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 Политика Украины
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Все про:НАТО (6579) Порошенко (17920) Европейская Солидарность (175)

 Порошенко: Рада должна принять постановление о ПДЧ сегодня - до начала саммита НАТО в Лондоне. ВИДЕО

Украинский парламент сегодня должен принять постановление о поддержке предоставления Плана действий относительно членства Украины в НАТО, ведь завтра в Лондоне начинает свою работу саммит глав государств-членов НАТО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом автор постановления, лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко заявил во время выступления с трибуны Верховной Рады Украины.

Он отметил, что впервые за 5 лет на встрече такого уровня не будет украинского главы государства, поэтому политический сигнал от парламента чрезвычайно важен.

"У нас остается всего несколько часов, чтобы послать важный месседж в Лондон. Уже завтра там собираются главы государств-членов НАТО. Впервые за 5 лет там не будет украинского президента. Но очень хорошо, что в последний момент Украина смогла послать туда делегацию во главе с министром иностранных дел", - отметил Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский под давлением нардепов из оппозиции отправил Пристайко на саммит НАТО в Лондоне, - Ирина Геращенко

"Парламент должен защитить и поддержать украинскую позицию и продемонстрировать, что новый состав Верховной Рады поддерживает вступление Украины в НАТО, включительно с Планом действий относительно членства. Очень нужен сигнал о том, что новый украинский парламент поддерживает вступление Украины в Альянс. Равно как и предоставление нам Плана действий по членству в НАТО", - убежден Порошенко.

"ПДЧ - это не только заявка. ПДЧ - это двустороннее соглашение. Когда Украина берет на себя обязательства провести реформы, а НАТО берет на себя обязательство принять Украину. Потому что только в НАТО есть прочная гарантия безопасности страны. И только НАТО обеспечивает настоящий, надежный мир", - убежден лидер "Европейской Солидарности".

Он отметил, что перспективы членства Украины в НАТО не допустимо разменивать на мифический мир от Путина.

"Не надо бояться Путина в Париже. Не дай Бог стратегическую перспективу членства Украины в НАТО разменять на мифический фейковый мир по путинскому сценарию. Это одна из важнейших красных линий, которые мы определяем в канун нормандского саммита", - отметил Порошенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ни одна страна, которая не является членом Альянса, не приглашена, - Кулеба пояснил отсутствие Зеленского на саммите НАТО в Лондоне. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3163086
 
   
 Топ комментарии
 
Яке ПДЧ? Криворізький шкет з хуйлом всьо порешають в ПарЬІжі.
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Совет форумчанПравила форума
 
Они тупые . С ними не интересно общаться .
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Путин давно дал перечень зекловану чего нельзя делать... НАТО И ЕС Украины это ТАБУ для Зели....
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Есть порохобыдло проплаченое и есть остальная свободная не привязаная к царькам вроде падлошенко и зеленский часть населения Украины.
Не надо кацап вонять рабской путенской пропагандой здесь.
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Вот ты, например - мокшанская ботва. В спам тебя
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А чего там фас? Свинорылый хочет подкинуть, перед встречей президента с уйлом, лишний повод последнему громко хлопнуть дверью или "в ответ на действия парламента" затребовать дополнительные плюшки по вопросу деокупации. Это продажная свинарыльная крыса работает по четкому плану ФСБшников. Только так это можно объяснить. ПДЧ сегодня или через месяц разницы вообще ноль. Но повод раше отвилять от встречи дает конкретный.
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Петя , сейчас страна в состоянии "смешно" .
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І поставьте в кінці кінців на трибуні Верховній Ради бігову доріжку.
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а в президенской ложе - шаталку, чтоб преЗик мог "звернення" толкать Порошенко: Рада має ухвалити постанову щодо ПДЧ сьогодні - до початку саміту НАТО в Лондоні - Цензор.НЕТ 8219
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кому там в ВР принимать?команда будет,проголосуют!хомячки трускавецкие
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Зачем нам ПДЧ, в украинском федеральном округе?
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А у тебя в Удмуртии уже организовали украинский федеральный округ? Порошенко: Рада має ухвалити постанову щодо ПДЧ сьогодні - до початку саміту НАТО в Лондоні - Цензор.НЕТ 9013
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не знаю на счёт твоей удмуртии, а у меня в Киеве скоро так и будет
Ты ж за это голосовал, зебильное?
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Поця,хто тобі п"ять років заважав?
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Барижництво і заважало...)))
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заважали офшори і тоді б путін напав.

А ПДЧ якщо не поміляюсь ще в 2008 році Україна подала заявку , яку не треба оновлюваті коли

свинарчукам треба пропіаритись.
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И Торговля на крАвИ, а еще зУбАжИння мешало хD
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кто то сегодня Петю найти не мог,что бы "посадить" Порошенко: Рада должна принять постановление о ПДЧ сегодня - до начала саммита НАТО в Лондоне - Цензор.НЕТ 5149 Порошенко: Рада должна принять постановление о ПДЧ сегодня - до начала саммита НАТО в Лондоне - Цензор.НЕТ 5149 Порошенко: Рада должна принять постановление о ПДЧ сегодня - до начала саммита НАТО в Лондоне - Цензор.НЕТ 5149
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Яке ПДЧ? Криворізький шкет з ****** всьо порешають в ПарЬІжі.
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Постановления, планы - это уже было и где эта страна? Может пора что то созидать, а не МРИЯМЫ жить.
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Порошенко: Рада должна принять постановление о ПДЧ сегодня - до начала саммита НАТО в Лондоне - Цензор.НЕТ 1463 усе будет только хуже
Олена Зеленська заявила, що уявляла себе Елеонорою Рузвельт.
-"Я уявляла себе Елеонорою Рузвельт, наприклад.
Адже кожна людина хоче бачити тебе по-різному", - заявила Зеленська.
Перекажіть цій дурі, що публіка взагалі не хоче її бачить. Як і її піаніста
(C)
@Artnataliwood5

а я в дитинстві уявляв себе Фантомасом Порошенко: Рада должна принять постановление о ПДЧ сегодня - до начала саммита НАТО в Лондоне - Цензор.НЕТ 2401
передайте Лєнє, що манія величі швидко проходить
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а я и сегодня уявляю себя Шакалом..ну вы поняли...
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А чому саме Елеонорою Рузвельт а не Елеонорою Шнікєльштукєр?
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По Конституции Украины Украину представляет за границе не Парламент а Президент Украины. Поэтому все это пиар со стороны песиков
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Какой там блок Нато.Бубочка своей арми боится.Потому и служить не пошел. Порошенко: Рада должна принять постановление о ПДЧ сегодня - до начала саммита НАТО в Лондоне - Цензор.НЕТ 4127
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Найкращий президент з тих що були й є, як не як, виступив.
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Та че тама- признать Нас членом НАТО!
Поставить НАТО перед "фактом"!"
Потужний ПУК сивочолого 🐷
😂
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опять песик задрав ногу в неположеном мєстє
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Петро Алексеевич, ЗЕленые мартышки просто сдают Украину уйлу.

Этим зебилам лишь бы кусок колбасы и Сватов по телеку.
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Соивый Люзер 5 лет лизал под хвостом кремлёвскому Моське,а теперь проснулся.Труп ,а доси тхне трупным сморидом.США заявили ,что вступление Грузии и Украины в НАТО - вопрос времени.Потому меньше базикаты ,а укреплянть оборону,которую раскрал,и разрушил оборонпром пан Порошенко. Ни одного Нового танка в армию не поставил,только санитарные автомобили- Антилопы Гну.Взорвал все арсеналы,не построил патронного завода и много чего другого.
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Класичний зразок демагогії. Відразу видно кого бабуся в дитинстві у хедер водила! Порошенко: Рада має ухвалити постанову щодо ПДЧ сьогодні - до початку саміту НАТО в Лондоні - Цензор.НЕТ 3692
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Клоунада от парашенка в стиле "яприйшов тебе нема" продолжается.
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Какое НАТО, эти малороссы будут за таежный союз голосовать!
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Ахаха! ***** подає важливий сигнал! Порошенко: Рада має ухвалити постанову щодо ПДЧ сьогодні - до початку саміту НАТО в Лондоні - Цензор.НЕТ 7356

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Все буде так, як сказав Коломойський, а він оголосв ціну продажу України - 100млрд. баксів.
Зєля має зустрітися з Пуйлом, щоб узгодити кінцеву ціну та графік проплат (не все можна перетерти через посередників та кур'єрів).
Зеля стане мільярдером, а України не стане.
Ви зробили це разом! Зє! Радійте і пишайтеся!
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Падлошенко вор,а вор должен сидеть в тюрьме
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согласен.
а коломойши и всякие ********* типа новинского и ахметова, не должны?
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Так статья про Парашу а не про его корефана ахметова, по всем этим уголовникам давно плачет тюрьма ессно
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корефан у ахметова сейчас ******* соевая, как и у всех других **********
а бабушка коломойша ваще в дамках сидит...
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Популизм головного мозга на фоне истерики от полного поражения на выборах и хронического алкоголизма. Он уже не просто отвратителен, но и жалок.
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Та да, 5 лет хуцпа была не хилая такая)) Так еще страну никто не опускал.
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А вы из адептов шоколада на соевой основе?))))))
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Рецепт "Бабаевского" изделия рекламируеш?
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А пердаки зебильно-кацапские аж горят, любо-дорого смотреть😁
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О ще одне ніхто і ніщо соєве вилізло!!! Пять років керував не державою, а фінансовими потоками. Жадібне, брехливе, підле створіння...
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очуміла секта свідків бариги без корита лютує.
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Память короткая? Так напомню - 40% голосовавших за Зелю - против НАТО.
Вапросы?
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порохоботы! дайте пете сиську - пусть успокоится "гетьман")))))))))))))))))))
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Мені Порох нагадує мою свекруху - хай Бог милує - яка оце стоїть на кухні за спиною, заглядає у мою каструлю і скрипить: "Все не так робишь, треба спочатку цибулю, а потім моркву...!"" Мамо, це вже моя каструля, все, ви вже нахазяйнувалися на цій кухні, не дарма чоловік до молодої пішов!"
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Зебобики постанову не проголосують, КГБіст з Кремля не дав дозволу, тим більше, що у КВНщика і його оточення ментальність російська, - "русскій мір" їх природне середовище.
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***! Как пригорело рашкованам! Этож хуже,чем оккупация НАТО рашки!
Украина не колония ракоцапии,а член НАТО!
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