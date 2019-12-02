 Без диалога с Путиным можно, но это как постоянный бег на месте, - Зеленский о переговорах по Донбассу. ВИДЕО

"Говорят, а что там за диалог может быть Зеленского с Путиным. Знаете, без этого диалога можно, но это приблизительно как бег на этой беговой дорожке. То есть ты что-то делаешь, калории теряешь, но ты на месте", - сказал он в своем видеообращении к украинцам, записанном во время бега на тренажёре в спортзале, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский подчеркнул, что он не хочет оставаться на месте в решении этой проблемы, а чтобы "всё это закончилось, и мы снова были великой страной - Украиной".

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