 "ФОП тоже человек", - активисты пикетируют Раду с требованием отменить законы о детенизации расчетов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.
Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Активисты митингуют на площади Конституции под ВР с требованием отменить законы №№128-IX и 129-IX о внесении изменений в Налоговый кодекс касательно детенизации расчетов в сфере торговли. Протестующие называют эти реформы уничтожением упрощенной системы налогообложения и микропредпринимательства в целом.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Чё терь ноете то, малоросы...
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https://www.dialog.ua/business/195890_1575361851
Минус 10 млрд долларов: НБУ бьет тревогу из-за дефицита внешней торговли
Национальный банк Украины обнародовал информацию о том, что сумма дефицита внешней торговли товарами в Украине за январь - октябрь 2019 года оказалась на 3,3% выше дефицита за аналогичный период предыдущего года.