватало экономике: барбершоп-ов!!! Кстати, что это? Это что-та типа парихмахерской? Или цирюльни? Вот все откроют барбершопы, будут друг-друга стричь и так зарабатывать деньги.
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Порохоботы это просто мерзость. Обос.ут все.
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Приезжайте! и жилье еще в Укрбуд или Войцеховского купите
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уберите это видео с чмошником.....только поел же!
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