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 Политика Украины, Общество
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Все про:ДТП (5905) МВД (8001) ПДД (339) водительские права (96) водители (450)

 ДТП в нетрезвом виде - до 5 лет тюрьмы, превышение скорости на 50 км/час - штраф 3400 грн., езда без прав - 10200, - МВД предлагает усилить ответственность водителей. ВИДЕО

МВД разрабатывает законопроект, которым предусмотрено увеличение ответственности водителей за нарушение ПДД.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете программы "Поліцейська хвиля".

В МВД предлагают увеличить ответственность до 5 лет тюрьмы за совершение в нетрезвом состоянии ДТП, которое повлекло тяжелые последствия и инициируют увеличение штрафов. В частности, за управление автомобилем людьми, которые не получали водительского удостоверения или лишенных удостоверения судом, в МВД предлагают наказывать штрафом в размере 10200 гривен. За превышение скорости более чем на 50 км/час  - 3400 гривен. Новый законопроект будет предусматривать право полицейских останавливать и проверять водителей на трезвость. Суды будут лишены права передавать дела водителей, которых поймали в состоянии алгольного опьянения, на рассмотрения трудового коллектива и закрывать такие дела из-за их незначительности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Мочить" в первую очередь будут нас... Основное пиар-дерьмо польется на полицию, - Геращенко обсудил с Бахматовым систему штрафов по видеофиксации

Источник: https://censor.net.ua/v3163158
 
   
 Топ комментарии
 
Управление страной в состоянии наркотического опянения???))))
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Беркутята Авакова хочуть грошей.
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за превышение на 50км/ч - в начелённых пунктах забирать права
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Мозг забери у себя, гастер.
В Украине немеряно населенных пунктов расположены на оживленных трассах.
110 - 50 = 60.
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О, любитель гнати через НП як божевільний виліз і гавкнув
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В населённых пунктах люди через дорогу ходят, дети
В темноте в том числе.
А вы там 110 валите.
Хорошо шо тупые и дебильные правила дорожного движения ровным пацанам не указ.
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Зайцевой так и не смогли установить скорость ее движения.
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Так уже установили шо оно толкало свое корыто.осталиь детали.
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До задницы эти все цифры - штрафы должны исходить от стоимости автомобиля.
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Тогда водителям троллейбусов будут давать 25 лет каторги с конфискицией, а водителей трамваев вообще будут расстреливать на месте.
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це те ж саме, що і для вбивства - термін покарання, в залежності від знаряддя вбивства ДТП у нетверезому стані - до 5 років в'язниці, перевищення швидкості на 50 км/год. - штраф 3400 грн, їзда без прав - 10 200, - МВС пропонує посилити відповідальність водіїв - Цензор.НЕТ 9608
може ще й вартість палива зробити в залежності від авто?
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что тебе не так и причем здесь убийство? Нарушителю на рекстоне как то пох на эти 3400 грн, а вот если было за это например 100 тыс. - совсем другой вопрос. Не летай в облаках
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закон один для всіх..... а право люмпена, за 5 грн штрафу, ганяти поза 100 км в год в населених пунктах - це якась маячня..... а рекстон, ти вважаєш крутою машиною? ДТП у нетверезому стані - до 5 років в'язниці, перевищення швидкості на 50 км/год. - штраф 3400 грн, їзда без прав - 10 200, - МВС пропонує посилити відповідальність водіїв - Цензор.НЕТ 8714
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тебе просто пример, что штраф должен быть ощутимым для того кто его платит, точно так же как делают с налогами для тех ктов Европе много зарабатывает. И не нужно тут выдумывать про 5 грн, ок?
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для мене, і на машині за 20 тис $, 3400 грн - це вже не мало.... в Європі тільки кілька дибільних країн таке придумали..... а скільки ж по твоїй формулі заплатить далекобійник на хорошій фурі, маршрутник, водій туристичного автобуса?
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за управление автомобилем людьми, которые не получали водительского удостоверения или лишенных удостоверения судом, в МВД предлагают наказывать штрафом в размере 10200 гривен. Источник: https://censor.net.ua/v3163158
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свежо пердение, но верится с трудом, что значит за дтп в пьяном виде пятерочка? дтп зайцевой и дтп в забор --не одно и тоже.
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Я так понимаю, шо тут как раз имеется в виду в забор.
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беда наших всех законов, что понимают их всегда по разному, инспектор по одному, вы по другому. а конституционный тлумач не всегда под рукой
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"ДТП, которое повлекло тяжелые последствия" - вряд ли это по забору.
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Ну, если под "тяжелыми последствиями" имеются в виду пострадавшие- то и щас вроде как уголовная ответственность, в чём тогда новшество?
Возможно будет обозначена предельная стоимость забора.
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та шо там мелочиться - сразу расстрел - огонь по машине шо нарушила - а новый зеленый гиец будет это решать - благодать зеленая наступит
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краще крадія Баригу та його 8% посіпак ДТП у нетверезому стані - до 5 років в'язниці, перевищення швидкості на 50 км/год. - штраф 3400 грн, їзда без прав - 10 200, - МВС пропонує посилити відповідальність водіїв - Цензор.НЕТ 1262
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предлагает-это еще ничего не значит
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сто пудов.
меня уже несколько раз пытались последнее время обвинить в том чего не было.
спасали то регистратор, то свидетели.
а однажды , когда так и не дождавшись мзду, выпалил фразу так у тебя чо ничего нет

потому как не доверял так и не верю этим стражам порядка.
туда как шли, так и идут люди с не совсем нормальными моральными качествами.
НЕ ВЕРЮ нашим провоХОРОНИТЕЛЬНЫМ органам.
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Управление страной в состоянии наркотического опянения???))))
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Вызов в гос органы шлюх под воздействием психотропов???)))
Превышение суммы в конверте на 5000 у.е. за решалово??)))
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Когда проголосуют за видеорегистрацию на дорогах с последующими штрафами? Озолотиться же можно
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За пянку за рулем вообще нужно лишать прав на пожизненное...
Но они любимые сами себя не обидят...и своих щенят...

Пороть будут только ЗЕленых лошкопедов!)))
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МВД не хватает взяток. Всегда, когда увеличивают штрафы, означает, что взяточникам не хватает на тот уровень жизни, на который они претендуют.
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А ти не порушуй і ніхто на тобі не наживатиметься
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В основнтму схвалюю. Але з правами то беспредєл. Що значить без прав. забув вдома, загубив чи немає прав водіння , не завав нічого в автошколі і т д. То в першому випадку так штрафувати то є скотсовто. А от у дургому тре і штрафувати і вилучати. Проста логіка. хіба від того що я забув права вдома я перестану знати ПДД. ну це ж фігня якась з цими правами. нахер вони взагалі потрібні. Має бути крмпютерна баз. є ти в базві значить ОК , немає? плати 10 штук.
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Нє, там не про тих, хто забув: "за управление автомобилем людьми, которые не получали водительского удостоверения или лишенных удостоверения судом".
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Це інша справа. Бо я забудькуватий. Було не раз їздив цілий день, приходжу додому- права лежать на зеркальному столику..
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саме так, весною в мене в'їхав парнішка молодой, в якого ніколи не було водійського посвідчення і шо? та нічого, ментам це пох. приїхав його друг і забрав машину, а раніше було б серйозніше покарання і штраафплощадка
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Так теперь же можно с правами в телефоне ездить, зачем их возить?
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Ну, чекайте знову по три бригади на 7 км.
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У нас за 50 км в час превышение штраф в 10,000 долларов, лишение прав на дороге (т.е. не потом в суде, а сразу) и по моему даже лишение автомобиля.
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Я не знаю, где вы живете, но я посмотрел в интернете инфу о том, что вы пишете.
Я не нашел подтверждения вашим словам... откуда вы взяли 10.000$ для меня загадка...

Вот то, что нашел я:
50 km/h over the limit 6 demerit points
30 Day Suspension for G1 and G2 drivers
100% Insurance increase
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У Вас скорость в милях. 50-за городом на простой трассе.
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А зробити так, шоб виконувалися діючі обмеження? Нє, ніяк? Тоді хоч 100 тисяч штрафу пропишіть, але якщо немає контролю та покарання за порушення то все до путина! Безкарність породжує вседозволеність
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В МВД предлагают увеличить ответственность до 5 лет тюрьмы за совершение в нетрезвом состоянии ДТП, которое повлекло тяжелые последствия и инициируют увеличение штрафов.

юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Оказывается Дронову и зайцевой надо было всего лишь хлебнуть и от 10 получили бы только 5,однако.
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У Зайцевой и Дронова более серьезная статья вообще-то, потому для них пофигу - были бы они пьяные или нет - им по максимуму все равно дали.
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Так предлагают "усилить" до 5,а почему не до 10 тогда.
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Еще раз - предлагают усилить статью про ДТП в состоянии алкогольного опьянения при отстутсвии человеческих жертв.
При наличии человеческих жертв - это уже сразу другая статья.
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Для сравнения штрафы за превышения скорости в Германии:
https://www.bussgeldkatalog.org/*******************************/
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Что там по сравнению дорог, дорожной инфраструктуры и доходов?
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А что - если у нас дороги хуже - это значит, что по ним можно быстрее ездить и сильнее нарушать?
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Нужно не так делать. Нужно чтобы каждый год владелец авто отваливал от 200$ для физлиц и 400$ для юр. лиц государству, а на эти деньги государство могло бы обеспечить создание экстренной медицинский помощи а бесплатное лечение людей попавших в ДТП.
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Та ну нафиг вас с такими предложениями для неадекватов. Кто ездит нормально - тот и лишнего не платит - а неадекватов нужно душить штрафами.
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Полностью с вами согласен, с той лишь разницей, что эти деньги нужно взыскивать с лиц, не владеющих транспортными средствами. Только тогда они наконец позатыкают свои рты и откажутся от своих бредовых идей )))
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"Отваливание" больше 22% со стоимости топлива на дороги никак не повлияло на их качество. Ваше предложение - гавно.
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Правильний закон. Головне, що б його дотримувались всі. Тут вже омбудсмен один проїхав... І дітина (молодша) не в кріслі (по Закону), і без пасків безпеки.
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с такой коррупцией, какие законы не принимай, всё до лампочки будет
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ДОбАВЛЮ

для мажоров всё до лампочки будет а для остальных риск попасть на правоХОРНИТЕЛЕЙ
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Моей машине более 10 лет, еще ездит, старушка. Но почему то только меня и стопают, хотя рядом крузаки несутся 120 и больше виноват всегда я ДТП у нетверезому стані - до 5 років в'язниці, перевищення швидкості на 50 км/год. - штраф 3400 грн, їзда без прав - 10 200, - МВС пропонує посилити відповідальність водіїв - Цензор.НЕТ 3506
А когда я уточняю почему его не сопнули, они сразу ничего не видят
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До пяти за нетрезвое вождение... Может лучше от пяти?
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Только за езду в нетрезвом виде надо сажать на 5 лет даже без ДТП.
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Пьяных штрафовать и лишать прав на управление автомобилем.
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Пьяных не штрафовать надо, наказывать лишением свободы. Особенно в случае совершения ДТП. На наркоманов это тоже распространяется
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Это, если совершил ДТП, а просто поймали, лишение прав.
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Езда без прав бывает по разным причинам
1. Забыл дома.
2. Лишили прав
3. Никогда не имел
Поэтому одинаковый штраф для всех это не правильно. В первом случае можно оставить как есть, а в в двух других для начала 10 тыс. будет в самый раз.
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Там уточняется вообще-то, что езда без прав - это ваши пункты 2 и 3.
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Я сына и жену учил водить на проселочных дорогах, прав у них не было. Как нужно было их в Need For Speed учить?
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превышение скорости на 50 км/час - штраф 3400 грн., езда без прав - 10200, - МВД предлагает усилить ответственность водителей
Развод от собакова на ровном месте, а касте неприкасаемых это будет покуй, платить будут холопы.
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А ты не превышай на 50 км/ч и не садись за руль, если тебя прав лишили - и не будешь ничего платить.
Я бы вообще за решетку сажал того, кто сел за руль после лишения прав.
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5 лет за ДТП в пьяном виде с тяжкими последствиями? Это "УСИЛИТЬ ответственность"??? Нет. В этой стране ж0па будет всегда.
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Но если полицейский "при исполнении" "в упор не заметил" явное нарушение ПДД или отпустил нарушителя - то такой штраф платит он.
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никакой потому что он рюкзачно собачий онжыдеть - очьень важьно.
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Ну правильно, давайте опять разрешим придуркам в форме останавливать машины через каждые 2-3 километра просто для того, чтобы сунуть рожу в салон и "протестировать" водителя на трезвость. А заодно проверить страховку, документы, огнетушитель и аптечку.
Давайте вернём времена, когда каждое утро, по пути на работу, я имел неописуемое счастье пообщаться с пятью-шестью сонными и помятыми гаишниками, убивая на это "счастье" до получаса своего времени.
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Сколько раз уже МВД разрабатывало законопроекты, которыми было предусмотрено увеличение ответственности водителей за нарушение ПДД. Много, много раз. И , что помогли эти законопроекты МВД. Нет, не помогли. Только полицейские все толстеют. А вот если Гитлер только один раз ввел законопроект, то его бы никто не нарушил. Потому, что за вождение в пьяном виде сразу необходимо отбирать самое дорогое у водителя - автомобиль, за превышение скорости - 0,5-1 года общественных работ. И полицейские не так быстро бы полнели.
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А фигли церемонится? Давайте сразу расстрел, и конфискация всего имущества! Бюджет нуждается в деньгах! А нарiд - просит зрелищ!
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дуже хочу побачити, як Проспект Перемоги в Києві сунеться 60 км/год і не більш, і всі чотири ряди.
Оце буде видовище.
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СОГЛАСНА Авяков такие законы разрабатывает под крутых, Разве это наказание!?, если водитель совершил ДТП в не трезвом виде ЕМУ уже нужно давать пять лет тюрьмы. А если совершил ДТП с жертвами, в зависимости от количества пострадавших - НУЖНО ДАВАТЬ всем водителям пожизненный срок, А если ещё в пьяном виде, то тогда как отягощающее сразу пожизненный срок. А ТАК ВСЁ ЭТО ФИЛЬКИНА ГРАМОТА.
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