 Зеленский: Мы нашли интересное решение, которое позволит уменьшить тарифы почти наполовину. ВИДЕО

Об этом он сказал в своем еженедельном видеообращении к украинцам, записанном в спортзале, передает Цензор.НЕТ.
"Мы нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой уменьшить тарифы почти наполовину. Это будет отдельная программа, мы готовим эту информацию, этапы, что будет сделано, какие средства будут выделены. Это точно будет не за ваш счет", - сказал Зеленский.
Зеленский напомнил, что правительство Украины утвердило программу "Гарантированная цена на газ".
"Цена на газ еще уменьшилась на 7%, работаем над тем, чтобы снижение было еще больше. Также была встреча с правительством на Банковой в Офисе президента по вопросу тарифов. Мы работаем над тем, чтобы этой зимой были уменьшены платежки за отопление", - указал он.
Но через год!
Просто надо ещё немного потерпеть.
Год они всё равно не продержатся)
ТРАХ-ТИБИДОХ-ТАХТАХ!
МУ-ТА-БОР!
Тарифы, снизьтесь!
не нынешней, а к следующей кто-то точно здохнет, скорее всего ВСЯ Украина
Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Указанная цена не учитывает затраты на поставку и распределение газа, которые для каждой области будут разными. Но с 1 мая 2020 года цена на газ для населения будет рыночной.Источник: https://censor.net.ua/n3162942 ВОПРОСЫ ЕСТЬ???
Не страшны дурные вести -
Мы в ответ бежим на месте.
В выигрыше даже начинающий.
Красота - среди бегущих
Первых нет и отстающих!
Бег на месте обще-примиряющий.
у тебя ж и контрабанда через всего то месяц будет полностью побеждена, помню помню..
Хорошая, новая вкусная Лапша для Лохов.
Надо же подымать рейтинг.
Беня - срочно на Г+Г запускай сериал - "Президент - Лапша народа"
ЗЕослам привязали морковку на палочку, ЗЕослики радостно бегут, тащат груз, ведь уже совсем скоро ЗЕослики дотянуца до вкусной морковки..