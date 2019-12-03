 "ФОП тоже человек", - активисты пикетируют Раду с требованием отменить законы о детенизации расчетов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Активисты митингуют на площади Конституции под ВР с требованием отменить законы №№128-IX и 129-IX о внесении изменений в Налоговый кодекс касательно детенизации расчетов в сфере торговли. Протестующие называют эти реформы уничтожением упрощенной системы налогообложения и микропредпринимательства в целом.





























































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ