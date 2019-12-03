 Труба после отчета перед Богданом о деле Сытника: "Иосифович говорит, что хвалил меня перед американцами". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, аудиозапись, сделанная в кабинете Трубы, опубликована в Telegram-канале "Трубу прорвало".

По информации канала, разговор состоялся 13 сентября 2019 года.

Как отмечается, Александр Туру - руководитель Второго управления организации досудебных расследований ГБР, отчитывается о Ривненском деле Сытника, благодаря которому Офис Президента может отправить последнего в отставку в любой момент.

Через 20 минут после того, как из кабинета уходит Туру, туда заходит Александр Удовиченко - начальник патронатной службы бюро.

Далее Труба по телефону отчитывается о деле Сытника перед главой ОП Андреем Богданом.

Труба: Я не подведу, ты знаешь ... все по плану, это все то, что я обещал.

После разговора Труба пересказывает его содержание Удовиченко.

Труба: Иосифович (Андрей Богдан. - Ред.) говорит, что хвалил меня перед американцами. Он говорит - дай результат!

Напомним, ранее президент США Трамп пожаловался бывшему спецпредставителю Госдепа в Украине Курту Волкеру на возможное вмешательстве в президентские выборы в 2016 году со стороны Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Труба в недавних интервью фактически признал себя виновным в систематических нарушениях закона, - адвокат Головань