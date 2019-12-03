 Ни одна страна, которая не является членом Альянса, не приглашена, - Кулеба пояснил отсутствие Зеленского на саммите НАТО в Лондоне. ВИДЕО

Об этом чиновник рассказал в эфире телеканала ICTV, информирует Цензор.НЕТ.
"Речь идет о юбилейной встрече лидеров стран - членов Альянса, и они между собой договорились, что это будет встреча без стран-партнеров. Ни одна страна, которая не является членом НАТО, для участия в этом мероприятии не приглашена.
Паралельно с этим мероприятием проходит конференция, которая не является частью встречи лидеров, это просто конференция, в которой действительно будут участововать министр иностранных дел Грузии и министр иностранных дел Украины. Но ни президент Зеленский, ни глава другой страны - партнера НАТО не получал приглашения посетить это мероприятие", - сказал Кулеба.
Он выразил уверенность, что если бы такое предложение поступило и формат был бы другой, то Зеленский это мероприятие посетил бы.
Напоминаем, 3-4 декабря 2019 года в Лондоне в ознаменование 70-летия НАТО состоится встреча на высшем уровне лидеров Альянса.
Слышишь время гудит БАМ!
На просторах крутых БАМ!
И большая тайга покоряется нам.
Слышишь время гудит БАМ!
На просторах крутых БАМ!
Этот колокол наших сердец молодых.
...мы должны четко понимать ЧТО произошло четыре дня назад в Лондоне. Четыре дня назад Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны. Это очень важно понимать ибо ВСЕ его дальнейшие действия будут следствием именно ЭТОГО решения.
Лондонский суд закрепил в решении список фирм и оффшорных счетов участвующих в отмывании денег Коломойского и огласил это для непосредственных участников процесса. Не будем подставлять хороших людей под обвинение в разглашении закрытого судебного решения до проведения всех юридичеcких процедур по делу, скажем только одно - интересующих нас объектов минимум четыре. Две фирмы и два оффшора. Из этого следует важный вывод - монополия на эту информацию до сего момента принадлежащая Баканову\Коломойскому потеряна. Неприкасаемость обоих более не есть абсолютной. Любой из них может стать в ближайшие два месяца либо показательной жертвой, либо сброшенной с доски фигурой.
или в обмен на что-то ?
На что ?
Зараз 169$ -4050 грн.,
А вартість продажу населенню 8000 грн. Це як порох умудрився тримати такі низькі ціна в 2018 р. Натомість ЗЕ накидає зверху 100%вартості.
Як, сдьєлалі сібьа вмьєстьє в дупу ісчо рас,довбойоби?
15.01.2019, 11:31
С мая 2019 года цена на газ должна вырасти на 20%, заявил министр социальной политики
В мае 2019 года цена на газ для населения должна вырасти на 20% в соответствии с постановлением Кабмина. Об этом этом заявил министр социальной политики Андрей Рева в эфире телеканала Эспрессо.
"Для формирования цены на газ есть постановление Кабинета министров. Это постановление снижает цену в соответствии с расчетом по формуле. С 1 ноября 2018 года (действует коэффициент) - 60% от общей цены, которая есть по формуле. Эта формула предполагает с 1 мая повышение до 80% от общей цены на газ", - сказал он.
По словам министра, повышение цены на газ напрямую зависит от многих факторов - ситуации в стране и экономического роста.
но я почему-то вижу самое позднее - май 2019 года относительно европейских цен,
а ты где-то увидел декабрь относительно вдвое упавших европейских цен ?
и относительно какой цены делается скидка для населения.
Вот сейчас европейские цены упали в два раза по сравнению с тем прогнозом, который ты привёл в качестве планов Порошенко на май.
Дочка каже: мама, зараз знов будуть когось шукать, щоб посадити.
Всьо ! Сьогодні не спатиме ! Знову швидка приїде рятувать !
And goodness knows he didn't want a lot
He sent a note to Santa for some soldiers and a drum
It broke his little heart when he found Santa hadn't come
Добраніч.
Кольорових снів.
Ясно.
Тоді - вітаю.
"Глава МЗС України Вадим Пристайко не братиме участі у тематичному заході на полях ювілейного саміту НАТО 3 грудня. Side-event (йдеться про конференцію NATO Engages), на який було надіслано запрошення міністру, має формат політологічноі подіумної дискусії", - пояснили у МЗС. "На полях саміту, за сталою традицією, відбудеться міжнародна конференція, але у рамках самого саміту не буде офіційного засідання за участі української делегації. Країни-партнери, у тому числі Україна, до участі у цьому заході (зустрічі лідерів НАТО) не запрошені", - погодився з ним віцепрем'єр Дмитро Кулеба.
Ще подивимось,що той Кулєбяка в Брюсселі натворить 11 грудня.
2.Відповів на запит УПячки,що Україну туди не запрошували,хоч офіційне запрошення БУЛО(тобто зманіпулював:саміт-окремо,конференція-окремо).
Є факт-Україна НЕ ЗБИРАЛАСЬ посилати туди делегацію.
Це правда, але є одне але: Грузія все одно буде представлена в Лондоні. Нехай і не на рівні президента. Туди поїде міністр закордонних справ, який зможе зустрітися з колегами та нагадати про євроатлантичні прагнення своєї держави. А от Україна цього не робитиме.
Відразу варто зауважити: "зраду євроатлантичної інтеграції" це ще не доводить. Ми далекі від цих звинувачень.
....
3 грудня у Лондоні зберуться лідери усіх держав-членів Альянсу, але саміту НАТО там не відбудеться. Це твердження може здаватися дивним, але це - правда. Річ у тім, що статус цієї події в Альянсі вирішили знизити до рівня "зустрічі лідерів" - тобто до меншого, ніж "саміт".
https://www.eurointegration.com.ua/articles/2019/11/28/7103581/
да не собирались, после этой истерики поедет Пристайко... только шо он там будет делать мне не понятно, как непонятно о каком ПДЧ мечтают в ПЕС на этом "самите"