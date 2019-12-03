 "У нас что, адекватных дел нет?" - Труба обсуждает со следователем Корецким производства относительно Порошенко. АУДИО

Это следует из записи разговора двух людей с голосами как у директора ГБР Романа Трубы и руководителя Первого управления организации досудебных расследований ГБР Олега Корецкого, опубликованной на Telegram-канале "Трубу прорвало", информирует Цензор.НЕТ.

По данным канала, 3 сентября 2019 г. состоялся разговор Романа Трубы и Олега Корецкого.

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"Роман Труба выразил недовольство, что Корецкий допрашивает Порошенко не по тому делу: "Ты долго думал, чтобы его по земле вызвать? У нас что адекватных дел нет?". Труба считает дело земли неперспективным", - говорится в сообщении к аудиозаписи.

"Любое производство, которое его касается, интересное", - защищается Корецкий.

"Труба неожиданно делает вывод, что дело по земле фигурант может назвать политическим, поскольку он там только свидетель. Он также пообещал решить все проблемы с экспертизами одним телефонным звонком Рувину. "Эксперт полиграфолог пишет все, что скажешь, когда есть воля из Офиса президента" - мы не думали, шо все так плохо", - отмечается в сообщении.

Следующий разговор Трубы и Корецкого, по данным канала, состоялся 11 сентября 2019 г.

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"Отчитываясь относительно производства по ВСП Корецкий сообщает Трубе, что на следующий день идет в Офис президента, по старинке называетАдминистрацией. Он также, нарушая все нормы о независимости следователя, анонсирует директору ГБР обыски у Гонтаревой, Чауса, Жулянах и "Петином банке", - говорится в сообщении к аудиозаписи.