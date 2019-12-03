 ДТП в нетрезвом виде - до 5 лет тюрьмы, превышение скорости на 50 км/час - штраф 3400 грн., езда без прав - 10200, - МВД предлагает усилить ответственность водителей. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете программы "Поліцейська хвиля".
В МВД предлагают увеличить ответственность до 5 лет тюрьмы за совершение в нетрезвом состоянии ДТП, которое повлекло тяжелые последствия и инициируют увеличение штрафов. В частности, за управление автомобилем людьми, которые не получали водительского удостоверения или лишенных удостоверения судом, в МВД предлагают наказывать штрафом в размере 10200 гривен. За превышение скорости более чем на 50 км/час - 3400 гривен. Новый законопроект будет предусматривать право полицейских останавливать и проверять водителей на трезвость. Суды будут лишены права передавать дела водителей, которых поймали в состоянии алгольного опьянения, на рассмотрения трудового коллектива и закрывать такие дела из-за их незначительности.
В Украине немеряно населенных пунктов расположены на оживленных трассах.
110 - 50 = 60.
В темноте в том числе.
А вы там 110 валите.
Хорошо шо тупые и дебильные правила дорожного движения ровным пацанам не указ.
може ще й вартість палива зробити в залежності від авто?
Возможно будет обозначена предельная стоимость забора.
меня уже несколько раз пытались последнее время обвинить в том чего не было.
спасали то регистратор, то свидетели.
а однажды , когда так и не дождавшись мзду, выпалил фразу так у тебя чо ничего нет
потому как не доверял так и не верю этим стражам порядка.
туда как шли, так и идут люди с не совсем нормальными моральными качествами.
НЕ ВЕРЮ нашим провоХОРОНИТЕЛЬНЫМ органам.
Превышение суммы в конверте на 5000 у.е. за решалово??)))
Но они любимые сами себя не обидят...и своих щенят...
Пороть будут только ЗЕленых лошкопедов!)))
Я не нашел подтверждения вашим словам... откуда вы взяли 10.000$ для меня загадка...
Вот то, что нашел я:
50 km/h over the limit 6 demerit points
30 Day Suspension for G1 and G2 drivers
100% Insurance increase
юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Оказывается Дронову и зайцевой надо было всего лишь хлебнуть и от 10 получили бы только 5,однако.
При наличии человеческих жертв - это уже сразу другая статья.
https://www.bussgeldkatalog.org/*******************************/
для мажоров всё до лампочки будет а для остальных риск попасть на правоХОРНИТЕЛЕЙ
А когда я уточняю почему его не сопнули, они сразу ничего не видят
1. Забыл дома.
2. Лишили прав
3. Никогда не имел
Поэтому одинаковый штраф для всех это не правильно. В первом случае можно оставить как есть, а в в двух других для начала 10 тыс. будет в самый раз.
Развод от собакова на ровном месте, а касте неприкасаемых это будет покуй, платить будут холопы.
Я бы вообще за решетку сажал того, кто сел за руль после лишения прав.
Давайте вернём времена, когда каждое утро, по пути на работу, я имел неописуемое счастье пообщаться с пятью-шестью сонными и помятыми гаишниками, убивая на это "счастье" до получаса своего времени.
Оце буде видовище.