 "Его взяли "набушники". Они отказались от моего подарка", - Зеленский о вознаграждении за поимку контрабандиста Альперина. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский рассказал в видеообращении, опубликованном на своей странице в соцсети.

"У нас было большое задержание на таможне. Много было обысков. Сначала 30, потом еще 20. Были задержания. Задержали наконец одного из контрабандистов - господина Альперина. Я обратился к Украине и сказал, что тот, кто отдаст господина Альперина, тот получит подарок. Это правда. Правда, его, скажем так, взяли "набушники"... Потом я предложил им подарок, но они сказали нет - будет ощущение, что президент и офис президента влияет на "набушников", - сказал Зеленский.

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Как сообщалось, одесский бизнесмен Вадим Альперин предлагал взятку в 800 тысяч долларов детективам НАБУ за снятие арестов со счетов подконтрольных ему предприятий.

30 ноября 2017 года в ГПУ сообщили, что Печерский районный суд арестовал Альперина на 2 месяца с возможностью внесения залога в 21 млн гривень. Позже Апелляционный суд Киева уменьшил сумму залога для Альперина до 141 тысячи гривен. После внесения залога он вышел из-под стражи.

В интервью "Цензор.НЕТ" сотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко рассказал, что "Альперин предложил миллион долларов за снятие ареста со своих счетов".

Летом 2019 года журналист Евгений Плинский заявил, что и.о начальника Одесской таможни Владимир Передерий и одесский контрабандист Вадим Альперин организовали схему, по которой за два месяца украли из госбюджета 110 миллионов гривен.

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26 ноября НАБУ задержало замглавы киевской таможни Сергея Тупальского и еще 6 человек по делу Альперина.

27 ноября Альперина задержали в помещении САП сотрудники НАБУ.

28 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило подозрение задержанному бизнесмену Вадиму Альперину.