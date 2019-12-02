EN|RU|UK
Темы дня: Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Записи Трубы Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины
  5876  103
Все про:Нафтогаз (2801) Укрэнерго (163) Алексей Оржель (31)

 Принято политическое решение о смене руководства стратегических компаний, в том числе "Нафтогаза" и "Укрэнерго", - Оржель. ВИДЕО

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель подтвердил планы Кабинета министров по смене руководства стратегических компаний, в том числе НАК "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго" и обновлению их наблюдательных советов.

"Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании", - сказал он на пресс-конференции в Киев в понедельник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Видео телеканал НАШ

При этом Оржель отметил, что действующие руководители при наличии желания смогут принять участие в соответствующих конкурсах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ предлагает "пакетное решение" по контракту на транзит газа в Евросоюз, - Оржель

Как сообщалось, Кабинет министров Украины распоряжением №1122-р от 27 ноября 2019 года уволил президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского.

По словам Оржеля, новый руководитель "Энергоатома" будет человеком из атомной отрасли, пользующимся авторитетом.

Источник: https://censor.net.ua/v3162873
 
 
 Топ комментарии
 
Действительно,

ну сколько ещё эти пацаны из Нафтогаза будут гадить братскому народу ? !!!
 показать весь комментарий
 
Зеленая манда решила 9-го сли ть Неньку оптом, а шоб два раза не ездить Принято политическое решение о смене руководства стратегических компаний, в том числе "Нафтогаза" и "Укрэнерго", - Оржель - Цензор.НЕТ 1229
 показать весь комментарий
 
Бене нужны рычаги везде.

Учитывая, что сейчас нефтепродукты в Украину ввозит только Беня, логично, что Нефтегаз теперь должен работать на него, а не на Украину.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Как это Коболев и Витренко так долго продержались при Зеленском? Уволить, быстро подписать мировые угоды с Газпромом, отказаться от всех претензий и выиграшей в Стокгольмском арбитраже. Стать на колено и поцеловать туфлю Путину. Срок - 7 дней.
 показать весь комментарий
 
Козлы проросийские! Уже Забыли какой кабальный договор баба Юля, Янукович и бойко, подписали с Пуйлом? Забыли, что если бы не витренко и коболёв, все хохлы были бы уже все голожопыми руснаками, без страны, без гимна, без герба и без знамени! Выиграть в стокгольмском суде у россии 100 млрд дол, это вам не ****...ть на 95 квартале или на 112 канале господин медведчук. Ну переборщили ребята немного с премиями, но ведь закон это позволяет. Следовательно нужно совершенствовать закон, а не ругать невинных. А кто чесно приватизировал всё Украину? Ахметов, коломойский, фирташ, пинчук, левочкин, новинский, тарута, Янукович, порошенко, косюк, кравчук, кучма и прочие нечистые на руку?
 показать весь комментарий
 
Следующими под нож пойдет руководство Приватбанка.Новое руководство снимет все притензии Приватбанка в международных судах к коломойскому. Как и обещал богдан поработаем до нового года и все.То есть все ,конец Украине.
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТВидеоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх