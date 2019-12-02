 "На допрос не пойду... Не пойму, почему ГБР не занимается теми, у кого до черта квартир и мазерати, у кого проститутки по $100 и кто сидел за изнасилование", - Звиробий. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила на митинге в ее поддержку под стенами ГБР.
"На допрос я не пойду потому, что в вызове в ГБР не идет речь о допросах. Пусть они мне напишут: "Вы, подозреваемая, вызываетесь на допрос" или "Вы, свидетель, вызываетесь на допрос", тогда я как гражданка, которая все равно не будет уважать ГБР, может быть, даже приду. Но все равно остается риторическим вопрос: "Какого черта ГБР имеет ко мне дело, если я не госслужащий... Я не понимаю, по какой причине не занимаются людьми, у которых до черта квартир и мазерати, у которых проститутки по сто баксов и которые сидели за изнасилование, педофилами... И всеми этими тварями рекомендую заниматься ГБР", - сказала Звиробий.
Так ведь можно почти всю фракцию "Слуг народа" пересажать!
Мазохист однако!
Почему все из команды Порошенко настолько популистически глупые?
Почему зелебобики оправдывают ГБР, когда она требует их заниматься госслужащими, а не выходить за пределы юрисдикции. Но демагоги они такие, не замечают то, что им неудобно. Обычно, это начинается с патетики, а заканчивается бутылкой...
ЗЫ: Про заявления о зарплатах в конвертах недо-фбр расследуют, аж портки летят. Только что с портной в десна трубы не целуются. Или целуются...
Бо якщо з повістками і навіть її статусом все хрін знає як... то де гарантія, що продовження не буде в тому ж стилі "тупо по беспределу"?
Портянка це портянка - воно потім ще й хизуватиметься "ну шо, бандерьі, не вьіжила ваша Маруська, умерла во время допроса. Предупреждаю - так же уроем любого, кто ротилово собачье откроет. Труп в морге, можете забирать".
В демократических государствах существует разделение властей.
Найдите нарушение закона в высказываниях ЗвІробій:
даю по сути
1. В зоне АТО для президента небезопасно (бесспорное утверждение)
2. Желаю, что бы президент испытал все прелести артналета (учитывая, что ЗЕ!презик уклонялся от получение повесток, то самое оно)
3. ЗЕ не бессмертен (попробуйте опровергнуть!)
Где тут угроза жизни?
...
Із задоволенням! Давайте стовбура та крамницю набоїв!
(ойц... там вже черга бажаючих стоїть?)
1. В зоне АТО для президента небезопасно (бесспорное утверждение)
2. Желаю, что бы президент испытал все прелести артналета (учитывая, что ЗЕ!презик уклонялся от получение повесток, то самое оно)
3. ЗЕ не бессмертен (попробуйте опровергнуть!)
типа, они организуют подрыв президента в зоне ООС под видом артналета... он же не бессмертен. так что тут уже юридические казусы... а думаю девочки эти далеки от нюансов юриспруденции... за базаром надо следить, кому угрожаешь! ПОВТОРЮСЬ!
А что если почитать
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Державне бюро розслідувань
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 6, ст.55) ???
Вот вам первоисточник: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19
але портнов використовує цю структуру з іншою метою.
Українська народна пісня
Из окна выпасть не боишься ?
актуально - ЗЕбилы, ЗЕлохи, ЗЕбобики, ну и другие ЗЕ
к доктору, но он врядли поможет
шестой год войны...
это даже не пи"дец.... а что это?
Ваш режим изначально незаконен: при регистрации Зели была нарушена статья 9-я закона "О выборах Президента Украины" - его никто не проверил на владение державной мовой. И именно по причине её незнания он отбрыкался от теледебатов с Порохом, устроив показуху на стадионе вместо нормального разговора, в котором Порох его размазал бы по стенке.