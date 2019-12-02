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 Закон о госбюджете-2020 передан на подпись президенту, - Разумков. ВИДЕО

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о государственном бюджете Украины на 2020 год.

Во время брифинга после согласительного совета фракций парламента он сообщил, что 2 декабря документ направлен на подпись президенту, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, Рада вложилась в сроки подачи госбюджета, хотя были определенные задержки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госбюджет-2020 не идеальный, он будет подвергаться некоторым изменениям, - Разумков

"Обрабатывали наши управления для того, чтобы выйти на качественный документ. Это техническая работа. Плюс, это связано с тем, что я был в командировке. Я думаю, что на бюджет это точно отрицательно не повлияет", - отметил спикер парламента.

Напомним, 14 ноября Верховная Рада приняла законопроект №2000 "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

Источник: https://censor.net.ua/v3162898
 
 
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После прочтения зебильного "бюджета":Закон о госбюджете-2020 передан на подпись президенту, - Разумков - Цензор.НЕТ 1815
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Якщо не продамо землю, цей бюджет буде провалено.
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В общем вопрос прямых поставок газа из РФ уже решен. В российских верхах уже в этом не сомневаются. Остается вопрос российских долгов по решениям арбитража и объемах прокачки. Но в правительстве Медведева не сомневаются что ее предложение по растянутых выплатах путем дополнительных объемов газа в общем потоке отбора, будет принято. Критическим остается не решенный вопрос о сроках договора. "Украинское предложение - 10 лет с лонгирование по взаимному согласию неприемлемо" - Миллер. Российское предложение 3- года и переход на объемы прокачки потребности. Объявление о смене руководства "Нафтогаза" - это прямое давление на эти структуры руководство которых не согласно с Зеленским.

Просто оборвать транзит сейчас Россия просто не в состоянии. Как показали переговоры на Западе идею "форс-мажор Украина" там воспринимают весьма и весьма негативно. Запасы газа на стороне Европы и Украины рекордны, погода теплая - шантаж не пройдет.
Главная задача России - сохранение транзита через территорию Украины до момента начала функционирования "Северного потока-2" - это лето 2020. Следовательно России нужен либо краткосрочный контракт на год, либо контракт с нелимитированным объемом прокачки через украинскую ГТС, позволяющий оборвать транзит в любой момент.
Вторая по важности задача - ни в коем случае не допустить диверсификации поставок газа в Украину и сохранить за собой основной объем продаж. Потому активно продавливается вопрос "Газ вместо денег по арбитражу" и выдвигаются пакетные условия на переговорах. Тут им откровенно подыгрывает и Зеленский и "Нафтогаз". Свернуты переговоры по польскому коридору и хабовому хранению американского сжиженного газа на украинских хранилищах и собственно весь этот очень важный переговорный процесс по поставкам американского газа в Украину.
Все те, кто радостно надеются на снижение потребительских цен на газ для населения, могут не волноваться - снижения цены на газ не будет. Кабинет министров уже разработал механизм, согласно которого газ будет предлагаться конечным потребителям по рыночной цене, а разница между ней и цене со скидкой, предложенной "Газпромом", будет направляться на реализацию "социально важных мероприятий, в том числе на субсидирование незащищенных потребителей".
Фактически российские скидки на газ будут использоваться как средство погашения нарастающего социального недовольства нынешним режимом.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
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