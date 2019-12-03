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 Украинские воины ответным огнем подавили атаки наемников РФ вблизи Лебединского, потерь нет, - Минобороны. ВИДЕО

С начала текущих суток российско-оккупационные войска не удержались от нарушения режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По данным ведомства, с 07:30 утра противник начал обстрел позиций украинских сил в районе Лебединского: "С направления от Саханки оккупанты применяли противотанковые и автоматические станковые гранатометы, стрелковое вооружение. Наши воины применили в ответ крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие и в течение 25 минут заставили оккупантов прекратить обстрел".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки пять раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

"По имеющейся информации, боевых потерь среди наших героев с начала текущих суток нет", - сказано в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/v3163104
 
 
 Топ комментарии
 
эти несознательные украинские воины своими пострелушками хотят испортить встречу президента Зеленского с Путиным....
Куда Хомчак смотрит...?
25 минут стреляли....., с крупнокалиберных пулеметов... - нет что бы просто отойти не много...
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Видно пацанам остоп.здили тупі прикази і вони відкрили вогонь на свою відповідальність.
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Зажмурені окупанти-завжди приємна несподіванка! Українські воїни вогнем у відповідь припинили атаки найманців РФ поблизу Лебединського, втрат немає, - Міноборони - Цензор.НЕТ 5608
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эти несознательные украинские воины своими пострелушками хотят испортить встречу президента Зеленского с Путиным....
Куда Хомчак смотрит...?
25 минут стреляли....., с крупнокалиберных пулеметов... - нет что бы просто отойти не много...
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Видно пацанам остоп.здили тупі прикази і вони відкрили вогонь на свою відповідальність.
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Зачем росийские боевики каждый день атакуют наши позиции если они хотят мира? Ах, да, росийские боевики ни разу не заявляли что хотят мира. Да и про то что они устали от войны не говорят. Почему ублюдок сепарский Сивохо, Зелупа и другие сепары не призывают своих тамженашихлядей не стрелять а все время внушают украинцам что они устали от войны и нужно смириться и капитулировать?
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Бубочке только не сообщайте,ато он расстроится!!!
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