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 Политика Украины
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Все про:США (15850) Сытник (727) Труба (221) Богдан Андрей (230) Удовиченко Александр (1)

 Труба после отчета перед Богданом о деле Сытника: "Иосифович говорит, что хвалил меня перед американцами". ВИДЕО

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба, получив задание из Офиса президента, заслушивал ход дела о "вмешательстве" руководителя НАБУ Артема Сытника в американские выборы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, аудиозапись, сделанная в кабинете Трубы, опубликована в Telegram-канале "Трубу прорвало".

По информации канала, разговор состоялся 13 сентября 2019 года.

Как отмечается, Александр Туру - руководитель Второго управления организации досудебных расследований ГБР, отчитывается о Ривненском деле Сытника, благодаря которому Офис Президента может отправить последнего в отставку в любой момент.

Через 20 минут после того, как из кабинета уходит Туру, туда заходит Александр Удовиченко - начальник патронатной службы бюро.

Далее Труба по телефону отчитывается о деле Сытника перед главой ОП Андреем Богданом.

Труба: Я не подведу, ты знаешь ... все по плану, это все то, что я обещал.

После разговора Труба пересказывает его содержание Удовиченко.

Труба: Иосифович (Андрей Богдан. - Ред.) говорит, что хвалил меня перед американцами. Он говорит - дай результат!

Напомним, ранее президент США Трамп пожаловался бывшему спецпредставителю Госдепа в Украине Курту Волкеру на возможное вмешательстве в президентские выборы в 2016 году со стороны Украины.

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Источник: https://censor.net.ua/v3163049
 
   
 Топ комментарии
 
Какая мерзость шо скажут Зебилы снова порох тут виноват?
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Братки керують країною..
А клоун то ширма. Всім Богдан заправляє за погодженням з Бенею.
Я в шоці Труба после отчета перед Богданом о деле Сытника: "Иосифович говорит, что хвалил меня перед американцами" - Цензор.НЕТ 8288
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Ну было бы у этого ублюдка хоть капля совести. после таких зашкваров бы сам испарился. Ведь позор страшнейший. Но это только не в Украине.
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уже даже непонятно кого назначать на такие должности...
Все думали что поц Махницкий в 2014году им покажет. он же из "Свободы" типа за Украину и все такое, ... а оказалась такая же гнида!
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Да не назначать надо , а просто разогнать эти зажравшиеся .паразитические структуры.
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есть ли дно у зеленой команды?
ручная рада, ручное правительство, ручное сбу, ручная полиция, ручная прокуратура, ручная гбр и набу, ручной суд. вся власть в одних руках.
куда копаете страдальцы? скоро лава. сгорите же.
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28 років одну банду керівників змінювала друга! Якщо Зеленський навіть захоче щось змінити, правда це поки що не помітно,то швидко не вийде.
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Какая мерзость шо скажут Зебилы снова порох тут виноват?
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бо він їх змусив голосувати за клоуна
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Всё ЗЕлёное болото стало гнить и вонять в геометрической прогрессии
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Это усе правакация ПОРОХА!))))
он не дает разогнатся ЗЕленой трубе!)))
Корупция в апаснасти...

И почие КО...КО...КО...от ЗЕниных фанатов))))
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эти не застрелятся,у них одна отмазка-"так хотел народ!"
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Братки керують країною..
А клоун то ширма. Всім Богдан заправляє за погодженням з Бенею.
Я в шоці Труба после отчета перед Богданом о деле Сытника: "Иосифович говорит, что хвалил меня перед американцами" - Цензор.НЕТ 8288
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клікуха Богдана кримінальному світі "Андрей Ближайший"
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Зеля это марионетка-мартышка на короткой цепочке......
впрочем это и до выборов всем адекватным было понятно....



Поганка

@ivanchenko27457

·20 мин

Страшно настільки - наскільки самі собі нафантазували.... Як вам така думка ( автора не вказую )

Труба після звіту перед Богданом про справу Ситника: "Йосипович каже, що хвалив мене перед американцями" - Цензор.НЕТ 5026

Труба після звіту перед Богданом про справу Ситника: "Йосипович каже, що хвалив мене перед американцями" - Цензор.НЕТ 3639
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Американцы могли бы премировать Трубу бесплатной экскурсией в Гуантанамо...)
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І коли вже Трубі труба?
Втім наступник гірший за попередника - закон деградації влади.(не мною виведений)

Рішенням проблеми деградації влади є лише Майдан. Але не зразка 2004 чи 2014, а з усуненням навічно найбільш одіозних та їх прихвостнів. Труба після звіту перед Богданом про справу Ситника: "Йосипович каже, що хвалив мене перед американцями" - Цензор.НЕТ 2930
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Публічною стратою, як в Китаї. І конфіскацією майна в т.ч і родичів
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да там взвод пулеметчиков надо - дешево и сердито ))
и так для профилактики каждые полгода
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там некуда деградировать
топ-менеджмент просто откровенные дегенераты))
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Как я понимаю, власть Зеленского пытается как-то выкрутиться после ляпов предыдущей власти, когда они, по мнению Трампа, вмешивались в американские выборы.
Потому что мы всецело зависим от США, хотим мы этого или нет.
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Кожен народ заслуговує на ту владу яку має.
Козлорилі на *****, білоруси на бацьку. А ми на яника, Петра чи Зе.
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это да...
Майданы и герои войны сбивали с толку что бы увидеть правдивую картину.... - но там участвовал не значительный процент пассионариев от общей массы населения...
А так да...., - большинство это желудки без достоинства...
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и ктото скажет что мудьи и прокуВоры не шлюхи ))
а кто они тогда ))
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Эти записи так же резонансны, что и пленки по убийству Гонгадзе, но наше зебильное большинство не бросит бубочку, а будут писать "мы вас любим, поддерживаем.." - фу, ***, какая мерзость
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а ваше пебильное песицтво как? ))
купленые за ворованые рошенки цуцики такого наголосовали ))
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Інколи Сусік краще промовчати, а ніж ляпнути якусь нісенітницю
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та там деб1л на деб1л1 - 1нших по1ли ))
залишилися шуфр1ч1 та мертвечуки - так й кочують як беду1ни сахарою
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по ходу сливной бачок перевели на прямоточную схему
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Мля зебіли, ЩО ви обрали?! Та дурка поруч зі "слугами урода" виглядає Академією Наук ... МерЗєтник на мерЗєтнику і мерЗєтником поганяє 😕
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Бандиты опять у власти.! Янек со своими зеками детский сад по сравнению с этими уродами.
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они оттуда и не уходили с 1994
с небольшим перерывом на 5-10 годы
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Одного этого эпизода достаточно чтобы КС распустил ГБР и уволил Трубу. Потому что, конституционно, в Украине существует разделение властей на три независимые: законодательную, исполнительную, судебную. Вмешательство "офиса" в дела следственных органов - прямое нарушение принципа разделения властей.

Но, то, конечно, если бы в Украине действительно был Конституционный Суд.
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а в УКРАИНЕ ЕСТЬ СУД - НАДО ЖЕ КАКИЕ НОВОСТИ ))
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Ну если боевых генералов, смотревших смерти в глаза, держат в СИЗО - очевидно, есть суд. Вопрос лишь кому он служит, если Портнов до сих пор на свободе.
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Спасибо лицемеру Порошенко, что назначил и лицемеру Зеленскому, что оставил эту нечисть на должности.
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За нарушение закона людей садят, но это в правовых государствах. Зелёнка вообще начал свое правление с нарушений закона, в частности, с роспуска Рады - это первое, что меня насторожило.
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