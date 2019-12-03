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Все про:армия (7586) бюрократия (71) ВСУ (396)

 "Ось чому в цій #бучій армії служить ніхто не хоче - дивіться на безліч паперової хєрні, ліса на це йдуть", - военнослужащий ВСУ показывает горы журналов учета, которые должен вести офицер. ВИДЕО

Боец ВСУ выложил в сеть видео, на котором он показывает, сколько бумажной работы приходится проделывать в современной украинской армии. Внимание! Ненормативная лексика!

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на паблик "Спецназ Украины" в фейсбуке.

Так, по словам военнослужащего, на написание и переделывание ежедневных отчетов уходит огромное количество бумаги, в то время как практическая польза от этого минимальная. Именно поэтому в украинской армии не хотят служить, резюмирует он.

Читайте также: Сержант ЗСУ Вадим Рудь: "Наша армія тримається на трьох китах: показуха, бюрократія та статут 60-х років"

Источник: https://censor.net.ua/v3163090
 
   
 Топ комментарии
 
совок никому неохота убирать
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Это везде такое. Преподаватели и учителя давно превратились в писарей. А все ради дополнительных ставок в министерствах. Каждая бумажка - отдельная ставка. "Ось чому в цій єб#чій армії служить ніхто не хоче - дивіться на безліч паперової хєрні, ліса на це йдуть", - военнослужащий ВСУ показывает горы журналов учета, которые должен вести офицер - Цензор.НЕТ 8225
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это давно. Интересно, что начало было положено при Ющенко. Создавались новые чиновничьи ставки.
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интересно, когда они успевают сколько методичек напечатать ввести их в обязанность заполнять? Раньше, при Пэтрухе такого не было. Правда Коза
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так, це все було введено за останні пів року
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Брехня. Я служив 2014 - 2015, такі самі стоси.
І справжні проблеми починаються якщо, як не прикро, хтось постраждав. "А де схема бою?" "А де журнал нарядів?" "Журнал інструктажів з ТБ"...
Можете підтвердити свої слова посиланнями на відповідні Закони чи інструкції?
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у тебе туговато з гумором, не розумієш іронію
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та ще й яка. В 2013-14рр. А коли були бої того просто не було, який дол.....б буде це заповнювати під кулями і вибухами.
А потім пацани ту фуйну заповнювали заднім числом
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Чому жаліється? У нас армія переходить на стандарти НАТО! Правда ж? Значить там теж сидять і ті бумаги пишуть! "Ось чому в цій єб#чій армії служить ніхто не хоче - дивіться на безліч паперової хєрні, ліса на це йдуть", - військовослужбовець ЗСУ показує стоси журналів обліку, які має вести офіцер - Цензор.НЕТ 8954
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В советское в армии был анекдот:
Приходит солдат в часть, прапорщик дает ему лом и говорит,иди заметай плац!
-Товарищ прапорщик,так неудобно же ломом,лучше метлой!
-А мне не надо что бы тебе было удобно,мне надо что бы ты за@бался!
Так ничего с тех пор не изменилось,как говорят, чем больше в армии дубов,тем крепче наша оборона!
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отрыжка совка
электрификация и учет и контроль всей страны
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Это везде такое. Преподаватели и учителя давно превратились в писарей. А все ради дополнительных ставок в министерствах. Каждая бумажка - отдельная ставка. "Ось чому в цій єб#чій армії служить ніхто не хоче - дивіться на безліч паперової хєрні, ліса на це йдуть", - военнослужащий ВСУ показывает горы журналов учета, которые должен вести офицер - Цензор.НЕТ 8225
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да расскажи))я служил в середине 90х лично наблюдал какое количество макулатуры ежедневно перелопачивалось))но комроты умный был сбрасывал все на комвзводных сам не лез
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в середине 90-х?? в 92 уже союза не было
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и раньше документация велась. без нее нельзя. но раньше хотя бы было понятно, зачем та или иная бумажка. а сейчас половина явно не имеет ясного функционального значения. просто молчи, сцепив зубы, и пиши. лишних вопросов не задавай.
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а 5 лет какая **** у нас мародерила? "Ось чому в цій єб#чій армії служить ніхто не хоче - дивіться на безліч паперової хєрні, ліса на це йдуть", - военнослужащий ВСУ показывает горы журналов учета, которые должен вести офицер - Цензор.НЕТ 6073 "Ось чому в цій єб#чій армії служить ніхто не хоче - дивіться на безліч паперової хєрні, ліса на це йдуть", - военнослужащий ВСУ показывает горы журналов учета, которые должен вести офицер - Цензор.НЕТ 6073 "Ось чому в цій єб#чій армії служить ніхто не хоче - дивіться на безліч паперової хєрні, ліса на це йдуть", - военнослужащий ВСУ показывает горы журналов учета, которые должен вести офицер - Цензор.НЕТ 6073 "Ось чому в цій єб#чій армії служить ніхто не хоче - дивіться на безліч паперової хєрні, ліса на це йдуть", - военнослужащий ВСУ показывает горы журналов учета, которые должен вести офицер - Цензор.НЕТ 6073
и какая **** развалила армию - пародируя и сдавая-сливая добровольцев )) "Ось чому в цій єб#чій армії служить ніхто не хоче - дивіться на безліч паперової хєрні, ліса на це йдуть", - военнослужащий ВСУ показывает горы журналов учета, которые должен вести офицер - Цензор.НЕТ 9045
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там не солдат там офицер и довольно высокого звания))и ранга ком роты и выше))
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Нк по крайней мере воины ВСУ не стали кремлевскими киллерами как некоторые добровольцы ПС , Азова, Айдара.
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Жаль он промахнулся! Падла должна была сдохнуть !
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Так у нас же найпотужніша армія в Європі ? І реформована по стандартам НАТО ????? Нєєє ?
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Какая-то херня. Это материальная отчётность или работа с личным составом?
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Для этих дел есть писарь.Из отказников -альтернативщиков,типа Свидетелей Иеговы.На 3 года.Нехай Ахвицер не жалкуеться.Вся прислуга у армии должна быть из альтернативщиков.
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они иеговы (да и почти все т.н. верующие) , им типа не положено...
все льготы и прелести положены, а служить - неее.
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Подпиши контракт с зсу и ты узнаешь все прелести украинской армии.
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У мужика крик души!Выгнать нахер весь генаритет старше 40 лет,и назначить командование с боевых офицеров.
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Так иди на стройку,там писать не надо,там работать надо.
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бурят воин путинской армии вообще писать не умеет и живет в центре данецка в отжатой хате и такие видосы не записывает .
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В ЗС вже давно себе називають УПА і розшифровують, як українська паперова армія...
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Армия - это в Израиле, США, Великобритании, Прибалтике ...
В Украине нет армии.
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Армия есть на линии фронта. Причём их там тоже как блохи заедают бюрократы.
Всё остальное 80-90% армия бумажная. Она ни при каких условиях воевать не будет. Мы это видели в 2014. В стране миллион человек в погонах, но воевать некому и ситуацию спасали добровольцы.
Впустую проедаются огромные ресурсы. На которые дейтсвительно можно было создать армию.
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это зебобик ввел..что б дискредитировать рвущуюся на всех парах отрефомированную армию в нату!!!)))
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А теперь представьте, сколько нужно должностей, чтобы все это не просто прочитать, а и проанализировать и принять единственное правильное решение! Иначе, на хрена тогда все эти бумаги предназначены?
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а штаб зачем?, вот проверять все это..нет конспекта - нет премии....
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диджитализировать всех хенелалисимусов
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Бумаги нужны чтоб создать должности в штабах и министерстве. Это обычный механизм освоения средств. В системе образования то же самое. И там тоже ситуация деградирует
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Да кто это г-но читает!
Наверно сразу идет в мусор!
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Блин, тогда нужно все писать на туалетной бумаге из милости к живой природе Карпат!
Блин, чему там на курсах менеджмента у Сороса только учат!
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все только для проверяющих... которых в украинской армии больше чем собак нерезанных...
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Хорошо, шо еще не тебуют это все оцифровывать для смартфонной армии...
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бюрократия и бумагамарательство - это от желания снять с себя ответственность
но в то же время снять стружку с нижестоящего...повесив на него свой проё....
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как там порохоботы мычат - "петр поднял армию с нуля")))))))))))))
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забудь про Петра плесень. образайся к недомерку говнокомандующему
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порохнявый! я его "забуду", когда увижу как он на зоне рукавицы шьет!
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Писаря посадіть. Хай собі пише. В совку було саме так.
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Це хєрня. Раніше при заступанні в наряд офіцерам нач.штабу кобуру із пістолетом опечатував. Ото були часи...
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шо б по пьяни караул не расстрелял???))))
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щоби чогось не сталось... Я, відверто кажучи, досі не розумію нах.я!?
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начштаба опуска(дырявая ложка) подчиненного, он доминирует
одним словом альфа-самец, как *****
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хлопці, нєхєр "пєнять на зєркало, колі рожа кріва". хто вибирав президентів Країни, які ставили очільниками ЗСУ громадян московії? забули? це ми, народ України... отож... думай, коли кидаєш бюлетеня до урни.
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планы... а как жеж без них?, взводники ивр каждое занятие - зарядку расписывают, ротный утверждает... без малиновых штанов - хаос!))))
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то ви ще не бачили "Журнал обліку журанлів"
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Вот это все секретные документы, ти можно их так открыто показывать?
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Что я увидел в этом видео. Неизвестный мужик,с матами, с оскорблениями армии показывает какие-то пустые журналы,с неясными заголовками и не понятного предназначения. Какое звание,какая должность у этого мудака не не известно. Если это писарчук,какого хера жалуется. Отчетность всегда нужна. Тем более,что касается боеприпасов,вооружения и оснащения. Хотя бы для того,чтобы этот хмырь не пропил. Количество журналов не говорит о том,что они заполняются ежедневно, но по мере нееобходимости.
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Ну пусть офицер не переживает так, и не наговаривает на Украинскую армию, Украинская армия это не бумажечьки и месячные проверки, Украинская армия это холодный окоп и ежедневное понимание что тебя могут убить, и конечно ненависть на врага и желание убить его. А офицеров пусть не скулит, он в "тыловые крысы" или "комбатовские жополизы" стремился намеренно, (карьерный рост, знакомства, кумавство, хорошая ставка, примии, пенсия) ну и конечно возможность писать писульки, и портить бумажечьки, в место сидения в окопе с отмороженным членом. Так и выходит 370 тысячь АТО шников и ООС ников, и 800 тысячь приспособленцев сцыкунов в пагонах за шесть лет войны, скулящих на ЗСУ.
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Ты мазохист, если мечтаешь об холодном окопе?
А я вот когда-то в окопе мечтал о том, как по-большому сходить! До ночи...
Ну где мой орден Ярослава Мудрого, за то шо не полез это делать днем?
И я помню тогдашнюю мудрость, шо перед тем, как идти в бой и выиграть его, нужно кой-кого расстрелять из своих...
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ВСЕ ЗАКОНОМІРНО - КУРС ВЛАДИ НА ПРІМІРЄНІЄ З ВОРОГОМ А ЩОБ СОЛДАТАМ ТА ОФІЦЕРАМ В ГОЛОВУ НЕ ЛІЗЛИ ДУМКИ ПРО ТЕ ЩО ЇХ ЗДАЮТЬ, ЩО АРМІЯ КАПІТУЛЮЄ БЕЗ БОЮ, ЩО ВОНИ В ОДИН ДЕНЬ СТАЛИ НЕ ПОТРІБНИМИ ДЕРЖАВІ (НЕ УКРАЇНСЬКОМУ НАРОДУ, БО НАРОД ЗА СВОЮ АРМІЮ ПОЧИНАЮЧИ З 2013 РОКУ) ТО ЇХ НАГРУЖАЮТЬ ВСІЛЯКОЮ ХЕ.НЕЮ (ТУТ Я ПОГОДЖУСЬ З АВТОРОМ) ЯК ЗА ЧАСІВ РАДЯНСЬКОЇ АРМІЇ В ЯКІЙ БАГАТО З НИНІШНІЙ ГЕНЕРАЛІВ І СЛУЖИЛО І МРІЄ ЯК ВЕЛИКА ЧАСТИНА УСТАВШИХ АТ ВАЙНИ, ВОЗВРАТІТСЯ В БАЛЬШУЮ І МАГУЧУЮ.
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Горы бумаг - это может не самое страшное, учитель например тоже много пишет. Страшно то, что офицеры - элита армии, живут в вонючей казарме... Хорошо хоть койки не двухэтажные....
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Ну для військового вибір не великий. Або воюй, знищуй ворога та помирай, або пиши журнали, ходи строєм та фарбуй траву. Як ви думає має бути?
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Думаю что ти кончений совковий дебил и клоун
И с єтим согласна вся израильская армия
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Почему Вы решили,что казарма вонючая? И с какой стати хмырь с пропитым голосом, с матами через слово,с оскорблениями армии,стал элитой этой армии? Странные представления об ВСУ. И где должен жить офицер в условиях войны? В отдельном коттедже?
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Когда я служил и возмущался по поводу бумаг мне полковник сказал:
- Без бумажки - ты букашка, а с бумажкой - человек!
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Оскорблять и называть Украинскую армию **#чей может только малоросский совкодрочер или "тыловая крыса" что является одним и тем же. В окоп этого уставшего от папирусов, пусть автомат чистить за#бется каждый день.
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Тут річ взагалі не тільки про армію. Так ведеться документообіг всього, що є в державі. І це дійсно тягнеться із совка. Кожен журнал відповідає якомусь звіту. Звіт ти подаєш наверх конкретному дяді чи тьоті. На кожен звіт у міністерстві є окремий дядя чи тьотя, яких в тепленьке місце посадили родичі-можновладці. А в селі, в маленькому районі сидить дві молодиці, які повинні херячити ці журнали та звіти + контролі, щоб подати конкретним дядям і тьотям. А різниця в зарплаті у молодиць і дядь-тьоть до хрєна яка. Природньо, що людина, яка повинна всю цю тричі нікому не потрібну мутату заповнювати, просто фізично не встигає цього робити ( а як робити одному-двом те, що роблять наверху двадцять?) І далі йде чарівне слово "провєрка". Коли дяді з тьотями їдуть дрючити молодиць за недобросовісну роботу. "А як це Ви в цьому журналі не записали? А як це Ви тут пропустили? Що за недбальство?" А ти стоїш, як останній лох, і думаєш: "А як його не пропустити, якщо в добі лише 24 години, з яких ще треба додому до дітей потрапити?" А далі все за класикою жанру: догана, мінус премія, тьоті-дяді - плюс премія за виявлених недбалих працівників. А в підсумку маємо задрочених рядових працівників, які сидять кожного дня, гаруючи в цих журналах, а дяді-тьоті працюють п'ять днів на місяць, коли ваші звіти збирають. Якось так. І в розвинутих країнах такого дурдому немає!
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