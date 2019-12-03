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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3815) Лондон (293) НАТО (6579) Кулеба Дмитрий (222)

 Ни одна страна, которая не является членом Альянса, не приглашена, - Кулеба пояснил отсутствие Зеленского на саммите НАТО в Лондоне. ВИДЕО

Вице-премьер по вопросам европейской интеграции Дмитрий Кулеба объяснил почему Президент Украины Владимир Зеленский не поехал в Лондон на юбилейный саммит НАТО.

Об этом чиновник рассказал в эфире телеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ.

"Речь идет о юбилейной встрече лидеров стран - членов Альянса, и они между собой договорились, что это будет встреча без стран-партнеров. Ни одна страна, которая не является членом НАТО, для участия в этом мероприятии не приглашена.

Паралельно с этим мероприятием проходит конференция, которая не является частью встречи лидеров, это просто конференция, в которой действительно будут участововать министр иностранных дел Грузии и министр иностранных дел Украины. Но ни президент Зеленский, ни глава другой страны - партнера НАТО не получал приглашения посетить это мероприятие", - сказал Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский под давлением нардепов из оппозиции отправил Пристайко на саммит НАТО в Лондоне, - Ирина Геращенко

Он выразил уверенность, что если бы такое предложение поступило и формат был бы другой, то Зеленский это мероприятие посетил бы. 

Напоминаем, 3-4 декабря 2019 года в Лондоне в ознаменование 70-летия НАТО состоится встреча на высшем уровне лидеров Альянса.

Источник: https://censor.net.ua/v3163021
 
 
 Топ комментарии
 
Не венком по морде конечно, но все-равно Монике лучше задуматься над знаками, которые ему посылают)))
Ни одна страна, которая не является членом Альянса, не приглашена, - Кулеба пояснил отсутствие Зеленского на саммите НАТО в Лондоне - Цензор.НЕТ 3698
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а культурна програма з елементами віртуозного виконання на роялі і ротом пісні Оскара Фельцмана на слова Роберта Рождєствєнського ?

Слышишь время гудит БАМ!
На просторах крутых БАМ!
И большая тайга покоряется нам.
Слышишь время гудит БАМ!
На просторах крутых БАМ!
Этот колокол наших сердец молодых.
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так то раньше! А сейчас Лондонский суд (4 дня назад):
...мы должны четко понимать ЧТО произошло четыре дня назад в Лондоне. Четыре дня назад Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны. Это очень важно понимать ибо ВСЕ его дальнейшие действия будут следствием именно ЭТОГО решения.
Лондонский суд закрепил в решении список фирм и оффшорных счетов участвующих в отмывании денег Коломойского и огласил это для непосредственных участников процесса. Не будем подставлять хороших людей под обвинение в разглашении закрытого судебного решения до проведения всех юридичеcких процедур по делу, скажем только одно - интересующих нас объектов минимум четыре. Две фирмы и два оффшора. Из этого следует важный вывод - монополия на эту информацию до сего момента принадлежащая Баканову\Коломойскому потеряна. Неприкасаемость обоих более не есть абсолютной. Любой из них может стать в ближайшие два месяца либо показательной жертвой, либо сброшенной с доски фигурой.
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Тільки на "широкий лан" поглянути і вже НАТО нікуди не запросить. І де той стратегічний полігон? І хто його всю каденцію будував?
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до этого строителя там было намного чище
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Та да. По вуха в бруді.Куди вже гірше...
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чистий степ зажди чистіше, ніж те, шо там якась побудова
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Порошенка запрошували; не просто так "раніше".
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Как это? Прост взяли и послали нашего членограя? Ни одна страна, которая не является членом Альянса, не приглашена, - Кулеба пояснил отсутствие Зеленского на саммите НАТО в Лондоне - Цензор.НЕТ 2076
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"Речь идет о юбилейной встрече лидеров стран - членов Альянса, и они между собой договорились, что это будет встреча без стран-партнеров. Ни одна страна, которая не является членом НАТО, для участия в этом мероприятии не приглашена."
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та не так уж много стран в Европе, где идёт война
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Для пороходрочеров всеравно зрада.
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Наверное, наши дипломаты в преддверии заключения мира просто не хотят лишний раз провоцировать откровенного психопата хйла, чтобы долгожданный мир не сорвался.
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***** по доброте душевной выведет своих кацапов

или в обмен на что-то ?

На что ?
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Не знаю, сторгуемся на чём-то. Может, воду в Крым дадим, может ещё что. Главное, чтобы наши пацаны умирать перестали уже.
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Я почемуто уверен, что силой никого не гнали, и пацаны шли на войну, прекрасно понимая что может произойти, и шли они не для того, чтобы их в итоге поставили раком. А как раз таки, наоборот, жизнь ставили под риск, чтобы этого не случилось.
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Рік тому середня ціна газу була 240 $ /1000 куб.-7000 грн
Зараз 169$ -4050 грн.,
А вартість продажу населенню 8000 грн. Це як порох умудрився тримати такі низькі ціна в 2018 р. Натомість ЗЕ накидає зверху 100%вартості.
Як, сдьєлалі сібьа вмьєстьє в дупу ісчо рас,довбойоби?
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ты, дебил, даже не в состоянии понять, что человек тебе и рассказывал, что ты выбрал тех, которые тебе подняли цену
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Это повышение ещё Порохом было заложено, даун ты тупой. Нельзя сейчас просто так взять и его отменить, только в следующем отопительном сезоне.
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и ты можешь доказать, что это повышение было заложено Порохом ?
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https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/v-pravitelstve-napomnili-kogda-snova-vyrastut-tseny-na-gaz

15.01.2019, 11:31
С мая 2019 года цена на газ должна вырасти на 20%, заявил министр социальной политики

В мае 2019 года цена на газ для населения должна вырасти на 20% в соответствии с постановлением Кабмина. Об этом этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в эфире телеканала Эспрессо.
"Для формирования цены на газ есть постановление Кабинета министров. Это постановление снижает цену в соответствии с расчетом по формуле. С 1 ноября 2018 года (действует коэффициент) - 60% от общей цены, которая есть по формуле. Эта формула предполагает с 1 мая повышение до 80% от общей цены на газ", - сказал он.
По словам министра, повышение цены на газ напрямую зависит от многих факторов - ситуации в стране и экономического роста.
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или я слепой или ті дебил,

но я почему-то вижу самое позднее - май 2019 года относительно европейских цен,

а ты где-то увидел декабрь относительно вдвое упавших европейских цен ?
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А причём здесь "европейские цены"? В этой сраной стране европейские цены на газ растут -- платёжки для украинцев растут. Европейские цены на газ падают -- украинские платёжки всё равно растут. Европейские цены не растут и не падают -- платёжки опять растут. Мне на европейские цены вообще пох, а на этот тарифный беспредел, который Ахмет творил с благословления Пороха, не пох.
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Европейские цены тут при том, по какой цене газ входит в Украину

и относительно какой цены делается скидка для населения.

Вот сейчас европейские цены упали в два раза по сравнению с тем прогнозом, который ты привёл в качестве планов Порошенко на май.
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Пацаны туда пошли умирать не для того, чтобы ты сторговался.
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Не переживайте зебилы, в следующий раз точно пригласят президента Украины, правда это будет уже не Моника Зелински, а наш старый добрый Порох Ни одна страна, которая не является членом Альянса, не приглашена, - Кулеба пояснил отсутствие Зеленского на саммите НАТО в Лондоне - Цензор.НЕТ 5017
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Порох не вернётся, мы его окончательно слили в унитаз, судя по его не меняющемуся антирейтингу Ни одна страна, которая не является членом Альянса, не приглашена, - Кулеба пояснил отсутствие Зеленского на саммите НАТО в Лондоне - Цензор.НЕТ 3256 Надеюсь, следующим Президентом будет Аваков, он вашей порохоботве глаз на жапцу натянет.
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Нам нужно сдвигать окно Овертона. Сейчас, например, любые попытки договориться с РФ о мире и торговле украинскому обществу кажутся немыслимыми. Но особенность человеческого сознания такова, что если такие радикальные идеи вбросить раз десять, то на одиннадцатый человек начнёт задумываться, что это, конечно, хоть и ужасно, но разок попробовать можно. А когда это получится, то дальше уже будет, как говорится, дело техники. Вспомни, например, как после одного только намёка на перемирие, 14 октября на Майдане собрались десятки тысяч людей. И что происходит сейчас. Войска отводят то из одного района, то из другого, вовсю идут разговоры о прямых закупках газа, о выборах на неподконтрольной территории в следующем году, и что-то не видно восьмипроцентных на Майдане. Через неделю Зеля привезёт из Франции декрет о мире, и 99% того, что вы во главе с вашим шоколадным папой утрётесь Ни одна страна, которая не является членом Альянса, не приглашена, - Кулеба пояснил отсутствие Зеленского на саммите НАТО в Лондоне - Цензор.НЕТ 9944 Просто потому что обработка делает своё дело.
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Не венком по морде конечно, но все-равно Монике лучше задуматься над знаками, которые ему посылают)))
Ни одна страна, которая не является членом Альянса, не приглашена, - Кулеба пояснил отсутствие Зеленского на саммите НАТО в Лондоне - Цензор.НЕТ 3698
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Я так насміялася в обідню перерву, як побачила це на фб ... Ни одна страна, которая не является членом Альянса, не приглашена, - Кулеба пояснил отсутствие Зеленского на саммите НАТО в Лондоне - Цензор.НЕТ 3970
Дочка каже: мама, зараз знов будуть когось шукать, щоб посадити.
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Такое нервное сыкло, как наш Клоун, просто так это не оставит))
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Хтось же писав, що воно сильно знаків усяких боїться ...
Всьо ! Сьогодні не спатиме ! Знову швидка приїде рятувать !
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Олена Зеленська заявила, що уявляла себе Елеонорою Рузвельт. -"Я уявляла себе Елеонорою Рузвельт, наприклад. Адже кожна людина хоче бачити тебе по-різному", - заявила Зеленська. Перекажіть цій дурі, що публіка взагалі не хоче її бачить. Як і її піаніста

Ни одна страна, которая не является членом Альянса, не приглашена, - Кулеба пояснил отсутствие Зеленского на саммите НАТО в Лондоне - Цензор.НЕТ 6414
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Вже ДБР в двері ломиться - замах на життя презедента вчиняю, кажуть
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В Януковича був вінок. В нарко все значно гірше. Знаки, такі знаки.

Ни одна страна, которая не является членом Альянса, не приглашена, - Кулеба пояснил отсутствие Зеленского на саммите НАТО в Лондоне - Цензор.НЕТ 1585
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а це вже стаття? чи одразу "расстрєлять!" м? Ни одна страна, которая не является членом Альянса, не приглашена, - Кулеба пояснил отсутствие Зеленского на саммите НАТО в Лондоне - Цензор.НЕТ 9160

Ни одна страна, которая не является членом Альянса, не приглашена, - Кулеба пояснил отсутствие Зеленского на саммите НАТО в Лондоне - Цензор.НЕТ 687
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ZE's the little boy that Santa Claus forgot
And goodness knows he didn't want a lot
He sent a note to Santa for some soldiers and a drum
It broke his little heart when he found Santa hadn't come
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Кулєба забрехався.То в нього це не саміт,а якісь ювілейні вечорниці (https://twitter.com/i/status/1196799403736080385),тепер це вже нібито як саміт,але нас туди не запрошують .Так а якого біса там робить НЕЗАПРОШЕНИЙ !!!!! Пристайко !!!! Та ще й разом з грузинським колегою ????
"Глава МЗС України Вадим Пристайко не братиме участі у тематичному заході на полях ювілейного саміту НАТО 3 грудня. Side-event (йдеться про конференцію NATO Engages), на який було надіслано запрошення міністру, має формат політологічноі подіумної дискусії", - пояснили у МЗС. "На полях саміту, за сталою традицією, відбудеться міжнародна конференція, але у рамках самого саміту не буде офіційного засідання за участі української делегації. Країни-партнери, у тому числі Україна, до участі у цьому заході (зустрічі лідерів НАТО) не запрошені", - погодився з ним віцепрем'єр Дмитро Кулеба.

Ще подивимось,що той Кулєбяка в Брюсселі натворить 11 грудня.
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1.Він заявляв,що це малозначуща ювілейна подія,хоча це був повноцінний саміт,разом з ювілейною частиною.( в подібному форматі проводила зустрічі на Брюссельському саміті Климпуш-Цинцадзе)
2.Відповів на запит УПячки,що Україну туди не запрошували,хоч офіційне запрошення БУЛО(тобто зманіпулював:саміт-окремо,конференція-окремо).
Є факт-Україна НЕ ЗБИРАЛАСЬ посилати туди делегацію.
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Президент Зеленський не поїде до Лондона, де відбудеться зустріч лідерів НАТО. Це не є великим секретом - про це давно говорили у МЗС, чесно пояснюючи, що туди не запросили ані нас, ані, наприклад, грузинського лідера.
Це правда, але є одне але: Грузія все одно буде представлена в Лондоні. Нехай і не на рівні президента. Туди поїде міністр закордонних справ, який зможе зустрітися з колегами та нагадати про євроатлантичні прагнення своєї держави. А от Україна цього не робитиме.
Відразу варто зауважити: "зраду євроатлантичної інтеграції" це ще не доводить. Ми далекі від цих звинувачень.
....

3 грудня у Лондоні зберуться лідери усіх держав-членів Альянсу, але саміту НАТО там не відбудеться. Це твердження може здаватися дивним, але це - правда. Річ у тім, що статус цієї події в Альянсі вирішили знизити до рівня "зустрічі лідерів" - тобто до меншого, ніж "саміт".
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2019/11/28/7103581/

да не собирались, после этой истерики поедет Пристайко... только шо он там будет делать мне не понятно, как непонятно о каком ПДЧ мечтают в ПЕС на этом "самите"
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