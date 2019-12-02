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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (3815) Тарифы на отопление (573) тарифы (1620)

 Зеленский: Мы нашли интересное решение, которое позволит уменьшить тарифы почти наполовину. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что руководство государства нашло "интересное решение", которое позволит следующей зимой уменьшить тарифы на отопление практически наполовину.

Об этом он сказал в своем еженедельном видеообращении к украинцам, записанном в спортзале, передает Цензор.НЕТ.

"Мы нашли интересное решение, которое позволит следующей зимой уменьшить тарифы почти наполовину. Это будет отдельная программа, мы готовим эту информацию, этапы, что будет сделано, какие средства будут выделены. Это точно будет не за ваш счет", - сказал Зеленский.

Зеленский напомнил, что правительство Украины утвердило программу "Гарантированная цена на газ".

"Цена на газ еще уменьшилась на 7%, работаем над тем, чтобы снижение было еще больше. Также была встреча с правительством на Банковой в Офисе президента по вопросу тарифов. Мы работаем над тем, чтобы этой зимой были уменьшены платежки за отопление", - указал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Без диалога с Путиным можно, но это как постоянный бег на месте, - Зеленский о переговорах по Донбассу. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/v3162949
 
   
 Топ комментарии
 
Поднимем в два раза и снизим наполовину))))
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І скільки коштує знайдене рішення, півкраїни чи вся?
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Найдено интересное решение - на входе в избирательный участок требовать справку об умственных способностях . Дебилам запрещают водить авто , почему не запрещают голосовать ?
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Светлое будущее уже на пороге!
Но через год!
Просто надо ещё немного потерпеть.
Год они всё равно не продержатся)
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Колись комунарики урочисто обіцяли, що комунізм настане у 1980 році...
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Урррряга!!!! Зезеня найшов бесплатный сыр в мышоловке!!!!
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Урррряга!!!! Зезеня найшов бесплатный сыр в мышоловке!!!!
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За всё заплатит Петя и Свынярчуки, не переживай!
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Вот . пи-ит , ВЕЛИЧАЙШАЯ заслуга "СЛУГИ НАРОДА" за счет народа --- сначала залези обывателю в карман ( путем понижения доллара ) , а потом "ХЕРОИЧЕСКИЕ СЛУГИ НАРОДА" за счет потребителей понизили стоимость газа ровно на те 7% относительно понижения стоимости доллара .
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КРИБЛЕ, КРАБЛЕ, БУМС!
ТРАХ-ТИБИДОХ-ТАХТАХ!
МУ-ТА-БОР!
Тарифы, снизьтесь!
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Просто он нашел заветную "кнопку"."нажал на кнопку и нет коррупционеров" . снижение тарифов из той же оперы
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Він просто пожартував Зеленський: Ми знайшли цікаве рішення, яке дасть можливість зменшити тарифи майже наполовину - Цензор.НЕТ 1720 Або неправельно порахував як з зарплатами по 4000 євро. Не бунтуйте хоч рік, землю продам, гроші Бені віддам.
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Интересно может быть в носу ковыряться. А тарифы должны быть экономически обоснованными и никаких других интересов.
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А что там с зарплатой учителям в 4000$ ? С 2021 года?
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та к и снижение тарифов - следующей зимой,


не нынешней, а к следующей кто-то точно здохнет, скорее всего ВСЯ Украина
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Кабинет министров Украины определил, что во время отопительного сезона цена на газ для населения составит 6961 гривню за тысячу кубометров.
Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
Указанная цена не учитывает затраты на поставку и распределение газа, которые для каждой области будут разными. Но с 1 мая 2020 года цена на газ для населения будет рыночной.Источник: https://censor.net.ua/n3162942 ВОПРОСЫ ЕСТЬ???
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Наверно песня Высоцкого стала основой сценария этого видика )
Не страшны дурные вести -
Мы в ответ бежим на месте.
В выигрыше даже начинающий.
Красота - среди бегущих
Первых нет и отстающих!
Бег на месте обще-примиряющий.
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И до следующей зимы терпеть и надеяться . Очередной сказочник .
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"не лох" может обещать лохам,хоть звезду снеба. через год зелёной чебурашки в Украине не будет.
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Так не понял ты с мая президент, почему же не на эту зиму, а на следующую?? Ах да
у тебя ж и контрабанда через всего то месяц будет полностью побеждена, помню помню..
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А какого хрена снижение тарифов - "на следующую зиму", а не на эту???
Хорошая, новая вкусная Лапша для Лохов.
Надо же подымать рейтинг.
Беня - срочно на Г+Г запускай сериал - "Президент - Лапша народа"
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Наглая ложь. у зеленского проблема - как бы его не отправили в Ростов после нормандской встречи. вот он всеми путями оттягивает гнев людей. в феврале будет видно что он нагло солгал
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которое позволит следующей зимой уменьшить тарифы почти наполовину.

ЗЕослам привязали морковку на палочку, ЗЕослики радостно бегут, тащат груз, ведь уже совсем скоро ЗЕослики дотянуца до вкусной морковки..
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Зеленая гнида явно задумала продать что-то серьезное, чтобы обеспечить эту скидку. Он либо суверенитетом торгует, либо землей, либо стратегическими предприятиями, а покупатели какие-нибудь Роттенберги с Дерипасками.
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Закупочная цена на газ на Европейских хабах сейчас 170 долл., ау! Дайте нам Европейскую, рыночную цену! ))
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А Хрущев сказал,что в 1980 году будет комМУнизм!
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