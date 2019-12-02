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 Политика Украины, Общество
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Все про:НАБУ (2984) Зеленский (3815) подарок (108) Альперин Вадим (25)

 "Его взяли "набушники". Они отказались от моего подарка", - Зеленский о вознаграждении за поимку контрабандиста Альперина. ВИДЕО

Сотрудники НАБУ отказались от подарка, который предложил Президент Украины Владимир Зеленский за поимку контрабандиста Вадима Альперина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский рассказал в видеообращении, опубликованном на своей странице в соцсети.

"У нас было большое задержание на таможне. Много было обысков. Сначала 30, потом еще 20. Были задержания. Задержали наконец одного из контрабандистов - господина Альперина. Я обратился к Украине и сказал, что тот, кто отдаст господина Альперина, тот получит подарок. Это правда. Правда, его, скажем так, взяли "набушники"... Потом я предложил им подарок, но они сказали нет - будет ощущение, что президент и офис президента влияет на "набушников", - сказал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский просит украинцев помочь с поиском Альперина: "С меня лично - ценный подарок"

Как сообщалось, одесский бизнесмен Вадим Альперин предлагал взятку в 800 тысяч долларов детективам НАБУ за снятие арестов со счетов подконтрольных ему предприятий.

30 ноября 2017 года в ГПУ сообщили, что Печерский районный суд арестовал Альперина на 2 месяца с возможностью внесения залога в 21 млн гривень. Позже Апелляционный суд Киева уменьшил сумму залога для Альперина до 141 тысячи гривен. После внесения залога он вышел из-под стражи.

В интервью "Цензор.НЕТ" сотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко рассказал, что "Альперин предложил миллион долларов за снятие ареста со своих счетов".

Летом 2019 года журналист Евгений Плинский заявил, что и.о начальника Одесской таможни Владимир Передерий и одесский контрабандист Вадим Альперин организовали схему, по которой за два месяца украли из госбюджета 110 миллионов гривен.

Также на Цензор.НЕТ: Альперина задержали в помещении САП сотрудники НАБУ

26 ноября НАБУ задержало замглавы киевской таможни Сергея Тупальского и еще 6 человек по делу Альперина.

27 ноября Альперина задержали в помещении САП сотрудники НАБУ.

28 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило подозрение задержанному бизнесмену Вадиму Альперину.

Источник: https://censor.net.ua/v3162951
 
   
 Топ комментарии
 
и здесь ВРЕТ !

урка Альперин сам пришел "Его взяли "набушники". Они отказались от моего подарка", - Зеленский о вознаграждении за поимку контрабандиста Альперина - Цензор.НЕТ 1053
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Четыре дня назад Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны.
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Вроде призедент, но уже обвиняет человека без решения суда. Идиот?
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Совет форумчанПравила форума
 
не врет. его обложили и он был вынужден сдаться. ты врешь.
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Было на цензоре заявление адвоката Альперина, за сутки, о готовящемся визите в НАБУ. Так что, все таки, вранье.
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да. адвокат понял, что бежать некуда и решили сдаться с повинной. обложили и взяли. значит, всё-таки правда. а у тебя враньё.
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Возможно только два варианта - либо он скрывался, его выследили и на малине схватили.. либо он сам пришел. Так вот он сам пришел...
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да. адвокат понял, что бежать некуда и решили сдаться с повинной. обложили и взяли. значит, всё-таки правда. а у тебя враньё.
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чучело где, в каком лесу его обложили? "Его взяли "набушники". Они отказались от моего подарка", - Зеленский о вознаграждении за поимку контрабандиста Альперина - Цензор.НЕТ 2501 Где тот Жиглов, что самостоятельно взял малину Альперина ? "Его взяли "набушники". Они отказались от моего подарка", - Зеленский о вознаграждении за поимку контрабандиста Альперина - Цензор.НЕТ 2501 Зебилоид, жги исчо!
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не я, а ты соевое зебилоидное копеечное порохо-чучело.
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Вроде призедент, но уже обвиняет человека без решения суда. Идиот?
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"Его взяли "набушники".....

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Хтось інший через чотири роки повторить ці слова але вже про З.Ш.
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Четыре дня назад Лондонский суд официальным решением (хотя частично закрытым ДО ОКОНЧАНИЯ процесса) объявил президента Украины Зеленского преступником участвующим в хищении и отмывании денег из банка страны.
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30 ноября 2017 года в ГПУ сообщили, что Печерский районный суд арестовал Альперина на 2 месяца с возможностью внесения залога в 21 млн гривень. Позже Апелляционный суд Киева уменьшил сумму залога для Альперина до 141 тысячи гривен. После внесения залога он вышел из-под стражи.

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Цікаво чому пише 2017 рік ?
Значить получається що його уже відпустили. А скільки верещали до його арешту....А тепер ПШИК .......
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Все это время Альперин был под залогом ( дело о контейнерах на одесской таможне 2017 год)
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Та за роялем вони бачили Вофку з його "подарком" 😁

( Біла клавіша - 24мм, чорна - 9мм)
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От як би ж іще й зелена... "Его взяли "набушники". Они отказались от моего подарка", - Зеленский о вознаграждении за поимку контрабандиста Альперина - Цензор.НЕТ 9600 А так - ну прям одне лице!
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Это цвет в период линьки..а так она зеленая...😀
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Психологи говорят что на ходу врать легче.) Как сегодня его много. Прямо бенефис ! Бедные зеленые ушки...Такая сегодня нагрузка.))
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ЧувачОк как не сбрешет..то соврет...и делает это часто...как дышит..
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Вован совсем плох, - отдышка как у старика.. Бросай пить, шут гороховый, до полтинника не дотянешь!
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