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 Политика Украины, Общество
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Все про:допрос (1237) Звиробий Маруся (11)

 "На допрос не пойду... Не пойму, почему ГБР не занимается теми, у кого до черта квартир и мазерати, у кого проститутки по $100 и кто сидел за изнасилование", - Звиробий. ВИДЕО

Волонтерка и ветеран АТО Маруся Звиробий не пойдет на допрос в ГБР потому, что не видит законных причин для участия в этом допросе. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила на митинге в ее поддержку под стенами ГБР.

"На допрос я не пойду потому, что в вызове в ГБР не идет речь о допросах. Пусть они мне напишут: "Вы, подозреваемая, вызываетесь на допрос" или "Вы, свидетель, вызываетесь на допрос", тогда я как гражданка, которая все равно не будет уважать ГБР, может быть, даже приду. Но все равно остается риторическим вопрос: "Какого черта ГБР имеет ко мне дело, если я не госслужащий... Я не понимаю, по какой причине не занимаются людьми, у которых до черта квартир и мазерати, у которых проститутки по сто баксов и которые сидели за изнасилование, педофилами... И всеми этими тварями рекомендую заниматься ГБР", - сказала Звиробий.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Звиробий пришла в ГБР: под зданием Бюро собралась акция в ее поддержку. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/v3162853
 
   
 Топ комментарии
 
Маруся, ПАЛИ зелену вату ! "На допит не піду ... Не розумію, чому ДБР не візьметься за тих, у кого до чорта квартир і мазератті, у кого повії по $100, і хто сидів за зґвалтування", - Звіробій - Цензор.НЕТ 7942
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Елена Сосновская - немыслимо для холопа не пойти на допрос, пускай и не законный..., да?

Ты бы за 2 часа раньше назначенного срока пришла бы...
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А обыск с участием спецназа у свидетеля в 6:30 утра это зачем?
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по какой причине не занимаются людьми у который до черта квартир и мазератти, у которых проститутки по сто баксов и которые сидели за изнасилование, педофилами...

Так ведь можно почти всю фракцию "Слуг народа" пересажать!
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У Трубы был уже портновский геморрой, но ему захотелось еще один - зелёный и на всю голову....
Мазохист однако!
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Службові особи слідчих підрозділів ДБР є слідчими. Вони здійснюють досудове розслідування злочинів: вчинених Президентом України, повноваження якого припинено, Прем'єр-міністром України, членом Кабінету Міністрів України, першим заступником та заступником міністра, членом Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольного комітету України, Головою Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Головою Фонду державного майна України, його першим заступником та заступником, членом Центральної виборчої комісії, народним депутатом України, Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, Директором Національного антикорупційного бюро України, Генеральним прокурором України, його першим заступником та заступником, Головою Національного банку України, його першим заступником та заступником, Секретарем Ради національної безпеки і оборони України, його першим заступником та заступником, Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим, його першим заступником та заступником, радником або помічником Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, суддею, працівником правоохоронного органу, особою, посада якої належить до категорії «А», крім випадків, коли досудове розслідування цих злочинів віднесено до підслідності НАБУ;вчинених службовими особами Національного антикорупційного бюро України, усіма прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, крім випадків, коли досудове розслідування цих злочинів віднесено до підслідності НАБУ;проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини), крім злочинів, передбачених статтею 422 Кримінального кодексу України.
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Привод за что? Есть повестка, в которой написано в качестве кого она приглашается на допрос? Нет? Значит тот кто выписывал "повестку" сам должен получить повестку.
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Давайте, зебилы, сажайте Марусю. Получите новую Жанну Д'Арк.
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Трохи підтоптана в тебе Жанна д,Арк вийшла,та ще й з дитячим пістолетиком
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Может потому и не занимается, что снимать проституток нынче не преступление, а за изнасилование тот депутат уже отсидел?
Почему все из команды Порошенко настолько популистически глупые?
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Тобто розпуста і педофілія для зебіків вже норма. Правильно казали мудрі - якщо всі горабті, то прямоходіння стає патологією.
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Я еще раз повторяю - за изнасилование несовершеннолетней (это кстати не педофилия) виновный уже получил и отбыл наказание в виде лишения свободы, договариваться о сексе за деньги через переписку в соцсетях - это не преступление, а вот за угрозы президенту и хранение незарегистрированного оружия еще придется ответить согласно УК.
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Коли я влаштовувся на держслужбу мене перевіряли до другого коліна на предмет судимості - це раз, а два - якби мій підлеглий під час роботи знімав повій, дрокав чи сидів у ЦН, він би пішов у пішу прогулянку зразу, три - тільки зебіл міг помітити погрозу вбивста у пості Марусі, бо бох Воха - то всё. "На допит не піду ... Не розумію, чому ДБР не візьметься за тих, у кого до чорта квартир і мазератті, у кого повії по $100, і хто сидів за зґвалтування", - Звіробій - Цензор.НЕТ 6388
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Так а причем тут ГБР? Почему порохоботка Звиробий оправдывает себя тем, что требует у ГБР "заниматься" расследованием деяний других людей, которые не являются преступлениями или за них уже было отбыто наказание?
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"Так а причем тут ГБР?"

"На допит не піду ... Не розумію, чому ДБР не візьметься за тих, у кого до чорта квартир і мазератті, у кого повії по $100, і хто сидів за зґвалтування", - Звіробій - Цензор.НЕТ 255

Почему зелебобики оправдывают ГБР, когда она требует их заниматься госслужащими, а не выходить за пределы юрисдикции. Но демагоги они такие, не замечают то, что им неудобно. Обычно, это начинается с патетики, а заканчивается бутылкой...

ЗЫ: Про заявления о зарплатах в конвертах недо-фбр расследуют, аж портки летят. Только что с портной в десна трубы не целуются. Или целуются...
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Ти, сіра воша, щось вякаєш на жінку, яка тебе, плесень, захищала, а ти тільки смердиш зі свого дивану! Де вас стільки розвелось бездарів неосвічених!
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у тебя дети малолетние есть? а у них игрушки зарегистрированы? тогда Труба идёт к тебе.
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Конверти з грошима, і кришування Юзіком Кривого Рогу бідбреши якось, так з цікавості.
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"На допрос не пойду..."_____________баба почувствовала себя Богом...
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Если у бабушки половые органы дедушки, то это уже не бабушка.
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Це питання не до вас, але я радий що ви знайшли однодумця.
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Пора уже их в наручники и в сизо. Не хотят ходить, пусть сидят. Они себя выше закона уже ставят
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Хм, ты не боишься, что наш молодой президент и руководитель ГБР прочитают, что ты тут про них понаписывал. Сотри немедленно, мятежник!
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Це точно, Труба з портянкою ставлять себе вище за закон. Думає, що дорвався до влади і став вище за Всевишнього.
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Все правильно делает, пусть шлет Трубу куда подальше.
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До того ж сміливість сміливістю, але лізти до лігва портянки й труби - теж не треба.
Бо якщо з повістками і навіть її статусом все хрін знає як... то де гарантія, що продовження не буде в тому ж стилі "тупо по беспределу"?
Портянка це портянка - воно потім ще й хизуватиметься "ну шо, бандерьі, не вьіжила ваша Маруська, умерла во время допроса. Предупреждаю - так же уроем любого, кто ротилово собачье откроет. Труп в морге, можете забирать".
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не, зеленые ничего ей не сдалеют, они ж трусы. К тому же если она вечером "умрет во время допроса" то утром Моника будет украшать столб на Крещатике.
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Ну тут я с ней( Марусей) как ни странно полностью согласен.Ею должно заниматься СБУ с прокуратурой,ну или неврапатолог хороший.А "клиенты" ГБР совсем из "другой оперы".А вот с эти ее призывом " Я не понимаю, по какой причине не занимаются людьми, у которых до черта квартир и мазерати, у которых проститутки по сто баксов и которые сидели за изнасилование" ,так согласен на все 100%.
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сбу ? а потім зелі не сподобається, як хтось на нього гляне.
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Все правильно..... Мы все ближе и ближе к Европе.... Там тоже никто не ходит на допросы и все игнорируют решения правоохранителей.... Именно поэтому у них правовое государство!
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так там немає війни та такої вати та рогатих як в Україні!!!
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Там нет такого чтобы представители исполнительной власти (Богдан) отдавали следственным органам распоряжения, типа сшить дело на предыдущего Президента.
В демократических государствах существует разделение властей.
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там правоохранители выполняют свои функции в соответствии с ЗАКОНОМ, а не науськиваются властью на неугодных граждан.
Найдите нарушение закона в высказываниях ЗвІробій:
даю по сути
1. В зоне АТО для президента небезопасно (бесспорное утверждение)
2. Желаю, что бы президент испытал все прелести артналета (учитывая, что ЗЕ!презик уклонялся от получение повесток, то самое оно)
3. ЗЕ не бессмертен (попробуйте опровергнуть!)
Где тут угроза жизни?
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3. ЗЕ не бессмертен (попробуйте опровергнуть!)

...
Із задоволенням! Давайте стовбура та крамницю набоїв!
(ойц... там вже черга бажаючих стоїть?)
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Маруся мы с тобой,спасибо всем кто пришёл,если надо,мы тоже подтянемся с глубинки,держись человечище...
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Люди, вы сошли с ума! Кого бы не касались ее высказывания - это страшно. Как вообще женские уста могут извергать столько гадости. Токое убожище не может быть ни женой, ни матерью.
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Чорна й щербата Любов - оце дійсно СТРАШНО. Навряд чи я стільки вип'ю
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там были угрозы. так что за языком следить надо
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я повторюсь по сути высказываний
1. В зоне АТО для президента небезопасно (бесспорное утверждение)
2. Желаю, что бы президент испытал все прелести артналета (учитывая, что ЗЕ!презик уклонялся от получение повесток, то самое оно)
3. ЗЕ не бессмертен (попробуйте опровергнуть!)
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трактовать можно по разному:
типа, они организуют подрыв президента в зоне ООС под видом артналета... он же не бессмертен. так что тут уже юридические казусы... а думаю девочки эти далеки от нюансов юриспруденции... за базаром надо следить, кому угрожаешь! ПОВТОРЮСЬ!
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то есть вы УСЛЫШАЛИ, что будет организован подрыв президента под видом арт налета с Украинской стороны. это не казус, это диагноз
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сказала бы такое она соседу Васе - ничего бы не было! а вот президенту - тут дело совсем другое
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Дророгие дыбилята!
А что если почитать

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Державне бюро розслідувань
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 6, ст.55) ???

Вот вам первоисточник: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-19
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тобто займається посадовцями.
але портнов використовує цю структуру з іншою метою.
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Ой, зелене жито зелене...

Українська народна пісня
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Маруся, я б за Вас проголосував на посаду Президента України!!! Слава Героям України!!!
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А за Надю, уже - не? Тоже ведь герой Украины...
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Надю замели за госизмену. Она временно на свободе. До смены режима.
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В мене оде питання, коли це сране ДБР займеться Медведчуком, Коломойським, Ахметовим....?!
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когда в стране появится президент вместо клоуна
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Ну что, Портнов, рискнёшь на военных наехать ?
Из окна выпасть не боишься ?
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Ура товарищи! "На допит не піду ... Не розумію, чому ДБР не візьметься за тих, у кого до чорта квартир і мазератті, у кого повії по $100, і хто сидів за зґвалтування", - Звіробій - Цензор.НЕТ 9727 писец, неужели это основная Петина стратегия избежать тюрьмы после 1 янв.....всмысле устраивать показательные выступления профессиональных активистов, накалять ситуацию в узких кругах порохоботов, а в 00:00 1 янв после выступления свиночолого, ибо я не сомневаюсь что Петька обратится к своей пастве на НГ будучи высоко в небе на пути в Канаду чтоб выйти на майдан и окончательно спаскудить это место!!
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Ты там, это, вазелин покупай. К тебе дыныровцы придут, с особым статусом.
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Я верю что порохнявые этого не допустят....когда Зеленский добьётся прекращения войны(хотелось бы) Петя первый пёрднет из под шконки шо то всё благодаря его мырному мынскому плану, а порохоботы будут кричать "Слава Пете" под стенами менской колонии!!
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>когда Зеленский добьётся прекращения войны


"На допит не піду ... Не розумію, чому ДБР не візьметься за тих, у кого до чорта квартир і мазератті, у кого повії по $100, і хто сидів за зґвалтування", - Звіробій - Цензор.НЕТ 2523



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очнись и смени пластинку. Про петю уже забыли все, он никуда уже не проханже.
актуально - ЗЕбилы, ЗЕлохи, ЗЕбобики, ну и другие ЗЕ
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смешались в кучу кони, люди, пулеметы
к доктору, но он врядли поможет
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Одно не понятно, почему Маруся считает что 100 баксов за проститутку это VIP. Проверять надо тех кто покупает шлюхам авто и квартиры. А 100 баксов это ниже среднего.
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🤣🤣петя мальдивский не ходит и эта полоумная тоже решила что она мать тереза
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ну що, пріпідняв свою загнепалу самооцінку вище плінтуса?
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яку оцинку ты про що дурачок?
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та що ти так пересрав, наче тебе за дрочкою батьки застукали?
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что ты мелеш 🤣🤣***** одни дебилы на этом сайте
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от бачиш, а ти прикидався ідіотом - ти лазиш по "форумах дебілів" лише задля того, щоб проффесором почуватись. Бевзя, тебе розкрутити на зізінання, як два пальця об асфальт.
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сюрреализм
шестой год войны...
это даже не пи"дец.... а что это?
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Диверсионная операция телеканалов Koломойского и Медведчука против украинской государственности, осуществлённая массированным распространением лжи и клеветы против действовавшего тогда Президента Украины.
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та да когда разбанивают то как то успеваю пару коментов ляпнуть интересно за больными наблюдать
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Бевзь, ти своє IQ хоч колись міряв? Краще і не міряй.
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Зелебобики, успокойтесь.
Ваш режим изначально незаконен: при регистрации Зели была нарушена статья 9-я закона "О выборах Президента Украины" - его никто не проверил на владение державной мовой. И именно по причине её незнания он отбрыкался от теледебатов с Порохом, устроив показуху на стадионе вместо нормального разговора, в котором Порох его размазал бы по стенке.
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🤣🤣а люстрацию пети парашенко вы не забили провести?
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твое шоколадное барыжное ****** мы смотрели 5 лет! ТОШНИТ ОТ НЕГО!!!!!!!!!!!!
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флажок смени - чудо шоколадное! тебе галоперидол только поможет
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Зачем мне менять флаг, если я в Мельбурне живу ?
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🤣🤣от ***** специалист из мельбурна все вилит и знает
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так и пиши в чат мельбурна! мельбурноносец кренов! тебе то чего до наших бед? ты великий защитник Украины! иди в окоп! клоун
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#марусю-заграти і пороха теж!
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за базаром надо было сначала следить... а то высказалась не хорошо, а потом в кусты. думать надо головой. может, она и защитник Украины, но нужно знать меру. Можно было то же самое сказать, но без угроз. а так привлекли внимание общества? добились своего? только и правоохранители теперь имеют к чему придолбаться...
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Ну от зелебобень створив одного з лідерів майбутнього майдану, просто так на рівному місці.
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Така собі напівприватна структура партнова , як в путєна "Вагнер" .
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