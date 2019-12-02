 Закон о госбюджете-2020 передан на подпись президенту, - Разумков. ВИДЕО

Во время брифинга после согласительного совета фракций парламента он сообщил, что 2 декабря документ направлен на подпись президенту, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
По его словам, Рада вложилась в сроки подачи госбюджета, хотя были определенные задержки.
"Обрабатывали наши управления для того, чтобы выйти на качественный документ. Это техническая работа. Плюс, это связано с тем, что я был в командировке. Я думаю, что на бюджет это точно отрицательно не повлияет", - отметил спикер парламента.
Напомним, 14 ноября Верховная Рада приняла законопроект №2000 "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".
Просто оборвать транзит сейчас Россия просто не в состоянии. Как показали переговоры на Западе идею "форс-мажор Украина" там воспринимают весьма и весьма негативно. Запасы газа на стороне Европы и Украины рекордны, погода теплая - шантаж не пройдет.
Главная задача России - сохранение транзита через территорию Украины до момента начала функционирования "Северного потока-2" - это лето 2020. Следовательно России нужен либо краткосрочный контракт на год, либо контракт с нелимитированным объемом прокачки через украинскую ГТС, позволяющий оборвать транзит в любой момент.
Вторая по важности задача - ни в коем случае не допустить диверсификации поставок газа в Украину и сохранить за собой основной объем продаж. Потому активно продавливается вопрос "Газ вместо денег по арбитражу" и выдвигаются пакетные условия на переговорах. Тут им откровенно подыгрывает и Зеленский и "Нафтогаз". Свернуты переговоры по польскому коридору и хабовому хранению американского сжиженного газа на украинских хранилищах и собственно весь этот очень важный переговорный процесс по поставкам американского газа в Украину.
Все те, кто радостно надеются на снижение потребительских цен на газ для населения, могут не волноваться - снижения цены на газ не будет. Кабинет министров уже разработал механизм, согласно которого газ будет предлагаться конечным потребителям по рыночной цене, а разница между ней и цене со скидкой, предложенной "Газпромом", будет направляться на реализацию "социально важных мероприятий, в том числе на субсидирование незащищенных потребителей".
Фактически российские скидки на газ будут использоваться как средство погашения нарастающего социального недовольства нынешним режимом.
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