 Украинский ракетный катер "Прилуки" провел совместную тренировку в Черном море с французским корветом "Commandant Birot". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Во время выполнения совместных маневров в открытом море, корабли отработали ряд задач по повышению совместимости в соответствии со стандартами НАТО. Основное внимание уделялось совершенствованию навыков и действий экипажей кораблей во время выполнения задач в составе группы кораблей.

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"Общие задачи с военными кораблями НАТО это большой опыт и возможность отработать элементы по сигналам MTP, которые нам позволяют совершенствоваться и выполнять совместные задачи на высоком уровне", - подчеркнул командир ракетного катера "Прилуки" капитан 3-го ранга Владимир Углинский.





В мероприятии приняли участие курсанты Института ВМС НУ "ОМА", которые получили важный опыт взаимодействия с иностранным кораблем при выполнении тренировок в море.

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