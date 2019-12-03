 "Ось чому в цій #бучій армії служить ніхто не хоче - дивіться на безліч паперової хєрні, ліса на це йдуть", - военнослужащий ВСУ показывает горы журналов учета, которые должен вести офицер. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на паблик "Спецназ Украины" в фейсбуке.
Так, по словам военнослужащего, на написание и переделывание ежедневных отчетов уходит огромное количество бумаги, в то время как практическая польза от этого минимальная. Именно поэтому в украинской армии не хотят служить, резюмирует он.
І справжні проблеми починаються якщо, як не прикро, хтось постраждав. "А де схема бою?" "А де журнал нарядів?" "Журнал інструктажів з ТБ"...
Можете підтвердити свої слова посиланнями на відповідні Закони чи інструкції?
А потім пацани ту фуйну заповнювали заднім числом
Приходит солдат в часть, прапорщик дает ему лом и говорит,иди заметай плац!
-Товарищ прапорщик,так неудобно же ломом,лучше метлой!
-А мне не надо что бы тебе было удобно,мне надо что бы ты за@бался!
Так ничего с тех пор не изменилось,как говорят, чем больше в армии дубов,тем крепче наша оборона!
электрификация и учет и контроль всей страны
при совке такого небыло..
и какая **** развалила армию - пародируя и сдавая-сливая добровольцев ))
все льготы и прелести положены, а служить - неее.
В Украине нет армии.
Всё остальное 80-90% армия бумажная. Она ни при каких условиях воевать не будет. Мы это видели в 2014. В стране миллион человек в погонах, но воевать некому и ситуацию спасали добровольцы.
Впустую проедаются огромные ресурсы. На которые дейтсвительно можно было создать армию.
))
Наверно сразу идет в мусор!
Блин, чему там на курсах менеджмента у Сороса только учат!
но в то же время снять стружку с нижестоящего...повесив на него свой проё....
одним словом альфа-самец, как *****
А я вот когда-то в окопе мечтал о том, как по-большому сходить! До ночи...
Ну где мой орден Ярослава Мудрого, за то шо не полез это делать днем?
И я помню тогдашнюю мудрость, шо перед тем, как идти в бой и выиграть его, нужно кой-кого расстрелять из своих...
И с єтим согласна вся израильская армия
- Без бумажки - ты букашка, а с бумажкой - человек!