 "Мы смеемся потому, что вы лжете. Этот человек пьяный или обкуренный. Вы в России искажаете историю", - глава муниципалитета Праги Новотны на шоу пропагандистки Скабеевой. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, свои заявления Новотны сделал в студии "60 минут" кремлевской пропагандистки Ольги Скабеевой, во время обсуждения роли Русской освободительной армии в освобождении Праги и намерения муниципалитета поставить памятник бойцам РОА погибшим в боях с нацистами за чешскую столицу.
Вероятнее всего, Новотны следил за разговорами в студии перед включением в эфир и уже с самого начала своего участия в программе сказал о лживых заявлениях гостей студии, а в перерывах своей речи жестами показывал свое отношение к этим заявлениях.
"Я улыбаюсь потому, что вы лжете. Мы не ставим памятник Власову. Это бессмыслица. Мы ставим памятник солдатам РОА, которые погибли при освобождении Праги. Я не понимаю пьяный или обкуренный этот человек, который только что это говорил... Вы искажаете в России историю. Мы смеемся над этим, но ничего не имеем против России. Нас не касается ваше мнение - вы лжете и нам не интересно то, что вы говорите... Вы скажите этому пьяному или обкуренному человеку, что на Нюренбергском процессе ничего не говорили о власовцах и никогда не говорите о том как расстреливали поляков - вы расстреливали поляков в Катыне, вы договаривались с Риббентропом...", - сказал Новотны пропагандистам.
Вначале немцы вполне оправдывали надежды русских «освободителей» - так как не обученные войне городские жители Праги, со слабым стрелковым вооружением, терпели жестокое поражение от частей регулярной немецкой армии, которую поддерживала артиллерия, танки и авиация… Но тут неожиданно, предав на этот раз Гитлера, на сторону чехов перешла 1-я пехотная дивизия армии Власова, которая с 5 по 8 мая, захватила аэродром в Рузине и оставив немцев без авиаподдержки, начала успешно выдавливать их из города. Ожесточенные бои продолжались до 8 мая, пока из Германии не пришел приказ о капитуляции, после чего немцы дисциплинировано вышли из боя и двинулись в сторону Германии, а власовцы также свернулись в походные колоны и оставив раненных в пражских больницах - ушли на запад Чехословакии где попытались сдаться американцам...
После этого, 9 мая красная армия торжественно вошла в пустую Прагу, где первым делом нашла и расстреляла боле 200 лежащих в госпиталях раненных власовцев, которых вместе с погибшими в боях за Прагу солдатами РОА, чехи захоронили на Ольшанском кладбище. Но на этом злоключения власовцев в Праге не закончилась… После захвата Чехословакии в 1968 году - советским оккупантам потребовались символы для возбуждения у поневоленных чехов чувства благодарности и братской дружбы к своим оккупантам. Для этой цели, был создан фейк об «героическом освобождении» красной армией Праги, в котором коммунисты присвоили себе все заслуги власовцев, а на Ольшанском кладбище, в квартале где были захоронены погибшие и расстрелянные власовцы - снесли более 400 восьмиконечных крестов, установив на их место обелиски со звездами, превратив захоронение власовцев в фейковый мемориал советских «воинов-освободителей». И хотя на сегодняшний день, власть демонтировала все вывески, приписывающие освобождение Праги красной армии, из-за исторической недостоверности - сам мемориал по требованию чешского филиала РПЦ, который угнездился в Ольшанах - остался в советском варианте... Поэтому в наши дни, кремлевские пропагандоны каждый год нанимают табун ряженных клоунов с косметичками, так называемых «Ночных волков» - а те с безумным видом тащат очередную партию венков на могилы власовских солдат, потом бухают там водяру растирая друг другу сопли под пьяное мычание: дидываивали… Хотя с другой стороны все это своеобразное проявление справедливости, ведь других могил с русскими солдатами в Праге нет, так как во вторую мировую в городе не погиб ни один советский солдат - в то же время власовцы реально погибли, помогая чехам освободить Прагу от фашистов, к тому же власовцы, как и нынешние ряженные клоуны - тоже маршировали под трехцветными знаменами и многие из них, были отмечены георгиевскими ленточками... а часть нынешних паломников-победофилов, реально могут оказаться генетическими внуками власовцев и других коллаборационистов - которых в ту войну было порядка двух миллионов человек...
P.S. Прикрепленные к посту черно-белые фото - иллюстрируют участие РОА в освобождении Праги...
Майнула думка, шо нарешті Андрій піймав ту пропогандонку в чат рулетці.
Але чех, мабуть ученик Полтави.
нагадує гладенького хробачка
Оскільки пан Вадим Жучков розшарив таке потужне слівце - його треба максимально поширювати
Опустить ведущего в его же плямом эфире - это круто!
А Власовцам нацисты ничего особо не доверяли . Тем более , в боях с поляками . Власовцы в основном занимались антибольшевицкой и антисемитской пропогандой .
То , что Прагу освободили власовцы от нацистов 8 мая 1945 года по-моему может отрицать только круглый и конченный дегенерат , что для ватных тампонов не ново ...
Над кремлем развивается власовский триколор, но власовцев они считают преступниками...
где 4 мая 1945 вспыхнуло восстание. Полноценного немецкого гарнизона в городе
не было и восставшим легко удалось овладеть городом.Однако к Праге двигались
отступающие эсэсовские части, которым был отдан приказ расправиться с
восставшими и разрушить город. Чехи обратились к власовцам за помощью.
Не разобравшись в обстановке, или желая помочь чехам, -власовцы нанесли
сильнейший удар по фашистам. Чехи, слыша русскую речь,приняли власовцев
за советских воинов. Немцы, видя знакомую, почти как у них, форму, не сразу
сообразили, кто их атакует и что надо делать. Заварушка вышла изрядная,
в пользу чехов. Немцы были ослаблены и деморализованы.Благодаря этому
чехам удалось продержаться в Праге до подхода советских танков.
Как только власовцы выбили из Праги эсэсовцев, было образовано чешское
правительство, которое возглавил коммунист Йожеф Смрковский.От лица этого
правительства, спасителям Праги было заявлено, что чешское правительство
никогда не просило власовцев о помощи и не сочувствовало делу КОНРа.
Офицеры КОНРа возмутились:
- А как же повстанцы, из штаба Пражского восстания, которые приходили к нам?
- Это не повстанцы, а авантюристы… Ни чешский народ, ни правительство не
уполномочивали их обращаться к вам. Наше правительство -- коммунисты,
и мы советуем дивизии КОНРа сдаться советской армии.
Власовцам объяснили, что Прага в соответствии с Ялтинским соглашением
будет оккупирована советским войсками.
Дивизия Буняченко пробилась через город и ушла на юг..
Только через 48 лет, серым холодным утром 6 мая 1993 года на Ольшанском кладбище в Праге,над пустым холмом, где лежали триста павших в бою солдат и офицеров армии Власова, был водружен тёмный деревянный крест с белеющими на нем буквами: РОА.
А хіба адмірал Березовський инший? Але він у кацапії у великій шані, всі кацапські адмірали за руку з ним щодня вітаються , а "нізшьіє_чіньі" -- віддають честь
московщина заселена переважно тюрками і від слова тюрбан походить слово чурбан)
ну есть же йуродивые они бормочут плюются и иногда ругаются
разве это повод обсуждать их бред?
биомусор!
Несут всё, что в голову прийдёт.