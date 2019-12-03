 Труба после отчета перед Богданом о деле Сытника: "Иосифович говорит, что хвалил меня перед американцами". ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, аудиозапись, сделанная в кабинете Трубы, опубликована в Telegram-канале "Трубу прорвало".
По информации канала, разговор состоялся 13 сентября 2019 года.
Как отмечается, Александр Туру - руководитель Второго управления организации досудебных расследований ГБР, отчитывается о Ривненском деле Сытника, благодаря которому Офис Президента может отправить последнего в отставку в любой момент.
Через 20 минут после того, как из кабинета уходит Туру, туда заходит Александр Удовиченко - начальник патронатной службы бюро.
Далее Труба по телефону отчитывается о деле Сытника перед главой ОП Андреем Богданом.
Труба: Я не подведу, ты знаешь ... все по плану, это все то, что я обещал.
После разговора Труба пересказывает его содержание Удовиченко.
Труба: Иосифович (Андрей Богдан. - Ред.) говорит, что хвалил меня перед американцами. Он говорит - дай результат!
Напомним, ранее президент США Трамп пожаловался бывшему спецпредставителю Госдепа в Украине Курту Волкеру на возможное вмешательстве в президентские выборы в 2016 году со стороны Украины.
Все думали что поц Махницкий в 2014году им покажет. он же из "Свободы" типа за Украину и все такое, ... а оказалась такая же гнида!
ручная рада, ручное правительство, ручное сбу, ручная полиция, ручная прокуратура, ручная гбр и набу, ручной суд. вся власть в одних руках.
куда копаете страдальцы? скоро лава. сгорите же.
он не дает разогнатся ЗЕленой трубе!)))
Корупция в апаснасти...
И почие КО...КО...КО...от ЗЕниных фанатов))))
А клоун то ширма. Всім Богдан заправляє за погодженням з Бенею.
Я в шоці
впрочем это и до выборов всем адекватным было понятно....
Поганка
@ivanchenko27457
·20 мин
Страшно настільки - наскільки самі собі нафантазували.... Як вам така думка ( автора не вказую )
Втім наступник гірший за попередника - закон деградації влади.(не мною виведений)
Рішенням проблеми деградації влади є лише Майдан. Але не зразка 2004 чи 2014, а з усуненням навічно найбільш одіозних та їх прихвостнів.
и так для профилактики каждые полгода
топ-менеджмент просто откровенные дегенераты))
Потому что мы всецело зависим от США, хотим мы этого или нет.
Козлорилі на *****, білоруси на бацьку. А ми на яника, Петра чи Зе.
Майданы и герои войны сбивали с толку что бы увидеть правдивую картину.... - но там участвовал не значительный процент пассионариев от общей массы населения...
А так да...., - большинство это желудки без достоинства...
а кто они тогда ))
купленые за ворованые рошенки цуцики такого наголосовали ))
залишилися шуфр1ч1 та мертвечуки - так й кочують як беду1ни сахарою
и пебилам ))
с небольшим перерывом на 5-10 годы
Но, то, конечно, если бы в Украине действительно был Конституционный Суд.