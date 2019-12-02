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Все про:дети (3773) Киев (18263) Нацполиция (10491) убийство (5401) Вячеслав Соболев (2)

 "Стреляли из дома. Карабин. Калибр 7,62. На месте преступления найдена коробка-гильзоуловитель", - полиция об убийстве ребенка в центре Киева. ВИДЕО

Правоохранители в ходе оперативных мероприятий задержали двух молодых людей 18 и 19 лет, обоснованно подозреваемых в причастности к обстрелу автомобиля Range Rover в центре Киева в воскресенье вечером, в результате чего погиб 3-летний сын депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, а также нашли оружие, из которого были осуществлены выстрелы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Видео 5 канал

"Наши специалисты, наши следователи и оперативники нашли оружие, из которого было осуществлено это убийство", - сказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на брифинге в Киеве в понедельник.

В свою очередь начальники столичного главка полиции Андрей Крищенко сообщил, что выстрел был произведен из карабина калибра 7,62.

Кроме того, по словам Клименко, правоохранители определили, из какого здания стреляли преступники.

"После того, как мы установили траекторию полета пули, мы смогли определиться, приблизительно, из какого здания велась стрельба и после этого вышли на исполнителей этого преступления", - отметил он.

В свою очередь начальники столичного главка полиции сообщил, что задержаны двое подозреваемых – "молодые люди 18 и 19 лет" и они не являются жителями Киева.

По словам Крищенко, процессуально, подозрение задержанным правоохранители еще не предъявили.

Клименко рассказал, что правоохранители рассматривают в качестве основных версии совершения преступления – бытовые проблемы, хозяйственная и профессиональная деятельность Соболева.

В свою очередь, начальник столичного главка добавил: "одна из версий, что причина выстрела - финансово-экономическая деятельность отца".

При этом от отметил, что "в настоящий момент не проводится проверка на связь потерпевшего с террористами", а сразу после совершения преступления Соболеву было предоставлено полицейское сопровождение.

Напомним, вечером 1 декабря неизвестный открыл огонь по автомобилю Range Rover черного цвета на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской. Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. Ребенок умер по дороге в больницу. В Киеве была введена специальная полицейская операция для поиска злоумышленника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Range Rover, в котором застрелили ребенка, принадлежит фигуранту расследования о финансировании терроризма, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/v3162930
 
   
 Топ комментарии
 
В 18 лет и уже бывший снайпер? А во сколько он действующим был?
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про Мазурка вспомните.как мусорва привселюдно обсиралась с версиями...
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так було сказано, шо стрєлок підбіг до машини, а тепер шо стриляли із дома...
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Як 3-и річна дитина може сидіти головою на рівні скла машини??? Застрелили як я зрозумів через скло і постріл був один. Чи той малий стояв і ручкою у вікно махав? А можливо цей штріх просто прикрився дитиною, побачивши що зараз в нього вистрелять?
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А казали шо підбіг і вистрелив. А не із будинку.
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про Мазурка вспомните.как мусорва привселюдно обсиралась с версиями...
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Ну если стреляли сверху в низ...то теоретически возможно...от угла зависит..
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На фото та відео видно що куля війшла якраз на рівні голови водія з лівої сторони, верхній лівий кут бокового скла. Звідки там взявся 3- річний хлопчик?
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Куля могла увійти на рівні голови водія, а влучити у дитину, що сиділа зправа на передньому чи задньому сидінні - куля ж не під кутом 90 градусів до скла увійшла.
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тра' стриляти в лобове - тоді не промахнеся - водій зафіксований, складова швидкості найменша. І хто ж один раз стриляє??? Як казав інструктор із Мосаду Авнеру у фільмі "меч Гедеона" - завжди роби паф-паф! і ніколи не роби паф!!!!
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Якщо стріляли з 2-3-4 поверху і цілили у водія, то якщо дитина сиділа зправа- то траекторія кулі якраз проходить там.
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Значить 3-х річний малий сидів на передньому сидінні??! Тут грубе порушення правид дорожнього руху. тому можна перекваліфікувати, як обопільна вина і того хто стріляв і того в кого не попали. обом потрібно дати по 8 років. Щоб наступного разу знали точно що потрібно робити і куди кого садити.
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Ну це вже перебор - "обопільна вина". Дітей не можна садити на переднє сидіння, бо іх там можуть застрелити?
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Ну чому на передньому?
Звідки стріляли? Під яким кутом до вектору руху авто? Тим паче, стріляли без упередження. Я бачу лише один вхідний отвір у передньому склі позаду голови водія. Якби дитина була попереду, то куля ніяк не могла б оминути водія. Отже стріляли під кутом приблизно 45 градусів до вектора руху авто, і куля, пройшовши крізь водійське бокове скло влучає у праву сторону заднього сидіння. Стріляли, скоріше за все, з 21-го будинку 2-3 поверх.
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1. Дети ездят в детских креслах, которые поднимают его на 15-30 см.
2. Если выстрел из окна, которое выше чем машина - угол обзора - другой.

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ну який снайпер може бути у 18 років? це ж не компютерна стрілялка... шкода що малий загинув...
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Схоже на випадковість... Дебільчики просто розважались, якщо це саме вони зробили... 18-річним бовдурам ні хто замовляти вбивство не стане...
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Розважалися із 7,62 по авто із людьми???
Не кажіть дурниць.
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І гільзоуловлювач для розваг? Коли розважаються, то в ліс їдуть.
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які розумні начальники в ментів. експертизи не було, розтину не було, а майже все уже відомо.
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Тут явно підпадає під статтю 119 ККУ "Вбивство по необережності..." карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
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Не підпадає. "По необережності" - це коли ти випадково вбив. А якщо стріляв по авто з гринтівки і попав не у того у кого цілив - це не необережність.
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ага, а мєнтам, шо Кіріла Тлялова пристрелили, написали "по нєосторожності"
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Ну ті ганд0ни хоч по мішенях стріляли, а не по авто із людьми. Інша справа, що якщо б у тих істот були мізки, вони б знали, що поза мішенню має бути непробивна перешкода - типу пісочного насипу або хоча б бетонної стіни.
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тож стриляли в банку, а попали не в того, у кого цілив - діти на лінії вогню, і мєнти їх не могли не бачити - вдень і не за тонованим склом
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" і мєнти їх не могли не бачити - вдень і не за тонованим склом"
Ви неуважно читали про ту справу - ті недоумки стріляли на приватному подвір'ї, а дитину вбило на іншому подвір'ї більш ніж за 100 метрів. Дитину вони не бачили, паркан закривав, але це не зменшує їх провини.
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уважно я читав - дитину вбито на дитячому майданчику біля гірки, де гралося ше п'ятеро малят на відстані 50 метрів від місця стрільби
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а тір вони устроїли на пустирі, а не на подвір'ї, і дітей вони прекрасно бачили, бо зразу ж с'йібались і ружжо заникали
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Мне больше импонирует версия "бытовые проблемы"...наверное за коммуналку нечем было рассчитаться и ЖЭК киллера нанял...
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стрелял бывший снайпер роты ПС Андрей Лаврега
ну что порохоботы не вопите,что Зеленский виноват?..Такая же и эта Зинкевич
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В 18 лет и уже бывший снайпер? А во сколько он действующим был?
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Снайпер это спец которого армия дресерует лет 5!
Снайпера это элита любой армии...
Это спец наз в всвоер роде.

И версия о 18 писюне с берданкой от собак Рюкзакова...это сова натянутая на глобус!)))
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Снайпера в 18-19!!!???Та ще й ветерани ДУК"Правий Сектор"!!!???
Знайшли цапів-відбувайлів,відбили їм печінки ті і "розкололися".
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До конца недели выйдут на версию что это стрелял лично ПЕПо!))))
Шо не день то гениальная версия...
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так було сказано, шо стрєлок підбіг до машини, а тепер шо стриляли із дома...
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Було таке. Трохи версіі нє савпадают тапєріча.
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підтасовка. Перше слово дороже второго. Так в усіх випадках свідчень
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А чого не кажете, що вони з Правого сектора?
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Но, тем не менее, Червень не исключает такой возможности.
"Конечно, я уже слышал эту информацию, но подтвердить или опровергнуть ее не могу. Потому что просто не знаю, о ком конкретно идет речь. Мне нужно знать позывной или фамилию человека. Но пока данных у меня нет. Не исключено, что это действительно мои бойцы, которые в какой-то период воевали.
"Я уже говорил: страна не готова встречать тех, кто возвращается с войны. И то, что мы видим, - логично. Это на самом деле только начало. И это очень страшно. Страна не занимается ветеранами, не социализирует их. Ветераны попадают в банды. Они уже убивали и теперь могут делать это вновь..."
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це шо? Зє!біли організовують "поджог рейхстага" шоп почати репресії проти націоналістів, а ФСБ їм поможе
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Добре, що знайшли "обгрунтовано підозрюваних", а не "однозначно винних". Рухаємось у Європу.
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то зараз тих хлопців розкрутят і на Майдан
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