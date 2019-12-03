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 Политика Украины
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Все про:ВР (24068) пикет (614) упрощенка (32)

 "ФОП тоже человек", - активисты пикетируют Раду с требованием отменить законы о детенизации расчетов. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Представители движения "SaveФОП" совместно с Федерацией профсоюзов Украины проводят митинг под стенами Верховной Рады с требованием об отмене законов 128-IX и 129-IX (о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг), которыми физических лиц предпринимателей обязывают иметь кассовые аппараты.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Активисты митингуют на площади Конституции под ВР с требованием отменить законы №№128-IX и 129-IX о внесении изменений в Налоговый кодекс касательно детенизации расчетов в сфере торговли. Протестующие называют эти реформы уничтожением упрощенной системы налогообложения и микропредпринимательства в целом.

ФОП тоже человек, - активисты пикетируют Раду с требованием отменить законы о детенизации расчетов 01
ФОП тоже человек, - активисты пикетируют Раду с требованием отменить законы о детенизации расчетов 02
ФОП тоже человек, - активисты пикетируют Раду с требованием отменить законы о детенизации расчетов 03
ФОП тоже человек, - активисты пикетируют Раду с требованием отменить законы о детенизации расчетов 04
ФОП тоже человек, - активисты пикетируют Раду с требованием отменить законы о детенизации расчетов 05
ФОП тоже человек, - активисты пикетируют Раду с требованием отменить законы о детенизации расчетов 06
ФОП тоже человек, - активисты пикетируют Раду с требованием отменить законы о детенизации расчетов 07
ФОП тоже человек, - активисты пикетируют Раду с требованием отменить законы о детенизации расчетов 08
ФОП тоже человек, - активисты пикетируют Раду с требованием отменить законы о детенизации расчетов 09
ФОП тоже человек, - активисты пикетируют Раду с требованием отменить законы о детенизации расчетов 10
ФОП тоже человек, - активисты пикетируют Раду с требованием отменить законы о детенизации расчетов 11
ФОП тоже человек, - активисты пикетируют Раду с требованием отменить законы о детенизации расчетов 12
ФОП тоже человек, - активисты пикетируют Раду с требованием отменить законы о детенизации расчетов 13
ФОП тоже человек, - активисты пикетируют Раду с требованием отменить законы о детенизации расчетов 14
ФОП тоже человек, - активисты пикетируют Раду с требованием отменить законы о детенизации расчетов 15
ФОП тоже человек, - активисты пикетируют Раду с требованием отменить законы о детенизации расчетов 16
ФОП тоже человек, - активисты пикетируют Раду с требованием отменить законы о детенизации расчетов 17
ФОП тоже человек, - активисты пикетируют Раду с требованием отменить законы о детенизации расчетов 18
ФОП тоже человек, - активисты пикетируют Раду с требованием отменить законы о детенизации расчетов 19
ФОП тоже человек, - активисты пикетируют Раду с требованием отменить законы о детенизации расчетов 20
ФОП тоже человек, - активисты пикетируют Раду с требованием отменить законы о детенизации расчетов 21
ФОП тоже человек, - активисты пикетируют Раду с требованием отменить законы о детенизации расчетов 22
ФОП тоже человек, - активисты пикетируют Раду с требованием отменить законы о детенизации расчетов 23
ФОП тоже человек, - активисты пикетируют Раду с требованием отменить законы о детенизации расчетов 24
ФОП тоже человек, - активисты пикетируют Раду с требованием отменить законы о детенизации расчетов 25
ФОП тоже человек, - активисты пикетируют Раду с требованием отменить законы о детенизации расчетов 26
ФОП тоже человек, - активисты пикетируют Раду с требованием отменить законы о детенизации расчетов 27
ФОП тоже человек, - активисты пикетируют Раду с требованием отменить законы о детенизации расчетов 28
ФОП тоже человек, - активисты пикетируют Раду с требованием отменить законы о детенизации расчетов 29
ФОП тоже человек, - активисты пикетируют Раду с требованием отменить законы о детенизации расчетов 30

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/v3163080
 
 
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Там процентов 80% митингующих голосовали "по приколу" и "хуже не будет".
Чё терь ноете то, малоросы...
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Я считаю, что мало, на всех этих голосавших по приколу, щемить еще сильнее. За их ТУПИЗМ.
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интересно, будет в толпе хоть один человек с плакатом типа "я ж за вас голосовал, а вы?!.."
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Яка краса! Володька піагіст, пресуй зебілів!
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О.. проплаченные ФОПы от РОЗЕТКИ, ЦИТРУСА и т.д.... Купил недавно в цитрусе телик - продаыец - ФОП... круто...
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денег нет у Голоборотько....
ставьте кассовые аппараты и не выеживайтесь.... "ФОП тоже человек", - активисты пикетируют Раду с требованием отменить законы о детенизации расчетов - Цензор.НЕТ 4044
Вы сделали Барыгу вместе..., пора и о стране подумать...

https://www.dialog.ua/business/195890_1575361851

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"ФОП тоже человек", - активисты пикетируют Раду с требованием отменить законы о детенизации расчетов - Цензор.НЕТ 8329
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Зеля , ФОП - это человек , который обеспечивает пенсию нашим бабушкам и "кормильцам" . Не себе , не все доживут до этого "счастья" .
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а де євробляхи цих ніщебродиків? не видно на чому іздять
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