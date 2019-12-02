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 Украинский ракетный катер "Прилуки" провел совместную тренировку в Черном море с французским корветом "Commandant Birot". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

1 декабря в акватории Черного моря состоялись совместная тренировка типа PASSEX с участием ракетного катера "Прилуки" Военно-Морских Сил Украины и корвета ВМС Франции "Commandant Birot".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Во время выполнения совместных маневров в открытом море, корабли отработали ряд задач по повышению совместимости в соответствии со стандартами НАТО. Основное внимание уделялось совершенствованию навыков и действий экипажей кораблей во время выполнения задач в составе группы кораблей.

Украинский ракетный катер Прилуки провел совместную тренировку в Черном море с французским корветом Commandant Birot 01

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"Общие задачи с военными кораблями НАТО это большой опыт и возможность отработать элементы по сигналам MTP, которые нам позволяют совершенствоваться и выполнять совместные задачи на высоком уровне", - подчеркнул командир ракетного катера "Прилуки" капитан 3-го ранга Владимир Углинский.

Украинский ракетный катер Прилуки провел совместную тренировку в Черном море с французским корветом Commandant Birot 02
Украинский ракетный катер Прилуки провел совместную тренировку в Черном море с французским корветом Commandant Birot 03

В мероприятии приняли участие курсанты Института ВМС НУ "ОМА", которые получили важный опыт взаимодействия с иностранным кораблем при выполнении тренировок в море.

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Украинский ракетный катер Прилуки провел совместную тренировку в Черном море с французским корветом Commandant Birot 04

Источник: https://censor.net.ua/v3162992
 
   
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Кстати о Прилуках, зебилы, а куда вы трудоустроили 4500 людей с закрытого из-за вас завода в Прилуках? Ответьте пожалуйста
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Да уж, это хоть на катер похоже, в отличие от лоханок "москитного флота".
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Вот только по факту это уже не ракетный катер, с него демонтировали пусковые установки.
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Кстати интересно, а зачем демонтировали ? Причем совсем недавно, в декабре 2018 года.
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потому что ракет нет! В Крыму остались
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Там пусковые под Термит, а все запасы остались на складах в Крыму.
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