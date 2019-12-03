 Украинские воины ответным огнем подавили атаки наемников РФ вблизи Лебединского, потерь нет, - Минобороны. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, с 07:30 утра противник начал обстрел позиций украинских сил в районе Лебединского: "С направления от Саханки оккупанты применяли противотанковые и автоматические станковые гранатометы, стрелковое вооружение. Наши воины применили в ответ крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие и в течение 25 минут заставили оккупантов прекратить обстрел".

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"По имеющейся информации, боевых потерь среди наших героев с начала текущих суток нет", - сказано в сообщении.