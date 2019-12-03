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 "Мы смеемся потому, что вы лжете. Этот человек пьяный или обкуренный. Вы в России искажаете историю", - глава муниципалитета Праги Новотны на шоу пропагандистки Скабеевой. ВИДЕО

Глава пражского муниципалитета Ржепорые Павел Новотны заявил российским пропагандистам в прямом эфире, что они врут и переписывают историю.

Как сообщает Цензор.НЕТ, свои заявления Новотны сделал в студии "60 минут" кремлевской пропагандистки Ольги Скабеевой, во время обсуждения роли Русской освободительной армии в освобождении Праги и намерения муниципалитета поставить памятник бойцам РОА погибшим в боях с нацистами за чешскую столицу.

Вероятнее всего, Новотны следил за разговорами в студии перед включением в эфир и уже с самого начала своего участия в программе сказал о лживых заявлениях гостей студии, а в перерывах своей речи жестами показывал свое отношение к этим заявлениях. 

"Я улыбаюсь потому, что вы лжете. Мы не ставим памятник Власову. Это бессмыслица. Мы ставим памятник солдатам РОА, которые погибли при освобождении Праги. Я не понимаю пьяный или обкуренный этот человек, который только что это говорил... Вы искажаете в России историю. Мы смеемся над этим, но ничего не имеем против России. Нас не касается ваше мнение - вы лжете и нам не интересно то, что вы говорите... Вы скажите этому пьяному или обкуренному человеку, что на Нюренбергском процессе ничего не говорили о власовцах и никогда не говорите о том как расстреливали поляков - вы расстреливали поляков в Катыне, вы договаривались с Риббентропом...", - сказал Новотны пропагандистам.

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Источник: https://censor.net.ua/v3163141
 
   
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Ліл, знову оз@лупили Собакоєбєєву... "Мы смеемся потому, что вы лжете. Этот человек пьяный или обкуренный. Вы в России искажаете историю", - глава муниципалитета Праги Новотны на шоу пропагандистки Скабеевой - Цензор.НЕТ 52
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5 мая 1945 года, при подходе красной армии к Праге чехи подняли восстание против фашистов, наивно рассчитывая на помощь советских коммунистов... Однако Конев дал команду армии остановиться и стал выжидать пока немцы не истребят восставших - как СССР уже сделал это в 1944 году в Варшаве, когда красная армия три месяца ждала на восточном берегу Вислы, пока немцы не уничтожили всех восставших из армии краевой и еврейских гетто... Расчет был такой же: дождавшись, когда фашисты утопят Прагу в крови - войти в город и поставить у власти своих марионеток из Коминтерна привезенных в обозе из СССР...
Вначале немцы вполне оправдывали надежды русских «освободителей» - так как не обученные войне городские жители Праги, со слабым стрелковым вооружением, терпели жестокое поражение от частей регулярной немецкой армии, которую поддерживала артиллерия, танки и авиация… Но тут неожиданно, предав на этот раз Гитлера, на сторону чехов перешла 1-я пехотная дивизия армии Власова, которая с 5 по 8 мая, захватила аэродром в Рузине и оставив немцев без авиаподдержки, начала успешно выдавливать их из города. Ожесточенные бои продолжались до 8 мая, пока из Германии не пришел приказ о капитуляции, после чего немцы дисциплинировано вышли из боя и двинулись в сторону Германии, а власовцы также свернулись в походные колоны и оставив раненных в пражских больницах - ушли на запад Чехословакии где попытались сдаться американцам...
После этого, 9 мая красная армия торжественно вошла в пустую Прагу, где первым делом нашла и расстреляла боле 200 лежащих в госпиталях раненных власовцев, которых вместе с погибшими в боях за Прагу солдатами РОА, чехи захоронили на Ольшанском кладбище. Но на этом злоключения власовцев в Праге не закончилась… После захвата Чехословакии в 1968 году - советским оккупантам потребовались символы для возбуждения у поневоленных чехов чувства благодарности и братской дружбы к своим оккупантам. Для этой цели, был создан фейк об «героическом освобождении» красной армией Праги, в котором коммунисты присвоили себе все заслуги власовцев, а на Ольшанском кладбище, в квартале где были захоронены погибшие и расстрелянные власовцы - снесли более 400 восьмиконечных крестов, установив на их место обелиски со звездами, превратив захоронение власовцев в фейковый мемориал советских «воинов-освободителей». И хотя на сегодняшний день, власть демонтировала все вывески, приписывающие освобождение Праги красной армии, из-за исторической недостоверности - сам мемориал по требованию чешского филиала РПЦ, который угнездился в Ольшанах - остался в советском варианте... Поэтому в наши дни, кремлевские пропагандоны каждый год нанимают табун ряженных клоунов с косметичками, так называемых «Ночных волков» - а те с безумным видом тащат очередную партию венков на могилы власовских солдат, потом бухают там водяру растирая друг другу сопли под пьяное мычание: дидываивали… Хотя с другой стороны все это своеобразное проявление справедливости, ведь других могил с русскими солдатами в Праге нет, так как во вторую мировую в городе не погиб ни один советский солдат - в то же время власовцы реально погибли, помогая чехам освободить Прагу от фашистов, к тому же власовцы, как и нынешние ряженные клоуны - тоже маршировали под трехцветными знаменами и многие из них, были отмечены георгиевскими ленточками... а часть нынешних паломников-победофилов, реально могут оказаться генетическими внуками власовцев и других коллаборационистов - которых в ту войну было порядка двух миллионов человек...
P.S. Прикрепленные к посту черно-белые фото - иллюстрируют участие РОА в освобождении Праги...
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Думав, що попав на стрім Андрія Полтави, «Вата шоу» !
Майнула думка, шо нарешті Андрій піймав ту пропогандонку в чат рулетці.
Але чех, мабуть ученик Полтави.
"Ми сміємося тому, що ви брешете. Ця людина п'яна або обкурена. Ви в Росії перекручуєте історію", - глава муніципалітету Праги Новотні на шоу пропагандистки Скабєєвої - Цензор.НЕТ 4797 "Ми сміємося тому, що ви брешете. Ця людина п'яна або обкурена. Ви в Росії перекручуєте історію", - глава муніципалітету Праги Новотні на шоу пропагандистки Скабєєвої - Цензор.НЕТ 4797 "Ми сміємося тому, що ви брешете. Ця людина п'яна або обкурена. Ви в Росії перекручуєте історію", - глава муніципалітету Праги Новотні на шоу пропагандистки Скабєєвої - Цензор.НЕТ 7373
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сливному бачку всё равно какое дерьмо через него проходит ……
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Флаг генерала Власова в настоящий момент трепыхается над кремлем. И скабееву это не волнует.
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зрозумів що нагадує....

нагадує гладенького хробачка
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Я ще на початку року додав до персональної колекції - це з коментів до якогось із весняних випусків "Вечора з Яніною Соколовою" (😍)
Оскільки пан Вадим Жучков розшарив таке потужне слівце - його треба максимально поширювати "Ми сміємося тому, що ви брешете. Ця людина п'яна або обкурена. Ви в Росії перекручуєте історію", - глава муніципалітету Праги Новотні на шоу пропагандистки Скабєєвої - Цензор.НЕТ 7991
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интересно наблюдать за особями, кладущих прибор на международные институции и решения трибуналов с меморандумами усираться на нюбрнберг)))
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Чем дальше на Запад,тем умнее высказывания. Молодец. Четкий анализ и безукоризненный вывод. Посмеялся над дурочками.
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Прикольная статья, послушаю дома.
Опустить ведущего в его же плямом эфире - это круто!
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Власовцы получается патриоты, не ставшие на колени перед большевистской чумой....
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Как только первые кацапы вылезли из нор и дупл, они уже начали искажать историю "мы пупы земли", а нынешняя федерастия искажает историю ибо варвары-лжецы потомственные не в состоянии не воровать и не врать...
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я знову ж, в 3262-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти...
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Насчёт Варшавского восстания . Войска Конева стояли целых 2 месяца в 100 км от Варшавы , когда нацисты подавляли это восстание . Стояли и наблюдали , поскольку восстанием руководила армия Крайове .. Сралин дал приказ ничего не предпринимать . Хотя Коневу ничего бы не стоило тогда окружить карателей и ликвидировать с двух сторон .

А Власовцам нацисты ничего особо не доверяли . Тем более , в боях с поляками . Власовцы в основном занимались антибольшевицкой и антисемитской пропогандой .

То , что Прагу освободили власовцы от нацистов 8 мая 1945 года по-моему может отрицать только круглый и конченный дегенерат , что для ватных тампонов не ново ...
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в Праге шли бои до 11 мая. да и конев не два месяца стоял. когда кровью немцы залили Варшавское восстание-тогда и пошел.
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м-да, расея-матшка это реальный дурдом.
Над кремлем развивается власовский триколор, но власовцев они считают преступниками...
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Новотна -молодец ! Он один из первых, кто стал вставлять мозги московитам. Полное прозрегие у них наступит лет через 15. Московиты не стесняются говорить грубую неправду, говоря что РОА и УПА не были признаны преступниками Нюрнбергским процессом по чистой случайности.
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В начале мая 1945г. 1-я дивизия РОА генерала Сергея Буняченко подошла к Праге,
где 4 мая 1945 вспыхнуло восстание. Полноценного немецкого гарнизона в городе
не было и восставшим легко удалось овладеть городом.Однако к Праге двигались
отступающие эсэсовские части, которым был отдан приказ расправиться с

восставшими и разрушить город. Чехи обратились к власовцам за помощью.

Не разобравшись в обстановке, или желая помочь чехам, -власовцы нанесли
сильнейший удар по фашистам. Чехи, слыша русскую речь,приняли власовцев
за советских воинов. Немцы, видя знакомую, почти как у них, форму, не сразу

сообразили, кто их атакует и что надо делать. Заварушка вышла изрядная,
в пользу чехов. Немцы были ослаблены и деморализованы.Благодаря этому

чехам удалось продержаться в Праге до подхода советских танков.

Как только власовцы выбили из Праги эсэсовцев, было образовано чешское

правительство, которое возглавил коммунист Йожеф Смрковский.От лица этого
правительства, спасителям Праги было заявлено, что чешское правительство

никогда не просило власовцев о помощи и не сочувствовало делу КОНРа.
Офицеры КОНРа возмутились:
- А как же повстанцы, из штаба Пражского восстания, которые приходили к нам?
- Это не повстанцы, а авантюристы… Ни чешский народ, ни правительство не
уполномочивали их обращаться к вам. Наше правительство -- коммунисты,
и мы советуем дивизии КОНРа сдаться советской армии.

Власовцам объяснили, что Прага в соответствии с Ялтинским соглашением

будет оккупирована советским войсками.
Дивизия Буняченко пробилась через город и ушла на юг..
Только через 48 лет, серым холодным утром 6 мая 1993 года на Ольшанском кладбище в Праге,над пустым холмом, где лежали триста павших в бою солдат и офицеров армии Власова, был водружен тёмный деревянный крест с белеющими на нем буквами: РОА.
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А чому вони, кацапи, так на генерала Власова злі?

А хіба адмірал Березовський инший? Але він у кацапії у великій шані, всі кацапські адмірали за руку з ним щодня вітаються , а "нізшьіє_чіньі" -- віддають честь "Ми сміємося тому, що ви брешете. Ця людина п'яна або обкурена. Ви в Росії перекручуєте історію", - глава муніципалітету Праги Новотні на шоу пропагандистки Скабєєвої - Цензор.НЕТ 9451
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Это же какими МРАЗЯМИ нужно быть,чтобы так врать своему народу в прямом эфире!Лучше умереть,чтобы не позорится,чем выставлять себя такими ТВАРЯМИ перед всем миром!
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Новотны красавец. Утыкал буями пожирателей ягеля.
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Нормальные чехи Прагу 1968 никогда им не простят, а поляки - Катынь и Смоленск...
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а,що ,ви хочете відтупих і впертих чурбанів???)))
московщина заселена переважно тюрками і від слова тюрбан походить слово чурбан)
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Чехам и словакам особенно запомнился 1968-й год. Может ТЕМ русским памятник установить?
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Дыбилы мухосранские. Вы хоть историю учите, а не переписывайте. Я не поклонник кобы, уничтожившего миллионы своих собственных людей. Но именно им за все время войны было подписано всего несколько специальных указов. Один из них, не брать в плен, по моему солдат 28 пехотного полка (поправьте, если не так), которые повесили Зою Космодемянскую. Второй, не брать в плен власовское быдло. Последние знали это, и в плен старались не попадать, потому, что хана. Добили их уже под Прагой. И трехцветный флаг нынешней мокшандии и георгиевская лента- это атрибуты власовцев.
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Козмодем'янську прибили звичайні селяни за те що вона палила їм хати, і залишала їх на морозі з дітьми. Німцям до сраки, переїхали на 5 м і розмістились в іншому селі, людям куди йти було?
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Ти читав про що я написав. При чому тут хто її прибив. Я і без тебе це знаю. Може тобі розповісти міф про героїв панфіловців, чи про те як Канаріс переграв нашу контррозвідку, унаслідок якої, в їх гру були втягнуті молодогвардійці та поплатилися за це життям. Мова йшла про власовську мразоту, і як вони закінчили.
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Зоя Космодемьянская была больна шизофренией. И словили ее и выдали немцам местные жители. Потому что задание у нее было сжечь деревню, в которой могли находится немцы. А то что из-за этого на любом морозе были обречены на смерть местные крестьяне, которые в этих избах жили, ей было наплевать.
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А им по*ер, они на своих "духовных скрепах", у них своя история государства расейского "Ми сміємося тому, що ви брешете. Ця людина п'яна або обкурена. Ви в Росії перекручуєте історію", - глава муніципалітету Праги Новотні на шоу пропагандистки Скабєєвої - Цензор.НЕТ 5546
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************ )))
ну есть же йуродивые они бормочут плюются и иногда ругаются
разве это повод обсуждать их бред?
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кацапы лгуны и фашитсы 21века
биомусор!
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Чехи мне говорили, что Прагу освободили власовцы и что здесь все это знают. Новотный конечно молодец, но как сегодня написал один чех, спец по кацапский пропаганде, кацапы ожидали его заявления и этим он подтвердил их сценарий. Типа, шо европейцы переписывают историю, строят козни против ,, миролюбивой россии" и т. д. Это так точно, как внушают своим обывателям о ,,украинских фашистах" и загнивающем Западе, написал чех.
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эта лярва зимой и летом одним цветом, имидж плечевой тетки
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Тот неловкий момент, когда глупцов и подлецов переиграли на их же поле=)
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Даремно москальскі придурки ворушать історію, з усіх злочинів 20 ст стирчать московські рила.
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целое шоу посвещено тому что было сто лет назад какая параша помойка премывать этот бред....
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Новотны говорил, что ему обещали 15 минут эфира, но как обычно кацапы ******* и по паре минут отключили. Справедливости ради надо сазать, что в Праге люди знают цену кацапам, но за пределами столицы есть много сторонников х#йла.
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Молодец чех. Но скобе пофигу. Она на работе.
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Зоя Космодемьянская была больна шизофренией. И словили ее и выдали немцам местные жители. Потому что задание у нее было сжечь деревню, в которой могли находится немцы. А то что из-за этого на любом морозе были обречены на смерть местные крестьяне, которые в этих избах жили, ей было наплевать.
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С русскими полоумными обезьянами дискуссии бесполезны.
Несут всё, что в голову прийдёт.
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