 "Ось чому в цій #бучій армії служить ніхто не хоче - дивіться на безліч паперової хєрні, ліса на це йдуть", - военнослужащий ВСУ показывает горы журналов учета, которые должен вести офицер. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на паблик "Спецназ Украины" в фейсбуке.

Так, по словам военнослужащего, на написание и переделывание ежедневных отчетов уходит огромное количество бумаги, в то время как практическая польза от этого минимальная. Именно поэтому в украинской армии не хотят служить, резюмирует он.

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