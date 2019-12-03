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 Политика Украины
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Все про:ВР (24068) Вятрович (225) Европейская Солидарность (175)

 Вятрович принес присягу нардепа. ВИДЕО

Экс-глава Института национальной памяти Владимир Вятрович принес присягу народного депутата.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Вятрович включен в список партии "Европейская солидарность".

"Клянусь на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников. И пусть в этом поможет мне Бог. Слава Украине!" - зачитал текст присяги Вятрович.

Напомним, 12 ноября Верховная Рада приняла постановление о досрочном прекращении полномочий народным депутатом Ириной Луценко (фракция "Европейская Солидарность"). Она подала соответствующее заявление еще 4 ноября, объяснив свое решение состоянием здоровья.

Согласно избирательному списку "ЕС", ее место в парламенте должна была занять Наталья Бойко (№24 списка). Однако Бойко решила не брать мандат и подала в ЦИК заявление об отказе баллотироваться. Свой отказ от депутатского мандата она объяснила намерением продолжать реформы в энергетической сфере.

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Источник: https://censor.net.ua/v3163059
 
   
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оце зараз зеленого лайна накидають
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половину зеленых дупотангов разорвет нахрен
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Где бы не работать, только бы не работать...)
"Я буду служить Украине, буду служить народу Украины, и я буду служить себе"(с)
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удачи....
он наверное будет тот, кто откроет ворота ВР активистам, когда они будут выносить ногами вперед зеленых коллаборантов и идиотов...
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Это хорошо...это достойный человек...
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Нарешті !!! Вятрович,вітаємо !!! Побільше б таких депутатів !!!
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вове все божья роса.для него главное декоммунизировать украину, докапитализировав при цем свою мошну
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Жора йди в школу підучись.Бо тему про написання слів з Великої букви ти прогуляв. В'ятрович склав присягу нардепа - Цензор.НЕТ 9683
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Ха!.. наш человек в Раде!.. Слава Украине!
и пусть у ваты пердак покраснеет!
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Слава Україні мабуть є у тексті присяги. Все згідно правил.
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Володя В'ятрович підпалює ватні дупи сєпарів ! Крутий чувак !
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