 Вятрович принес присягу нардепа. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Вятрович включен в список партии "Европейская солидарность".
"Клянусь на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников. И пусть в этом поможет мне Бог. Слава Украине!" - зачитал текст присяги Вятрович.
Напомним, 12 ноября Верховная Рада приняла постановление о досрочном прекращении полномочий народным депутатом Ириной Луценко (фракция "Европейская Солидарность"). Она подала соответствующее заявление еще 4 ноября, объяснив свое решение состоянием здоровья.
Согласно избирательному списку "ЕС", ее место в парламенте должна была занять Наталья Бойко (№24 списка). Однако Бойко решила не брать мандат и подала в ЦИК заявление об отказе баллотироваться. Свой отказ от депутатского мандата она объяснила намерением продолжать реформы в энергетической сфере.
"Я буду служить Украине, буду служить народу Украины, и я буду служить себе"(с)
он наверное будет тот, кто откроет ворота ВР активистам, когда они будут выносить ногами вперед зеленых коллаборантов и идиотов...
и пусть у ваты пердак покраснеет!