 Принято политическое решение о смене руководства стратегических компаний, в том числе "Нафтогаза" и "Укрэнерго", - Оржель. ВИДЕО

"Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании", - сказал он на пресс-конференции в Киев в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
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При этом Оржель отметил, что действующие руководители при наличии желания смогут принять участие в соответствующих конкурсах.
Как сообщалось, Кабинет министров Украины распоряжением №1122-р от 27 ноября 2019 года уволил президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского.
По словам Оржеля, новый руководитель "Энергоатома" будет человеком из атомной отрасли, пользующимся авторитетом.
ну сколько ещё эти пацаны из Нафтогаза будут гадить братскому народу ? !!!