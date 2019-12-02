 "Стреляли из дома. Карабин. Калибр 7,62. На месте преступления найдена коробка-гильзоуловитель", - полиция об убийстве ребенка в центре Киева. ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
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"Наши специалисты, наши следователи и оперативники нашли оружие, из которого было осуществлено это убийство", - сказал глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко на брифинге в Киеве в понедельник.
В свою очередь начальники столичного главка полиции Андрей Крищенко сообщил, что выстрел был произведен из карабина калибра 7,62.
Кроме того, по словам Клименко, правоохранители определили, из какого здания стреляли преступники.
"После того, как мы установили траекторию полета пули, мы смогли определиться, приблизительно, из какого здания велась стрельба и после этого вышли на исполнителей этого преступления", - отметил он.
В свою очередь начальники столичного главка полиции сообщил, что задержаны двое подозреваемых – "молодые люди 18 и 19 лет" и они не являются жителями Киева.
По словам Крищенко, процессуально, подозрение задержанным правоохранители еще не предъявили.
Клименко рассказал, что правоохранители рассматривают в качестве основных версии совершения преступления – бытовые проблемы, хозяйственная и профессиональная деятельность Соболева.
В свою очередь, начальник столичного главка добавил: "одна из версий, что причина выстрела - финансово-экономическая деятельность отца".
При этом от отметил, что "в настоящий момент не проводится проверка на связь потерпевшего с террористами", а сразу после совершения преступления Соболеву было предоставлено полицейское сопровождение.
Напомним, вечером 1 декабря неизвестный открыл огонь по автомобилю Range Rover черного цвета на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской. Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. Ребенок умер по дороге в больницу. В Киеве была введена специальная полицейская операция для поиска злоумышленника.
Звідки стріляли? Під яким кутом до вектору руху авто? Тим паче, стріляли без упередження. Я бачу лише один вхідний отвір у передньому склі позаду голови водія. Якби дитина була попереду, то куля ніяк не могла б оминути водія. Отже стріляли під кутом приблизно 45 градусів до вектора руху авто, і куля, пройшовши крізь водійське бокове скло влучає у праву сторону заднього сидіння. Стріляли, скоріше за все, з 21-го будинку 2-3 поверх.
2. Если выстрел из окна, которое выше чем машина - угол обзора - другой.
Не кажіть дурниць.
Ви неуважно читали про ту справу - ті недоумки стріляли на приватному подвір'ї, а дитину вбило на іншому подвір'ї більш ніж за 100 метрів. Дитину вони не бачили, паркан закривав, але це не зменшує їх провини.
ну что порохоботы не вопите,что Зеленский виноват?..Такая же и эта Зинкевич
Снайпера это элита любой армии...
Это спец наз в всвоер роде.
И версия о 18 писюне с берданкой от собак Рюкзакова...это сова натянутая на глобус!)))
Знайшли цапів-відбувайлів,відбили їм печінки ті і "розкололися".
Шо не день то гениальная версия...
"Конечно, я уже слышал эту информацию, но подтвердить или опровергнуть ее не могу. Потому что просто не знаю, о ком конкретно идет речь. Мне нужно знать позывной или фамилию человека. Но пока данных у меня нет. Не исключено, что это действительно мои бойцы, которые в какой-то период воевали.
"Я уже говорил: страна не готова встречать тех, кто возвращается с войны. И то, что мы видим, - логично. Это на самом деле только начало. И это очень страшно. Страна не занимается ветеранами, не социализирует их. Ветераны попадают в банды. Они уже убивали и теперь могут делать это вновь..."