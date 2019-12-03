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 Политика Украины
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 "У нас что, адекватных дел нет?" - Труба обсуждает со следователем Корецким производства относительно Порошенко. АУДИО

Глава ГБР Роман Труба мог вмешиваться в ход производств, которые касаются экс-президента Петра Порошенко.

Это следует из записи разговора двух людей с голосами как у директора ГБР Романа Трубы и руководителя Первого управления организации досудебных расследований ГБР Олега Корецкого, опубликованной на Telegram-канале "Трубу прорвало", информирует Цензор.НЕТ.

По данным канала, 3 сентября 2019 г. состоялся разговор Романа Трубы и Олега Корецкого.

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"Роман Труба выразил недовольство, что Корецкий допрашивает Порошенко не по тому делу: "Ты долго думал, чтобы его по земле вызвать? У нас что адекватных дел нет?". Труба считает дело земли неперспективным", - говорится в сообщении к аудиозаписи.

"Любое производство, которое его касается, интересное", - защищается Корецкий.

"Труба неожиданно делает вывод, что дело по земле фигурант может назвать политическим, поскольку он там только свидетель. Он также пообещал решить все проблемы с экспертизами одним телефонным звонком Рувину. "Эксперт полиграфолог пишет все, что скажешь, когда есть воля из Офиса президента" - мы не думали, шо все так плохо", - отмечается в сообщении.

Следующий разговор Трубы и Корецкого, по данным канала, состоялся 11 сентября 2019 г.

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"Отчитываясь относительно производства по ВСП Корецкий сообщает Трубе, что на следующий день идет в Офис президента, по старинке называетАдминистрацией. Он также, нарушая все нормы о независимости следователя, анонсирует директору ГБР обыски у Гонтаревой, Чауса, Жулянах и "Петином банке", - говорится в сообщении к аудиозаписи.

Источник: https://censor.net.ua/v3163056
 
 
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В нас немає адекватного голови ДБР.
А ОПу треба розігнати за тиск на слідчі органи.
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труба попал в перетрубацию

надо гнать всю верхушку сраной метлой. вместо трубы придет "100% свой" и все будет только хуже
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кто у нас у власти? 73% молчок,кого *** дь вы привели себе в дом!?это пиз дец,ничего живого ни президента,ни ВР,ни правохранительных органов,одна армия еще держится!
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ощущение непоправимого чего-то. Вполне логически объяснимое. С фактами и доказательствами.
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- Адекватное дело мне запилил быстро, бл#дь!!
- Давно таблетки бросил принимать?
"Интересная лмчность" (с)
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"У нас что, адекватных дел нет?" - Труба обсуждает со следователем Корецким производства относительно Порошенко - Цензор.НЕТ 7307

Скоро на екранах країни...і всі забудуть про Трубу..
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ох кончит плохо Труба друзьям помеха ибо дурак, а врагам также помеха потому что подонок и "куртизанка".... кроме матюков кацапии у Трубы больше язык ни на что не работает... интелект на уровне табурета чуркой обрывается...Порошенко КОГО ТЫ ДОПУСТИЛ К ГБР (...овно бросаем руками) "У нас что, адекватных дел нет?" - Труба обсуждает со следователем Корецким производства относительно Порошенко - Цензор.НЕТ 6353
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фиксация на 5-ом презе- признак душевной болезни. "У нас что, адекватных дел нет?" - Труба обсуждает со следователем Корецким производства относительно Порошенко - Цензор.НЕТ 167
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У пэтюшки все дела адекватные и интересные.Лет...на очень много.Главное довести их до ума.
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